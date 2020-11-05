Судья КС Слиденко два года не декларировал жилье, а потом приватизировал служебную квартиру, - Вihus.info. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко в течение двух лет не вносил в свою декларацию информацию о пользовании какой-либо недвижимостью.
Об этом говорится в материале Вihus.info, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Слиденко был назначен на должность в Конституционный суд Украины в марте 2014 года. В течение двух лет – с 2015 по 2016 годы – Слиденко не отражал в декларациях домов или квартир в собственности, аренде или пользовании, хотя в части "место фактического проживания" указывал Киев.
По закону декларант должен показать имущество, которым пользовался даже если это была комната в общежитии или временное проживание у родственников. В тот момент в декларации судьи был только автомобиль Peugeot 2011 выпуска.
В декларацию за 2017 Слиденко внес уже одновременно два жилья: арендованную у Государственного управлении делами квартиру площадью 47 квадратных метров, и служебную от КСУ – площадью 108 квадратов на проспекте Науки. Последнюю меньше чем за год семья судьи приватизировала и продала.
Деньги от продажи скорее всего были вложены в покупку нового жилья – в 2019-м в собственности судейской семьи появилась квартира в самом центре Киева – на Институтской. 87.8 квадратов здесь обошлись в более 5 млн грн.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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а що предявити тим, які відразу йдуть під лозунгом "Чем хуже украинцам, тем лучше, значит скорее будет россия"
О недвижимости Семочко в Крыму Бихус выпускал полнометражные фильмы.
И финансирование на них находил у кого-то.
Але проституту від журналістики доручили поширити інфу саме про Сліденка. Чому?
Бо сильно умний.Ходить по ефірах,роздає інтерв'ю,пояснює процес і логіку ухвалення рішень,позицію КСУ,про тиск на суддів з боку НАЗК з початку року,шляхи вирішення конституційної кризи....
а дворники тоже могут приватизировать служебки?
а лучше усадить за швейную машину в цеху какой нибудь зоны .