СБУ разоблачила на Закарпатской таможне коррупционную схему при ввозе "евроблях". ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы при ввозе в страну автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом пишет пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что противоправный механизм был организован должностными лицами таможенного поста "Солотвино" вместе с другими гражданскими лицами. К незаконной деятельности работники таможни привлекали граждан иностранных государств для легализации этой сделки.

На границе злоумышленники требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении автомобилей, прибывающих из-за границы в режиме временного ввоза. Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем 700 евро за автомобиль. По оперативным данным, в среднем за смену через таможенный пост они пропускали до 10 "евроблях".

По имеющейся информации, коррупционная схема "работала" 3 месяца, в ней были задействованы две смены таможенников.







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Организатора и двух посредников правоохранители разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере 2,6 тыс. евро за ввоз 4 автомобилей.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.