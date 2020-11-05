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Одесса (3253) похищение (599) прокуратура (2214) СБУ (7835)

Правоохранители обезвредили в Одессе банду похитителей людей, которые "охотились" в соцсетях, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе задержали пятерых членов организованной группы, которые совершали разбойные нападения и похищали жителей города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одеской областной прокуратуры.

Так, под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении организатору и 4 членам организованной группы в совершении разбойных нападений и в похищении одесситов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленники "охотились" на мужчин в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали пострадавших во время личных встреч и, угрожая физическим насилием, завладевали их средствами и ценным имуществом.

Правоохранители обезвредили в Одессе банду похитителей людей, которые охотились в соцсетях, - прокуратура 01

В дальнейшем, получая доступ к ключам от квартир потерпевших, незаконно проникали в них и похищали ценное имущество.

Отмечается, что вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора "задачу" знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать встречу с указанными лицами, узнавать их материальное положение и сообщать о месте встречи с потерпевшим членам преступной группировки.

Правоохранители обезвредили в Одессе банду похитителей людей, которые охотились в соцсетях, - прокуратура 02

По ходатайству прокуроров подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Малиновского отдела полиции при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

Правоохранители обезвредили в Одессе банду похитителей людей, которые охотились в соцсетях, - прокуратура 03

В прокуратуре также отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Правоохранители обезвредили в Одессе банду похитителей людей, которые охотились в соцсетях, - прокуратура 04
Правоохранители обезвредили в Одессе банду похитителей людей, которые охотились в соцсетях, - прокуратура 05
Правоохранители обезвредили в Одессе банду похитителей людей, которые охотились в соцсетях, - прокуратура 06
Фото: сайт Одесской облпрокуратуры

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Топ комментарии
+12
Судя по последней фотографии , 'бизнес' их им денег приносил мало , или девушка была страшная.
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05.11.2020 08:02
+9
это съемка за август, сентябрь 2020 г.. а сейчас ноябрь..
пресс-служба СБУ пытается замылить обществу глаза, и скрыть участие руководства СБУ в госперевороте на стороне олигархов и судей КС..

Баканов, замы Баканова, нач департамента контразведки и нач департамент по защите гос строя - это гос преступники и предатели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2020 08:00
+3
труханова нет среди задержанных? или хотя бы скорика? тогда не интересно
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05.11.2020 08:55
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это съемка за август, сентябрь 2020 г.. а сейчас ноябрь..
пресс-служба СБУ пытается замылить обществу глаза, и скрыть участие руководства СБУ в госперевороте на стороне олигархов и судей КС..

Баканов, замы Баканова, нач департамента контразведки и нач департамент по защите гос строя - это гос преступники и предатели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2020 08:00 Ответить
а пресс-секретарям вообще пофигу, что на фотках лето. По оборзевшим судьям работа не клеится, давайте вальнем в прессу фотки про лето....
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05.11.2020 12:50 Ответить
Судя по последней фотографии , 'бизнес' их им денег приносил мало , или девушка была страшная.
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05.11.2020 08:02 Ответить
У вас там реально так жарко что в шортах и футболках ходите и зелено все так???
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05.11.2020 08:13 Ответить
не думаю, что пять арестованных гнусов исчерпали подобные преступления в городе)
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05.11.2020 08:17 Ответить
Да, фоточки уж слижком летние. Это в Одессе так тепло в ноябре?
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05.11.2020 08:20 Ответить
Зараз вже в Одесі так не походиш, а ше 3 тижні тому - цілком можливо.
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05.11.2020 10:38 Ответить
Сьогоднішнє фото
Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які "полювали" в соцмережах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8377
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05.11.2020 15:27 Ответить
Що за нєкроновини? Ви б ще за травень якісь затримання запостили.
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05.11.2020 08:22 Ответить
на фото-СБУшник обісцявся?
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05.11.2020 08:22 Ответить
Так они мирно и покорно лежат перед СБУ , а какимы БЫКАМИ они были перед пострадавшими!!!
Я лично вижу Украину -доброй и человечной!!!! Бычар - надо на КОЛЫМУ ИЛИ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ И ПУСТЬ ОНИ ТАМ ОСВАИВАЮТ ПРОСТОРЫ!!!
ХОРОШЕГО ВСЕМ ДНЯ И СПОКОЙСТВИЯ!!! ЖИЗНЬ -это подарок , каждому из нас!
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05.11.2020 08:46 Ответить
у нас нет Колымы...
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05.11.2020 09:12 Ответить
труханова нет среди задержанных? или хотя бы скорика? тогда не интересно
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05.11.2020 08:55 Ответить
есть кива...трахал свиней в силосной яме..
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05.11.2020 09:13 Ответить
Думается, что когда нибудь прочитаю что, - ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАКРЫЛИ ПОДПОЛЬНЫЙ КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ В ГАРАЖЕ ПРИ МОРГЕ.
С увеличением цен на коммуналку и рынках продуктов такое не исключено.
Не опознанных жмуриков сейчас тьма - тьмущая... Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які "полювали" в соцмережах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8648
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05.11.2020 09:01 Ответить
А почему самой обыкновенной уголовщиной занимается СБУ?
Они уже все задачи по государственной безопасности выполнили?
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05.11.2020 09:34 Ответить
сразу видно из дыры приехали ушлёпки
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05.11.2020 20:57 Ответить
 
 