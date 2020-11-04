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Маркив вылетел из Италии в Украину. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив вылетел из Италии в Украину.
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Вылетаем в Киев! Встречайте!" - сообщил он.
"Самолет, на борту которого военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, только что вылетел из аэропорта Милана и взял курс на Киев! Через три часа готовимся встречать Несгибаемого Защитника Украины, который 1222 дня провел в неволе по жестоким и несправедливым обвинениям", - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
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+30 EUkozak
показать весь комментарий04.11.2020 12:10
+30 Asieleh Hatem
показать весь комментарий04.11.2020 12:11
+19 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий04.11.2020 12:16
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Ну да ладно.
Редкий случай, когда все правильно...
Лично позвонил самому главному в Италии и приказал заставить суд вынести оправдательный приговор.
В ОП реально верят, что в ЕС такое тоже возможно...
Зеленский во время обсуждения с ит. премьером Конте выразил озабоченность о том, что приговор Маркиву слишком суров. 26.07.2019.
https://www.ossigeno.info/presidente-ucraina-critica-la-condanna-di-vitaly-markiv/
Зеленский во время беседы в премьером Конте критикует решение ит. суда о Маркив.
https://www.unian.info/world/markiv-case-italian-prosecutors-distort-facts-ombudsperson-says-11183063.html
Зеленский в телефонном разговоре с Конте обсуждает о приговоре Маркив. 3.07.2020
https://www.eastjournal.net/archives/102986 Зеленский - Конте о Маркив. 7.02.2020
Это ты считаешь правильная позиция президента? "Приговор слишком суров"? Другими словами прыпыздент сказал: "Маркив конечно виноват, но вот приговор надо бы помягче". Это в стиле Бубочки. Тупое недоразумение.
По-моему за єто в Италии суд-тюрьма, не?
Висновок - у Європах корупції і рашизму дофі... і більше.
На крайняк разгонит суд и из своих секретарш новый правильный соберет.
Ну так, как принято в стране Коломойского.
за многомиллионные средства налогоплательщиков?
І ще податків вам усіляких, нових і різних
Представляю, как там крутили пальцем у виска, если такая просьба действительно имела место быть...
Анатолий Дацюк
Не все что сидят - герои. Я если неправ - готов извиниться, но в коментах ссылка есть на это дело и прочее.
Ах да, там и по тексту со слов сидельца - подбегает сзади здоровяк, толкает в плечо(хотел так убить мол), а потом неск. мин. борется и погибает, ну, нож конечно у него был, но сам он и погиб от него и т.д.
Ну туфта же, а все такие - Аваков сажает невиновных.
Короче нету белого и черного. Я не за Маркива, хотя х.з. зачем макаронистам так подставляться было.
Суд першої інстанції дав 25 років - це факт, а не припущення.
Значить у Європах далеко не усе ідеально.
О_О, значит действительно рады(прорекламироваться)
що ж ти,буратіно, не примазуєшся до антидержавних, антиукраїнських рішень сволоти тупіцького, якого ти з прищуреною гнидою богданом та портнов і просунув в це крісло?
тупицын же вроде давно сидит в кресле, не?
Я чет "хайп" не воспринимаю(см. за Савченко напр.), ибо это знак - чето хотят "протолкнуть".
и это правда, но настолько тупо шо не удивляюсь уже ничему. То же самое шо напр с 6 за куб хотели бы назначить 10, все обосрались, но потом назначили цену по 9 и все такие - перемога(а Ахметка потирает ручки) примитивно, но (у нас) работает
.... але є ті, кому для повернення не надо ганять самольот...
Чия нитка долі бринить так тоненько,
Кому з кривих дощок ладнають ешафот:
Кузьменко ,Дугарь, Антоненко....
04.11.2020 г.
Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19.
Верховная Рада на заседании в среду, 4 ноября, планирует рассмотреть законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости Украины. Инициатором которого является председатель ВР Разумков, Разумков готовится к выборам.
Фактически всю ночь Ермак провел в переговорах с представителями депутатских групп "Довіра" (18) "Батьківщина" (24) та "За майбутнє" (24). Провел беседы с 8 внефракционными. Тема - создание новой коалиции в ВР.
Оказывается, что Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
По информационным сводкам сводкам внешнего мониторинга и военной комиссии tZE inform
Оперативная готовность ВС РФ для проведения по состоянию на 01 ноября 2020 г. войсковой операции на направлении "Юг".
1. Количество ВС РФ находящихся в зоне оперативной доступности остается неизменным 37-43 тысячи в\с.
2. Общая численность ВС РФ находящихся на территории Украины остается неизменным на данный момент составляет около 15 тысяч человек. Подразделения "ДНР\ЛНР" - около 30 тысяч. С момента 01.07.2020 г. проведена штатная ротация подразделений ВС РФ находящихся на территории Украины в количестве около 3 тысяч человек.
3. Продолжается накапливание техники и боезапаса на базе концентрации в районе Миллерово (Ростовская обл. РФ танки, ГСМ)
4. Продолжается перемещение и распределение техники и боезапаса в боевые части и подразделения на территории Украины.
запас ГСМ доведен до уровня 2-х суточной потребности
запас боекомплекта доведен до уровня трехсуточной потребности
сформирована лояльная пророссийская администрация местного самоуправления в районе Мариупольского УР.
На момент 01.11.2020 г. готовность ВС РФ к проведения наступательной операции оценивается нами в 35%.
Первичный анализ поступившего в Раду проекта бюджета 2021. Абсолютно нереалистические макроэкономические показатели подогнанные под общие цифры бюджета. В результате в бюджете просто дорисовано около 106 млрд. гривен. Существенный рост внутренних заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн), который неминуемо приведет к росту ставок по кредитам.
Объявленный в розыск глава ОАСК Вовк назвал свое объявление в розыск "цирком". Потом подумал и "заболел COVID-19".
Закрите засідання Єврокомісії 02.11.2020 р було досить бурхливим. У своєму виступі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен вказала на системні порушення українською стороною домовленостей і положень забезпечили прийняття безвізового режиму для України. Після бурхливого обговорення, враховуючи ситуацію, що склалася і звернення "лідера проєвропейських сил в Україні", ЄС вирішив дати української влади час на виправлення і приведення норм законодавства у відповідність договору про безвізовий режим.
Питають - навіщо Порох рятує Зе?
Імхо, він рятує не Зе, а Україну.
А полиция в Украине - нулевая
Мелкие преступления не расследуют
Проверено...
Бубочка и Авакян будут отталкивать друг друга жопами и кричать
"Це я зробив"!!!
P.S.Можна по всякому відноситися до Авакова,але без нього Марків би сидів!
лиш бьі ценьі на єлектричество и газ не снижать до європейских