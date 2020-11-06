Двое руководителей учреждений облпотребсоюза Донетчины вымогали более 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила двух чиновников Мариупольского межрайонного учреждения облпотребсоюза и Донецкого областного союза потребительских товаров на получении крупной суммы взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, должностные лица требовали более 2,5 миллиона в гривневом эквиваленте от представителя местной коммерческой структуры в сфере недвижимости. За эту сумму фигуранты обещали предпринимателю предоставить право на приобретение по заниженной стоимости складских помещений, находящихся на балансе одного из учреждений потребительской кооперации.

Правоохранители задержали обоих должностных лиц в Мариуполе во время передачи всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании судом мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица, юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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