Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн. ФОТО

Во Львове правоохранители раскрыли мошенническую схему завладения недвижимостью в центральной части города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Досудебным расследованием установлено, что организатором оказался 44-летний местный предприниматель. В завладении имуществом ему помогали еще несколько человек, среди которых - сотрудник одной из районных государственных администраций Львова. Интерес у злоумышленников вызывала недвижимость, которая находилась в коммунальной собственности или владельцами которой были престарелые.

На основании фиктивных документов объекты недвижимости перерегистрировать на подставных лиц. С целью сокрытия предыдущих незаконных регистраций в реестре прав на недвижимое имущество злоумышленники продавали объекты "своим" людям - незащищенным слоям населения. В дальнейшем переоформленые таким образом объекты перепродавали добросовестным покупателям.

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По такой схеме злоумышленникам удалось завладеть объектами недвижимости - нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной общине города. Сумма ущерба составляет почти 600 тыс. гривен.

Кроме того, полицейские помешали злоумышленникам завладеть еще двумя квартирами, владельцами которых являются лица пожилого возраста.

Сегодня, 5 ноября, организатору и участнику преступной группы - сотруднику одной из РГА - сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, полицейские провели 34 санкционированных обыска по местам проживания фигурантов, а также в помещениях коммунальных и государственных структур.





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После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам мошеннической "схемы". Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

По данным Офиса генпрокурора, трое злоумышленников на основании фиктивных документов перерегистрировали на подставных лиц квартиры и гаражные помещения граждан, расположенные в центральной части Львова. В дальнейшем участники преступной группы продавали недвижимость. В общем по такой схеме они завладели 8 объектами недвижимости. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 10 млн грн.

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