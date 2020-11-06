"Мы есть! Мы хотим есть!": сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В самом центре Харькове прошла массовая акция протеста. Харьковчане, представляющие сферу общественного питания, требуют ослабления карантинного режима.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообзает местное издание "Стена".
Вначале участники акции собрались в сквере на площади Свободы. Потом они перебазировались к областной администрации.
Люди держат плакаты "Мы хотим есть", "Как платить аренду?", "Дайте работать", "Моему ребенку нужна куртка", "После 20:00 растет только безработица" и другие.
Владельцы кафе и ресторанов, а также бармены и другие работники требуют создать рабочую группу совместно с органами власти, чтобы отработать решение о работе заведений общественного питания на карантине.
Протестующие отметили, что им не выжить в таких условиях карантина. Одно из требований протестующих: предоставить возможность выбирать время работы по формату заведения: день, вечер, ночь.
"С обязательным соблюдением всех норм карантинной безопасности", - отмечают организаторы.
К акции протеста у здания ОГА присоединился владелец кафе с енотами. Владислав Киянский пришел на протест с животным. Он сообщил, что после полного локдауна весной еле восстановил бары. Он отметил, что все сделал с нуля в этой стране. У него около сотни работников. И идти в отпуск за свой счет они попросту не могут.
Людям в прямом смысле не за что жить. Все лето бары работали, чтобы отдавать долги за весну, а теперь снова уходить в полный локдаун - это означает похоронить бизнес.
Фото: Telegram-канал Харькова
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На совести "Велюра" и Тищенка за последние пол года тысячи погибших от Ковида украинцев . Я не шучу .
Он на практически каждой прессухе - БЕЗ маски, равно как его сурдопереводчик.
Врач и вообще просто образованный это понимает , а вот сантехнику объяснить трудно . Поэтому , тут и вопрос дискуссионный -- вы скажете , что личный пример важен , но но и но -- оне ведь уже попугали народ запретом посещения парков и полицейским спецназом против купальщика !
Поэтому пример бы я снимал на видео , когда он после прессконференции одевает масску подходя к толпе ... и в толпе все в масках !
Как бы оно в итоге поболее не вышло. Хотя ... по разному бывает.
И шота ты мало платишь налогов с 12к. Сумарно подоходный и ЕСВ с зарплаты плюс военка что-то около 40%. 12000 * 0,4 = 4800... 2к как-то мало... что наводит на определенные мысли.
С другой стороны в такой сране, как наша, вообще вопрос оплаты налогов спорный, учитывая, кто их собирает и распределяет.
Всё сложно короч.
Там все по саннормам, правда?))
А в развитых странах никих книжек нет , бо случай с отравлением -- 100% гарантия банкротсва и долга в сотни тысяч (если не миллионы) баксов . Другая система сдержек и противовесов . За последнее время (этак лет 40-60) у владельцев общепита и вообще сферы услуг нет никаких шансов выиграть любую тяжбу . Кстати , подобная же картина с судами работодателей против наёмных работников .
Я восторгался, когда мне рассказывали о пост-индустриальных странах, где сфера производства минимальна, а под 60-80% экономики это сфера услуг - вот прям как эти ребята.
Я восторгался касивыми картинками живописующими как это класно - частное предпринимательство.
Нда. Видимо... кто-то мне когда-то звиздел.
Откройте салон красоты или кафэшку в красной зоне. И сразу закройте... ибо карантин. Но продолжайте платить аренду... и живите сугубо на нулевые доходы с этой кафешки
Вот тогда и поговорим, ладно?
бар- развлекуха
а то орали хуже не будет
господи население
киплинг сказал что клоун на троне хуже раба!
но что вам киплинг
вы ж умеете только жрать срать и совокупляться
а когда я еще в начале китайского треша говорила люди у нас еще есть грамотные специалисты привлеките их