В Киеве спасатели сняли мужчину с высоковольтной электроопоры, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
В Киеве спасатели ГСЧС сняли мужчину с высоковольтной электроопоры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"5 ноября, в 17:36 в столичную Службу спасения 101 от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Елизаветы Чавдар на электроопоре находится человек. По прибытию было установлено, что мужчина находится на высоковольтной электроопоре, напряжение на которой достигает 110 кВт. Для спасения человека и установления спецтехники, спасателям пришлось ожидать отключения опоры от электроэнергии", - говорится в сообщениии.
Примерно в 20:30 было отключено электроснабжение и получено разрешение на проведение работ. С помощью 90-метрового коленчатого подъемника, спасатели ГСЧС совместно со спасателями КАРС сняли мужчину с электроопоры и передали медикам и сотрудникам полиции, которые и будут устанавливать обстоятельства данного происшествия.
Отмечается, что экстремал не пострадал.
Пожалуйста, подождите...
как завещал великий зе.
- Нє, Пєтька, пусть єщьо повісят!©
Главное, что он смог осуществить задуманное и не пострадал при этом.
Если первое - то уже стал транссексуалом (наверное).
Если в второе - то анекдот "бородатый" в тему:
Пациент на приёме у специалиста:
- Доктор, у меня яйца при ходьбе звенят. Может я феномен?
- Нет, батенька, вы - мудозвон.
Ні, я теж дурний по паркуру. АЛЕ ,коли на спір перепригував 12,33 метри з криши на кришу (перепад висоти 4,12 метра). Мені було 39 років. Мати перелетів (мабуть з переляку).
Разом з тим я, для цього стрибка тренувався на калюжах (ліва нога товчкова). На ліву приземлявся, потім перекат. Куртку жалко. Там толь. Отака херня малята (с). більше не ризикую так.
Не маю слів...
Вас дружина не побила ?
Человек лез туда по своим делам, а его ...