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Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор в формате видеозвонка с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах 01

Было отмечено, что одна из приоритетных целей власти и Министерства цифровой трансформации - за два с половиной года перевести все государственные услуги в онлайн и диджитализировать основные государственные процессы. 

"Мы действительно цифровизуем страну. Мы действительно хотим, чтобы для людей государство было очень комфортным сервисом. Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - рассказал Зеленский.

По его словам, приоритетная задача на следующий год - запустить программу Paperless.

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Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах 02

"Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были оцифровизованы, и чтобы мы дошли до моей большой мечты - чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат", - отметил глава государства. По мнению Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то "такой технологии люди будут доверять больше".

Брэд Смит положительно оценил шаги украинской власти в направлении диджитализации услуг. "Все это очень полезно для украинцев. И все это на самом деле очень полезно для нас. Потому что при привлечении к этому процессу частного и государственного секторов расширяется цифровой рынок. Это те шаги, которые могут заставить нас посмотреть в будущее и иметь большие амбиции относительно дополнительных инвестиций, которые мы можем сделать", - отметил Смит.

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Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах 03

Зеленский призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат. Зеленский отметил, что Украина имеет все условия для строительства мощных дата-центров. В частности, благоприятный климат, избыток экологически чистой атомной энергии, специалистов в соответствующих сферах.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+36
Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 1845
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05.11.2020 23:58
+30
Потом окажется, что он с пранкером из рашки поговорил...
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06.11.2020 00:01
+26
Идиот вавий первый Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 8744
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06.11.2020 00:01
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Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 1845
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05.11.2020 23:58 Ответить
Хто б ото першу кучу наклав, як не 18c49ed2?
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06.11.2020 12:36 Ответить
Идиот вавий первый Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 8744
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06.11.2020 00:01 Ответить
Мне интересно, где это возле Киева имеется экологически чистая АЭС?
в Чернобыле, что ли?
Там сейчас реально промышленность не дымит, базара нет.
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06.11.2020 00:09 Ответить
Свербить зеленій цвілі країну жебрачкою залишити.

Вдавив би, та не дотягнуся Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 7543
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06.11.2020 00:01 Ответить
Потом окажется, что он с пранкером из рашки поговорил...
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06.11.2020 00:01 Ответить
😄
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06.11.2020 00:21 Ответить
Только хотел спросить:
А точно Смит об этом знает?
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06.11.2020 00:31 Ответить
Ну ... Є фото Сміта біля монітора.
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06.11.2020 10:40 Ответить
Или сам с собой после дорожки
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06.11.2020 00:32 Ответить
Акакаяразница???
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06.11.2020 01:07 Ответить
я думаю, в целях ускорения цифровизации страны в бюджете будет выделена и немалая сумма на покупку этих самых цифр )) шоб и внукам хватило.
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06.11.2020 00:03 Ответить
Часть средств отправят на дороги 😀😀😎
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06.11.2020 00:13 Ответить
Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 4796
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06.11.2020 00:08 Ответить
Знову балабольство,на незначущі зараз теми.
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06.11.2020 00:09 Ответить
Тема значимая и очень. Называется - фальсификация.
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06.11.2020 08:25 Ответить
Полюбому купят чип какой нибудь у них,а ПО разработают наши "как надо" и заявят о "совместной разработке".
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06.11.2020 09:46 Ответить
Да уж... Этот неисправим. В стране несколько конституционных кризисов. Бюджет с 30 процентным дефицитом, война... А он в цацки бавиться. Занавески вешает, когда фундамета еще не положили...
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06.11.2020 00:10 Ответить
Ох и дохрена разгребать придется после этих дижитализаторов, не завидую следующей власти.
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06.11.2020 00:11 Ответить
После популистов, всегда приходят реформаторы. Но им конечно не завидую и то что им придется разгребать это 200%, но их после этого будут еще и ненавидеть, вспоминать, как было хорошо при Зеле и стабильный доллар по 28.....
Но это конечно, если выживем как страна!!!!
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06.11.2020 09:38 Ответить
"Где тебе, ..... , 146 реформ не хватает?"
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06.11.2020 12:28 Ответить
Он Лайн голосование?
пусть сначала поставят оборудование просто для подсчета голосов
Вон в штатах выборец свой бюллетень в аппарат вставляет и все - голос уже в базе. Никаких ночных подсчетов бумажек , подтасовок, порчи бюллетеней . Но олигархам такие аппараты не выгодны - это правда
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06.11.2020 00:12 Ответить
Дело не в этом. Дело в доверии к тем, кто считает, а в случае с электронным голосованием - контролирует сервер и ПО.
В случае с бумажками все это хоть можно проверить, пересчитать используя доверенных лиц. А в случае с электронным голосованием останется только верить Зе, что он не смахлевал используя админ ресурс (например то Баканова в СБУ, которое собственно и должно контролировать сервера и ПО).
Вы сильно доверяете СБУ как независимому органу????! Лично у меня к ним доверия - 0
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06.11.2020 09:43 Ответить
А якщо він програє, ти йому теж не повіриш?
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06.11.2020 12:29 Ответить
Можно прекрасно проиграть, при этом во всю махлюя. Все зависит от того, насколько сильно он может контролировать и насколько он сам ЛОХ
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06.11.2020 16:49 Ответить
Нью-васюкизм головного мозга.
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06.11.2020 00:13 Ответить
То й сидіть у своїй ЖП.
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06.11.2020 12:30 Ответить
Человек верещит о привлечении инвесторов, в то время как Украину, благодаря ему, признали опасной для инвесторов страной. А благодаря таким как вы, любителям зелени, это будет продолжаться еще долго. По поводу ЖП - don't understand.
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07.11.2020 22:01 Ответить
У Зе ОленьпиЯда по дебило-креативу в самом разгаре !! Зеленський запропонував президенту Microsoft Сміту спільно розробити ПЗ для онлайн-голосування на президентських виборах - Цензор.НЕТ 2598
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06.11.2020 00:18 Ответить
идиот!
единственный пример голосования он-лайн был в ОДИН РАЗ одной из стран Балтии. при этом страну с численностью населения чуть больше населения Киева накрыл "зонтиком" НАТО исключив любые возможности вмешательства извне блокируя внешний трафик.
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06.11.2020 00:22 Ответить
Зовсім не ідіот. Він знає що росіяни йому накрутять голосів.
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06.11.2020 06:14 Ответить
Можуть не йому, а мертвечуку якомусь накрутити.
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06.11.2020 07:06 Ответить
Так а на кого працює Зеленський?
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06.11.2020 09:25 Ответить
Чогось мені все ж здається, що він сам не розуміє куди він потрапив. Я схиляюсь до того, що він маріонетка з українофобськими переконаннями. Виконував завжди ролі, які йому написали інші, але в них вживався, то ж і зараз скоріше за все вважає себе самостійною фігурою, не розуміючи, що це не так. Не розуміє, що ним скористаються викинуть як непотріб.
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06.11.2020 09:35 Ответить
Ну, ти й сцикло. І таких консерваторів ще треба тягнути в Європу? В тайзі наразі комфортніше?
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06.11.2020 12:32 Ответить
нах пшел обрыган
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06.11.2020 21:28 Ответить
Инвестируйте в Украину, а то инвесторы в зеленую энергетику (какая игра слов!) заканчиваются.
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06.11.2020 00:22 Ответить
Джілізаторщик півогірка.
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06.11.2020 00:28 Ответить
Де - ти, і де - Майкрософт, слаборозумове?!
Тебе не турбує, що економіка краіни увійшла в піке?
Смартфончиками гратися хочеця, ***?
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06.11.2020 00:29 Ответить
Цифровізація її й витягне.
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06.11.2020 12:33 Ответить
хай краще зателефонує Ілону Маску, щоб той його скоріше до Марсу запуляв
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06.11.2020 00:34 Ответить
В Братиславе базируется офис IBM
https://youtu.be/W-6--81k8AQ
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06.11.2020 00:41 Ответить
Страшніше дурака - тільки дурак з ініціативою
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06.11.2020 00:42 Ответить
Идея хорошая, если софт найдут как защитить. А вот бабушки и дедушки, это же электорат важнейший)
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06.11.2020 00:45 Ответить
цифровизатор! разберись с i.ua!

у людей 3ий день почта не работает, никто ничего сделать не может и управы никакой !

Диджитализаторы хреновы!
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06.11.2020 00:46 Ответить
Як розберуться з вашими Вконтактами, то зразу й і займуться.
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06.11.2020 12:35 Ответить
Надо бы и себе как бы в струю попасть. Предложу и я скажем Цукербергу открыть у нас пивнухи под брендом *Цукер и Берг*. В смысле пиво будут наливать смарт-наливайки-поливайки строго по марусин поясок. Молодые попрут и девок приведут Марусек своих.
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06.11.2020 00:56 Ответить
Не. Ну а шо. Предложи Маску пусть построит у нас ракету и назовем ее Бубочка-1, а мерседесу - пусть построит у нас мерседесы. а Голливуду - пусть снимут нам патриотичный сериал - Сваты-46. Нахераж тебя выбрали. Прально, смеши весь Мир теперь.
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06.11.2020 00:59 Ответить
А ;Сваты; і так знімаються зараз. В окупованому Криму.
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06.11.2020 06:50 Ответить
Зедебил уже не знает, что еще придумать, чтобы сфальсифицировать выборы на 100%.
Знает, что до тюрьмы времени все меньше и меньше 😃😃😃😃😃
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06.11.2020 01:03 Ответить
Судя по тому что собеседник осла ржет,еле нарезали видео,где он слезы от смеха не вытирает. Видать предупредили,что клоун разговорного жанра ротом звонить будет.
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06.11.2020 01:05 Ответить
А почему не с Линусом Торвальдсом ?!

Вообще-то , Мелкософт не специализируются на разработке апликашек для одного пользователя и уж тем более с высочайшей степенью защищённости . Оне производят операционку , продукты т.н. mass production -- т.е. массовое приозводство . Такие как MS-Office . Ну и ещё баз данных .
У Мелкософта куча системных программеров на С++ . Куча на Dot-net .... Спецы по релятивке . Но JS оне не пользуют , Piton - тоже . MS-сиквел как база данных не лучшая для подобных систем .
Ну построят оне даже апликашку для web помимо серваков (а html тоже не их специализация) , а там выясниться , шо часть универов и школ имеют сеть на Линуксе , который не поддерживает ASP.net , не вообще Dot-Net платформу , а и их сетевые бродилки работают на JS .
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06.11.2020 01:21 Ответить
А у него точно с головой все нормуль?
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06.11.2020 01:31 Ответить
Всё так и задумано. Во всех системах онлайн голосования есть серьезные недостатки. Но если этим займется компания которая этим никогда не занималась - проблем с безопасностью будет вдвое больше. А если ей еще "помогут" наши дипломированные в Трускавце специалисты по диджитализации...
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06.11.2020 05:32 Ответить
"и чтобы мы дошли до моей большой мечты - чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат"

А зачем? Ну вот хоть одна причина зачем это делать в Украине, если так никто не делает даже в намного более высокоразвитых странах?

В стране, где доступ к самым различным базам данных не имеет разве что ленивый, где защита данных и ответственность за их утечку - это нечто из области фантастики, где госсервисы, судя по их работе, верстают студенты первокурсники, делать интернет-голосование это даже не глупость - это преступление. Я уже не говорю о том, что такая система будет стоить просто неприличных денег с учетом того, что в мире никто такое широко не практикует.

Вопрос: если бы это не был очередной популистский высер не очень умного человека средних лет, то как это планируется реализовать всего за 3 года в стране, где бюджет не могут сверстать уже сегодня?
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06.11.2020 06:53 Ответить
Додаток "Дія" - можливо навіть прообраз системи. За 3 роки можна відшліфувати до блиску. Ще треба заздалегідь переробити закони, підготувати населення тощо і вуаля - не такий страшний чорт, як його малюють місцеві користувачі.
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06.11.2020 17:03 Ответить
сначала космическую ракету пусть сделают НЕЛОХУ
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06.11.2020 07:02 Ответить
Ти про паралельні процеси колись чув?
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06.11.2020 16:41 Ответить
Ото Сміт посміявся з дурника !
Після виборів в США,тепер тільки в нас такий причмелений прєзік буде !
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06.11.2020 07:13 Ответить
Зачем что-то разрабатывать? Уже все есть, например Приват24. Всё платят картами онлайн конфиденциальной. Проблема в том, что аккаунты будут продавать, как это отследить правильно?
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06.11.2020 07:22 Ответить
отпечатком пальца голосовать. сканер копейки стоит
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06.11.2020 08:02 Ответить
Правильно. Кто в состоянии сканер купить и подключить - тот голосует...
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06.11.2020 08:35 Ответить
Ничё, что у нас программисты тоже есть? Нет, нужно Мелкомягких просить. Клоун. Хотел бы диджитализировать, уже бы эти выборы были бы онлайн.
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06.11.2020 08:05 Ответить
США показали насколько это плохая идея. Теряется доверие к выборам. Для Украины это вообще опасно.
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06.11.2020 08:17 Ответить
Наш зеленый презерватив похож на актрису немецкого фильма для взрослых, готовую принять сколько угодно и с любой стороны. Эбонитовую палку тебе в анус засунуть и прочистить мозги не мешало бы!
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06.11.2020 08:18 Ответить
Деньги не куда девать? В Украине не хуже программисты.
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06.11.2020 08:51 Ответить
дело не в программистах, а в том что в принципе эта идея очень опасная. очень большие возможности для фальсификаций, особенно кацы ********* по всему миру вмешиваться в подобные системы. Эстония провела такой эксперимент, но там НАТО обеспечивала цифровую безопасность. Это очень сложно реализовать с точки зрения безопасности.
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06.11.2020 09:00 Ответить
В кого краще цифрова безпека в НАТО, чи Мікрософт - це ще питання.
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06.11.2020 16:38 Ответить
Страна идет в разнос, а этот идиот опять видосики записывает.
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06.11.2020 09:47 Ответить
Я у шоці ... Майкрософт повинне давати по голові за піратські копії, тотально, ОС...
Це дуже схоже на прикритий хабар амерам.
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06.11.2020 10:48 Ответить
Державні підприємства купують техніку тільки з ліцензійною ОС. Більш-меньш великі приватні підприємства періодично перевіряють. То про "тотально" не треба розповідати.
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06.11.2020 16:30 Ответить
))) ну молодці. вибрали саму завірусовану систему )))
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06.11.2020 11:08 Ответить
У 10-ці захист непоганий. Та й в ПЗ інтернет-голосування система не важлива, бо це інші технології.
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06.11.2020 16:36 Ответить
 
 