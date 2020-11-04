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Судья Сас обнародовал проект решения КС по земле. В Госгеокадастре предполагают: готовится почва для торгов за Суд. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Проект решения Конституционного Суда с толкованием норм Основного Закона о праве собственности украинского народа судья КС Сергей Сас, возможно, обнародовал, чтобы создать "переговорный ресурс для торгов".

Такое мнение высказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко в колонке на ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"4 ноября 2020 года произошло беспрецедентное событие - не какой-то анонимный источник, а действующий судья Конституционного Суда, бывший депутат Верховной Рады Украины многих созывов, многолетний заместитель председателя фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Сергей Владимирович Сас вынес на суд общественности проект решения Конституционного Суда по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования норм Конституции Украины о праве собственности украинского народа за пределы условной "совещательной комнаты", - пишет Лещенко.

Мотив такого действия для него не совсем понятен. "Предполагаю, что уважаемый судья стремился услышать стороннее мнение по поводу решения. Возможно, он не уверен в его обоснованности. Хочу верить, что это именно так, и публикация проекта не имеет целью, скажем, создание "переговорного ресурса" для торгов в вопросе о дальнейшей судьбе Конституционного Суда и его членов", - добавил глава Госгеокадастра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для запуска рынка земли надо закончить инвентаризацию, передать земли теробщинам и запустить оборот земель для владельцев паев, - глава Госгеокадастра Лещенко

Лещенко отметил, что в проекте решения много противоречий, логических и фактических ошибок.

"Для того, чтобы показать уровень его обоснованности, достаточно просто сравнить ключевые положения предусмотренной проектом резолютивной части решения положениям Конституции Украины", - заявил глава Госгеокадастра и добавил к публикации цитаты.

Судья Сас обнародовал проект решения КС по земле. В Госгеокадастре предполагают: готовится почва для торгов за Суд 01

Как отмечает ZN.UA, судья КС Сас обратился к изданию с просьбой опубликовать его заявление и проект решения, которое суд взял за основу.

"Соответствующий документ КСУ принял за основу. Очевидно, он и станет решением по делу", - пишет издание.

Также читайте: В законопроекте Разумкова нет ничего о КСУ, поэтому его нельзя называть "альтернативным путем выхода из конституционного кризиса", - Шабунин

Судья Сас, в частности, считает, что причиной ситуации с КСУ является "не столько его решение относительно антикоррупционной реформы, а "желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".

Проєкт.pdf by Юлія Москаленко

Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 ноября рассмотреть вопрос о рынке земли. Позже появилась информация, что решение еще не вынесено.

Также читайте: Глава Госгеокадастра объяснил, что будет с арендой паев после земельной реформы

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Топ комментарии
+11
ксу тупо решило переписать Конституцию Украины... бо её даже не читали)
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04.11.2020 22:58
+8
Здесь должен быть разговор один-гнать таких "судей", начавших по сути войну с государством и важнейшими законами, необходимыми для его развития. По каждому такому "судье" надо открывать дело, там наверняка найдется все,что нужно, чтобы отправить их за решетку.
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04.11.2020 22:58
+8
Если народ - владелец надр Земли, почему разрешение на добычу испокаемых не получают по результатам волеизьявления народа?
Если народ - владелец водных ресурсов - какого хрена к многим участкам Днепра и Черного Моря закрыт публичный доступ?
Если народ имеет исключительное право на принятия решений по стране на всеукраинском референдуме (вплоть до отдать другому государству территорию!!), тогда по итогам Референдума 2000 года у нас уже как 20 лет должен быть двухпалатный парламент, 300 депутатов и отсутствие депутатской неприкосновенности.
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04.11.2020 23:08
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В Италии имеется государственная земля, и земля комун (территориальная община) - городов т.е.
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04.11.2020 22:51 Ответить
Та в Украине походу более важно что имеет судья Сас и остальные ублюдки по которым каторга плачет!
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04.11.2020 22:57 Ответить
Напоминает торги хвойд за право сорвать цветок невинности. Если у них покатит этот дешёвый финт, то клянусь больше ничему не удивляться, как Пачкуля Пестренький из Незнайки
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04.11.2020 22:57 Ответить
Скільки грошей і від кого отримали ці проросійські мерзотники?
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05.11.2020 00:52 Ответить
Здесь должен быть разговор один-гнать таких "судей", начавших по сути войну с государством и важнейшими законами, необходимыми для его развития. По каждому такому "судье" надо открывать дело, там наверняка найдется все,что нужно, чтобы отправить их за решетку.
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04.11.2020 22:58 Ответить
ксу тупо решило переписать Конституцию Украины... бо её даже не читали)
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04.11.2020 22:58 Ответить
п.с. юлька та её "родина" - падающий наподобии витренко (кто помнит еще её?)) балласт..
Поэтому она решила тупо лечь под коломойшу/медведчука (как раньше под шуфрича) и работать с ним, точнее - под их крылом..
Впрочем, она и медведчук - давние партнеры.. помнится, после первого Майдана она продвигала медведчука в вице-премьеры...

п.п.с.В якості ще одного прикладу політичної співпраці Тимошенко і Медведчука він наводить підтримку з боку Тимошенко атаки Росії на позиції України з мирного врегулювання на Донбасі. Йдеться про те, що нещодавно уповноважений Путіна Дмитро Козак висловив невдоволення переговорами на рівні радників президентів України та РФ.
"За кілька днів цю ж тезу повторила Тимошенко, яка заявила про необхідність створити парламентську переговорну делегацію"
...ця пропозиція співзвучна з давнім планом Медведчука, який він представляв у Москві, Берліні і Парижі як ініціативу Медведчука і Путіна з міжпарламентського діалогу країн Нормандського формату. При цьому в Німеччині Медведчука підтримували представники проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Германії". На думку журналіста, оскільки раніше цей план провалився, для його реалізації підключили Юлію Тимошенко.
"Щоб не бути обманутими пафосними промовами Тимошенко, я закликаю виборців, закликаю Захід, почувши черговий її заклик згадати про гроші Медведчука, які зберігаються і обслуговуються у банку родини Юлії Тимошенко"
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04.11.2020 23:04 Ответить
В Закарпатье она точно ячейку медведчуку продала.
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04.11.2020 23:24 Ответить
Я весь день чекаю позитивних новин з фашингтонського обкому.незнаю правда нашо воно мені. Просто хочеться щоб великого любітєля ***** і прочіх нєплахіх парнєй фашисти на вєшалку завели
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04.11.2020 22:59 Ответить
Всё дерьмо(и далеко не только кс) было создано и узаконено за 30 лет правления государственников/профессионалов/хозяйственников.Пришёл человек со стороны и подал проект о роспуске этого деpьма.Разве он неправ?Жду бана
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04.11.2020 23:05 Ответить
Со стороны. Не здешний парень. Только по корпоративным олигархов залетал. Но это ж совпадение...
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04.11.2020 23:26 Ответить
Схем совместных нет.Это главное.А корпоративы...Для какого дерьма артист не выступит.Вроде логично.
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04.11.2020 23:32 Ответить
Ты или слепой или тупой. У него предвыборная компания сотни млн у.е стоила (личных, наверное). А дыра в бюджете, которая начала разрастаться еще с 2019 года откуда взялась? Чудо, этого клоуна как раз олигархи и поставили. А теперь тебя и страну ставят раком. Скоро Беня назначит свой суд (если он уже этот не купил) и "свое" заберет с процентами, пока ты будешь искать виновных в твоем выборе. О том, что кредита МВФ, возможно, не будет, в НБУ заявляли еще пару месяцев назад. А когда президент подает проект о роспуске КС, это называется узурпацией власти (статья 109 ККУ).Зеленому идиоту это объяснили - он заткнулся, а до его туповатых поклонников почему-то до сих пор не доходит.
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04.11.2020 23:45 Ответить
На эту хрень не надо даже развёрнуто отвечать.1)Щас будет доллар по сто!(19-ый год от сивочолих придурков).2)Они готовы защищать даже сатану(кс во главе с тупицким),лишь бы во вред Зеленскому.
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04.11.2020 23:52 Ответить
Куда тебе развернуто отвечать, убогому - у тебя ж мозгов нет. У тебя бюджет сверстан с 6.3 млрд у.е. дефицита, который покрывался займами. А их не будет. И стало об этом известно в сентябре, а не вчера. Кто тебе говорил, о 100 гривнах немедленно? Пока что вы просто просираете то, что было сделано. А 100 грн - это не потолок. Вы же не зря ручное руководство в НБУ садили? Либо не будут платить зарплаты и пенсии, либо начнут печатать гривны - а там как повезет.
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05.11.2020 00:31 Ответить
Когда-нибудь, в твоей следующей никчемной жизни в теле баобаба, доллар будет по 100 гривень, и не будут платить зарплаты и пенсии. Потому, что наступит коммунизм, и деньги отменят.
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05.11.2020 00:41 Ответить
Ты с наркотой лучше завязывай.
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05.11.2020 00:48 Ответить
Суддя Сас оприлюднив проєкт рішення КС щодо землі. У Держгеокадастрі припускають: готується ґрунт для торгів за Суд - Цензор.НЕТ 3255 А тебе стоит попробовать. Может уйдешь в астрал, и тогда не будешь здесь всякую хрень писать.
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05.11.2020 00:50 Ответить
Читай, баобаб. Может что-то новое узнаешь. http://economica.com.ua/article/kak_sovet_nbu_hotovytsia_uvolyt_rozhkovu.html
Это было после интервью, в котором Сологуб упомянул о траншах, за которое его, собственно, и наказали (или выгнали). Само интервью было в сентябре, но ты, похоже, такими вещами не интересуешься.
А это интервью министра финансов, свежее:
https://censor.net/ru/news/3229040/ukraina_izza_resheniya_ks_mojet_ne_poluchit_v_etom_godu_22_mlrd_ot_mejdunarodnyh_partnerov_dlya_gosudarstva

Только он почему-то считает, что ему кто-то таки кредит даст, если МВФ не займет. А я в этом сильно сомневаюсь.
В общем, завязывай с наркотой.
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05.11.2020 01:09 Ответить
Если народ - владелец надр Земли, почему разрешение на добычу испокаемых не получают по результатам волеизьявления народа?
Если народ - владелец водных ресурсов - какого хрена к многим участкам Днепра и Черного Моря закрыт публичный доступ?
Если народ имеет исключительное право на принятия решений по стране на всеукраинском референдуме (вплоть до отдать другому государству территорию!!), тогда по итогам Референдума 2000 года у нас уже как 20 лет должен быть двухпалатный парламент, 300 депутатов и отсутствие депутатской неприкосновенности.
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04.11.2020 23:08 Ответить
Потому что нашей страной управляет кагал с манкуртами.
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04.11.2020 23:54 Ответить
Никакой торговли с этими существами быть не может, всякий кто вступает в какие-либо отношения с нынешним составом КС, - преступник.
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04.11.2020 23:11 Ответить
Лещенко займається всим, тільки не Укрзалізницею за яку отримує зарплату бл. 500 тис. в місяць.
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04.11.2020 23:13 Ответить
это однофамилец. Этот Лещенко норм профессионал.
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04.11.2020 23:14 Ответить
Судья Сас обнародовал проект решения КС по земле.Суддя Сас оприлюднив проєкт рішення КС щодо землі. У Держгеокадастрі припускають: готується ґрунт для торгів за Суд - Цензор.НЕТ 5835
А шо Тупицын говорит по этому поводу
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04.11.2020 23:14 Ответить
Разогнать КС! Они мешают продать землю, а за это уже заплачено и необходимо отрабатывать Зе, иностранному обкому, они требуют расчёта.
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04.11.2020 23:14 Ответить
Оба на, Зе стал ненужен. Топим Зе... как интересно, что же пошло не так и с кем. Зе стал таким плохим кому-то внезапно... А чё там наши независимые СМИ, уже топят нашего незадачливого гаранта?
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04.11.2020 23:30 Ответить
Земля уже вовсю продается (5 млн. га.), а государство за это ничего не получает, вот в чем проблема,, поэтому этот закон позарез нужен. стране. Реализация закона - это живое дело и естественно он будет меняться, дополняться и т.д. Главное, чтобы он начал действовать.
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04.11.2020 23:32 Ответить
Так кто это поошряет? Гарант ,аудит проводит, кадастры реформирует,....коррупционеров посадил? А раз не чего из этого обещанного не делается, то значит в доле и крышует, как понять отсутствие действий?
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04.11.2020 23:54 Ответить
Гарант аудиты не проводит, нет у него для этого никаких полномочий. И даже коррупционеров он садит только в своих наркотических приходах. Потому что управление государством - это не сесть в кресло президента, взять булаву и начать громко орать на подчиненных, как мнится преЗеденту и его избирателям, а это тяжкая работа по созданию и настройке институтов власти, которые будут самостоятельно выполнять возложенные на них задачи. Необязательно быть в доле и крышевать, достаточно быть тупым клоуном, который просто находится не на своем месте, чтобы наше государство начало разваливаться. А вон, с другой стороны Земли пример обратного, есть шанс, что такой же тупой клоун будет править страной ещё 5 лет, но страна от этого не разваливается. Потому что от действий клоуна в той стране мало что зависит, даже если его заносит на поворотах, есть множество других институтов власти, которые просто выполняют свою работу.
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05.11.2020 01:02 Ответить
Лещенко "ТатоКазалы" такое же тупое дерьмо, как и его Серуня Лещ.)
Новоявленный "юрист" без образования выискался, чтобы судить о том, что написал КС.)))
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04.11.2020 23:21 Ответить
Всё ты мимо протрындела.
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04.11.2020 23:37 Ответить
вспомнил анекдот про женщину и мужчину, ответ то ясен, чем вас считаю, осталось договориться о цене.
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04.11.2020 23:34 Ответить
а может их судей в мусорные баки вкинуть, и замки повесть и дело с концом?
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04.11.2020 23:45 Ответить
Правильно этот принтер, имеют! Когда закон принимали и поправки рассматривали, им было похрен , вижу конечную цель , и на всех, как на пианино хр.сыграть. Их предупреждали и в пояснениях к поправкам, 3 месяца носом тыкали ,что и где против конституции и народа заложили. И предлагали поправить. Но им было на срать, за всё уплачено, схемы нужные закладываем. А вот и первый звоночек! Если не поможет, то как и предпологалось, как дойдет время до разрешенного деребана, волнения перерастут в гражданскую за землю , и история повториться 1917-2020.
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04.11.2020 23:46 Ответить
Нахіба ВР приймала Конституцію, якщо якась зграйка суддів намагається її переписати? Здається у повноваження КС входить трактування законів та підзаконних актів у відповідності до Конституції, а не власне її зміна?

А проект рішення взагалі якийсь маразм - суб'єктом права власності є виключно громадяни. Виходить, що у будь-якого шматка землі або є конкретний власник з ім'ям та прізвищем, або взагалі немає власника, бо ні держава, ні підприємство, ні громада не може бути власником землі. А якщо у якоїсь речі немає власника, то хто тоді буде позивачем, якщо хтось цю річ спробує привласнити? Крім того, якщо у речі немає власника, то і платити за її використання нікому не потрібно, а щоб подібні речі врегулювати в існуючому законодавстві, треба не один рік часу. Це ж яке поле діяльності для шахраїв відкривається, поки усі норми не удосконалять. Землю не будуть продавати, її просто заберуть.
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05.11.2020 00:16 Ответить
Поки є ідіоти, які будуть захищати КСУ, судді будуть намагатися переписати Конституцію. Не буду показувати пальцем на цих ідіотів.
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05.11.2020 00:46 Ответить
Никто не захищает КСУ, но и Бубенчика никто защищать не будет.
Так накерувался, что сам себя загнал у глухий кут.
Юрыст наш недоученный.
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05.11.2020 02:28 Ответить
а вот это заметил..- в этом большой намек рвать землю на шмотья, кто успел...((- и кто сможет рвануть- это баблу свисток- упереддддддд!!!
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05.11.2020 01:11 Ответить
Плюсую! Нафик нужна конституция, если ею манипулирует зграйка в своих интересах! Не демократия это.
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05.11.2020 08:33 Ответить
Уроды.Кругом одни гниды.Никому верить нельзя
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05.11.2020 00:29 Ответить
Мне можно. Суддя Сас оприлюднив проєкт рішення КС щодо землі. У Держгеокадастрі припускають: готується ґрунт для торгів за Суд - Цензор.НЕТ 1776
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05.11.2020 00:43 Ответить
я знаю
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05.11.2020 00:48 Ответить
а кем ты раньше был? Мо я тебя знаю.
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05.11.2020 08:34 Ответить
ниасилил...= ну завтра раскажу всим шо цэ було, проанал-ю...)))
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05.11.2020 01:09 Ответить
Сырёга Лещенко , либо прикидывается , либо реально дурак , если не понимает элементарного .
У судей КС с антикоррупционными законами реноме в народе опасное для здоровья .

А тут такое , шо подавляющее большинство народа (< 70%) на-ура воспримет . Вот и сделал судья Саас таксать анонс ...
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05.11.2020 02:12 Ответить
Это однофамилец,Роман Лещенко,с Держгеокадастра.
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05.11.2020 07:28 Ответить
 
 