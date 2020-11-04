РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52211 посетителей онлайн
Фото Происшествия
6474 12
ДТП (3721) Ривненщина (602) скорая (154) ГСЧС (2579)

Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Ривненской области в среду, 4 ноября, перевернулся автомобиль скорой помощи, который доставил в больницу пострадавших в тройном ДТП и возвращался на место происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 ноября в 10:55 сотрудники оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС области, возвращаясь с места тройного ДТП, случившегося сегодня утром возле села Александрия Ривненского района, увидели вблизи Житинского кольца перевернутый автомобиль скорой медицинской помощи.

Спасатели немедленно оказали первую доврачебную помощь двум травмированным фельдшерам, отключили клеммы аккумуляторных батарей в машине и вызвали на место происшествия сотрудников полиции", - сказано в сообщении.

Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 01

Спасатели помогли перенести травмированных фельдшеров в автомобиль скорой медицинской помощи.

Сообщается, что бригада скорой помощи направлялась на ДТП в село Александрия Ривненского района. Они как раз завезли травмированного в больницу г. Ривне с ДТП и возвращались обратно на место происшествия.

Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 02

Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.

Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 03
Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 04
Фото: сайт ГСЧС

Отметим, что ДТП с участием трех автомобилей вблизи села Александрия Ривненского района на место которого возвращались медики произошло 4 ноября в 09:50.

На место вызова были направлены два дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС.

Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 05

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что ДТП произошло с участием двух автомобилей марок Mercedes и одного Renault.

Спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в машинах и совместно с медиками оказали первую помощь пострадавшим.

Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 06

4 человека были доставлены в медицинские учреждения. Погибших нет.

Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.

Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 07
Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 08
Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 09
Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы 10
Фото: сайт ГСЧС

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+2
Нет конца и края дорожным войнам
показать весь комментарий
04.11.2020 15:40
+1
летуны
показать весь комментарий
04.11.2020 15:55
+1
Був колись такий віршик : На базере, у аптеки раздушали челавека ! Скора помащь так бежала, ишо сорок раздушала !.. Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували - Цензор.НЕТ 5335
показать весь комментарий
04.11.2020 18:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отключили клеммы аккумуляторных батарей в машине Источник: https://censor.net/ru/p3229048\\\\\\\\
Спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в машинах и совместно с медиками оказали первую помощь пострадавшим. Источник: https://censor.net/ru/p3229048\\\\\\\\\\\\\

Видать были курсы какие-то, ибо чет в новостях такого не было.

Ну ясно шо желаю выздоровления, но что это за ...

\\\\\ перевернулся автомобиль скорой помощи Источник: https://censor.net/ru/p3229048\\\\\\\\\

кто там перебегал или ехал то? Водиле скорой ведь тоже не надо переворачиваться просто так?
Или "прокуроришка" какой-то перевернул скоряка то?
показать весь комментарий
04.11.2020 15:30 Ответить
отключили клеммы аккумуляторных батарей

Как это трогательно -- АКБ за спинкой водителя в Буханке -- это не трудно...
Всем пострадавшим сочувствие и выздоровления без последствий.
показать весь комментарий
04.11.2020 15:31 Ответить
четверное ДТП
показать весь комментарий
04.11.2020 15:39 Ответить
Нет конца и края дорожным войнам
показать весь комментарий
04.11.2020 15:40 Ответить
летуны
показать весь комментарий
04.11.2020 15:55 Ответить
Таке тільки у нас можливо...
показать весь комментарий
04.11.2020 16:06 Ответить
сколько ж десятков лет этой "скорой"...
показать весь комментарий
04.11.2020 17:16 Ответить
Да какая разница, - сколько?
показать весь комментарий
04.11.2020 20:01 Ответить
техническое состояние изношенного и убитого авто...
показать весь комментарий
04.11.2020 20:03 Ответить
Був колись такий віршик : На базере, у аптеки раздушали челавека ! Скора помащь так бежала, ишо сорок раздушала !.. Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували - Цензор.НЕТ 5335
показать весь комментарий
04.11.2020 18:44 Ответить
спецом буханку рашску кинул- дайте немца мерс-фолькс нормално-фаршенутого
показать весь комментарий
04.11.2020 23:51 Ответить
21й век.... скорая помощь 60х годов 20го века ггг Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували - Цензор.НЕТ 6381
показать весь комментарий
05.11.2020 10:07 Ответить
 
 