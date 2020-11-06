Сотрудники СБУ задержали во Львове члена известной преступной группировки Лоту Гули. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила во Львове участника транснациональной организованной преступной группировки, которая причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл во Львовскую область. Злоумышленник специализировался на вымогательстве денег и разрешении конфликтных ситуаций между другими участниками криминальной среды.

По прибытии на территорию региона он пытался действовать в интересах международной преступной группировки Лоту Гули в роли "смотрящего"", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника в областном центре.

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Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2. ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.



Фото: сайт СБУ

Напомним, что Лоту Гули - это известный азербайджанский криминальный авторитет, настоящее имя которого Надир Салифов. Его обвиняли в бандитизме и похищении людей. Надир Салифов организовал преступные группировки в нескольких странах и руководил ими даже из тюрьмы. Группировка Лоту Гули были в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове, Турции.

В Украине группировка Лоту Гули известна своими преступлениями в Одессе. В прошлом году члены группировки задержали за разбойное нападение на бизнесмена. У него отобрали более 700 тыс. грн и 23 тыс. долларов, медики доставили мужчину в больницу с огнестрельным ранением. В этом году членов Лоту Гули задержали за похищение людей в Одессе.

Криминальный авторитет Надира Салифова застрелили в августе 2020 году в Турции.