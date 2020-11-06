"Командир стрелкового батальона" Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ. ФОТО

Российские оккупанты пытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины, однако нарвались на ответ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"С 7:27 до 7:40, то есть за 13 минут, по трем расположенным рядом позициям, не считая "плотного стрелкового огня", выпущено: 22 выстрела из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. - Ред.), семь 82-миллиметровых мин, два выстрела из гранатомета. Погиб командир стрелкового батальона 11-го полка, востоковец, Панькин Андрей Андреевич, 21.10.1987г.р. Позывной "Марик". Начал боевой путь 29.05.2014 г. рядовым бойцом. ", - сообщил Ходаковский, опубликовав фото ликвидированного наемника.

К тому же, терорист вновь призвал возобновить боевые действия на Донбассе.

"Если мы знаем, что Украина воевать полномасштабно не будет, - то почему бы не ответить так, чтобы желание нас обстреливать пропало надолго? А если своей реакцией мы боимся подтолкнуть Украину к переходу в наступление, полагая, что Украина только и ждёт повода, то тогда мы не очень умны: кто ищет только повод - тот его найдёт", - предложил Ходаковский.

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По информации украинского военкора Михаила Ухмана российские оккупанты пытались атаковать наши позиции, однако нарвались на ответ: "С русскими только так надо поступать - показывать силу - это секрет победы! Верьте в наши Вооруженные силы Украины, помогайте им, поддерживайте добровольцев и пусть все будет Украина!".

Согласно информации сайта Work.ua, до пособничества российским оккупантам уроженец Мариуполя Панькин Андрей Андреевич работал мотористом и столяром.



