РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
41961 посетитель онлайн
Фото Политика Украины
6721 62
Донбасс (14321) Трехсторонняя контактная группа (744) операция Объединенных сил (2984) разведение сил (94)

Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, где вскоре может произойти разведения войск. На этот раз их четыре: три в Луганской и один в Донецкой области.

Об этом на брифинге 4 ноября сообщил и.о. Командующего Операцией Объединенных сил Виктор Ганущак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua.

"По результатам встречи ТКГ согласованы четыре участка разведения сил и средств. Это участки Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое ", - отметил Ганущак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине сегодня "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага", нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс, - Кравчук

Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом 01

Участки Петровка, Славяносербск и Нижнетеплое расположены на Луганщине, между участками, где уже развели войска - Золотое и Станица Луганская.

Другой участок, Григорьевка, находится в Донецкой области, на Приазовье, между Старогнатовкой и Чермалыком.

Однако, точной даты, когда планируют проводить очередное разведения, Ганущак не назвал.

"По дате я вам сказать не имею возможности, но участки мы готовим к разведению", - добавил военный.

По данным штаба ООС, на участках, где развели войска еще в 2019 году, сейчас спокойно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовит новое разведение сил на Донбассе, - Резников

"Ситуация после разведения участков в Станицы Луганской, Золотом и Петровском в целом остается стабильной и контролируемой. Там сегодня работают представители миссии ОБСЕ, представители СЦКК, которые следят за ситуацией, которая там происходит", - рассказал журналистам и.о. Командующего Операцией Объединенных сил.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+44
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 5376
показать весь комментарий
04.11.2020 12:59
+27
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 7118
показать весь комментарий
04.11.2020 13:03
+21
отступление! при том мерзкое. специально второй отход в поля с оборудованных позиций происходит зимой. что бы пацаны наши помучались. ну не п дрсы разве?
показать весь комментарий
04.11.2020 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 5376
показать весь комментарий
04.11.2020 12:59 Ответить
Они встрепенутся когда до Кончезаспы доразводятся, а касабы начнут обстреливать правый берег
показать весь комментарий
04.11.2020 13:08 Ответить
Нет они в это время будут в России хихикать как развели лохов .А Штепа Кернес и им подобные будут ещё снаряды подавать оккупантам.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:22 Ответить
Та не тільки їх родини,а і їх самих,та всіх ченуш України, авакова зі своєю шоблою, сбу і т.д. а в першу чергу судів та прокурворів.
показать весь комментарий
04.11.2020 16:49 Ответить
Сук. .
показать весь комментарий
04.11.2020 13:01 Ответить
Украина оказалась на пороге крупного скандала с Азербайджаном из-за негласного решения Зеленского приостановить выполнение контракта "Укрспецэкспорта" с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18. Так, по данным источников ZN.UA, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его "поясом безопасности". В результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества. Впереди - перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит на 300 млн долларов. Х-мм... Может, просто решил Сарику сделать приятное? @ Helgi Sharp﻿
показать весь комментарий
04.11.2020 13:03 Ответить
Мелкий пакостный и тупой, как пробка, гаденыш!!!
показать весь комментарий
04.11.2020 13:21 Ответить
Слуги путлера , уверенно с продажными хомчаками сдают Украину ,под шумок срежесированных скандалов
показать весь комментарий
04.11.2020 13:09 Ответить
Ну що, привітаємо кацапів зі ще чотирма селами.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:01 Ответить
отступление! при том мерзкое. специально второй отход в поля с оборудованных позиций происходит зимой. что бы пацаны наши помучались. ну не п дрсы разве?
показать весь комментарий
04.11.2020 13:13 Ответить
Конечно! Кацапью надо укрепиться и по новой блиндажи отстроить, спасибо Бубачке!
показать весь комментарий
04.11.2020 13:01 Ответить
Недомерку нарику, иуде с комплексами наполеончика и его 🐏🐑лохторату
показать весь комментарий
04.11.2020 13:11 Ответить
І оте непорозуміння буде розповідати про зданий Крим? Воно без будь-яких причин здає землю і села. Ось чому був потрібен скандал з КС. Як димова завіса. Вдумайтеся! Отак, спокійно, без емоцій здають територію.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:15 Ответить
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 6011
показать весь комментарий
04.11.2020 13:02 Ответить
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 7118
показать весь комментарий
04.11.2020 13:03 Ответить
Разводят лохов, а армия или отступает или наступает, а территории или освобождают или сдают. И что то здесь перемогой аж никак не пахнет.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:03 Ответить
Если армия оставляет очередные населенные пункты то за собой взрывайте електроопоры и мосты. А за жизнь жителей Серой Зоны должна отвечать не Украина и не Украина должна платить пенсии ордиловцам, а тот кто подписал ети договоренности.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:06 Ответить
Может ты забыл но при Порошенко ЗСУ с 16 года снова заняли всю серую зону и реализовали ползучие наступление в сторону противника, отбирая у него позицию за позицией. Декларировать в мертворожденном минске можно было что угодно, главное что делалось на самом деле, а на самом деле реализовался сценарий конфронтации с врагом, локальных наступлений и перевооружения. С февраля 15 года по 19-й год ЗСУ не потеряли ни одной позиции, заняв сотник квадратных километров в серой зоне. До того момента, пока зеленский не принял решение о отводе по всему фронту, то есть перечеркнув все военные успехи за 4 года, сделанные при Порошенко.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:59 Ответить
Та не ЗСУ А ДОБРОБАТИ і скільки воні було тоді якраз з офісу недопрезидентів.
показать весь комментарий
04.11.2020 16:40 Ответить
Нет. Реализацией ползучего наступления занимались именно ЗСУ, потому что после 16 года как таковых добробатов не осталось, почти все ( за исключением УДА и ДУК ) вошли в состав НГУ или ЗСУ с соответствующей вертикалью командования. Поэтому нет, это были операции именно ЗСУ
показать весь комментарий
04.11.2020 21:05 Ответить
Это выдающаяся победа главнокомандующего.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:09 Ответить
Який главний -- такі підручні
показать весь комментарий
04.11.2020 13:55 Ответить
А када уже разведения в районе Киева будет?
Выродки малросские...
показать весь комментарий
04.11.2020 13:09 Ответить
Ишак продолжает сдавать территории и укрепления.
Хуже не будет? Поприколу? Идиоты блин...
показать весь комментарий
04.11.2020 13:10 Ответить
Розведення сил - це значить, що ці сили рівнозначні, тобто Українська Армія у своєму статусі прирівняна до російських незаконних озброєних терористичних угрупувань.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:10 Ответить
Що за хрінь? Яке розведення? Не відступати і не здаватись!
показать весь комментарий
04.11.2020 13:13 Ответить
бараны не понимают , у них сЦарь - хороший , кладбище кравчук плохой
показать весь комментарий
04.11.2020 13:14 Ответить
Ну шо тут скажешь ,опять отступают ,но это все по результатам местных выборов ,если народ опять голосует за Штеп 🙄🤔🐏🐑
показать весь комментарий
04.11.2020 13:15 Ответить
По данным штаба ООС, на участках, где развели войска еще в 2019 году, сейчас спокойно. Конечно все спокойно. Спокойно как в Серой Зоне. Оно еще и хвастается етим. И ето говорит Командующий армии Гавнущак, нахваливая что на окупированной территории сейчас все спокойно? В окупированном крыму сейчас тоже все спокойно. Давайте всю страну сдадим врагу ради спокойствия. И спокойно сядем в вагоны и поедем в Магадан спокойно жить в Гулаге. В военное положение за такие слова етого гавнокомандуещего без суда пулю в затылок пустили.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:15 Ответить
так это же ты, скот, выбрал такого говнокомандующего
показать весь комментарий
04.11.2020 13:49 Ответить
Скот твоя фамилия. Ето ты такую власть выбрало вместе со своими стецьками. Так что теперь лижи сраку своему Ахметову, Петьке, Бурбаку, Южаниной, Паршивскому, Луцику, Рюкзакову, Фирташу, Гепе, Труханову и прочим упырям Наступне розведення сил на Донбасі відбудеться на ділянках у Григорівці, Слов'яносербську, Петрівці та Нижньотеплому - Цензор.НЕТ 2040
показать весь комментарий
04.11.2020 14:35 Ответить
Ахметова выбрал ты, скот - при Порохе наёмный работник Ахметова не был премьером, а после твоего выбора стал премьером.

Петьку, Бурбака, Южанину и Пашинского и Луцика лишили власти благодаря твоему выбору.

Рюкзаков вместе с Беней, как и ты, были против Пороха и за ЗЕленского.

Фирташ вернулся на прежние позиции, которые у него были до Пороха - благодаря твоему выбору "Лишь бы не Порошенко".

Гепу и Труханова по новой выбрала такая же одесская и харьковская вата, как и ты. Мне их не приписывай.
показать весь комментарий
04.11.2020 15:18 Ответить
Зачем разводить украинцев на их территории ? Нужно в тех городах где на втором месте вылезло ОПЗЖ, назначать ВОЕННЫХ КОМЕНДАНТОВ от центральной власти, а если этого не произойдёт в ближайший месяц, то можно уже говорить о захвате власти в Украине сторонниками Мацквы. В конце ноября украинцы узнают на чьей стороне власть Украины .
показать весь комментарий
04.11.2020 13:16 Ответить
Знову відступ за нашої Богом даної землі, знову здача територій ворогу
показать весь комментарий
04.11.2020 13:18 Ответить
Ох и прилетит в свое время Членограю за сдачу украинских территорий - это не мифические "свинарчуки", тут все ходы записаны. Наступне розведення сил на Донбасі відбудеться на ділянках у Григорівці, Слов'яносербську, Петрівці та Нижньотеплому - Цензор.НЕТ 3775
показать весь комментарий
04.11.2020 13:19 Ответить
Ну розвели. І що далі? ОРДЛО само не зникне, скільки не розводь. ОРДЛО припине своє існування лише під тиском українських гармат.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:20 Ответить
Ну, хорошо. Развели. Хотя, на самом деле, ничего хорошего в сдаче собственных территорий врагу нет. А что дальше будет с этими территориями? Окончательно войдут в состав " молодых республик" ? Мы вообще свои земли собираемся освобождать? Если нет, так и скажите людям. Похоже, что оманские терки были как раз об окончательной сдаче Донбасса(((
показать весь комментарий
04.11.2020 13:23 Ответить
Никто освобождать даунбас уже не собирается. Киев отводит войска расширяя медленно но уверенно Серую Зону к границам Донецкой и Луганской областей которые готовятся к созданию Автономии или Економико-Политической Свободной Зоны. Дальше начнутся настойчивые предложения сделать Харьков столицей Украинской Губернии.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:29 Ответить
это ты, скот, выбрал такого президента и главнокомандующего.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:51 Ответить
К чему прикрываться фиговым листком "разведение"? Говорите прямо - отступаем, отдаем кровью политую отвоеванную территорию, чтобы "та сторона" обустраивала на них новые позиции.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:25 Ответить
Ну почему эти капитулянты устраивают отступление, то бишь, разведение под зиму??? Они , твари, хотят Армию вывести из строя болезнями??? COVID-19 на ваши головы, идиоты!!!
показать весь комментарий
04.11.2020 13:27 Ответить
Це просто зрада,навіть не зрада,це відкрита робота на ворога,нема слів...🤮
показать весь комментарий
04.11.2020 13:28 Ответить
Про це попереджали перед виборами: або Порошенко, або Росія. Нехай вибрала собі 5-а колона, а що ж українці? Невже правда, що адекватних лише 25%?
показать весь комментарий
04.11.2020 14:04 Ответить
А меня в вопросе разведения (а скорее разводки) тревожит следующий момент. Рашисты совершенно, ну ни на миг не придерживались режима прекращения огня, отведения и запрещения использования определенных видов вооружений и т.д. А наше рукойводство даже ради приличия не пригрозило допустим, тем же блокированием разведения как ответной мерой на их нарушения. Неужели все так очарованы тем, что шмарля увидела в ******* глазах лживого рашистского педофила?!!
показать весь комментарий
04.11.2020 14:16 Ответить
Не існує населеного пункту петрівка, є Петропавлівка, розводити тут нема чого.
показать весь комментарий
04.11.2020 14:20 Ответить
При малороской зеленой шалаве, уже придумали новый синоним слова отступление со своих земель - "разведение сил"
показать весь комментарий
04.11.2020 14:22 Ответить
ОБСЕ, ООН и представители ТКГ берут на себя ответственность а так же финансирование и жизни людей оставшихся в Серой Зоне?
показать весь комментарий
04.11.2020 14:31 Ответить
Не хвилюйся. Сірої зони не буде. Там уже завтра висітимуть аквафреші і ходитиме рубль.

І пам'ятай- ти за це проголосував, Носов.
показать весь комментарий
04.11.2020 14:54 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
04.11.2020 14:48 Ответить
Што правільно, о гость із солнєчной Каліфорніі?
показать весь комментарий
04.11.2020 14:55 Ответить
всё правильно, о гость из солнєчної ленінградской області.
бєгі адміну стучать.
показать весь комментарий
04.11.2020 15:49 Ответить
Я нє русскій.
показать весь комментарий
04.11.2020 15:58 Ответить
С_ка зелена здає ворогу українську землю, яку поливав кров'ю не він, зі своїми квартальцями...
показать весь комментарий
04.11.2020 15:12 Ответить
Выродки зеленые !!!!
показать весь комментарий
04.11.2020 15:57 Ответить
а не развести ли войска километров на 200, чтобы два раза не вставать?
показать весь комментарий
04.11.2020 17:17 Ответить
не розведення , а відведення військ. "розведення" громадянського суспільства
показать весь комментарий
04.11.2020 20:15 Ответить
 
 