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Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Наемники российских оккупационных войск на Донбассе применяют беспилотники для атак против ВСУ, а также с целью создания пожаров перед позициями украинских военных.

Об этом делегация Украины рассказала во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Наряду с другими нарушениями со стороны оккупантов украинская делегация отдельно указала на использование ими беспилотных летательных аппаратов в районе линии разграничения, что является нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, принятых в рамках ТКГ 22 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС

В частности, 28 октября около 15:00 перед позициями ВСУ в районе н.п. Чермалык был зафиксирован сброс российскими оккупационными войсками с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" 8 зажигательных зарядов. В миссии Украины при ОБСЕ сообщили, что с учетом направления ветра в указанном районе эта провокация была совершена "с целью создания очагов пожаров перед позициями ВСУ".

Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками 01

Кроме того, 29 октября около 21:40 с беспилотника, который прилетел с неподконтрольной территории (ориентировочно со стороны н.п. Золотое-5 в направлении н.п. Золотое-4), на позиции ВСУ было сброшено взрывное устройство - граната ВОГ- 17. В результате взрыва украинский военнослужащий получил множественные огневые осколочные ранения и был госпитализирован.

Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками 02

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Как заявила украинская делегация, эти провокации сопровождались активным применением оккупантами стрелкового оружия и гранатометов (АГС-7, СПГ-9, ГП-25) с целью поражения личного состава и провоцирования подразделений ВСУ на огонь. Всего в период с 21 по 31 октября российскими оккупационными силами было совершено 35 обстрелов с применением стрелкового оружия, гранатометов ГП-25, РПГ-7, АГС-17 и минометов 82 мм, а также снайперского оружия.
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Топ комментарии
+19
напиши проще - Зеленский обосрался со своим "перемирием". А вот вред ВСУ принес реальный. И еще принесет
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05.11.2020 10:27
+9
Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 4365Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 6120Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 5463
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05.11.2020 10:36
+4
А что беспилотники нечем сбивать,
или там, чем сбивать средства потрачены на генеральские дачи-замки ? Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками - Цензор.НЕТ 9019
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05.11.2020 10:29
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напиши проще - Зеленский обосрался со своим "перемирием". А вот вред ВСУ принес реальный. И еще принесет
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05.11.2020 10:27 Ответить
А что беспилотники нечем сбивать,
или там, чем сбивать средства потрачены на генеральские дачи-замки ? Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками - Цензор.НЕТ 9019
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05.11.2020 10:29 Ответить
А їх збивають,тож ти сепарок не радій. Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками - Цензор.НЕТ 2131
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05.11.2020 10:34 Ответить
пішов в дупу, кореєць дурний!
- радуйся, що не ватанії живеш ...
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05.11.2020 10:39 Ответить
беспилотник сбить трудно. особенно когда для того чтобы открыть огонь надо получить разрешение чуть ли не из генштаба Украины
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05.11.2020 10:37 Ответить
05.11.20 07:25
Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 8885
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05.11.2020 10:38 Ответить
а чем сбили ? пулей или ракетой7
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05.11.2020 10:43 Ответить
Также сообщается, что вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника. Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 7250 Источник: https://censor.net/ru/n3229162
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05.11.2020 10:46 Ответить
значит пулей...
спасибо за инфу.
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05.11.2020 10:52 Ответить
мирними ініціативами
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05.11.2020 10:47 Ответить
а что надо агрессивными инициативами орудовать?
***** только и ждёт того что бы мы спровацировали применение оружия массового поражения. Тогда он выжжет всю живность на линии разграничения с нашей стороны!
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05.11.2020 10:56 Ответить
У нас не має аружия масавага паражения, а ми його по-братськи Байрактарами, вони ж у нас є. Вони ж нам братья, думаю, що в знак подяки скаже , що Крим, Донбас український, як аналогічно Азербайджанцям, що "Нагорний Карабах це Азербайджан"
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05.11.2020 12:29 Ответить
Чого ж ***** Донбас захватив, хто його провокував ?
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05.11.2020 12:30 Ответить
Його, патлу, провокувала цого хвора псіхіка й ідіотична амбіція й куча похуістів-підлабузників.
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05.11.2020 12:38 Ответить
зараз вилікувався ?
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05.11.2020 18:18 Ответить
А почему мы не атакуем, у нас нет?
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05.11.2020 10:35 Ответить
Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 4365Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 6120Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 5463
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05.11.2020 10:36 Ответить
Вот твари. Быстро учатся у азербайджанцев.
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05.11.2020 10:38 Ответить
похоже, параша учла опыт карабахской войны и начала массовые тесты по беспилотниках на лугандоне (
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05.11.2020 10:44 Ответить
Это то, о чем я говорил, как только появились первые видео с Байрактаров в Карабахе! Необходимо создавать современные средства борьбы с БПЛ. А то тут "урапатриоты" подняли гвалт, что срочно надо делать завод по производству БПЛ. Дураку понятно, что несопоставима стоимость одного БПЛ и снаряда, которым он будет сбит.
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05.11.2020 10:45 Ответить
Та да, дохрена азеры БПЛ посбивали "дешовыми" снарядами
Да и сами кацапы дохренща турецких БПЛ в Сирии насбивали...
Иди чеши лохам, шо с автомата можно сбить ударник на высоте 5 км.

Нет у вас методов против Кости Сапрыкина! (с)
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05.11.2020 11:03 Ответить
Шо ты мелешь? Какие "азеры посбивали БПЛ"? С какого "автомата сбивать"? Иди протрезвей, Уася! Ты читать, вообще, умеешь?
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05.11.2020 11:18 Ответить
Я с быдлом на брудершафт не пью. Так что "тыкать" будете своим собутыльникам.

И по сути.
Средства борьбы с ударными БПЛ - это только ПВО. Но малогабаритные и композитные БПЛ не отличимы на радаре от "дикого гуся". Так что "снаряда, которым он будет сбит", то-есть ракета + сам комплекс ПВО, уже дороже самого БПЛ в разы.
И получается что б сбить БПЛ, расчет ПВО должен будет пулять в каждую точку на радаре.
А если учесть, что у кацапов на вооружении нет и не предвидеться адекватных ударных БПЛ, то нахрена разрабатывать средства борьбы с тем, у чего даже характеристик нет?
А для борьбы с тем дерьмом, что у них есть, достаточно и калаша. Ну или чего-то типа ЗУ-23
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05.11.2020 13:23 Ответить
Свое "воспитание", ты продемонстрировал, назвав меня "быдлом", а я, заметь, тебя не оскорблял. К кому, как и когда обращаться на "вы" указывай своим детям.
Строить из себя "эксперта" не нужно. Знания твои дилетантские и совковые. А т.к. мои точно такие же, поэтому я и написал, что необходима РАЗРАБОТКА и СОВРЕМЕННЫЕ.

И на счет "их дерьма". ********* использует Донбасс как бесплатный полигон для испытания новейших вооружений (в т.ч. БПЛ). Применение, конечно не массовое, но жизни наших солдат уносит. Будем ждать пока российские "Байрактары" прилетят? Понимаю, что вопрос риторический, т.к. с таким, прости господи, главнокомандующим ...
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05.11.2020 15:59 Ответить
Ну и какой результат всех этих рассказов ? От них новые санкции вводят или градус обеспокоенности возрастает ?
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05.11.2020 10:57 Ответить
Зе путину уже пожаловался?
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05.11.2020 11:26 Ответить
И , что ОБСЕ? Пойдет выгонять их из Донбасса? Или проявит обеспокоенность? Думаю второе. Сотрясание воздуха.
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05.11.2020 11:37 Ответить
Перемир'я від Зе і Кравчука сепари мають в дупі.
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05.11.2020 12:32 Ответить
Дождетесь, что кацапы устроят нам нагореый карабах, а наши так и будут скулить свою продажную песню и отводить войска...
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05.11.2020 12:36 Ответить
 
 