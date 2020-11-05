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Фото Политика Украины
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КС (966) Бигус (116) Слиденко Игорь (15)

Судья КС Слиденко два года не декларировал жилье, а потом приватизировал служебную квартиру, - Вihus.info. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко в течение двух лет не вносил в свою декларацию информацию о пользовании какой-либо недвижимостью.

Об этом говорится в материале Вihus.info, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Слиденко был назначен на должность в Конституционный суд Украины в марте 2014 года. В течение двух лет – с 2015 по 2016 годы – Слиденко не отражал в декларациях домов или квартир в собственности, аренде или пользовании, хотя в части "место фактического проживания" указывал Киев.

По закону декларант должен показать имущество, которым пользовался даже если это была комната в общежитии или временное проживание у родственников. В тот момент в декларации судьи был только автомобиль Peugeot 2011 выпуска.

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В декларацию за 2017 Слиденко внес уже одновременно два жилья: арендованную у Государственного управлении делами квартиру площадью 47 квадратных метров, и служебную от КСУ – площадью 108 квадратов на проспекте Науки. Последнюю меньше чем за год семья судьи приватизировала и продала.

Судья КС Слиденко два года не декларировал жилье, а потом приватизировал служебную квартиру, - Вihus.info 01

Деньги от продажи скорее всего были вложены в покупку нового жилья – в 2019-м в собственности судейской семьи появилась квартира в самом центре Киева – на Институтской. 87.8 квадратов здесь обошлись в более 5 млн грн.

Судья КС Слиденко два года не декларировал жилье, а потом приватизировал служебную квартиру, - Вihus.info 02

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

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В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+15
Почему Бихус не интересуется судьбой недвижимости преЗедента в Крыму?
О недвижимости Семочко в Крыму Бихус выпускал полнометражные фильмы.
И финансирование на них находил у кого-то.
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05.11.2020 12:18
+14
Судья КС Слиденко два года не декларировал жилье, а потом приватизировал служебную квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 6229
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05.11.2020 12:19
+9
Отмена декларирования прежде всего им и нужна была, все остальные прицепом спасибо сказали.
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05.11.2020 12:14
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Отмена декларирования прежде всего им и нужна была, все остальные прицепом спасибо сказали.
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05.11.2020 12:14 Ответить
- на Майданный фонарь свинушку !
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05.11.2020 12:14 Ответить
как можно ? он от "Свободы" !!!!!
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05.11.2020 12:20 Ответить
Ну добре тому хоч сказати можна "що ж ти **** злодійська, а ще патріотом прикидався",
а що предявити тим, які відразу йдуть під лозунгом "Чем хуже украинцам, тем лучше, значит скорее будет россия"
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05.11.2020 12:44 Ответить
Привіт, Прісцилка!
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05.11.2020 12:49 Ответить
Тобто, наявність державних квартир які приватизували тебе не хвилює! Головне, що вкрав українець!
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05.11.2020 12:50 Ответить
Мене напрягає, що крадуть в основному русскоязичні, олігархи в абсолютній більшості русскоязичні, а предяви наголошуючи на вишиванках кидають україномовним.
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05.11.2020 12:57 Ответить
когда уже осознают что наше житие ТУТ временное!!!!! и на том свете к Богу или в вечность будем все в одной очереди стоять и король и принц и судья КСУ и старушка и нищий и убогий и блаженный и неверующий..и в могилку это все не влезет просто физически.... Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 7322
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05.11.2020 13:11 Ответить
Почему Бихус не интересуется судьбой недвижимости преЗедента в Крыму?
О недвижимости Семочко в Крыму Бихус выпускал полнометражные фильмы.
И финансирование на них находил у кого-то.
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05.11.2020 12:18 Ответить
Так Клоун же казав, що піде на другий строк - а "кто-то другой" йому ще фінансування не пропонував.
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05.11.2020 12:59 Ответить
Згодний з Вами, але це аж ніяк не виправдовує покидька "слідченка" чи як там пишеться цей "викривальник" покидьків з "КС". Бо складається пазл всієї цієї вистави: за спільною домовленістю покидьки з "КС" скасовують антикорупційне законодавство, а головний покидьок, блаЗЄнський нібито хоче розпустити покидьків з "КС", а викривальником покидьків з "КС" є покидьок "слідченко" також з "когорти" покидьків з "КС".
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05.11.2020 13:09 Ответить
А я їх не виправдовую, я пишу про явну вибірковість хлопчика за викликом Бігуса.
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05.11.2020 13:30 Ответить
Тут не це цікаво. Майже в кожного судді КСУ є досить дорога нерухомість туманного походження (в т.ч. і приватизовані службові квартири).Тут перечисляють :Все про суддів КСУ: біографії, статки, скандали
Але проституту від журналістики доручили поширити інфу саме про Сліденка. Чому?
Бо сильно умний.Ходить по ефірах,роздає інтерв'ю,пояснює процес і логіку ухвалення рішень,позицію КСУ,про тиск на суддів з боку НАЗК з початку року,шляхи вирішення конституційної кризи....
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05.11.2020 13:25 Ответить
Судья КС Слиденко два года не декларировал жилье, а потом приватизировал служебную квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 6229
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05.11.2020 12:19 Ответить
ну і шо? їм, небожителям(кончаним виродкам) можно усьо!!! такі закони.... , про це навіть думати простолюдинам забороняється не то щоб говорити, до речі, ви нагби порушуєте........ .
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05.11.2020 12:20 Ответить
хммм....
а дворники тоже могут приватизировать служебки?
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05.11.2020 12:25 Ответить
да могут, но сначала нужно помахать 30 лет метлой.
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05.11.2020 12:28 Ответить
это все в ссср)
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05.11.2020 12:33 Ответить
Ні .Досі приписи діють.Звичайно,треба знайомства,чи велика ,так би мовити,подяка.
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05.11.2020 13:07 Ответить
вот бы и ему назначить 30 лет махания метлой...
а лучше усадить за швейную машину в цеху какой нибудь зоны .
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05.11.2020 12:32 Ответить
Тю, да он эту квартиру хоть завтра отдаст. У него еще пара десятков квартир имеется (ну или их денежный эквивалент). Напугали ежика голой попой. Представляю как он ржал над таким "расследованием". Но бихусу однозначно респект, т.к. никого кроме них это не интересует. Почему-то ...
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05.11.2020 12:35 Ответить
Дикість якась! -держава володіє нерухомістю в ви гладі квартир і надає їх в користування службовцям, які можуть їх «приватизувати» (викупити по ринковій ціні я надіюсь) і потім перепродати!? Вау, яка дивна держава!
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05.11.2020 12:45 Ответить
Ну ось вам черговий крок в реформам- відмінити цю дикість із державною нерухомістю і віддати ветеранам або сім'ям загиблих.
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05.11.2020 12:47 Ответить
Так, до наступних виборів, "самий чесний журналіст України" працює не за гроші, тобто - за невеликі гроші.
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05.11.2020 13:04 Ответить
Судья Слиденко неадекватен. Посмотрите последний выпуск "Свободы слова" и все станет понятно).
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05.11.2020 14:10 Ответить
Напевно, суддя КС Сліденко і не правий, але порівняно із іншими, що там було декларувати. Так, дрібниці. Він що вкрав ті гроші, чи вони не відповідають його статкам?
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05.11.2020 14:12 Ответить
Эх "Свлбода", "Свобода". Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 8120
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05.11.2020 15:00 Ответить
Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 1290
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05.11.2020 20:18 Ответить
 
 