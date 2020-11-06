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Киевская область (1548) наркотики (1041) правоохранительные органы (2402) прокуратура (1856)

Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киевской городской прокуратурой совместно с сотрудниками Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции и следователями полиции Киева разоблачены и задержаны участники преступной группы, которые организовали деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно материалам следствия, в начале лета 2020 г. 50-летняя гражданка Российской Федерации вместе с сообщниками - гражданами Украины и гражданкой РФ организовали на территории Киевской области деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.

Сообщники непосредственно изготавливали метадон, а жительница Российской Федерации осуществляла общее руководство и налаживала каналы сбыта изготовленного "товара", как на территории Украины, так и за ее пределами, а именно в России и Беларуси.

Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 01

Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно, что эквивалентно 800 тыс. доз для розничной продажи.

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4.11.2020 под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сотрудниками ДБН НПУ проведены обыски по месту жительства участников преступной группы и в помещении, где осуществлялся синтез наркотического средства метадон.

Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 02

В ходе следственных действий правоохранители изъяли около 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг наркотического средства метадон, более 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), деньги в сумме 35 тыс. долларов США и другие вещественные доказательства.

Оценочная стоимость изъятого составляет около 50 млн гривен.

Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 03

Трое участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении.

На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.

Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 04

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За незаконные действия злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 05
Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 06
Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 07
Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 08
Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 09
Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 10
Фото: сайт прокуратуры

Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн 11

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Топ комментарии
+10
Так вот какой завод хуйло жене Медведчука подарил
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06.11.2020 11:36
+4
Не "легализовали", а "декриминализовали", и хранение в небольших объемах, а не производство в размере 35 кг
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06.11.2020 11:58
+4
Рашкіну громадянку на по-життєве!
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06.11.2020 12:13
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Так вот какой завод ***** жене Медведчука подарил
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06.11.2020 11:36 Ответить
а в штате Орегон легализовали метадон, метамфетамин и героин Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекусоров на 50 млн грн - Цензор.НЕТ 6516
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06.11.2020 11:38 Ответить
Не "легализовали", а "декриминализовали", и хранение в небольших объемах, а не производство в размере 35 кг
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06.11.2020 11:58 Ответить
ну це лишь першый крок
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06.11.2020 18:44 Ответить
Прекурсоры то таке.
Но 35 кг метадона, это достаточно до..х...я.
Давайте вспомним метадоновую терапию. Я напомню, метадон поступил за год до принятия закона. В Одессу.
Привыкание быстрее чем от ширева (водный раствор опия).
Легенда была - борьба со СПИД , типа принятие перорально. Не внутривенно.
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06.11.2020 11:41 Ответить
отпустят под честное слово?
или таки посадят...
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06.11.2020 11:55 Ответить
Я не понял, так что Шмыгаль и Зе завтра уже не будут рассказывать про успехи в 2030м году??? Или им таки успели "отгрузить"???
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06.11.2020 11:57 Ответить
Рашкіну громадянку на по-життєве!
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06.11.2020 12:13 Ответить
Гммм...Пазли складуються...Становиться зрозуміло, чого местні проголосували за другий срок...Там така побочка довгограюча, що дозволить ще й на третій срок всадити...
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06.11.2020 12:17 Ответить
Шукайте хіміків і тих, хто їм прекурсори продав і хімічне скло. Салекс?
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06.11.2020 12:55 Ответить
Громадян України посадити, кацапів-розстріляти.
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06.11.2020 14:33 Ответить
маша захарова ?
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06.11.2020 14:37 Ответить
Вот что у нас делают граждане России во время войны, кроме того что ширяются? Когда будут перекрыты границы?
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06.11.2020 14:44 Ответить
Вопрос к СБУ .
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07.11.2020 15:56 Ответить
Из высокотехнологического на фото только холодильник Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн - Цензор.НЕТ 4575
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06.11.2020 17:43 Ответить
Неужели непонятно, что останавливать завоз наркотиков в россию может только упоротый рашист. Пожалуйста, не останавливайте завоз наркотиков в Росию
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06.11.2020 22:40 Ответить
россияне грузины чеченци и воры всех мастей именно у нас. выкривают их когда работают уже налаженные мощности или когда воры начинают наглеть от безнаказанности. а это годы и даже десятилетия их свободной работы и пребывания в Украине. вопрос............. а до момента задержания, что делали полиция и сбу ? сам отвечу. снимали бабло до критической отметки. вывод. силовики, это и есть самые настоящие бандиты под прикрытием своих воможностей пагон и должностей
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07.11.2020 10:16 Ответить
А кацапку ТО, случайно, не грохнули, при попытке?
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07.11.2020 16:15 Ответить
 
 