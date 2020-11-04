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модернизация (59) оружие (3188) Укроборонпром (734)

Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" завершило капитальный ремонт и модернизацию около полутора десятков пожарных танков ГПМ-54. Еще более десятка таких машин выездные бригады завода восстановили в местах дислокации войск.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"На модернизированных пожарных танках мы установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины; установлено новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением; доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении ", - цитирует пресс-служба замдиректора по производству Львовского бронетанкового завода Богдан Шандра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Львовский авиаремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29. ФОТО

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 - это основной пожарный танк на вооружении Вооруженных силах Украины. Ее используют там, куда не может добраться другая пожарная техника.

ГПМ-54 создана на базе танка Т-55, содержит цистерну для воды емкостью 9 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3 и может тушить пожар водой с расстояния 60 метров. Пожарный танк также может расчищать проходы для другой пожарной техники, а бронированный корпус и фильтровентиляционная установка обеспечивают безопасность экипажа.

Также на Цензор.НЕТ: Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БМП-2. ФОТО

Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков 01
Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков 02
Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков 03
Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков 04

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Топ комментарии
+9
"крупнейшую за годы независимости"

Потому что до Ишака модернизировали боевые танки, а не эту херню.
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04.11.2020 12:43
+6
а еще Подсолнуховый херой Хомчак, сказал, что потребности Армии в ПТРК "Стугна" заполненны на 100%.. поэтому, в 2020 г. не заказано не одного ПТРК "Стугна"..
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04.11.2020 12:46
+6
модернизировали и до ишака. и правильно делают, это отличные необходимые машины, тебя, ишака. не спросили
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04.11.2020 12:51
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"крупнейшую за годы независимости"

Потому что до Ишака модернизировали боевые танки, а не эту херню.
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04.11.2020 12:43 Ответить
Главное. Они не стреляют)))))))
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04.11.2020 12:47 Ответить
Будут в жару сепаров водичкой поливать, чтоб те не перегревались.
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04.11.2020 12:52 Ответить
ну вы зря так пожарный танк очень даже..нужен в условиях даже гражданской жизни снежные заносы от 2 метров и выше наметы снега до 6 метров и наводнения..крушения крупные аварии и катастрофы... их работа только..а иначе никак да и пожары разные бывают склады вооружения нефтебазы хим-заводы и так далее...
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04.11.2020 13:19 Ответить
Не, ну агрегат конечно мошный, я не спорю. Просто не смог себе отказать в удовольствии кинуть камень в зелебобиков и их божество. Представил себе на минутку, что такая новость вышла при Порохе и какой вой от зелёных соплей бы на эту тему стоял.
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04.11.2020 15:41 Ответить
Уявіть собі, щоб ці пожежні танки зробили з барикадами на майдані 2014... ЗЄ готується?
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04.11.2020 18:39 Ответить
ерунду не пишите эта техника в подчинении Министерства Обороны а на Майдане были только силы МВД если бы Янык послал хоть роту ВСУ то все его бы закопали сразу в Киеве..Кучма попробывал один раз такое сделать отдать приказ ему с Вашингтона Президент США спросил Леня ты пополянешь кагорты Диктаторов мира..и Леня сдулся...
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04.11.2020 20:00 Ответить
Льоня "умный чувак", тому здувся, а "нєлоха" підставить "ерміла"
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04.11.2020 20:36 Ответить
модернизировали и до ишака. и правильно делают, это отличные необходимые машины, тебя, ишака. не спросили
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04.11.2020 12:51 Ответить
О, зелебобик обиделся . А ну расскажи нам за укрепление армии Ишаком. А мы посмеёмся
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04.11.2020 12:53 Ответить
за забобика ответишь))) я зебилоидов ненавижу не меньше твоего, и прекрасно вижу темпы просирания того, что было надбано при Порохе. но не надо вплетать сюда пожарные бронемашины, они действительно нужны. Сейчас сотни добровольцев помогают отстроить жилища погорельцев Луганщины, мы не по наслышке знаем, зачем нужны эти машины
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04.11.2020 14:19 Ответить
Ладно, пусть будут. Раз уже отремонтировали. Не разбирать же их обратно
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04.11.2020 15:47 Ответить
Глупее ничего не придумал?
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04.11.2020 15:32 Ответить
А ты шо, обиделся?
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04.11.2020 15:46 Ответить
а еще Подсолнуховый херой Хомчак, сказал, что потребности Армии в ПТРК "Стугна" заполненны на 100%.. поэтому, в 2020 г. не заказано не одного ПТРК "Стугна"..
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04.11.2020 12:46 Ответить
Это философский вопрос. Если потребностей - ноль комплексов, то можно ли считать, что потребности удовлетворены?
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04.11.2020 12:54 Ответить
Танки вчерашний день, нужно модернизировать пожарные "Джавелины" и "Байрактары".
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04.11.2020 12:48 Ответить
ну да, сепары поджигают, мы - тушим, а вот если "затушить" сепаров.... profit Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків - Цензор.НЕТ 751
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04.11.2020 12:54 Ответить
Красавцы!
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04.11.2020 12:50 Ответить
Кстати, если ВНЕЗАПНО, то он и нормальный танк нейтрализовать сможет. правда в воду надо бы добавить боярки, и россиянские толкисты в своем "т-90" попросят убежища - "эй, Маня, а у хохлов боярка прямо из танка идет, я остаюсь тут, а кредит банку пусть бабушка отдает, можно - валежником"
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04.11.2020 12:53 Ответить
Не, так нельзя. Надо смотреть на вопрос глобально. Если данные про бояровые танки просочатся в среднюю полосу рашки, то оттуда всё население ломанётся в добровольцы. Столько удобрения благодатная донецкая почва может и не переварить...
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04.11.2020 12:56 Ответить
А що вони гасити будуть ? Все що мали спалити вже , на жаль , згоріло (( те що залишилося - дарма що не згоріло , бо тепер на його утилізацію іще і гроші доведеться витратити чималі ((
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04.11.2020 12:55 Ответить
депутатські ссинки будуть на них служити - служив, - МужІІІк)
ну, там хтось бичок кинув = 15 танків Яяяккк ломануться "гасити" Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків - Цензор.НЕТ 5368
А чо - служив же - служив, дайте пільгу, у мене хатка маленька, за газ не встигаю платити - всього 400кв.м.)))
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04.11.2020 13:03 Ответить
Молодчины!!! Уважуха!
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04.11.2020 13:01 Ответить
Квакин демонстрации готовится разгонять.
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04.11.2020 13:08 Ответить
Якийсь маразм: замість того, щоб вдосконалювати військову техніку та фізично знищувати кацапів на захоплених територіях, блаЗЄнські "адаптуються щоб гасити створені тими ж кацапами пожежі.
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04.11.2020 13:18 Ответить
Будєм гасіть? Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків - Цензор.НЕТ 6804
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04.11.2020 13:22 Ответить
жесть,советский мотлох опять возвращается в армию и зебилы довольны
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04.11.2020 13:23 Ответить
Это пожарка, а не оружие...чем ты недоволен....нормально работает....
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04.11.2020 20:43 Ответить
это давно отжившее себя барахло из 19-го века..- другое дело, на шо прогресс-нового никогда нет средств...((
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04.11.2020 23:21 Ответить
ну фсё. теперь пабидим!
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04.11.2020 13:31 Ответить
Урряя!!!! Богданы-труповозки у нас уже есть от прошлого ***********. От сегодняшнего в армию построили три водомета. Теперь можно и в атаку отбывать наши крым и дамбас? А лучше посадить в них Парашенка и Зеленского и отправить на фронт освобождать наши дома.
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04.11.2020 13:44 Ответить
"Нехай броня стара, зате конкретно боєздатна". Кому не нравится- может принести что получше. Ну или усохнуть.
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04.11.2020 13:55 Ответить
всё равно зрада.
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04.11.2020 14:50 Ответить
Их случайно не предадут в НГУ демонстрации разгонять и баррикады из покрышек горящих разрушать?
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04.11.2020 20:41 Ответить
 
 