Экипаж МБАК "Костополь" получил допуск на самостоятельное выполнение задач в море, - ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Костополь" получил разрешение самостоятельно выполнять задачи в море.

Торжественная церемония вручения вымпела и введение в кампанию экипажа малого бронированного артиллерийского катера типа "Гюрза-М" состоялась в военно-морской базе "Юг", что в Практической гавани Одессы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

"После принятия катера в состав ВМС ВС Украины и вручения флага Украины нам было нужно отработать курсовые задачи К-1 и К-2, - рассказал командир МБАК "Костополь" старший лейтенант Богдан Яцко. - Экипаж катера отработал такие элементы, как боевая и повседневная организация катера и приготовления его к бою и походу, а также выход в море и отработка задач уже непосредственно там. После успешного выполнения всех поставленных задач, нам сегодня торжественно вручили вымпел и ввели в кампанию. Отныне "Костополь" сможет выполнять задачи по назначению как в составе корабельно-тактической группы, так и самостоятельно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершен ремонт МБАК "Бердянск", поврежденного россиянами во время атаки у Керченского пролива





Напомним, что МБАК "Костополь" - седьмой по счету бронированный катер в составе национальных ВМС. Свое название он получил в честь города, в котором родился и вырос морской пехотинец матрос Алексей Кондратюк, который погиб в 2017 году, защищая суверенитет и независимость Украины под Мариуполем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море. ФОТОрепортаж