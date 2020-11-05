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Фото Фоторепортаж
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выборы (5585) протест (2171) США (8035)

Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В ряде американских городов в связи с нарастающим напряжением в ходе определения итогов выборов в ключевых штатах вспыхнули протесты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Портленде, штат Орегон, была привлечена Национальная гвардия после того, как настроенные против Дональда Трампа протестующие прибегли к насилию, совершив, среди прочего, нападения на магазины в центре города. Полиция назвала такие инциденты бунтом.

Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 01
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 02
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 03

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В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.

Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 04
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 05
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 06
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 07
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 08

Подобные протесты против Трампа были зафиксированы также в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго.

Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 09
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 10
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 11
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 12

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Вместе с тем в Детройте сторонники Трампа собрались возле центра подсчета голосов и требовали остановить подсчет. Подобная ситуация имела место в городе Феникс, в Аризоне.

Ранее штаб Трампа заявил, что подает иски с требованием остановить подсчет голосов в Пенсильвании и Джорджии. В то же время Джо Байден объявил о готовности бороться в суде со штабом республиканцев.

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Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Топ комментарии
+15
Результаты выборов в США:
1. Байден 38%
2. Андрій Пальчевский 33%
3. Трамп 29% Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 7427
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05.11.2020 10:59
+12
...походити б і послухати, де і хто з протестувальників шпрехає на "вєлікомогучєм"

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ноября, 03:26 ·

(...)
...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).

Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
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05.11.2020 10:56
+12
Якщо хлопці з балалайками за спинами не 'допоможуть'
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05.11.2020 11:00
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Правила форума Совет форумчан
...походити б і послухати, де і хто з протестувальників шпрехає на "вєлікомогучєм"

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ноября, 03:26 ·

(...)
...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).

Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
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05.11.2020 10:56 Ответить
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Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 3857
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05.11.2020 11:03 Ответить
BAIDEN FORWARD !!! IT'S TIME TO END THE ERA OF CLOWNS !!!
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05.11.2020 11:07 Ответить
Результаты выборов в США:
1. Байден 38%
2. Андрій Пальчевский 33%
3. Трамп 29% Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 7427
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05.11.2020 10:59 Ответить
У другий тур виходять Байден і Пальчевський! 😁
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05.11.2020 11:26 Ответить
Внимание, во второй тур выходят... (барабанная дробь)... Пальчевский и Пальчевский!
О, Боже! Какая неожиданность.. Какой успех! Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 8352
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05.11.2020 12:40 Ответить
Трамп - 80%
Лукашенко, если что, подтвердит Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 5161
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05.11.2020 12:33 Ответить
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Тільки "протестувальники" за Байдена, палять американські прапопи й знищують майно, а прихильники Трампа протестують мирно.
Ліваки не пройдуть!
Трамп 2020!
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05.11.2020 10:59 Ответить
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Так, це "Антифа" , BLM та інша лівацька шваль.

Приблизно ті самі, що протестують проти абортів у Польщі Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 309
Вони не стільки за Байдена, скільки за цю пришалепкувату феміністку Камалу Харріс, яку він хоче зробити віце-президентом.
Вже зараз можна говорити, що результати у Вісконсині і Мічигані під сумнівом. Там до останнього лідирував Трамп. Думаю, буде м"ясо
Одне радує - нещодавно померла відома лівачка Рут Гінзбургґ і замість неї у Верховний Суд призначили багатодітну матір Еммі Баррет. Тому Верховний Суд буде за Трампа!
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05.11.2020 11:13 Ответить
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Невелика ремарочка.
Верховний Суд - за правду й вона зараз на стороні Трампа.
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05.11.2020 11:17 Ответить
О! Радий вітати вас, пане суддя Верховного Суду! 🙏😔
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05.11.2020 11:27 Ответить
Тобто вам треба бути суддею, щоби зрозуміти, хто правий в даній ситуації?
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05.11.2020 11:37 Ответить
Кацапська шваль что ті тут забіла на єтом сайте. Віборе в США а не в Мокше иди Ху*лу дупу полижи
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05.11.2020 11:58 Ответить
Ну, я наприклад вважаю, що Зєлєнскій не може бути президентом України в силу особистісних характеристик. Мою думку можна вважати рішенням суду?
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05.11.2020 12:02 Ответить
Звісно ні, як і мою. Я говорю про ситуацію. Оціночне судження.
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05.11.2020 12:08 Ответить
З ц ого і треба починати:"На мою думку..." і далі за текстом.
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05.11.2020 12:44 Ответить
Верховний суд має бути за Закон, а не за Тампа чи Байдена. Інакше правова держава перетворюється на... Україну😥.
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05.11.2020 11:23 Ответить
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Якраз Рут Гінзбурґ була тією суддею, яка керувалася не законом, а своїми симпатіями.

Зрештою, для жінки це природньо. Вона не може повністю відділити особисте від загального. Тому для жінок-суддів особиста позиція буде значити дуже багато

Сьогодні у Верховному Суді США 6 із 9 суддів - консерватори. А ліваки вже проголосили прихід Байдена до влади як соціалістичну революцію.

Я дуже хочу, щоб "Антифа" вчинила парочку погромів. Тоді вони втоплять шанси Байдена на перемогу. Зазвичай лівцькі ЗМІ на кшталт CNN (Communist Network News) приховують погроми ліваків, але зараз нічого не вийде.
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05.11.2020 11:35 Ответить
Щоб Антифа вчиняли погроми,Рудому треба подзвонити своєму дружку в кремль. Але ж зараз трохи сцикотно...
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05.11.2020 12:44 Ответить
Антифа это по путлеровскрй линии. Он их субсидирует. При том по всему миру. Так что это к другу надо обращаться)
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05.11.2020 14:52 Ответить
Люблю називати речі своїми іменами. Соціалізм - це бандитська ідеологія.
Вони на словах за рівність, а по суті за ніквизицію.
Он навіть тут мене спамлять, хочуть рота затулити.
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05.11.2020 14:14 Ответить
Навіщо шельмуєш? Я просто кажу, що у парі Байден Трамп мій вибір очевидний, бо на боці Байдена усі маргінали - феміністки, абортціоністи, споживачі велфера і т.д.
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05.11.2020 14:52 Ответить
Правильно. В концлагеря их всех!!!

Кибернетика - продажная девка империализма. Импрессионизм - антикультура.
Вех, кто не такие, как простой нарид рэднэк, на лесоповал.
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05.11.2020 16:23 Ответить
Дарма іронізуєте. Це якраз демократи ввели у США інквізицію політкоректності, факультети "жіночих наук", квоти на чорних і жінок, верхню межу зарплати і тому подібну лівацьку ахінею
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05.11.2020 16:29 Ответить
Піди проспись, ванья
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05.11.2020 11:46 Ответить
О тут є де кацапам розвернутися...
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05.11.2020 10:59 Ответить
Надіюсь громадяни США знайдуть вихід без конфліктів...
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05.11.2020 10:59 Ответить
Якщо хлопці з балалайками за спинами не 'допоможуть'
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05.11.2020 11:00 Ответить
Та ці нєдємлять, млятЬ... Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 6532
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05.11.2020 11:07 Ответить
Причому одразу у двох протестах. Тому, що вони і не за Трампа, і не за Байдена - вони за Пуцина.
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05.11.2020 11:29 Ответить
В них ***** прєзідєнт мііііірраааа, мля.... Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 4041
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05.11.2020 11:34 Ответить
Интересно, как они так быстро успели напечатать все эти баннеры, надписи на жилетках, футболках ?
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05.11.2020 11:01 Ответить
Как только обсуждали возможность голосования по почте, уже тогда у Трампа подгорало от этого.
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05.11.2020 11:31 Ответить
В стране силиконовой долины это очень сложно, трудоемко и затратно по времени. Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 2075
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05.11.2020 16:20 Ответить
с ************* в этот раз не так видать гладко пошло. ******** пустили в ход низшее звено консервов )
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05.11.2020 11:02 Ответить
В участнике протеста против Байдена все узнавали русского шпиона
кто по темным очкам, кто по бутылке водки торчащей из кармана, кто по буденовке сдвинутой на бекрень, а кто по волочившимуся сзади парашуту! Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 3444
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05.11.2020 11:03 Ответить
не, он просто был в лаптях и с балалайкой
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05.11.2020 11:04 Ответить
В лаптях то может фин был а с балайкой тюрк. У русских своего ничего нет! У них мозгов нет что-то придумать!
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05.11.2020 11:10 Ответить
а как оказалось не вся свобода влазит в тиливизор.....
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05.11.2020 11:04 Ответить
Зато все в маскаx .
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05.11.2020 11:06 Ответить
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 9322
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05.11.2020 11:07 Ответить
путлер - 146% )
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05.11.2020 11:11 Ответить
Учитывая амплуа Пальчевского, подобный флешмоб в соцсетях с его фотожабами ему только льстит! Не удивительно было бы, если бы он сам эти фотожабы и разгонял в сети. Зачем учавствовать в пиаркомпании этого нарцисического чудика?
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05.11.2020 11:21 Ответить
Амінь, і йому і його рейтингу. Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 1431
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05.11.2020 11:25 Ответить
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Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 9455
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05.11.2020 11:08 Ответить
Если отбросить политику, статусы, должности и посмотреть на Трампа, как на психотип конкретной личности, для большинства зрелых людей он выглядит явно отталкивающим человеком. Наверное у большого числа американцев он вызывает эмоции схожие с теми, что испытывали украинцы к Януковичу накануне Майдана. Это конечно совершенно разные психотипы, но я о сходстве отношения части общества к личности.
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05.11.2020 11:11 Ответить
ето помєсь іх обоіх: мєдійно надутая хвігура с когутскімі ухваткамі
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05.11.2020 11:28 Ответить
Та нє. Аферист усе-таки рангом вище за гопніка.
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05.11.2020 12:47 Ответить
Трампуша прям позорник какой то...остановить подсчет голосов-это ж надо додуматься было)))))
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05.11.2020 11:14 Ответить
Против кого в толпе слышно О-канье и бе-канье? - значит против того и Кремль. + ...... блин, "новичок" уже засветили, но есть много нюансов... (тов. major, я знаю шо вы reading Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 7219 )
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05.11.2020 11:14 Ответить
А КОГДА УЖЕ НАЧНУТСЯ "БОИ БЕЗ ПРАВИЛ" между аПпонентами? Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 4116
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05.11.2020 11:15 Ответить
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 1634
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05.11.2020 11:25 Ответить
картинка не видна
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05.11.2020 11:30 Ответить
Там Вицин спрашивает у Демьяненко - "А где бабуля?" Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 8435
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05.11.2020 11:33 Ответить
ясно. в тему.
а почему картинка не видна? что за формат?
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05.11.2020 11:44 Ответить
.jpg
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05.11.2020 11:50 Ответить
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 654
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05.11.2020 11:51 Ответить
теперь буду знать что надо .jpg а то и у меня не всегда получалась картинкаВибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 1343
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05.11.2020 11:56 Ответить
Украинка Виктория Спартц Избралась в Палату Представителей Конгресса США от Республиканской партии ,от Штата Индиана..Уроженка Носовки на Черниговщине 1978 гр .С 2000 года живёт в США Профессор Индианского университета,Сенатор штата Индиана.Нашего полку прибыло!
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05.11.2020 11:16 Ответить
Нафига спамить? Уже обсуждалось. Долго спишь.
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05.11.2020 11:21 Ответить
Американка украинского происхождения. Там еще есть американцы черного, желтого, коренного красного происхождения, а также геи и лесбиянки, что очень приветствуется
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05.11.2020 12:00 Ответить
а це буде "індіанка" українського походження)
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05.11.2020 12:56 Ответить
Кстати, а есть в Штатах свой ******** ?
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05.11.2020 11:19 Ответить
Если выиграет Трамп будет много жертв. А если демократы, как они намерены сдерживать все эти BLM, антифа и прочих, если сами их поддерживали. В любом случае в ближайшие годы в Америке будет весело.
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05.11.2020 11:24 Ответить
...годы это расплывчато. Месяцы бы пережить первые.
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05.11.2020 11:53 Ответить
Байден загонит БЛМ в стойло
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05.11.2020 12:57 Ответить
Ждём Захарову с печеньками.
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05.11.2020 11:32 Ответить
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 8285
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05.11.2020 11:33 Ответить
Где-то на Лубянке в именных шкафчиках агентов Ивана Трампонского и Иосифа Бидняковского повесили кители с новыми медалями.
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05.11.2020 11:35 Ответить
Не все таки зря они в свое время не разделились на Северные штаты и штаты рабовладельческого Юга.. Блин ничего не меняется.
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05.11.2020 11:38 Ответить
погано. погано, що трамп не визнає поразки й не піде без конфлікту. заворушення та безлад в Штатах небажані для України.
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05.11.2020 11:40 Ответить
Мем дня

Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 5524
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05.11.2020 11:48 Ответить
Настрій дня

Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 318
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05.11.2020 11:49 Ответить
Я смотрел дебаты Трампа и Байдена. Трамп демагог, врун и вероятно завербованный Кремлем агент, так что его "правизна" в подобном компоте не имеет никакого значения, он не Рейган, и его ссора с китайскими коммунистами не привела к сколько-нибудь значимому росту американской экономики. Лучше пусть "левак" Байден будет президентом, он по крайней мере публично осуждает бандитизм нынешней Московии, в отличие от Трампа, который симпатизирует всем автократам, потому что сам такой по образу мыслей.
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05.11.2020 11:59 Ответить
Трамп вже дохазяйнувався, віддавши приватникам фінансувати ВООЗ замість держави , і отримав від доктора Баріка і Білла Гентса ковид. А також, його расиські погляди та про мексиканців і інших емігрантів - "вони насильники і вбивці" відкинули з його шанувальників, і латинос і чорношкіре населення США, єдині його шанувальникі це ті хто за вільний обіг зброї і лібералізм без тормозів, типу хто багатий той і правий, хоч це не всім до вподоби, як і 17 олігархів в Україні, ця тупа політика Трампа і привела його до переходу електората до Байдена, коли він національні інтереси США став нехтувати на користь Москви, і деяких іншіх країни і націй, забувши про фундамент США, а саме дотримання і поширення світом демократичних цінностей.
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05.11.2020 12:01 Ответить
Где колеса и баррикады?
Слабаки!
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05.11.2020 12:19 Ответить
Трамп решил пойти проторенной Лукашенком дорожкой...
А чего ж ещё можно было ожидать от Кремлёвских сценаристов? Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 8611
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05.11.2020 12:30 Ответить
пусть посмотрят, к чему приводят протесты на нашем примере.
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05.11.2020 14:16 Ответить
Хоть мне и нравятся республиканские ястребы, но Трамп их и потопил. Возможно на хайпе он и выиграл первые выборы, но походу сам же и просрал вторые.
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05.11.2020 14:58 Ответить
Пробулюю, бо лівацька інквизиція спамить:
Так, це "Антифа" , BLM та інша лівацька шваль.
Приблизно ті самі, що протестують проти абортів у Польщі
Вони не стільки за Байдена, скільки за цю пришалепкувату феміністку Камалу Харріс, яку він хоче зробити віце-президентом.
Вже зараз можна говорити, що результати у Вісконсині і Мічигані під сумнівом. Там до останнього лідирував Трамп. Думаю, буде м"ясо
Одне радує - нещодавно померла відома лівачка Рут Гінзбургґ і замість неї у Верховний Суд призначили багатодітну матір Еммі Баррет. Тому Верховний Суд буде за Трампа!
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05.11.2020 15:05 Ответить
Я щось пропустив. А нахіба вимагати зупинити підрахунок? Що це за треш?
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05.11.2020 16:17 Ответить
Потому что, чем дальше, тем очевиднее проигрыш Трампа.

В этом нет логики. В этом есть тупые хотелки Трампа.
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05.11.2020 16:25 Ответить
Это всё манипуляции!
Победил Пальчиевский !
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05.11.2020 21:01 Ответить
Так, в Портленде, штат Орегон, была привлечена Национальная гвардия после того, как настроенные против Дональда Трампа протестующие прибегли к насилию, совершив, среди прочего, нападения на магазины в центре города. Полиция назвала такие инциденты бунтом.
В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.

Действия Лукашенко против белорусов подтверждают его нелегитимность. Санкции неминуемы, - представитель ЕС Массрали.

Ждем санкции ЕС против США. Что скажет Насра Массрали Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести - Цензор.НЕТ 5301
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06.11.2020 10:11 Ответить
 
 