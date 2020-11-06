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Фото Политика Украины
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"Командир стрелкового батальона" Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские оккупанты пытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины, однако нарвались на ответ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"С 7:27 до 7:40, то есть за 13 минут, по трем расположенным рядом позициям, не считая "плотного стрелкового огня", выпущено: 22 выстрела из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. - Ред.), семь 82-миллиметровых мин, два выстрела из гранатомета. Погиб командир стрелкового батальона 11-го полка, востоковец, Панькин Андрей Андреевич, 21.10.1987г.р. Позывной "Марик". Начал боевой путь 29.05.2014 г. рядовым бойцом. ", - сообщил Ходаковский, опубликовав фото ликвидированного наемника.

Командир стрелкового батальона Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ 01

К тому же, терорист вновь призвал возобновить боевые действия на Донбассе.

"Если мы знаем, что Украина воевать полномасштабно не будет, - то почему бы не ответить так, чтобы желание нас обстреливать пропало надолго? А если своей реакцией мы боимся подтолкнуть Украину к переходу в наступление, полагая, что Украина только и ждёт повода, то тогда мы не очень умны: кто ищет только повод - тот его найдёт", - предложил Ходаковский.

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По информации украинского военкора Михаила Ухмана российские оккупанты пытались атаковать наши позиции, однако нарвались на ответ: "С русскими только так надо поступать - показывать силу - это секрет победы! Верьте в наши Вооруженные силы Украины, помогайте им, поддерживайте добровольцев и пусть все будет Украина!".

Согласно информации сайта Work.ua, до пособничества российским оккупантам уроженец Мариуполя Панькин Андрей Андреевич работал мотористом и столяром. 

Командир стрелкового батальона Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ 02
Командир стрелкового батальона Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ 03

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Топ комментарии
+100
земля стекловатой херою Новососсии!!!
ЗЫ.. напоминаю, все кто плохо себя вел и делала Украине зло, в следующей жизни родятся крысами на помойках Рашки..
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06.11.2020 11:24
+76
Отличная новость с утра. Земля стекловатой мрази окупанту.
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06.11.2020 11:24
+62
Отморозок.
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06.11.2020 11:24
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Панькин-*******)
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06.11.2020 20:38 Ответить
пусть этот ***** горит в аду.
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06.11.2020 21:09 Ответить
Украинские В
оины Молодцы!
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06.11.2020 21:16 Ответить
Его в могилу провожал насмешек шквал, Иные хохотали просто бешено. И только я, лишь я один рыдал. Я так мечтал узреть его повешенным. !
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06.11.2020 23:56 Ответить
+++++++
"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 9172 Эпитафия в стиле Роберта Бернса!!!
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07.11.2020 01:34 Ответить
Эпитафия шикарная.

Но, ничтожное физлицо Панькин слишком мелкая шавка для такой эпитафии:

её по праву заслуживает лишь сам Ходаковский.
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07.11.2020 02:57 Ответить
якесь геть не обтяжене інтелектом обличчя в хєроя новососії...
Сидів би вдома, був би живий. Мерзотник знайшов нарешті свою долю!
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07.11.2020 00:58 Ответить
Морда лица законченного нравственного дегенерата: 33 года, а глаза мутные и бессмысленные, как у 80-летнего старика, пившего всю жизнь денатурат и тормозную жидкость.
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07.11.2020 02:41 Ответить
рожа типичная для ватника.вечно с бодуна.
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07.11.2020 06:43 Ответить
"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 9652"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 5951"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 4018
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07.11.2020 11:20 Ответить
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