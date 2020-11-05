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взятка (3028) СБУ (7835) Черниговщина (541) чиновник (539) РГА (114)

Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 000 долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Правоохранители задержали председателя РГА, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы взятки.

Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ 02

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Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ 03

Сейчас проходят обыски по месту работы и жительства фигуранта. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.

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Топ комментарии
+9
Выборы выборами а чиновники как мурашки трудятся не покладая рук.
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04.11.2020 17:52
+4
Так це РДА, їх призначають.
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04.11.2020 17:54
+3
Десятка за зміну призначення 6 га ? Дешева земля в Чернігові.
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04.11.2020 17:53
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Выборы выборами а чиновники как мурашки трудятся не покладая рук.
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04.11.2020 17:52 Ответить
Так це РДА, їх призначають.
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04.11.2020 17:54 Ответить
Оце ж і є назначений найвеличнішим ЗЕбілом ЧЛЄН... - і це вже другий. якого ловлять на хабарі!
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04.11.2020 18:39 Ответить
Посадять за грати? ч. 3 ст. 368. позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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05.11.2020 10:25 Ответить
ВА їзьбіжяньїє нада строчьна цим риб"ятам платню підвищити.І молоко видавати.Бездурно.
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04.11.2020 22:40 Ответить
Респект за шикарную фразу про чиновников-мурашек. Завидую белой завистью людям из Украины за их прирожденный спонтанный юмор. "Выборы выборами, а чиновники как мурашки трудятся не покладая рук."
Как говорится, "Умри, а лучше не скажешь."

У человека-мурашки из Чернигова, как у всякого насекомого, очень развито чувство ответственности за достойное обеспечение своей стаи-семьи...
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05.11.2020 04:34 Ответить
Десятка за зміну призначення 6 га ? Дешева земля в Чернігові.
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04.11.2020 17:53 Ответить
оно вообще должно быть бесплатно и в течении 3х дней. это с сельхоз земли в пром землю
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04.11.2020 20:19 Ответить
или наоборот..- всё один хрен.... это недорого, но туксана уже накрутил((
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05.11.2020 00:33 Ответить
Какой дурак тебе будет бесплатно делать детальній план територии? Покажи мне такую архитектурно-проектуную организацию, я хоть поржу с них.
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05.11.2020 08:59 Ответить
сразу видно тупой))) ты переводил с.х землю в пром? а я потратил на это 4 года для подписей чиновников
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05.11.2020 10:46 Ответить
Ты сам себе противоречишь, успокйося, сконцентрируйся и попробуй изложить мысль еще раз.
Я занимаюсь изготовлением тех самых детальных планов, если что. А на их основе уже происходит изменение целевого назначения земли за пределами населенных пунктов.
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05.11.2020 11:24 Ответить
то что ты делаешь это капля в море всех мук. посчитай сколько раз нужно обратится к местным чиновникам, а если пром земля то только через обл администрацию. хотя по логике, пром земля дает в разы больше прибыли бюджету чем с.х земля
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05.11.2020 13:00 Ответить
Это область, и дело было про землю осг.
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05.11.2020 10:27 Ответить
Уже неплохо, взяточник со статусом, а не 5-й помощник 3-го зама и сумма не 300 долларов, как у нас любят гонять мелочуху. Теперь посмотрим на сроки следствия и суда и на срок лишения свободы. Надеюсь судья не владелец 44 участков, как у нас в КС "латифундисты" в мантиях? Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ - Цензор.НЕТ 518 Но всё равно с районного уровня надо подниматься на областной и государственной, так карасики пожирнее будут
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04.11.2020 17:57 Ответить
Таке враження, що половина населення країни краде (може й більше), а інша половина (може менше) злодіїв лове. То що ми за народ такий? Мабуть, що не народ, а всього нарід, як правильно помилився один відомий клоун.
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04.11.2020 17:59 Ответить
Если ИСКРЕННЕ брал взятку, как Зе опрос проводил, то какие могут быть претензии?
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04.11.2020 18:02 Ответить
Сколько там враг народа юрченко требовал, раз в 30 больше чем этот? Ерунда, отделается небольшим испугом.
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04.11.2020 18:06 Ответить
ПрэЗЭдент наверное очень огорчится, ведь это он назначил цього розбийныка
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04.11.2020 18:14 Ответить
Кадр ваЗЕліна відзначився Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 4935.
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04.11.2020 18:21 Ответить
Понять и простить,суд ведь у нас гуманнее сбу.
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04.11.2020 18:44 Ответить
Откупится. В Киев пойдёт на повышение.
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05.11.2020 11:08 Ответить
И даже будет бороться с коррупцией.
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05.11.2020 11:15 Ответить
 
 