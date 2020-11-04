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ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - "Укроборонпром". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Государственный научно-исследовательский Институт химических продуктов, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнил договорные обязательства и передал Министерству обороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - Укроборонпром 01

"На прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики. В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра", - сообщил директор предприятия Владимир Щербань.

Одновременно с приемо-сдаточными испытаниями РПО-16 специалисты предприятия продемонстрировали украинским военным модернизированную версию этого изделия: "Специалисты нашего научно-исследовательского института разработали облегченную версию РПО-16, которая будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений Десантно-штурмовых войск. Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно, в чем лично убедились присутствовавшие представители МОУ, Национальной гвардии Украины, Генерального штаба и Сил специальных операций ВСУ. Мы рассчитываем, что это изделие не останется без их внимания", - добавил Щербань .

ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - Укроборонпром 02

Также смотрите: Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков. ФОТО

РПО-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасом объёмного взрыва, разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (г. Шостка). Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.

Реактивный пехотный огнемет оснащен боевой частью с термобарической смесью. Термобарическая оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве поражающих факторов в виде избыточного давления и повышенной температуры, возникающие в зоне огненного облака. Фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду 120-122 мм калибра. Поэтому, это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

Приказами Министерства обороны Украины реактивный пехотный огнемет РПО-16 в 2017 году был принят на вооружение ВСУ. С 2018 года налажено серийное производство огнемета.

Также смотрите: Неуправляемый реактивный снаряд РС-80 прошел успешные испытания и готов для поставок Минобороны, - "Укроборонпром". ВИДЕО

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Топ комментарии
+26
За штепу , допу , гепу , малолетних сынков всяких сук , жопоблок . Жизнь дураков не учит , и не научит никогда , это не возможно .
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04.11.2020 16:59
+24
ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4409
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04.11.2020 16:51
+20
Клятый Порошенко, как же теперь бубачке мир на коленях просить???
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04.11.2020 16:50
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Клятый Порошенко, как же теперь бубачке мир на коленях просить???
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04.11.2020 16:50 Ответить
в смысле "как"? Вот уже 4 куска Украины под оккупацию приготовили.
Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе. Разведение планируется на участках в Донецкой и Луганской областях. (с)
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04.11.2020 17:14 Ответить
ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4409
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04.11.2020 16:51 Ответить
ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16

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теперь печень кацапов будет равномерно прожаренная со всех сторон ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9760
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04.11.2020 18:25 Ответить
ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6392
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04.11.2020 23:14 Ответить
Оружия у ВСУ много , а Донбасс под ордой . Думаю , что проблема в отсрочке его освобождения больше политическая , чем военная . Все видели , за кого подконтрольные кормильцы голосовали .
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04.11.2020 16:54 Ответить
За штепу , допу , гепу , малолетних сынков всяких сук , жопоблок . Жизнь дураков не учит , и не научит никогда , это не возможно .
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04.11.2020 16:59 Ответить
вони не дурні, то гірше, тут взагалі не піддається якомусь нормальному поясненню їхнє бажання жити в лайні, є ж наочні приклади окупованих територій, чи то назло роблять, типа їм пофіг аби Україні гірше було.
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04.11.2020 17:28 Ответить
Лишня хромосома?Мабуть...😕
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04.11.2020 20:30 Ответить
і це теж
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04.11.2020 20:39 Ответить
а як би ви спланували штурм міста "півмільйоніка", котре обороняють бандюки прикриваючись "живим щітом"?
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04.11.2020 20:25 Ответить
Мирным гуманитарный коридор, полная блокада города, дальше точечные удары и работа дрг, долго, но зато не как раша в Грозном
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05.11.2020 16:30 Ответить
ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7494 фантазер...
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05.11.2020 18:05 Ответить
Ой вата палала-ла ла !
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04.11.2020 16:54 Ответить
Неплохо бы видео испытания прилагать к новости и цену указывать за единицу
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04.11.2020 16:55 Ответить
да пожааалста! причём, не испытание, а боевое применение в ООС.
https://www.youtube.com/watch?v=GOtGgRycQVI&feature=emb_logo
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05.11.2020 07:58 Ответить
Бавовна та сірник.
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04.11.2020 16:55 Ответить
И в кого ими можно стрелять при Зеленской скотине?
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04.11.2020 16:57 Ответить
ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7296 ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7296 ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7296 В ватную ЗЕленую скотину.
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04.11.2020 18:18 Ответить
нам нужны не сотни таких огнеметов - нужны тысячи.
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04.11.2020 16:58 Ответить
Давай відродження SS-22"Скальпель" з термобаричними касетами. Щоб до Москви,та щоб там все горіло палало.
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04.11.2020 17:00 Ответить
шахты на 2/3 залиты бетоном, LCC попилены на металолом...
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04.11.2020 17:08 Ответить
Скальпелю не потрібна шахта,ця пускова була у контейнеру на потягу.
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04.11.2020 19:04 Ответить
ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8892 то з "пташок петрових"...Вони думають що цукерки на деревах ростуть...Там чола зуродовані як мінімум п*ятьма вищими освітами та поштучно усі "успешніе мільонери"...
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04.11.2020 20:32 Ответить
европедики не разрешат бубочке их запустить в производство...Договор об уничтожении поездов ракет подписал горбатый...И Украина продолжила черное дело меченого...
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04.11.2020 20:38 Ответить
Видродження не получится,потому как в Украине БЖРК не разрабатывались и не эксплуатировались.в основном гоняли по территории сегодняшнего Мордора.
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04.11.2020 22:47 Ответить
Не сумно? Ослойоби верблюжатники на коліні з гівна та палиць ро ***** свої ракети. А потужна держава не може зробити.
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05.11.2020 14:40 Ответить
Не сумно,сумно от того что даже "Стугн" в войсках не хватает,"Нептун" в единственном экземпляре,а вы о "Скальпелях" мечтаете.
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05.11.2020 19:38 Ответить
Огнеметы в армии - класс!
Однако, через некоторое время бандиты гранаты взрывать не будут.
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04.11.2020 17:03 Ответить
Буряты очень рады.
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04.11.2020 17:07 Ответить
жарить кацапердов - это почетно.
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04.11.2020 17:09 Ответить
Вот на любой следующий обстрел, прицельный или нет и испытать новое оружие на ватниках. Сюда же беспилотники любых типов.
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04.11.2020 17:20 Ответить
Знайомий розказував - вони на заводі дещо до цієї "ляльки" клепають... Так щоб пояснить важливість їх роботи, їм документальний фільм показали, знятий на полігоні, під час випробувань... Казав, "добре шкварить...". Він - колишній десантник, гранатометник, так що "трохи тямить"...
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05.11.2020 05:46 Ответить
Це замість Нептунів?
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04.11.2020 17:39 Ответить
Ну и шо?Давно понятно,что обполчленцев мы можем в капусту покрошить, а оно нам надо? Затем ,города (заметьте свои города!) превращенные в руины, нам же отстраивать? И сколько придется положить лучших сынов ? А ,что делать с народцем даунбаса ? Эти ,с промытыми скабздеевыми мозгами,идиоты уже поняли ,что мацкве они не нужны,но винят -то Украину!?!? Заморозить и ждать пока они друг-друга не сожрут!
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04.11.2020 17:44 Ответить
Все правильно... Розумні люди давно казали - не штурмувать міста, а оточить, перекрить шляхи доставки ***********, продовольства, припинить поставки електроенергії і води... І чекать... Давно відомо - людина без їжі може стерпіть тиждень-два, а без води - до трьох днів... Та й *********** їм підкидають "малими порціями" - багато не наскладаєш... Просто всі міста Донбасу - купи об"єднаних навкруг шахт , сіл... Територія велика, хаотична забудова... Танки не пустиш - спалять, а стрілять можна з-за кожного рогу... Азербайджанці он, правильно роблять - підійшли, оточили, змусили або здаться, або "видавили"... Ар "ковбасить", а зробить нічого, не можуть...
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05.11.2020 06:00 Ответить
И тут Кровавый Пастор и хунта руку приложили. Что Бубочка за полтора года заказал, или закупил? Может вторую партию Байрактаров?
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04.11.2020 18:02 Ответить
Ну как что? Шаурму купил и жрет как кролик морковку. ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8038
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04.11.2020 18:20 Ответить
ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8828
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04.11.2020 18:11 Ответить
Были поджаренные буряты, будут поджаренные донбассята😆😆😆
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04.11.2020 19:11 Ответить
расіян в дамбасе нет,так сказав ***********,то якісь безродні тварі,по яким ми робим 🔥,паліть москалів !!!
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04.11.2020 20:13 Ответить
скажу прямо- это термобарическая граната...(((
и никому, кроме врага никогда не советую попасть в радиус 10х10 или блиндаж, куда возле полога приход ...=жах...
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05.11.2020 00:07 Ответить
Смажені кацапи і буряти скоро в новинах
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05.11.2020 11:42 Ответить
Судова дуель між ДАХК "Артем" та ДП "Безпека" запланована на 4 листопада. Ціна питання - 480 млн грн. Загроза - банкрутство "Артема".
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/vogon_po_svojih_chomu_v_ukrajini_ne_bude_vlasnogo_virobnitstva_bojepripasiv_krupnih_kalibriv-1976.html
4 ноября был суд и в результате мы можем потерять ДАХК "Артем" и забыть о создании у наc в Украине замкнутого цикла производства боеприпасов/снарядов для ствольной артиллерии!
Вопрос: как фамилия чиновника, который "посоветовал" руководству ДАХК Артем выбрать в качестве поставщика и заключить контракт с компанией Grey Fox Logistics, которая кинула ДАХК "Артем"?
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05.11.2020 13:53 Ответить
 
 