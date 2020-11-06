Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Киевской городской прокуратурой совместно с сотрудниками Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции и следователями полиции Киева разоблачены и задержаны участники преступной группы, которые организовали деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно материалам следствия, в начале лета 2020 г. 50-летняя гражданка Российской Федерации вместе с сообщниками - гражданами Украины и гражданкой РФ организовали на территории Киевской области деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.

Сообщники непосредственно изготавливали метадон, а жительница Российской Федерации осуществляла общее руководство и налаживала каналы сбыта изготовленного "товара", как на территории Украины, так и за ее пределами, а именно в России и Беларуси.

Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно, что эквивалентно 800 тыс. доз для розничной продажи.

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4.11.2020 под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сотрудниками ДБН НПУ проведены обыски по месту жительства участников преступной группы и в помещении, где осуществлялся синтез наркотического средства метадон.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли около 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг наркотического средства метадон, более 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), деньги в сумме 35 тыс. долларов США и другие вещественные доказательства.

Оценочная стоимость изъятого составляет около 50 млн гривен.

Трое участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении.

На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За незаконные действия злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.













Фото: сайт прокуратуры