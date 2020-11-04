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Госпогранслужба (2509) грибы (19) правоохранительные органы (2482) ЧАЭС (219) Зона отчуждения (208)

Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

За сутки в Зоне отчуждения пограничники дважды задерживали сборщиков грибов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ 01

Грибники, жители соседних сел, незаконно проникли в чернобыльскую зону и на момент встречи с правоохранителями собрали около 40 килограммов грибов. 

Сотрудники полиции оформили на грибников административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивному загрязнению (Статья 46-1 КУоАП). Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, изъяли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки полиция задержала 6 нелегальных туристов в зоне отчуждения ЧАЭС. ФОТО

Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ 02

Также пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовного преступления. В частности, ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 60 кг лосиных рогов пытались вывезти из Зоны отчуждения, - Нацполиция. ФОТО

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Топ комментарии
+4
А метал , пропитаний радіацією , який розтягнули на брухт , після переплавки небезпечний?просто цікаво?
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04.11.2020 23:11
+4
у лисапедиста явно мелкие, по 3. а от у того шо с вёдрами явно крупные, чернобыльские! даже не по 5, а по 7-8. гдэ-то так ))
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04.11.2020 23:20
+3
Так то були не гриби а раки...і не сегодня а вчєра...
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04.11.2020 23:22
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А метал , пропитаний радіацією , який розтягнули на брухт , після переплавки небезпечний?просто цікаво?
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04.11.2020 23:11 Ответить
Начебто так,але в процесі переплавки ,все це шкідливе викидаєтся в атмосферу
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05.11.2020 00:16 Ответить
нет. Во-1-х, металл который действительно радиоактивный нелегалам "растащить" не получалось, он был собран в нескольких местах и перед отправкой на переплавку пропескоструен. Радиоактивная грязь с поверхности осталась в Зоне.
Во-2-х, добавка 100 кл слабоактивного металла в несколько тонн нормалоьного металла на выхлде дает чистый металл.
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05.11.2020 09:17 Ответить
короче мужички засветились, без рентгена
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04.11.2020 23:13 Ответить
Вот дурачки. Надо было там же прямо Сидоровичу продать. Нет, захотелось денег лишних. Жадность порождает бедность (с) Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6495
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04.11.2020 23:13 Ответить
Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1418
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04.11.2020 23:13 Ответить
И за то, что гандоны хотели продавать эту дрянь людям, скормить им эти грибы!
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04.11.2020 23:18 Ответить
они их и едят, не сомневайся. Те кто живут в селах рядом с Зоной, едят все что могут собрать в Зоне - рыбу, грибы, ягоды. Я сам жарил там грибы, возде заброшенного села Рудня-Вересня. За 1 раз ничего не будет.
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05.11.2020 09:19 Ответить
Видати кожному по зірці героя з закруткою на спині
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04.11.2020 23:19 Ответить
у лисапедиста явно мелкие, по 3. а от у того шо с вёдрами явно крупные, чернобыльские! даже не по 5, а по 7-8. гдэ-то так ))
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04.11.2020 23:20 Ответить
Так то були не гриби а раки...і не сегодня а вчєра...
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04.11.2020 23:22 Ответить
нифига. с раками они будут завтра )) но рак будет стоить каждому уже кууууууда дороже ))
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04.11.2020 23:25 Ответить
и, кстати, тот с 3 я вёдрами, явно мутант. просто третья рука видно из другого места растёт. а иначе ну как он с теми вёдрами носится? ))
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04.11.2020 23:22 Ответить
Дійсно! А як він три ведра ніс двома руками? Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2714
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05.11.2020 02:46 Ответить
Ну это смотря какие грибы ему сегодня подавали , может долго смеялся )
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04.11.2020 23:25 Ответить
Ему грибов не досталось,вот и заплакал))
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04.11.2020 23:30 Ответить
На второй фотке в ведрах это грибы такие? Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2272
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04.11.2020 23:26 Ответить
нет, это миллирентгены, тока их много
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04.11.2020 23:40 Ответить
Да нет там радиации.она давно улетучилась.
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04.11.2020 23:33 Ответить
У меня малой год назад ходил туда в поход "полусталкером" - в смысле туда нелегально водят группы туристов типа "инструктора", у них это бизнес такой. Я ему давал собственноручно сделанный ещё в 80-х дозиметр, понятное дело точности у него никакой, но как индикатор - работает. Так вот по их маршруту радиационный фон менялся в 50 раз, причем чем ближе к Чернобылю, тем, что парадоксально, было меньше грязных пятен. Там до сих пор туча мест, где реально долго находиться, час-два к примеру, вредно для здоровья. Но в целом - да, уже довольно чисто. Проблема с такими грибниками в том, что они точно ходили без дозиметра и что они там насобирали, фиг его знает.
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05.11.2020 00:35 Ответить
1 гриб из Чернобыля не вывезли
Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5572
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04.11.2020 23:37 Ответить
главных контрабандистов поймали)
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04.11.2020 23:38 Ответить
це надзвичайна і неочікувана перемога...всім нададуть медалі і підвищення..та дострокові звання..може навіть комусь дадуть...героя України
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04.11.2020 23:51 Ответить
Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 692
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04.11.2020 23:52 Ответить
Да ладно вам. Беларашка ето вся *чернобыльская зона* и никто там не запрещает ни выращивать ни собирать. И молочко и мясцо Беларашка експортирует и в Украину и на рашку
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05.11.2020 00:09 Ответить
а потом ты будешь их жрать а утебя третья голова выросла и ножка на пузе в лучшем случае и ковид # 20... Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8921 Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6992
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05.11.2020 00:26 Ответить
так они же их, эти грибки, в рашку пхали...- зря так кордонники себя повели...((
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05.11.2020 01:15 Ответить
Шкода, обочини трас залишаться без грибів. А шо ж мімо проізджаючі будуть купляти?
Покарання повинно бути єдине: підсмажити ці гриби та примусити їх з'їсти. Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 641
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05.11.2020 02:42 Ответить
Згадала! Віники чорнобильські будуть купляти. Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8711
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05.11.2020 02:43 Ответить
Сдадут выпекальщикам пиццы.
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05.11.2020 09:31 Ответить
А вы про серверы КС
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05.11.2020 03:58 Ответить
У меня после грибной пиццы всегда в темноте светится моча.
Наверное, много фосфора.
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05.11.2020 09:30 Ответить
ну они никого не убили, не ограбили , детей в говно и кишки с кровью по пешеходному переходу не размазали, значит нужно посадить в тюрьму лет на 15 , в стране порядок - а тут такое ....ужас!
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05.11.2020 09:35 Ответить
Если бы вагон леса или металлолома - тогда пожалуйста.
А за грибы - тюрьма.
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05.11.2020 09:49 Ответить
Прикордонники затримують грибарів, а поліції треба доручити вимірювання швидкості вітру на дорогах.. Нацгвардія могла б рахувати комірне
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05.11.2020 09:50 Ответить
Эти грибочки потом идут киевлянам на стол. Не для себя же они их собирают. Пусть пожарят и сами съедят. Сковородку только жалко портить радиацией.
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05.11.2020 09:55 Ответить
Це хлопці з сусідніх сіл. Збирають для себе.
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05.11.2020 10:38 Ответить
 
 