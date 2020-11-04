Судья Сас обнародовал проект решения КС по земле. В Госгеокадастре предполагают: готовится почва для торгов за Суд. ДОКУМЕНТ
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Проект решения Конституционного Суда с толкованием норм Основного Закона о праве собственности украинского народа судья КС Сергей Сас, возможно, обнародовал, чтобы создать "переговорный ресурс для торгов".
Такое мнение высказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко в колонке на ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
"4 ноября 2020 года произошло беспрецедентное событие - не какой-то анонимный источник, а действующий судья Конституционного Суда, бывший депутат Верховной Рады Украины многих созывов, многолетний заместитель председателя фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Сергей Владимирович Сас вынес на суд общественности проект решения Конституционного Суда по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования норм Конституции Украины о праве собственности украинского народа за пределы условной "совещательной комнаты", - пишет Лещенко.
Мотив такого действия для него не совсем понятен. "Предполагаю, что уважаемый судья стремился услышать стороннее мнение по поводу решения. Возможно, он не уверен в его обоснованности. Хочу верить, что это именно так, и публикация проекта не имеет целью, скажем, создание "переговорного ресурса" для торгов в вопросе о дальнейшей судьбе Конституционного Суда и его членов", - добавил глава Госгеокадастра.
Лещенко отметил, что в проекте решения много противоречий, логических и фактических ошибок.
"Для того, чтобы показать уровень его обоснованности, достаточно просто сравнить ключевые положения предусмотренной проектом резолютивной части решения положениям Конституции Украины", - заявил глава Госгеокадастра и добавил к публикации цитаты.
Как отмечает ZN.UA, судья КС Сас обратился к изданию с просьбой опубликовать его заявление и проект решения, которое суд взял за основу.
"Соответствующий документ КСУ принял за основу. Очевидно, он и станет решением по делу", - пишет издание.
Судья Сас, в частности, считает, что причиной ситуации с КСУ является "не столько его решение относительно антикоррупционной реформы, а "желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".
Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 ноября рассмотреть вопрос о рынке земли. Позже появилась информация, что решение еще не вынесено.
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Поэтому она решила тупо лечь под коломойшу/медведчука (как раньше под шуфрича) и работать с ним, точнее - под их крылом..
Впрочем, она и медведчук - давние партнеры.. помнится, после первого Майдана она продвигала медведчука в вице-премьеры...
п.п.с.В якості ще одного прикладу політичної співпраці Тимошенко і Медведчука він наводить підтримку з боку Тимошенко атаки Росії на позиції України з мирного врегулювання на Донбасі. Йдеться про те, що нещодавно уповноважений Путіна Дмитро Козак висловив невдоволення переговорами на рівні радників президентів України та РФ.
"За кілька днів цю ж тезу повторила Тимошенко, яка заявила про необхідність створити парламентську переговорну делегацію"
...ця пропозиція співзвучна з давнім планом Медведчука, який він представляв у Москві, Берліні і Парижі як ініціативу Медведчука і Путіна з міжпарламентського діалогу країн Нормандського формату. При цьому в Німеччині Медведчука підтримували представники проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Германії". На думку журналіста, оскільки раніше цей план провалився, для його реалізації підключили Юлію Тимошенко.
"Щоб не бути обманутими пафосними промовами Тимошенко, я закликаю виборців, закликаю Захід, почувши черговий її заклик згадати про гроші Медведчука, які зберігаються і обслуговуються у банку родини Юлії Тимошенко"
Это было после интервью, в котором Сологуб упомянул о траншах, за которое его, собственно, и наказали (или выгнали). Само интервью было в сентябре, но ты, похоже, такими вещами не интересуешься.
А это интервью министра финансов, свежее:
https://censor.net/ru/news/3229040/ukraina_izza_resheniya_ks_mojet_ne_poluchit_v_etom_godu_22_mlrd_ot_mejdunarodnyh_partnerov_dlya_gosudarstva
Только он почему-то считает, что ему кто-то таки кредит даст, если МВФ не займет. А я в этом сильно сомневаюсь.
В общем, завязывай с наркотой.
Если народ - владелец водных ресурсов - какого хрена к многим участкам Днепра и Черного Моря закрыт публичный доступ?
Если народ имеет исключительное право на принятия решений по стране на всеукраинском референдуме (вплоть до отдать другому государству территорию!!), тогда по итогам Референдума 2000 года у нас уже как 20 лет должен быть двухпалатный парламент, 300 депутатов и отсутствие депутатской неприкосновенности.
А шо Тупицын говорит по этому поводу
Новоявленный "юрист" без образования выискался, чтобы судить о том, что написал КС.)))
А проект рішення взагалі якийсь маразм - суб'єктом права власності є виключно громадяни. Виходить, що у будь-якого шматка землі або є конкретний власник з ім'ям та прізвищем, або взагалі немає власника, бо ні держава, ні підприємство, ні громада не може бути власником землі. А якщо у якоїсь речі немає власника, то хто тоді буде позивачем, якщо хтось цю річ спробує привласнити? Крім того, якщо у речі немає власника, то і платити за її використання нікому не потрібно, а щоб подібні речі врегулювати в існуючому законодавстві, треба не один рік часу. Це ж яке поле діяльності для шахраїв відкривається, поки усі норми не удосконалять. Землю не будуть продавати, її просто заберуть.
Так накерувался, что сам себя загнал у глухий кут.
Юрыст наш недоученный.
У судей КС с антикоррупционными законами реноме в народе опасное для здоровья .
А тут такое , шо подавляющее большинство народа (< 70%) на-ура воспримет . Вот и сделал судья Саас таксать анонс ...