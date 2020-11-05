Правоохранители обезвредили в Одессе банду похитителей людей, которые "охотились" в соцсетях, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Одессе задержали пятерых членов организованной группы, которые совершали разбойные нападения и похищали жителей города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одеской областной прокуратуры.

Так, под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении организатору и 4 членам организованной группы в совершении разбойных нападений и в похищении одесситов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленники "охотились" на мужчин в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали пострадавших во время личных встреч и, угрожая физическим насилием, завладевали их средствами и ценным имуществом.

В дальнейшем, получая доступ к ключам от квартир потерпевших, незаконно проникали в них и похищали ценное имущество.

Отмечается, что вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора "задачу" знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать встречу с указанными лицами, узнавать их материальное положение и сообщать о месте встречи с потерпевшим членам преступной группировки.

По ходатайству прокуроров подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Малиновского отдела полиции при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

В прокуратуре также отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Фото: сайт Одесской облпрокуратуры