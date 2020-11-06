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Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники военной контрразведки Службы Безопасности Украины предотвратили коррупционное назначение на должность в Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Киева "подбирала" кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины. За 60 тыс. долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. "Решить вопрос" женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе при получении "аванса" в размере 5 тыс. американских долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных лиц, причастных к коррупционной схеме.

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Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ 01
Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ 02
Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ 03
Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ 04
Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ 05
Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ 06
Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ 07

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и шо с того?? чи не новость, ну остался дерьмак без 60 штук и шо? завтра другая сестра напишет объявление в центре занятости, место то сытное кошерное и бабло можно быстро отбить))
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06.11.2020 12:03 Ответить
ну спіймали а ці що давали де?анхели лізуть глистами до влади
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06.11.2020 12:09 Ответить
Хмм.Не знал что у Ермака есть сестра.Я думал что Порошенко его сестру вместе с братом убил и скинул в шахту.Еще книжку про них написали.Молодая гвардия,не? Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1334
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06.11.2020 12:10 Ответить
Подружка брата Єрмака?
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06.11.2020 12:15 Ответить
Родная сестра брата Ермака.
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06.11.2020 15:18 Ответить
як пагаварівал сіфілітік члєнін - страной может управлять любая ***** даже кухарка за опрєдєльонную сумму...
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06.11.2020 12:20 Ответить
у него много сестёр и братьев, у них лицензия на торговлю тёплыми местами, если нужно тёпленькое кресло обращайся к этой тёте, она тебя пристроет не дорого, за пару месяцев вернёшь потраченное бабло.
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06.11.2020 12:20 Ответить
Смішно просто. Наприклад Генштаб на Повітрофлотському мабуть на половину забитий сєпарами, зливали все корєшам своїм та родичам донецьким і мабуть зараз зливають, квартири отримають даром в столиці, пенсії жирні будуть, хабарі їм носять ось такі "кур'єрки", для цього їх і тримають там і всюди. Всі все знають, але всіх все влаштовує мабуть...
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06.11.2020 12:34 Ответить
Круглосуточный пипец
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06.11.2020 12:36 Ответить
начните с главного кадровика яцино...) там есть, что копать...)
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06.11.2020 13:38 Ответить
А какие выгоды дает такая должность? Неужели так позволят безнаказанно разворовывать военное имущество? Неужели не заложат конкуренты? И чего она в скорой? Оперативная комбинация или действительно поплохело, когда поняла что зароботок сорвался и "маячит" колония?
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06.11.2020 14:47 Ответить
А сколько стоит должность министра обороны или нач. генштаба? Может будем назначать на открытом аукционе, на ПРОЗОРО? Хоть какой то толк будет от этих персонажей, казна пополнится.
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06.11.2020 15:15 Ответить
 
 