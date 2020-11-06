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В Киеве спасатели сняли мужчину с высоковольтной электроопоры, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

В Киеве спасатели ГСЧС сняли мужчину с высоковольтной электроопоры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве спасатели сняли мужчину с высоковольтной электроопоры, - ГСЧС 01

"5 ноября, в 17:36 в столичную Службу спасения 101 от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Елизаветы Чавдар на электроопоре находится человек. По прибытию было установлено, что мужчина находится на высоковольтной электроопоре, напряжение на которой достигает 110 кВт. Для спасения человека и установления спецтехники, спасателям пришлось ожидать отключения опоры от электроэнергии", - говорится в сообщениии.

В Киеве спасатели сняли мужчину с высоковольтной электроопоры, - ГСЧС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА

Примерно в 20:30 было отключено электроснабжение и получено разрешение на проведение работ. С помощью 90-метрового коленчатого подъемника, спасатели ГСЧС совместно со спасателями КАРС сняли мужчину с электроопоры и передали медикам и сотрудникам полиции, которые и будут устанавливать обстоятельства данного происшествия.

В Киеве спасатели сняли мужчину с высоковольтной электроопоры, - ГСЧС 03

Отмечается, что экстремал не пострадал.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Якийсь серливий руфер виявився. В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3487
В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4560
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05.11.2020 22:25
+17
Лізти вгору страшно, спускатися ще страшніше...
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05.11.2020 22:22
+16
В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1899
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05.11.2020 22:29
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Лізти вгору страшно, спускатися ще страшніше...
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05.11.2020 22:22 Ответить
Як каже кацапська дурість: Чем дальше влез, тем ближе вылез. )
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05.11.2020 22:29 Ответить
Может он майнить биткоины полез. А ему завистники помешали.
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05.11.2020 23:42 Ответить
гений
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05.11.2020 22:24 Ответить
Номинант на премию Дарвина.
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05.11.2020 23:27 Ответить
Якийсь серливий руфер виявився. В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3487
В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4560
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05.11.2020 22:25 Ответить
Може він на ізмєнє?))))
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05.11.2020 22:26 Ответить
Виліз наверх, дунув косячок і.. забздєл
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05.11.2020 23:05 Ответить
И масочный режим не соблюден.
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05.11.2020 22:28 Ответить
И социальная дистанция.
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05.11.2020 22:29 Ответить
Это пусть полиция нравов разбирается.В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9706
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05.11.2020 22:35 Ответить
Висоти злякався 🤣
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05.11.2020 22:52 Ответить
Шо це він рятівника обійняв, наче матір рідну? В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3139
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05.11.2020 22:26 Ответить
Ему не хватало крепкого мужского плеча.
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05.11.2020 22:30 Ответить
Наверное от страха он и в штаны наложил. В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7450
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05.11.2020 22:38 Ответить
импритинг, штука такая)
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05.11.2020 22:40 Ответить
Ну вот, то-то! А то мама-мама! ))
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05.11.2020 22:43 Ответить
😂
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05.11.2020 22:45 Ответить
Чоловяга як Форест Гамп -якщо я добіб до хвіртки то чому б не добігти до дороги, якщо добіг до дороги то чому б не добігти до міста,якщо добіг до іншого міста то чому б не добігти іншого до штату...от і чоловяга заліз на одну сходинку, другу, третю...🐴🐴🐴
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05.11.2020 22:26 Ответить
Исправьте, не 10 кватт, а 110 кВ(киловольт) или 110 тысяч вольт
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05.11.2020 22:27 Ответить
Судячи з кількості ізоляторів - так . Для десятки їх забагато . Там не менше сотки ..! У Києві рятувальники зняли з електроопори чоловіка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3725 .
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05.11.2020 22:40 Ответить
Вони плутають не тільки цифри, але й потужність з напругою. Ватти з вольтами.
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05.11.2020 22:54 Ответить
да какая разница?? У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3897
как завещал великий зе.
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06.11.2020 00:49 Ответить
Да какая им разница, главное чтоб Бутусов исправно платил гривнами или гринами, а не кацапскими тугриками.
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05.11.2020 22:52 Ответить
Жители Дарницы благодарны тебе, человечище за то что вечером остались без света.
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05.11.2020 22:27 Ответить
шиза косит наши ряды...
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05.11.2020 22:28 Ответить
спасатель сделал селфи )))) видно сам херой забыл, чо он туда вылезал ))))
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05.11.2020 22:31 Ответить
))) причём, спасатель страховавший того, которого так на радостях обнимает спасённый ))) бо все четыре руки обох двох заселфинных тоже в кадре ))))
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05.11.2020 22:41 Ответить
У Києві рятувальники зняли з електроопори чоловіка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 576
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05.11.2020 22:42 Ответить
Хоть побили?
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05.11.2020 22:29 Ответить
меня интересует напоили ли его горячим чаем когда сняли ? поди замерз весь
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05.11.2020 22:29 Ответить
Какой чай, свет вырубили, попинали чуть чуть за пожарной машиной и отпустят.
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05.11.2020 22:32 Ответить
не дочитал - пишут что полицаям передали - видимо уже они будут чаем поить
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05.11.2020 22:37 Ответить
Копняками треба зігрівати таких мєчущіхся)
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05.11.2020 22:32 Ответить
В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1899
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05.11.2020 22:29 Ответить
"Сняли"- это одним патроном.
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05.11.2020 22:30 Ответить
теперь МЧСник обязан на нем жениться!)))
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05.11.2020 22:31 Ответить
-Васілій Івановіч, давай снімєм дєвочєк!?
- Нє, Пєтька, пусть єщьо повісят!©
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05.11.2020 22:31 Ответить
Трампист...? Его не Леон Ванштайн зовут..?
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05.11.2020 22:36 Ответить
Трампіст Лєо зник, вже третю добу чекаю його відосіка. Хоч би хоч щось сказав, це вже навіть неприлічно так довго мовчати.
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05.11.2020 22:49 Ответить
Повезло Колумбу - аленю. Если бы этот полудурок поджарился и попал в ожоговый центр предыдущая жизнь показалась бы ему раем...
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05.11.2020 22:42 Ответить
какой там ожоговый цент...10 кВ О_о
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05.11.2020 22:55 Ответить
110кВ - однау пыль развеяло б
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05.11.2020 23:27 Ответить
Марь Иванна, Марь Ивановна а Васька засунул Глупость в чернильницу и не высунееет У Києві рятувальники зняли з електроопори чоловіка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7699
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05.11.2020 22:43 Ответить
Сидел чувак на самоизоляторе, фазу не трогал. А тут пришли эти пожарники и весь кайф обломали.
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05.11.2020 23:21 Ответить
Поддержу парня, молодчина!
Главное, что он смог осуществить задуманное и не пострадал при этом.
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05.11.2020 23:29 Ответить
вкатить штраф на пару млн за потери, другим не повадно будет
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05.11.2020 23:50 Ответить
Только не 110 Киловат(кВт), а 110 киловольт(кВ)!!!
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05.11.2020 23:52 Ответить
да какая разница))
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06.11.2020 00:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1VaU1E3Avog
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06.11.2020 00:11 Ответить
це фемен був
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06.11.2020 00:12 Ответить
Фемен, или феномен?
Если первое - то уже стал транссексуалом (наверное).
Если в второе - то анекдот "бородатый" в тему:
Пациент на приёме у специалиста:
- Доктор, у меня яйца при ходьбе звенят. Может я феномен?
- Нет, батенька, вы - мудозвон.
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06.11.2020 00:42 Ответить
фейерверками таких дятлів знімати треба
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06.11.2020 00:43 Ответить
В этом районе (П.О.Х) ближе к "метро" и "эпицентру" в последнее время стало каким то эпицентром событий - то дом от газа взорвётся, то кран строительный упал, пожары в домах регулярно, аварии на дорогах каждый день, авто жгут под проводами где этот чудик забрался, инвестора недостроев воюют с титуханами и ещё куча всякой хрени ... просто жесь!
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06.11.2020 01:29 Ответить
Человек хотел энергетически подзарядиться.
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06.11.2020 03:43 Ответить
Даааа. Очі як серущого тушканчіка.
Ні, я теж дурний по паркуру. АЛЕ ,коли на спір перепригував 12,33 метри з криши на кришу (перепад висоти 4,12 метра). Мені було 39 років. Мати перелетів (мабуть з переляку).
Разом з тим я, для цього стрибка тренувався на калюжах (ліва нога товчкова). На ліву приземлявся, потім перекат. Куртку жалко. Там толь. Отака херня малята (с). більше не ризикую так.
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06.11.2020 03:47 Ответить
У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4286
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06.11.2020 03:54 Ответить
А що виграли ?
Не маю слів...
Вас дружина не побила ?
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06.11.2020 06:40 Ответить
Снайпера надо было позвать, он бы его быстрее снял.
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06.11.2020 07:15 Ответить
а платить за это шоу он будет???
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06.11.2020 09:36 Ответить
Зачем сняли?
Человек лез туда по своим делам, а его ...
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06.11.2020 09:40 Ответить
 
 