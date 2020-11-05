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Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во Львове правоохранители раскрыли мошенническую схему завладения недвижимостью в центральной части города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн 01

Досудебным расследованием установлено, что организатором оказался 44-летний местный предприниматель. В завладении имуществом ему помогали еще несколько человек, среди которых - сотрудник одной из районных государственных администраций Львова. Интерес у злоумышленников вызывала недвижимость, которая находилась в коммунальной собственности или владельцами которой были престарелые.

На основании фиктивных документов объекты недвижимости перерегистрировать на подставных лиц. С целью сокрытия предыдущих незаконных регистраций в реестре прав на недвижимое имущество злоумышленники продавали объекты "своим" людям - незащищенным слоям населения. В дальнейшем переоформленые таким образом объекты перепродавали добросовестным покупателям.

Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн 02

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По такой схеме злоумышленникам удалось завладеть объектами недвижимости - нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной общине города. Сумма ущерба составляет почти 600 тыс. гривен.

Кроме того, полицейские помешали злоумышленникам завладеть еще двумя квартирами, владельцами которых являются лица пожилого возраста.

Сегодня, 5 ноября, организатору и участнику преступной группы - сотруднику одной из РГА - сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, полицейские провели 34 санкционированных обыска по местам проживания фигурантов, а также в помещениях коммунальных и государственных структур.

Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн 03
Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн 04

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После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам мошеннической "схемы". Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

По данным Офиса генпрокурора, трое злоумышленников на основании фиктивных документов перерегистрировали на подставных лиц квартиры и гаражные помещения граждан, расположенные в центральной части Львова. В дальнейшем участники преступной группы продавали недвижимость. В общем по такой схеме они завладели 8 объектами недвижимости. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 10 млн грн.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Пане Садовий ваш хід? Це ваші ставленики? Поясніть будь-ласка, як таке могло трапитися в п'ємонті?
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05.11.2020 19:16
+2
Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 9249 "Садіка" називають Долею за те, що він переймається долею міста!! Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 5093
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05.11.2020 20:19
+1
34 обшуки... Вони Аль-Каїду ловили?
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05.11.2020 19:11
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34 обшуки... Вони Аль-Каїду ловили?
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05.11.2020 19:11 Ответить
Раскрыли? Закрывайте!
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05.11.2020 19:14 Ответить
Пане Садовий ваш хід? Це ваші ставленики? Поясніть будь-ласка, як таке могло трапитися в п'ємонті?
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05.11.2020 19:16 Ответить
а чиновники райдержадміністрацій - це ставленики Садового, чи зелупи?
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05.11.2020 19:26 Ответить
Звичайно, що ставленики Садового ! Ви погано знаєте і розумієте структуру міського самоврядування! Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 7410

Львівська міська рада Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 7410

п.с. Це ставленники Садового, за 15 років схеми налагодив, куми - брати - свати - колєги Садового !
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05.11.2020 19:39 Ответить
друже, прочитай ще раз уважно новину.... про чиновників міськради там не йдеться....
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05.11.2020 19:42 Ответить
для кого він Садовий - а для кого "Доля" Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 6933- хто в темі , ті знають та розуміють....
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05.11.2020 19:42 Ответить
в темі тільки ті, хто в долі Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 4986 а у Львові всі знають про Андрія Івановича Долю.... а синютку, до речі, називають свинюткою
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05.11.2020 19:45 Ответить
Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3329
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05.11.2020 19:58 Ответить
Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 9249 "Садіка" називають Долею за те, що він переймається долею міста!! Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 5093
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05.11.2020 20:19 Ответить
долею міста він переймається останні 2-3 роки, а, до того, він переймався власною долею Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 585
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05.11.2020 21:24 Ответить
Долею міста він переймається 2-3 місяці перед виборами Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 5489
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05.11.2020 22:37 Ответить
і так повсюди - і так повально....
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05.11.2020 19:40 Ответить
Вертикаль коррупционная ослабла,вот на местах и решили даром время не терять.
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05.11.2020 20:08 Ответить
Есть ещё подобный рейдер - это бывший владелец искусственно обанкроченного Терра Банка Клименко Сергей Дмитриевич. Клименко является застройщиком ЖК Авиа Квартал в Вишнёвом и ЖК Отрадный, 2 в Киеве. С лета 2020 года, не отсидевший ещё за Терра Банк Клименко начал заниматься отжимом квартир у своих же ивесторов через чёрных нотариусов.
Про застройщика-мошенника Клименко и его организованную группировку вот тут немного информации. https://www.facebook.com/groups/323111125501742
Были обзоры и репортажи на Цензоре, ICTV, ІНТЕРе и других СМИ.
Что мешает киевской полиции повторить работу своих львовских коллег ? Работы маеисмум на 2 недели.
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05.11.2020 21:00 Ответить
 
 