Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор в формате видеозвонка с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Было отмечено, что одна из приоритетных целей власти и Министерства цифровой трансформации - за два с половиной года перевести все государственные услуги в онлайн и диджитализировать основные государственные процессы.

"Мы действительно цифровизуем страну. Мы действительно хотим, чтобы для людей государство было очень комфортным сервисом. Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - рассказал Зеленский.

По его словам, приоритетная задача на следующий год - запустить программу Paperless.

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"Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были оцифровизованы, и чтобы мы дошли до моей большой мечты - чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат", - отметил глава государства. По мнению Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то "такой технологии люди будут доверять больше".

Брэд Смит положительно оценил шаги украинской власти в направлении диджитализации услуг. "Все это очень полезно для украинцев. И все это на самом деле очень полезно для нас. Потому что при привлечении к этому процессу частного и государственного секторов расширяется цифровой рынок. Это те шаги, которые могут заставить нас посмотреть в будущее и иметь большие амбиции относительно дополнительных инвестиций, которые мы можем сделать", - отметил Смит.

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Зеленский призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат. Зеленский отметил, что Украина имеет все условия для строительства мощных дата-центров. В частности, благоприятный климат, избыток экологически чистой атомной энергии, специалистов в соответствующих сферах.