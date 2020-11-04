ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - "Укроборонпром". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Государственный научно-исследовательский Институт химических продуктов, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнил договорные обязательства и передал Министерству обороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"На прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики. В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра", - сообщил директор предприятия Владимир Щербань.
Одновременно с приемо-сдаточными испытаниями РПО-16 специалисты предприятия продемонстрировали украинским военным модернизированную версию этого изделия: "Специалисты нашего научно-исследовательского института разработали облегченную версию РПО-16, которая будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений Десантно-штурмовых войск. Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно, в чем лично убедились присутствовавшие представители МОУ, Национальной гвардии Украины, Генерального штаба и Сил специальных операций ВСУ. Мы рассчитываем, что это изделие не останется без их внимания", - добавил Щербань .
РПО-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасом объёмного взрыва, разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (г. Шостка). Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.
Реактивный пехотный огнемет оснащен боевой частью с термобарической смесью. Термобарическая оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве поражающих факторов в виде избыточного давления и повышенной температуры, возникающие в зоне огненного облака. Фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду 120-122 мм калибра. Поэтому, это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.
Приказами Министерства обороны Украины реактивный пехотный огнемет РПО-16 в 2017 году был принят на вооружение ВСУ. С 2018 года налажено серийное производство огнемета.
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Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе. Разведение планируется на участках в Донецкой и Луганской областях. (с)
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теперь печень кацапов будет равномерно прожаренная со всех сторон
https://www.youtube.com/watch?v=GOtGgRycQVI&feature=emb_logo
Однако, через некоторое время бандиты гранаты взрывать не будут.
и никому, кроме врага никогда не советую попасть в радиус 10х10 или блиндаж, куда возле полога приход ...=жах...
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/vogon_po_svojih_chomu_v_ukrajini_ne_bude_vlasnogo_virobnitstva_bojepripasiv_krupnih_kalibriv-1976.html
4 ноября был суд и в результате мы можем потерять ДАХК "Артем" и забыть о создании у наc в Украине замкнутого цикла производства боеприпасов/снарядов для ствольной артиллерии!
Вопрос: как фамилия чиновника, который "посоветовал" руководству ДАХК Артем выбрать в качестве поставщика и заключить контракт с компанией Grey Fox Logistics, которая кинула ДАХК "Артем"?