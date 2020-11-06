СБУ разоблачила на Закарпатской таможне коррупционную схему при ввозе "евроблях". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы при ввозе в страну автомобилей с иностранной регистрацией.
Об этом пишет пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что противоправный механизм был организован должностными лицами таможенного поста "Солотвино" вместе с другими гражданскими лицами. К незаконной деятельности работники таможни привлекали граждан иностранных государств для легализации этой сделки.
На границе злоумышленники требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении автомобилей, прибывающих из-за границы в режиме временного ввоза. Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем 700 евро за автомобиль. По оперативным данным, в среднем за смену через таможенный пост они пропускали до 10 "евроблях".
По имеющейся информации, коррупционная схема "работала" 3 месяца, в ней были задействованы две смены таможенников.
Организатора и двух посредников правоохранители разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере 2,6 тыс. евро за ввоз 4 автомобилей.
Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.
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Слава Украине и Слава США!!!
https://firstgear.ua/news/auto/samye-deshevye-krossovery-v-ukraine-za-2020-god-18320.html
І чим наведенні по ссилці Сузукі Вітара і Рено Дастер погані? Сузукі - це Японія, там фуфло не роблять!
У мене дизельна Кіа Сід універсал, ТО пройде. Робоча Мазда 6 2,5 теж пройде.
Для того, щоб пройти ТО, достатньо, щоб машина була справжня - ніхто не заставляє відповідати стандартам Євро-6!
А насчет твоей дизельной ГовноСида так в Европе во многих странах дизеля уже запрещены. И честное ТО она не пройдет. И смысл ассоциации с ЕС чтобы запретить авто ниже Еро-6, а через год-два и Евро-7. Так что сдавай на металолом. Типо я ТО не проходил. Пока не заплатишьна лапу не пройдешь. Посмотри на коптящие маршрутки и грузовики ездящие по Киеву и по стране. Они тоже ТО прошли. Пойди понюхай у них выхлопную или посмотри какая у них резина и двери и совпадает ли количество мест с требованиями.
В мене машина не чадить чорним димом, як бляхи! А нам цим всим дихать взагалі-то, в мене кілька родичів від раку померли, а канцерогени у вихлопі!
P.S. В нових машинах вже давно фари не ксенонові, а ДІОДНІ, які не сліплять!
Когда загоняют на "коня", то есть гражданин ЕС за рулём своей машины, то как ему можно создать какие то препятствия? Это чревато. Да и стоит это €300-500
За €700-1000 особо смелые таможенники, но не особо умные, оформляли беспрепятственный ВЫЕЗД евробляхи с просроченными сроками пребывания в Украине без оформления штрафа в размере 170 тыс.грн. Плюс за €1000-2000 машину вообще убирают из базы, но это машина должна быть машиной, а не тазиком
https://t.me/c/1129544352/30926