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Киевского полицейского поймали на сбыте амфетамина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Старший оперуполномоченный продавал амфетамин по 400 грн за грамм. Коллеги провели у него две контрольных закупки и задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в г. Киеве наладил канал сбыта наркозависимым лицам психотропного вещества амфетамин по 400 гривен за грамм.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели у полицейского две контролируемых закупки амфетамина", - сказано в сообщении.

Полицейского задержали и собираются сообщить ему по подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (торговля наркотиками). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также на Цензор.НЕТ: У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевского полицейского поймали на сбыте амфетамина 01
Киевского полицейского поймали на сбыте амфетамина 02
Киевского полицейского поймали на сбыте амфетамина 03
Киевского полицейского поймали на сбыте амфетамина 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Наверняка из ОБНОНа
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05.11.2020 18:46
+3
Цензоре, коли ви вже почнете спочатку поширювати україномовні новини, а лише потім перекладати їх на московську? Якщо потрібні перекладачі, звертайтеся
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05.11.2020 19:07
+3
Вспомним кто громче всех кричал что НЕТ легализации марихуаны? Конечно ето полицаи которые торгуют наркотой. Потому что они потеряют монополию и высокие цены, а так же не смогут пачками печатать фиктивные аресты чтобы продвигаться по службе и закрывать *раскрываемость* в конце квартала за счет курильщиков плана.
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05.11.2020 19:10
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Наверняка из ОБНОНа
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05.11.2020 18:46 Ответить
Не,из Киева!
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05.11.2020 20:26 Ответить
ОБНОН в Киеве есть
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06.11.2020 11:50 Ответить
Этим уже, к сожалению, никого уже не удивишь. Хотя нет - удивительно, что поймали.
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05.11.2020 18:47 Ответить
Место свое забыл.
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05.11.2020 18:57 Ответить
Тепер точно пацан вігавварь з доганою отримає...
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05.11.2020 22:19 Ответить
Табличку забыл
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05.11.2020 19:03 Ответить
Цензоре, коли ви вже почнете спочатку поширювати україномовні новини, а лише потім перекладати їх на московську? Якщо потрібні перекладачі, звертайтеся
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05.11.2020 19:07 Ответить
за такі питання тебе можуть забанити
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05.11.2020 20:10 Ответить
Вспомним кто громче всех кричал что НЕТ легализации марихуаны? Конечно ето полицаи которые торгуют наркотой. Потому что они потеряют монополию и высокие цены, а так же не смогут пачками печатать фиктивные аресты чтобы продвигаться по службе и закрывать *раскрываемость* в конце квартала за счет курильщиков плана.
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05.11.2020 19:10 Ответить
Че за шухер?!!!!
Ни сегодня - завтра травку разрешат. Цены на товар резко упадут. Надо сбывать запасы, пока цены на пике!!!!
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05.11.2020 19:23 Ответить
советскому народу хрен кто разрешит травку Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну - Цензор.НЕТ 7191
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05.11.2020 20:20 Ответить
Твоя "нова" - поліцая.
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05.11.2020 19:27 Ответить
Аваковци... Арсєнеа Барісовича за один провал реформи поліції за яйця підвішати на сонці доки не здохне. Не кажу вже про його роль у приведенні до влади зебілів.
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05.11.2020 19:34 Ответить
я так розумію у нас поліція = міліція. І які там в біса реформи були???
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05.11.2020 19:36 Ответить
Устранили конкурента. Демпинговал
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05.11.2020 19:39 Ответить
Кроссовки у него Salamon, как у меня, а каким кондомом оказался. Наверно аваков его на службу отбирал из того, что было на помойке.
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05.11.2020 19:48 Ответить
а что тут удивительного?
- спасибо что полицейские киллерством не зарабатывают...
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05.11.2020 20:00 Ответить
отнюдь
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05.11.2020 20:21 Ответить
что?!
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06.11.2020 10:11 Ответить
Только вчера кацапа с 5 кг наркоты приняли,о чем писал Цензор, а сегодня ее уже выбросили в продажу. Быстро однако сориентировались с товаром орлы Арсена Борисовича!
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05.11.2020 20:24 Ответить
В КИЕВЕ !? И ТОЛЬКО ОДНОГО !? ХАЛТУРЩИКИ !)
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06.11.2020 13:00 Ответить
г. Глухов Сумская область. 30% мусоров занимаются этим. и крышуют всех продающих. А барыга Буханистый снимает сливки...
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06.11.2020 18:10 Ответить
 
 