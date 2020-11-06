Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор в формате видеозвонка с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Было отмечено, что одна из приоритетных целей власти и Министерства цифровой трансформации - за два с половиной года перевести все государственные услуги в онлайн и диджитализировать основные государственные процессы.
"Мы действительно цифровизуем страну. Мы действительно хотим, чтобы для людей государство было очень комфортным сервисом. Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - рассказал Зеленский.
По его словам, приоритетная задача на следующий год - запустить программу Paperless.
"Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были оцифровизованы, и чтобы мы дошли до моей большой мечты - чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат", - отметил глава государства. По мнению Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то "такой технологии люди будут доверять больше".
Брэд Смит положительно оценил шаги украинской власти в направлении диджитализации услуг. "Все это очень полезно для украинцев. И все это на самом деле очень полезно для нас. Потому что при привлечении к этому процессу частного и государственного секторов расширяется цифровой рынок. Это те шаги, которые могут заставить нас посмотреть в будущее и иметь большие амбиции относительно дополнительных инвестиций, которые мы можем сделать", - отметил Смит.
Зеленский призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат. Зеленский отметил, что Украина имеет все условия для строительства мощных дата-центров. В частности, благоприятный климат, избыток экологически чистой атомной энергии, специалистов в соответствующих сферах.
Пожалуйста, подождите...
в Чернобыле, что ли?
Там сейчас реально промышленность не дымит, базара нет.
Вдавив би, та не дотягнуся
А точно Смит об этом знает?
Но это конечно, если выживем как страна!!!!
пусть сначала поставят оборудование просто для подсчета голосов
Вон в штатах выборец свой бюллетень в аппарат вставляет и все - голос уже в базе. Никаких ночных подсчетов бумажек , подтасовок, порчи бюллетеней . Но олигархам такие аппараты не выгодны - это правда
В случае с бумажками все это хоть можно проверить, пересчитать используя доверенных лиц. А в случае с электронным голосованием останется только верить Зе, что он не смахлевал используя админ ресурс (например то Баканова в СБУ, которое собственно и должно контролировать сервера и ПО).
Вы сильно доверяете СБУ как независимому органу????! Лично у меня к ним доверия - 0
единственный пример голосования он-лайн был в ОДИН РАЗ одной из стран Балтии. при этом страну с численностью населения чуть больше населения Киева накрыл "зонтиком" НАТО исключив любые возможности вмешательства извне блокируя внешний трафик.
Тебе не турбує, що економіка краіни увійшла в піке?
Смартфончиками гратися хочеця, ***?
https://youtu.be/W-6--81k8AQ
у людей 3ий день почта не работает, никто ничего сделать не может и управы никакой !
Диджитализаторы хреновы!
Знает, что до тюрьмы времени все меньше и меньше 😃😃😃😃😃
Вообще-то , Мелкософт не специализируются на разработке апликашек для одного пользователя и уж тем более с высочайшей степенью защищённости . Оне производят операционку , продукты т.н. mass production -- т.е. массовое приозводство . Такие как MS-Office . Ну и ещё баз данных .
У Мелкософта куча системных программеров на С++ . Куча на Dot-net .... Спецы по релятивке . Но JS оне не пользуют , Piton - тоже . MS-сиквел как база данных не лучшая для подобных систем .
Ну построят оне даже апликашку для web помимо серваков (а html тоже не их специализация) , а там выясниться , шо часть универов и школ имеют сеть на Линуксе , который не поддерживает ASP.net , не вообще Dot-Net платформу , а и их сетевые бродилки работают на JS .
А зачем? Ну вот хоть одна причина зачем это делать в Украине, если так никто не делает даже в намного более высокоразвитых странах?
В стране, где доступ к самым различным базам данных не имеет разве что ленивый, где защита данных и ответственность за их утечку - это нечто из области фантастики, где госсервисы, судя по их работе, верстают студенты первокурсники, делать интернет-голосование это даже не глупость - это преступление. Я уже не говорю о том, что такая система будет стоить просто неприличных денег с учетом того, что в мире никто такое широко не практикует.
Вопрос: если бы это не был очередной популистский высер не очень умного человека средних лет, то как это планируется реализовать всего за 3 года в стране, где бюджет не могут сверстать уже сегодня?
Після виборів в США,тепер тільки в нас такий причмелений прєзік буде !
Це дуже схоже на прикритий хабар амерам.