Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники военной контрразведки Службы Безопасности Украины предотвратили коррупционное назначение на должность в Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Киева "подбирала" кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины. За 60 тыс. долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. "Решить вопрос" женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе при получении "аванса" в размере 5 тыс. американских долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных лиц, причастных к коррупционной схеме.

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