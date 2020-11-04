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Двое мужчин вымогали у киевлянина 700 тыс. грн, их задержали, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Неизвестные заявили, что житель днепровского района столицы якобы должен им 700 тыс. грн. Когда тот отказался платить, мужчину избили, и ему пришлось согласиться. Опасаясь за свою жизнь, он обратился в полицию.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"К полицейским за помощью обратился местный житель: двое неизвестных требуют от него возврата 700 000 гривен "долга". Процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы. Во время одной из встреч злоумышленники избили потерпевшего, чтобы тот понял серьезность их угроз. В связи с тем, что у мужчины не было всей суммы, фигуранты согласились получать средства частями", - сказано в сообщении.

Злоумышленников задержали при получении от пострадавшего 270 тыс. грн.

Им собираются сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Вымогатели могут провести за решеткой от трех до семи лет.

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Двое мужчин вымогали у киевлянина 700 тыс. грн, их задержали, - Нацполиция 01
Двое мужчин вымогали у киевлянина 700 тыс. грн, их задержали, - Нацполиция 02
Двое мужчин вымогали у киевлянина 700 тыс. грн, их задержали, - Нацполиция 03

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Красавец, отдолжыл бабки, а когда пришло время отдавать сдал кредиторов ментам...
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04.11.2020 12:08 Ответить
ну так обращайся в суд или не одалживай.
теперь ни денег и пару лет на зоне.
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04.11.2020 12:12 Ответить
Вы просто не были в такой ситуации когда лучший друг или родственник слёзно просит на операцию и обещает через пол года вернуть.
А когда проходит два года и узнаешь что он уже третий раз за год полетел в Египет с семьей, а бабло тебе никто так и не вернул. Хочеться такого ублюдка просто на тот свет отправить вместе с его семейкой.
Это история из жизни реального человека.
И кстати в суде вы нихера не докажете если нет договора.
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04.11.2020 15:45 Ответить
ну почему же не был?
с тех пор есть просток правило - отдолжил деньги - забудь про них или не давай.
вот и все.
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04.11.2020 19:51 Ответить
7000тыс это 15тыс баксов. Забыть про такую сумму очень трудно!
Не исключено что он отдалживал еще по курсу 8грн.
У меня у занкомого родичь одолжил 1000уе по курсу 8грн. Как пришлось отдавать курс был 20грн. Он принес ему 8000грн и говорит, - вот я долг принес. При разборе сказал ниче такого не было брал гривны. Хотя брал именно доллары.
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04.11.2020 20:28 Ответить
7000тыс это 7 миллионов.
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04.11.2020 22:41 Ответить
все эти долги - это дерьмо и грязь.
если дал кому-то деньги - забудь про них, это единственный правильный ход.
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05.11.2020 08:26 Ответить
Двоє чоловіків вимагали у киянина 700 тис. грн, їх затримали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1771
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04.11.2020 12:37 Ответить
мало информации чтоб тут же раздавать по 7 лет. очень много случаев когда заявляют в органы именно реальные должники чтоб не отдавать. я не за бандюков но проверка должна быть серьезная.
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04.11.2020 13:36 Ответить
 
 