Скорая перевернулась по пути на место тройного ДТП на Ривненщине: медики госпитализированы. ФОТОрепортаж

В Ривненской области в среду, 4 ноября, перевернулся автомобиль скорой помощи, который доставил в больницу пострадавших в тройном ДТП и возвращался на место происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 ноября в 10:55 сотрудники оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС области, возвращаясь с места тройного ДТП, случившегося сегодня утром возле села Александрия Ривненского района, увидели вблизи Житинского кольца перевернутый автомобиль скорой медицинской помощи.

Спасатели немедленно оказали первую доврачебную помощь двум травмированным фельдшерам, отключили клеммы аккумуляторных батарей в машине и вызвали на место происшествия сотрудников полиции", - сказано в сообщении.

Спасатели помогли перенести травмированных фельдшеров в автомобиль скорой медицинской помощи.

Сообщается, что бригада скорой помощи направлялась на ДТП в село Александрия Ривненского района. Они как раз завезли травмированного в больницу г. Ривне с ДТП и возвращались обратно на место происшествия.

Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.





Фото: сайт ГСЧС

Отметим, что ДТП с участием трех автомобилей вблизи села Александрия Ривненского района на место которого возвращались медики произошло 4 ноября в 09:50.

На место вызова были направлены два дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что ДТП произошло с участием двух автомобилей марок Mercedes и одного Renault.

Спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в машинах и совместно с медиками оказали первую помощь пострадавшим.

4 человека были доставлены в медицинские учреждения. Погибших нет.

Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.









Фото: сайт ГСЧС