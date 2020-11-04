Двое мужчин вымогали у киевлянина 700 тыс. грн, их задержали, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Неизвестные заявили, что житель днепровского района столицы якобы должен им 700 тыс. грн. Когда тот отказался платить, мужчину избили, и ему пришлось согласиться. Опасаясь за свою жизнь, он обратился в полицию.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"К полицейским за помощью обратился местный житель: двое неизвестных требуют от него возврата 700 000 гривен "долга". Процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы. Во время одной из встреч злоумышленники избили потерпевшего, чтобы тот понял серьезность их угроз. В связи с тем, что у мужчины не было всей суммы, фигуранты согласились получать средства частями", - сказано в сообщении.
Злоумышленников задержали при получении от пострадавшего 270 тыс. грн.
Им собираются сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Вымогатели могут провести за решеткой от трех до семи лет.
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теперь ни денег и пару лет на зоне.
А когда проходит два года и узнаешь что он уже третий раз за год полетел в Египет с семьей, а бабло тебе никто так и не вернул. Хочеться такого ублюдка просто на тот свет отправить вместе с его семейкой.
Это история из жизни реального человека.
И кстати в суде вы нихера не докажете если нет договора.
с тех пор есть просток правило - отдолжил деньги - забудь про них или не давай.
вот и все.
Не исключено что он отдалживал еще по курсу 8грн.
У меня у занкомого родичь одолжил 1000уе по курсу 8грн. Как пришлось отдавать курс был 20грн. Он принес ему 8000грн и говорит, - вот я долг принес. При разборе сказал ниче такого не было брал гривны. Хотя брал именно доллары.
если дал кому-то деньги - забудь про них, это единственный правильный ход.