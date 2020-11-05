Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками. КАРТА
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Наемники российских оккупационных войск на Донбассе применяют беспилотники для атак против ВСУ, а также с целью создания пожаров перед позициями украинских военных.
Об этом делегация Украины рассказала во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Наряду с другими нарушениями со стороны оккупантов украинская делегация отдельно указала на использование ими беспилотных летательных аппаратов в районе линии разграничения, что является нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, принятых в рамках ТКГ 22 июля.
В частности, 28 октября около 15:00 перед позициями ВСУ в районе н.п. Чермалык был зафиксирован сброс российскими оккупационными войсками с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" 8 зажигательных зарядов. В миссии Украины при ОБСЕ сообщили, что с учетом направления ветра в указанном районе эта провокация была совершена "с целью создания очагов пожаров перед позициями ВСУ".
Кроме того, 29 октября около 21:40 с беспилотника, который прилетел с неподконтрольной территории (ориентировочно со стороны н.п. Золотое-5 в направлении н.п. Золотое-4), на позиции ВСУ было сброшено взрывное устройство - граната ВОГ- 17. В результате взрыва украинский военнослужащий получил множественные огневые осколочные ранения и был госпитализирован.
Как заявила украинская делегация, эти провокации сопровождались активным применением оккупантами стрелкового оружия и гранатометов (АГС-7, СПГ-9, ГП-25) с целью поражения личного состава и провоцирования подразделений ВСУ на огонь. Всего в период с 21 по 31 октября российскими оккупационными силами было совершено 35 обстрелов с применением стрелкового оружия, гранатометов ГП-25, РПГ-7, АГС-17 и минометов 82 мм, а также снайперского оружия.
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или там, чем сбивать средства потрачены на генеральские дачи-замки ?
- радуйся, що не ватанії живеш ...
Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб
спасибо за инфу.
***** только и ждёт того что бы мы спровацировали применение оружия массового поражения. Тогда он выжжет всю живность на линии разграничения с нашей стороны!
Да и сами кацапы дохренща турецких БПЛ в Сирии насбивали...
Иди чеши лохам, шо с автомата можно сбить ударник на высоте 5 км.
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина! (с)
И по сути.
Средства борьбы с ударными БПЛ - это только ПВО. Но малогабаритные и композитные БПЛ не отличимы на радаре от "дикого гуся". Так что "снаряда, которым он будет сбит", то-есть ракета + сам комплекс ПВО, уже дороже самого БПЛ в разы.
И получается что б сбить БПЛ, расчет ПВО должен будет пулять в каждую точку на радаре.
А если учесть, что у кацапов на вооружении нет и не предвидеться адекватных ударных БПЛ, то нахрена разрабатывать средства борьбы с тем, у чего даже характеристик нет?
А для борьбы с тем дерьмом, что у них есть, достаточно и калаша. Ну или чего-то типа ЗУ-23
Строить из себя "эксперта" не нужно. Знания твои дилетантские и совковые. А т.к. мои точно такие же, поэтому я и написал, что необходима РАЗРАБОТКА и СОВРЕМЕННЫЕ.
И на счет "их дерьма". ********* использует Донбасс как бесплатный полигон для испытания новейших вооружений (в т.ч. БПЛ). Применение, конечно не массовое, но жизни наших солдат уносит. Будем ждать пока российские "Байрактары" прилетят? Понимаю, что вопрос риторический, т.к. с таким, прости господи, главнокомандующим ...