Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В ряде американских городов в связи с нарастающим напряжением в ходе определения итогов выборов в ключевых штатах вспыхнули протесты.
Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Портленде, штат Орегон, была привлечена Национальная гвардия после того, как настроенные против Дональда Трампа протестующие прибегли к насилию, совершив, среди прочего, нападения на магазины в центре города. Полиция назвала такие инциденты бунтом.
В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.
Подобные протесты против Трампа были зафиксированы также в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго.
Вместе с тем в Детройте сторонники Трампа собрались возле центра подсчета голосов и требовали остановить подсчет. Подобная ситуация имела место в городе Феникс, в Аризоне.
Ранее штаб Трампа заявил, что подает иски с требованием остановить подсчет голосов в Пенсильвании и Джорджии. В то же время Джо Байден объявил о готовности бороться в суде со штабом республиканцев.
Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ноября, 03:26 ·
(...)
...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).
Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
1. Байден 38%
2. Андрій Пальчевский 33%
3. Трамп 29%
О, Боже! Какая неожиданность.. Какой успех!
Лукашенко, если что, подтвердит
Ліваки не пройдуть!
Трамп 2020!
Приблизно ті самі, що протестують проти абортів у Польщі
Вони не стільки за Байдена, скільки за цю пришалепкувату феміністку Камалу Харріс, яку він хоче зробити віце-президентом.
Вже зараз можна говорити, що результати у Вісконсині і Мічигані під сумнівом. Там до останнього лідирував Трамп. Думаю, буде м"ясо
Одне радує - нещодавно померла відома лівачка Рут Гінзбургґ і замість неї у Верховний Суд призначили багатодітну матір Еммі Баррет. Тому Верховний Суд буде за Трампа!
Верховний Суд - за правду й вона зараз на стороні Трампа.
Зрештою, для жінки це природньо. Вона не може повністю відділити особисте від загального. Тому для жінок-суддів особиста позиція буде значити дуже багато
Сьогодні у Верховному Суді США 6 із 9 суддів - консерватори. А ліваки вже проголосили прихід Байдена до влади як соціалістичну революцію.
Я дуже хочу, щоб "Антифа" вчинила парочку погромів. Тоді вони втоплять шанси Байдена на перемогу. Зазвичай лівцькі ЗМІ на кшталт CNN (Communist Network News) приховують погроми ліваків, але зараз нічого не вийде.
Вони на словах за рівність, а по суті за ніквизицію.
Он навіть тут мене спамлять, хочуть рота затулити.
Кибернетика - продажная девка империализма. Импрессионизм - антикультура.
Вех, кто не такие, как
простой наридрэднэк, на лесоповал.
кто по темным очкам, кто по бутылке водки торчащей из кармана, кто по буденовке сдвинутой на бекрень, а кто по волочившимуся сзади парашуту!
а почему картинка не видна? что за формат?
Слабаки!
А чего ж ещё можно было ожидать от Кремлёвских сценаристов?
Так, це "Антифа" , BLM та інша лівацька шваль.
Приблизно ті самі, що протестують проти абортів у Польщі
Вони не стільки за Байдена, скільки за цю пришалепкувату феміністку Камалу Харріс, яку він хоче зробити віце-президентом.
Вже зараз можна говорити, що результати у Вісконсині і Мічигані під сумнівом. Там до останнього лідирував Трамп. Думаю, буде м"ясо
Одне радує - нещодавно померла відома лівачка Рут Гінзбургґ і замість неї у Верховний Суд призначили багатодітну матір Еммі Баррет. Тому Верховний Суд буде за Трампа!
В этом нет логики. В этом есть тупые хотелки Трампа.
Победил Пальчиевский !
В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.
Действия Лукашенко против белорусов подтверждают его нелегитимность. Санкции неминуемы, - представитель ЕС Массрали.
Ждем санкции ЕС против США. Что скажет
НасраМассрали