Двое мужчин вымогали у киевлянина 700 тыс. грн, их задержали, - Нацполиция. ФОТО

Неизвестные заявили, что житель днепровского района столицы якобы должен им 700 тыс. грн. Когда тот отказался платить, мужчину избили, и ему пришлось согласиться. Опасаясь за свою жизнь, он обратился в полицию.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"К полицейским за помощью обратился местный житель: двое неизвестных требуют от него возврата 700 000 гривен "долга". Процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы. Во время одной из встреч злоумышленники избили потерпевшего, чтобы тот понял серьезность их угроз. В связи с тем, что у мужчины не было всей суммы, фигуранты согласились получать средства частями", - сказано в сообщении.

Злоумышленников задержали при получении от пострадавшего 270 тыс. грн.

Им собираются сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Вымогатели могут провести за решеткой от трех до семи лет.

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