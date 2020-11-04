Маркив вылетел из Италии в Украину. ФОТОрепортаж

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив вылетел из Италии в Украину.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Вылетаем в Киев! Встречайте!" - сообщил он.

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"Самолет, на борту которого военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, только что вылетел из аэропорта Милана и взял курс на Киев! Через три часа готовимся встречать Несгибаемого Защитника Украины, который 1222 дня провел в неволе по жестоким и несправедливым обвинениям", - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.









