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В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

По итогам выполнения боевых стрельб из ЗРК "Стрела-10" победителями конкурса на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия ВСУ стали четверокурсники факультета ПВО Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 01

Мероприятие проходило несколько дней на полигоне в Ривненской области. За право называться лучшими воинами-зенитчиками поборолись военнослужащие подразделений Сухопутных войск, морской пехоты, а также Десантно-штурмовой войск.

В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 02

Судьи соревнования определяли победителей по итогам проведения трех номинаций, а именно: "военно-профессиональная", "зенитная эстафета" и "отражения нападения противника".

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В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 03
В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 04

В результате, курсанты из Харькова заняли два первых и одно второе место.

В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Всеукраинский финальный этап соревнований зенитных расчетов проходит на Днепропетровщине. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Коли зелені остолопи не виконали ЖОДНОЇ програми озброєнь, то залишилось тільки влаштовувати конкурси стрільби з гармат, які ще при СРСР були виготовлені. Ну - ну. Від границі з окупантом до Харкова 40 км, тому, що вони там будуть збивати , коли ракети будуть запущені з території РФ? Для збиття такої зброї потрібні нові технології і нові озброєння, а також такі навчальні заклади і виробництва озброєнь потрібно переносити в глибину країни. Харків нехай займається культурою, цивільним виробництвом, а танкобудування , подібні військові училища прибрати в центральні області України, бо у разі війни не буде кому збивати дрони окупантів. Вже в Криму до балувались наші тупорилі еліти, коли не було ротації офіцерів, які жили поруч з окупантами на сусідніх квартирних площадках. Вже коли спостерігаєш війну в Нагірному Карабасі бачиш, що ракети з безпілотників занадто повільно підлітають до цілей, принаймні, їх чудово видно на відео. Ось де повинні бути задіяні молоді розумні курсанти для створення нових озброєнь.
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06.11.2020 08:59
+2
Кращі підрозділи Азербайджану показали себе в Нагірному Карабаху, з них треба брати приклади, а ті дорослі хлопчики ХНУПС із забавками та зі справжньою зброєю -це відголосок часів СРСР ( соцзмагання, кращий у підрозділі, грамоти, вимпели, подяки....), тупість аж зашкалює, може тим настрашите кацапського верховного. А наш верховний каже "главное, что не стреляют".
Підготовка військових потребує тишини і таємності, в цьому її перевага і тривоги противника.
Коли такі ЗРК вийдуть на східний державний кордон України з РФ за Новоазовськ і Луганськ, то можна і в газетах тішитись.
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06.11.2020 09:14
+1
первонах В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС - Цензор.НЕТ 5963
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06.11.2020 02:57
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первонах В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС - Цензор.НЕТ 5963
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06.11.2020 02:57 Ответить
че, молодцы ребята, поздравляю.
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06.11.2020 06:39 Ответить
будут каспских стервятников збивать
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06.11.2020 06:41 Ответить
Довго ще амерські підрахуї будуть кота за хвіст тянути? Кацапських троляк на цензорі нікому збивати...топлять за трампнаша ще побіду йому накаркають...
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06.11.2020 06:57 Ответить
Коли зелені остолопи не виконали ЖОДНОЇ програми озброєнь, то залишилось тільки влаштовувати конкурси стрільби з гармат, які ще при СРСР були виготовлені. Ну - ну. Від границі з окупантом до Харкова 40 км, тому, що вони там будуть збивати , коли ракети будуть запущені з території РФ? Для збиття такої зброї потрібні нові технології і нові озброєння, а також такі навчальні заклади і виробництва озброєнь потрібно переносити в глибину країни. Харків нехай займається культурою, цивільним виробництвом, а танкобудування , подібні військові училища прибрати в центральні області України, бо у разі війни не буде кому збивати дрони окупантів. Вже в Криму до балувались наші тупорилі еліти, коли не було ротації офіцерів, які жили поруч з окупантами на сусідніх квартирних площадках. Вже коли спостерігаєш війну в Нагірному Карабасі бачиш, що ракети з безпілотників занадто повільно підлітають до цілей, принаймні, їх чудово видно на відео. Ось де повинні бути задіяні молоді розумні курсанти для створення нових озброєнь.
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06.11.2020 08:59 Ответить
Кращі підрозділи Азербайджану показали себе в Нагірному Карабаху, з них треба брати приклади, а ті дорослі хлопчики ХНУПС із забавками та зі справжньою зброєю -це відголосок часів СРСР ( соцзмагання, кращий у підрозділі, грамоти, вимпели, подяки....), тупість аж зашкалює, може тим настрашите кацапського верховного. А наш верховний каже "главное, что не стреляют".
Підготовка військових потребує тишини і таємності, в цьому її перевага і тривоги противника.
Коли такі ЗРК вийдуть на східний державний кордон України з РФ за Новоазовськ і Луганськ, то можна і в газетах тішитись.
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06.11.2020 09:14 Ответить
Загалом -- все так... лиш... Починають все одно з Тучина... всі...
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06.11.2020 13:08 Ответить
У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС - Цензор.НЕТ 9611
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06.11.2020 09:35 Ответить
Ця техніка уже наприкінці 80-х була не новою.
По низьколітаючих ПЗРК "Стріла-2" справлялася краще "десятки".
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06.11.2020 09:54 Ответить
Так. Лиш... "Стрела-2М" вилітала з тої труби і... падала, майже до ґрунту, потім -- задіювались маршові двигуни... але Той момент -- коли Ті, хто не знав про Це, пластом на землі лежали...
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06.11.2020 12:49 Ответить
... на тому полігоні.. в Тучині... колись давно стріляв з АЗП-57... гарна була гарматка, не зовсім розумію, Чому її "списали"... як фізик не розумію...
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06.11.2020 12:46 Ответить
 
 