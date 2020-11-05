Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками. КАРТА

Наемники российских оккупационных войск на Донбассе применяют беспилотники для атак против ВСУ, а также с целью создания пожаров перед позициями украинских военных.

Об этом делегация Украины рассказала во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Наряду с другими нарушениями со стороны оккупантов украинская делегация отдельно указала на использование ими беспилотных летательных аппаратов в районе линии разграничения, что является нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, принятых в рамках ТКГ 22 июля.

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В частности, 28 октября около 15:00 перед позициями ВСУ в районе н.п. Чермалык был зафиксирован сброс российскими оккупационными войсками с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" 8 зажигательных зарядов. В миссии Украины при ОБСЕ сообщили, что с учетом направления ветра в указанном районе эта провокация была совершена "с целью создания очагов пожаров перед позициями ВСУ".

Кроме того, 29 октября около 21:40 с беспилотника, который прилетел с неподконтрольной территории (ориентировочно со стороны н.п. Золотое-5 в направлении н.п. Золотое-4), на позиции ВСУ было сброшено взрывное устройство - граната ВОГ- 17. В результате взрыва украинский военнослужащий получил множественные огневые осколочные ранения и был госпитализирован.

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Как заявила украинская делегация, эти провокации сопровождались активным применением оккупантами стрелкового оружия и гранатометов (АГС-7, СПГ-9, ГП-25) с целью поражения личного состава и провоцирования подразделений ВСУ на огонь. Всего в период с 21 по 31 октября российскими оккупационными силами было совершено 35 обстрелов с применением стрелкового оружия, гранатометов ГП-25, РПГ-7, АГС-17 и минометов 82 мм, а также снайперского оружия.