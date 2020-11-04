РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24761 посетитель онлайн
Фото Фоторепортаж
8802 7
ВМС (669) Одесса (3253)

Экипаж МБАК "Костополь" получил допуск на самостоятельное выполнение задач в море, - ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Костополь" получил разрешение самостоятельно выполнять задачи в море.

Торжественная церемония вручения вымпела и введение в кампанию экипажа малого бронированного артиллерийского катера типа "Гюрза-М" состоялась в военно-морской базе "Юг", что в Практической гавани Одессы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Экипаж МБАК Костополь получил допуск на самостоятельное выполнение задач в море, - ВМС Украины 01

"После принятия катера в состав ВМС ВС Украины и вручения флага Украины нам было нужно отработать курсовые задачи К-1 и К-2, - рассказал командир МБАК "Костополь" старший лейтенант Богдан Яцко. - Экипаж катера отработал такие элементы, как боевая и повседневная организация катера и приготовления его к бою и походу, а также выход в море и отработка задач уже непосредственно там. После успешного выполнения всех поставленных задач, нам сегодня торжественно вручили вымпел и ввели в кампанию. Отныне "Костополь" сможет выполнять задачи по назначению как в составе корабельно-тактической группы, так и самостоятельно".

Экипаж МБАК Костополь получил допуск на самостоятельное выполнение задач в море, - ВМС Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершен ремонт МБАК "Бердянск", поврежденного россиянами во время атаки у Керченского пролива

Экипаж МБАК Костополь получил допуск на самостоятельное выполнение задач в море, - ВМС Украины 03
Экипаж МБАК Костополь получил допуск на самостоятельное выполнение задач в море, - ВМС Украины 04

Напомним, что МБАК "Костополь" - седьмой по счету бронированный катер в составе национальных ВМС. Свое название он получил в честь города, в котором родился и вырос морской пехотинец матрос Алексей Кондратюк, который погиб в 2017 году, защищая суверенитет и независимость Украины под Мариуполем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море. ФОТОрепортаж

Экипаж МБАК Костополь получил допуск на самостоятельное выполнение задач в море, - ВМС Украины 05

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
Малый Бронированный Атомный Крейсер ?
показать весь комментарий
04.11.2020 22:00 Ответить
да хоть такие.. чем никак
показать весь комментарий
05.11.2020 01:01 Ответить
Сім футів...
показать весь комментарий
04.11.2020 23:04 Ответить
Хай учаться . Колись були лише чайки...
показать весь комментарий
05.11.2020 00:56 Ответить
Це ті катера, що побудували на заводі Порошенко і їх всі висміювали, а де катера у криголами які побудували Беня і Зеля?
показать весь комментарий
05.11.2020 08:18 Ответить
На верфях Тель-Авива .
показать весь комментарий
06.11.2020 07:14 Ответить
 
 