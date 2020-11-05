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Фото Происшествия
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Киевская область (1520) Нацполиция (8381) правоохранительные органы (2390) убийство (2240)

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На днях на Сквирщине нашли в лесу тело неизвестной женщины. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате удушения около двух недель назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По словам руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова, в раскрытии особо тяжкого преступления профессионально сработали сотрудники Главного управления полиции Киевщины совместно с сотрудниками Сквирского отдела полиции. Они сразу начали ряд необходимых полицейских мер, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Уже через несколько часов полицейские установили личность потерпевшей женщины. Ею оказалась 36-летняя одесситка. Также полицейские установили ее родных, которые указали, что женщина две недели назад продала квартиру в городе Одесса, а потом с ней пропала связь.

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция 01

В дальнейшем правоохранители оперативным путем установили круг знакомых, с которыми женщина общалась в последние дни своей жизни.

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция 02

Как выяснилось, женщина в наследство получила квартиру в городе Одесса. Знакомый мужчина уговорил ее продать квартиру. А потом, из преступных соображений, он назначил потерпевшей встречу в столице, чтобы забрать у нее вырученные от продажи квартиры деньги.

В Киев он приехал на автомобиле. В компании общих друзей они вместе приехали в Сквирский район, где мужчина напал на потерпевшую и задушил ее. Тело спрятал в лесу.

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция 03

Чтобы уничтожить какие-либо доказательства, подозреваемый в дальнейшем сжег свой автомобиль.

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Во время обыска по месту его приживания полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли три автомобиля и мобильные телефоны, которые были приобретены за присвоенные деньги.

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция 04

Злоумышленника полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.

У погибшей женщины остались сиротами двое малолетних детей.

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Топ комментарии
+24
Знакомый мужсина уговорил ее продать квартиру.



Вот так и в Украине знакомый всем мужчина, вывалившись из-за шторки, как гнусавый гном уговорил 73 % зебилов проголосовать за него на выборах В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция - Цензор.НЕТ 8199
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05.11.2020 10:55
+9
Це ще не розпочався розпродаж землі.
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05.11.2020 10:56
+9
Патамушта така субстанція як зебіли живе безмазгов.
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05.11.2020 10:58
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05.11.2020 10:56 Ответить
Знакомый мужсина уговорил ее продать квартиру.



Вот так и в Украине знакомый всем мужчина, вывалившись из-за шторки, как гнусавый гном уговорил 73 % зебилов проголосовать за него на выборах В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция - Цензор.НЕТ 8199
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05.11.2020 10:55 Ответить
Патамушта така субстанція як зебіли живе безмазгов.
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05.11.2020 10:58 Ответить
к чему это тут, Пол? я вообще офигеваю - вот именно с коментов под любой новостью - сразу срач про Зелю и По.
Мне то смешно, но смешно и кацапам.
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05.11.2020 11:05 Ответить
комментарий отмечен как спам
а все почему? а патамушта 5 лет за шторкой у батарейки " грелся" другой знакомый всем мужчина, но пан парашонка не только " грелся" он еще сладко, сахарно-ватно думал о своем нариде
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05.11.2020 11:47 Ответить
Це ще не розпочався розпродаж землі.
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05.11.2020 10:56 Ответить
а как ты думал?когда большевики отбирали землю,концентрируя ее в государстве лилась кровь.так и при перераспределении будет литься кровь.
ибо нельзя нарушать естественные процессы в обществе.
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05.11.2020 11:01 Ответить
Правильно! Нужно срочно запретить продажу квартир и национализировать их! У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція - Цензор.НЕТ 5705
А заодно продажу веревок (или чем он ее там задушил)! И уж точно - кухонных ножей! Ими по статистике совершаются подавляющее количество убийств! У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція - Цензор.НЕТ 3060
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05.11.2020 21:32 Ответить
Да. Гетьман лично каждый лес и канаву по вечером осматривал)
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05.11.2020 11:17 Ответить
на видео унылый носитель мундира - Ними виявились 4 особи ромської національності.....

А в тексте - 1 мужик.
???
Кстати, видео с мусорами смотреть кринжово - тут было как главарь мусоров в Одессе еле-еле говорил по бумажке на укр языке, а потом сказал - чо это за х...ня. Это ....(представляет такое во Франции)
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05.11.2020 11:03 Ответить
хорошо что у нас нет расстрелов ибо пожизненное - самое худшее наказание.
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05.11.2020 11:08 Ответить
В стране и так 1500 пожизнено заключенных... Еще и этого кормить... Пора расстрелы вводить.
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05.11.2020 11:20 Ответить
ти, мабуть, розстрілювать хочеш? Так бери автомат і в окоп на Донбасс
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05.11.2020 11:48 Ответить
Я не хочу его кормить
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05.11.2020 21:10 Ответить
Тебе напомнить, скольких казнили за преступления Ткача, Оноприенко, Чикатило и т.д.?
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05.11.2020 21:12 Ответить
Тебе напомнить, что он будет обходиться жителям Украины 10 тысяч гривен в месяц?
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06.11.2020 01:09 Ответить
А во сколько обжодится нам Зелупа, ГБР, Венедиктова, офис ***********, слабаков, слуги ты её хочешь посчитать?
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06.11.2020 11:50 Ответить
В Украине 1500 человек пожизненно заключенных. То есть как минимум они убили 1500 нормальных людей. Нахрена нам их содержать? P.S. Ты бы еще посчитал сколько нам пенсы обходятся.
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06.11.2020 11:57 Ответить
Пока в мусарню такие, как ты, не попадут, они готовы всех поубивать. А как попадут, проснуться в штаны, так сразу прав себе захотят, честного суда, адекватного прокурора и т.д.
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06.11.2020 12:56 Ответить
Пока твоих родственников не поубивают, ты не поймешь, что им тут уже не место.
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06.11.2020 13:48 Ответить
Пока с твоих родственников чистосердечное не выбьют - не поймешь
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06.11.2020 15:27 Ответить
Кто с него чистосердечное выбил? Он показал где труп спрятал. И вообще, ты мыслишь старыми понятиями об расследованиях убийств. И вообще, я тебе как любителя убийц могу обрадовать, ему пожизненное не дадут, потому что нас самое гуманное правосудия для убийц.
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06.11.2020 16:14 Ответить
Расскажи мне о новых понятия расследования убийств
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06.11.2020 16:48 Ответить
Новые понятия, это когда для доказательной базы, прибегают к помощи современной техники и систем научных методов биологической идентификации. И вообще я знаю что ты хочешь мне тут рассказать, а именно что несколько невиновных человек осудили из за ментов, когда при СССР и в 90-х ловили серийных маньяков. Но ты учти что львиная доля пожизненно заключенных это не маньяки, а придурки по которым и доказывать нечего не надо, типа нажрался и забил молоком своих коллег на рабочем месте.
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06.11.2020 17:20 Ответить
Рифмастер, Дугарь, Кузьменко...... Что ты несёшь, вот у тебя под носом "новые методы"? Точно 73%-ый зегенерат
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07.11.2020 21:35 Ответить
Вот по тебе видно что ты не зебил... Правильно, на них вышли при помощи современной техники.
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07.11.2020 21:50 Ответить
Ага, па пахотке вышли, используя транзисторный изменятор роста.... пойди зеледки поешь
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07.11.2020 23:04 Ответить
Когда заканчивается интеллект, начинается грубость.... Я не хочу опускаться на твой интеллектуальный уровень. Бувай...
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08.11.2020 00:12 Ответить
куда уж мне на твой зе-уровень подняться
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08.11.2020 13:01 Ответить
И к стати, если бы убийцы знали что их ждет вышка, многие бы отказались убивать людей.
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06.11.2020 13:50 Ответить
Ну где в мире в странах со смертной казнью такое работает? и где не работает, где смертную казнь отменили?
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06.11.2020 15:28 Ответить
Ты себя бы прокормил, кормилец У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція - Цензор.НЕТ 3513
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05.11.2020 21:33 Ответить
Как там в "Мастер и Маргарита" слова Воланда " В общем люди , как люди , но их испортил квартирный вопрос".
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05.11.2020 11:20 Ответить
в "Мастер и Маргарите" нытье кацапа-наркомана сайгакова, который выпрашивал у сралина отдельную квартиру в мааскве У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція - Цензор.НЕТ 137 (помешан он был на квартирном вопросе)
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05.11.2020 21:35 Ответить
Поліціант-«придушили». Це про людину. Позбавили життя якимось там способом...
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05.11.2020 15:40 Ответить
 
 