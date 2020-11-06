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Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве на станции метро "Славутич" задержали 42-летнего киевлянина, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.

Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе.

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Чтобы остановить злоумышленника один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать.

Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура 01

В результате происшествия полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура 02
Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура 03

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Топ комментарии
+68
надо стрелять боевым и в голову. Одним ублюдком станет меньше
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06.11.2020 15:48
+61
100% ватный представитель рюськага мира
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06.11.2020 15:47
+43
Быдло вонючее ,,, животное млять
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06.11.2020 15:49
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комментарий отмечен как спам
ментовский беспредел
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06.11.2020 15:46 Ответить
))))))
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06.11.2020 16:10 Ответить
100% ватный представитель рюськага мира
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06.11.2020 15:47 Ответить
вони і в Європі так бикують.
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07.11.2020 01:29 Ответить
надо стрелять боевым и в голову. Одним ублюдком станет меньше
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06.11.2020 15:48 Ответить
Або хоч в коліно. І таких виродків половина в транспорті.
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06.11.2020 16:12 Ответить
Що Ви? Хочете отримати кухвайка_lives_matter?
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06.11.2020 18:00 Ответить
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7626
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06.11.2020 21:39 Ответить
Быдло вонючее ,,, животное млять
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06.11.2020 15:49 Ответить
Чтобы остановить злоумышленника один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей, а еще 4 пассажира откріли огонь (шутка) из автоматов, коп был в шоке, даже пистолет не успел достать.
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06.11.2020 15:50 Ответить
меня это тоже убило...
Кто из них мент? я в шоке.
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06.11.2020 17:36 Ответить
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8427 +++
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06.11.2020 18:17 Ответить
комментарий отмечен как спам
Мусорня о*уела!!!
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06.11.2020 15:50 Ответить
Сегодня прям праздник дол∆@€∆ов какой-то)))
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06.11.2020 15:51 Ответить
Он и не заканчивался.
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06.11.2020 15:53 Ответить
Довбні програють 0:2.
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06.11.2020 15:58 Ответить
Очень надеюсь эта падла получит хотя бы условку из-за 4 грн и бычества
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06.11.2020 15:52 Ответить
нападение на мента хорошая статья по уголовке..
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06.11.2020 16:13 Ответить
Чтобы остановить злоумышленника один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать.

И нафига, спрашивается, в метро полиция? Шоб замечания делать?
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06.11.2020 15:52 Ответить
А когда "доблестная" полиция выяснит, что травмат незаконно приобретён, то на пассажира заведут уголовку и посадят
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06.11.2020 15:55 Ответить
совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета
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06.11.2020 15:59 Ответить
хорошо бы иметь ещё разрешение на ношение
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06.11.2020 16:05 Ответить
Без нього б не дізнались зареєстрований чи ні.
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06.11.2020 16:07 Ответить
бред не пиши
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06.11.2020 16:55 Ответить
Иногда полиция в метро крышует незаконную торговлю, иногда "не замечает" расклейщиков незаконной рекламы и "нищих-побирушек" в вагонах, хотя знает их всех в лицо.
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06.11.2020 16:05 Ответить
Тот случай когда, как говорится, надо и власть употребить!
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06.11.2020 15:54 Ответить
Очень надеюсь , что заболеет КОВИДом и здохнет , предварительно потратив 40-50 тысяч Из-за замечание о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 268
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06.11.2020 15:56 Ответить
Ідіот. Прийшов на перестрілку з балончиком та ножем, ще й без маски.
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06.11.2020 15:57 Ответить
Он думал, что круче него только Чак Норрис. Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1015

А прикинь, если бы он с стволом пришел...
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06.11.2020 16:01 Ответить
У пасажирів знайшовся б, випадково, легальний БТР. Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4930
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06.11.2020 16:05 Ответить
и без пистолета
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06.11.2020 16:02 Ответить
Фигасе, в полицейского балоннчиком... здесь бы его за это уже мордой в пол и машина полиции приехала.
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06.11.2020 15:57 Ответить
і правильно б зробили. А в нас оно, бачете, пасажири поліціянтів захищають)), сміх та й годі... Пасажир пальнув з зареєстрованої зброї і лише тоді цього телепня вдалось затримати... Тьху.. блін.
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06.11.2020 16:08 Ответить
ничего плохого нет в защите полицая если он занят добрым делом
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06.11.2020 16:09 Ответить
а хто каже що це погано?? Це смішно і прикро водночас.
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06.11.2020 16:11 Ответить
В минулому столітті казали "згодувати" ... Щось змінилося в головах ...
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06.11.2020 16:09 Ответить
Народ оскотинивается окончательно, а государство теряет остатки уважения к нему.
Где бы еще в Европе быдло позволило распылять в глаза баллончик правоохранителю？
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06.11.2020 16:03 Ответить
а где в Европе пассажир отбивает мента от нарушителя???
только у нас!
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06.11.2020 17:38 Ответить
Увы, так. Наши полициянты из метро способны только грабить понаехавших селян-заробитчан и стричь деньги с бабушек-торговок всякой петрушкой в подземных переходах и выходах из метро. Интересно, когда приносят домой "вкусненькое" жене и деткам, говорят, что эти деньги пахнут потом и слезами бабушек с незаконных рынков？
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06.11.2020 20:15 Ответить
я тут умникам бы посоветовала волонтером пойти в ковидное отделение
тут писали о статистике выздоровевших
а статистику умерших от короны.дома .неа..вы пцр будете ждать неделю
моя знакомая сегодня спросила ты за чей счет лечишься???????адепт зеленского
за чей счет??мама миа..***..за коломойского! хотя мне не смешно
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06.11.2020 16:07 Ответить
Тобто затримати зловмисника вдалося не завдяки поліції, а завдяки озброенному (хоча і хлопавкою) громадянину.
І потім нам розповідають що не можно дозволяти громадянам вільно володіти зброєю.
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06.11.2020 16:08 Ответить
Депутаты, чиновники, судьи, они уже вооружены, зачем им давать гражданам право на оружие, они же не самоубийцы
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07.11.2020 01:15 Ответить
Отправить в инфекционку ухаживать за ковидными больными на пару недель.
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06.11.2020 16:09 Ответить
Один из красноречивых примеров почему нам нужна легализация оружия
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06.11.2020 16:09 Ответить
что такое по Вашему "легализация оружия" ?
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06.11.2020 16:11 Ответить
Коли всім безкоштовно роздають.
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06.11.2020 16:22 Ответить
Чтоб у чувака вместо газового баллончика был боевой пистолет?
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06.11.2020 16:21 Ответить
Чтоб каждый который захотел вытащить талончик или ствол - 10 раз подумал - не получит ли он пулю в жопу.....
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06.11.2020 16:37 Ответить
Непонятный пример какой-то? Вы имеете в виду, что легализация оружия нужна, чтоб этот урод сразу же мента завалил и пассажиров бы перестрелял?
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06.11.2020 17:18 Ответить
Не обязаьельно, в Великобритании полицейские без оружия, но даже отмороженным арабам и укуренным неграм хватает ума подчиняться требованиям представителям власти.
Наше общество морально разложилось и потеряло всякий стыд.
Так и живем.
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06.11.2020 20:18 Ответить
А в мєнта в кобурі, як годиться, були шмат сала і огірок.
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06.11.2020 16:12 Ответить
кива?
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06.11.2020 16:13 Ответить
"Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ - всем пацакам надеть намордники. И радоваться!"
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06.11.2020 16:16 Ответить
Это капец. Готов сделать человека инвалидом (лишить зрения), лишь бы не надеть маску! Господи, сколько же у нас быдла упоротого! Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8011
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06.11.2020 16:19 Ответить
Как можно быть таким неадекватом? А если бы ему в вагоне кто-то сделал замечание, он бы в ответ зарезал бы нафиг!!!
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06.11.2020 17:16 Ответить
Уявіть собі,що таких неадекватів у нас відсотків двадцять точно...Негаразди на роботі,побутові проблеми,безгрошів"я,безнадія,образи - все це може зійтися разом в один момент і тоді досить одніє іскри,щоб людина перетворилась у ненормального і перестала адекватно реагувати на навколишніх...І це може статись з кожним...Все добре,коли добре,але коли погано,то,як казав Кличко "нех...й шастать"...
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06.11.2020 17:32 Ответить
Да, человек внезапно от накопившихся проблем может стать неадекватом. Но газовый баллон и нож у него внезапно с собой не появляются. Этот - неадекват по жизни.
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06.11.2020 18:47 Ответить
истории тут одна другой лучше.
Сколько психопатов вокруг!

пассажиры отбивают нарушителей порядка от ментов !

Менты ходят с дулей в кармане и не могут даже за себя постоять!
Твою м*ть, что происходит?!
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06.11.2020 17:40 Ответить
Такое быдло надо отстреливать как бешеных собак.
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06.11.2020 18:11 Ответить
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7406
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06.11.2020 18:22 Ответить
а ви бачили як у США копи працюють,тільки но правопорушник поліз у кишеню по ньому відразу ж відкривають вогонь..
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06.11.2020 18:47 Ответить
Точно. Громадянина з травматом застрелили б відразу.
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06.11.2020 18:54 Ответить
так,бо це робота копа правопорушника зупиняти..
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06.11.2020 18:56 Ответить
А злочинець з ножем, тим часом утік би. Поки поліцай стріляв би в доброчесного громадянина з травматом. Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5641
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06.11.2020 19:03 Ответить
быдло лайф мэттер Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 843
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06.11.2020 18:58 Ответить
таки нужно разрешать скрытое ношение оружия, от полиции толку нет, а агрессивного придурка лучше просто похоронить, потому как нападать будет и дальше пока кого нибудь не убьёт
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06.11.2020 18:59 Ответить
Чому поліцейські не стріляють в голову цим дібілам ?
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06.11.2020 19:03 Ответить
а не Вы первый будете верещать про полицейский беспредел?
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06.11.2020 19:17 Ответить
животное
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06.11.2020 19:16 Ответить
здоровый кабан судя по фото... штанишки моднячие в обтяжечку....)) в камеру и там *********** животное...(( из за таких животных мы никогда не вычухаемся с этого **....ч....го короновируса....я лично устал уже в маске...и всех призываю твари. носите маски.... вот неделю уже лежат мой товарищ с женой на кислороде в тяжолом состоянии. он зав. отделением паталогоонатом и консультант главного судмедэксперта города а жена зам.глав врач больницы! вот так то... а биздюкам всяким шуточки ...кто то но не я...((
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06.11.2020 19:52 Ответить
Учіться у американськиї та Європейських копів.Ніж в руці-куля в голову!
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06.11.2020 19:55 Ответить
Коли метрополітен працює то не впаде корона у плебея одіти маску. Я б зрозумів би його дії коли б меро зупинили. Тому скотиняці вимагаю років з 5 тюрми, а пану , який застосував свій пістолет травмат (замість сцикунів з поліції) премію від пана Авакова за соціальну не байдужість, тобто не за ідіотизм. А взагалі потрібно вводити вільний продаж зброї, бо далі буде ще гірше!
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06.11.2020 21:25 Ответить
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва

************
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 36
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06.11.2020 23:17 Ответить
Дело не в маске..а в неповиновении дебильной власти... мусор представляет власть...Точка..
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06.11.2020 23:23 Ответить
Судя по поведению предполагаю, что чел. просочился "с той стороны". Еще недавно чел с дружбанами стоял в опочлении против укров, а тут какой-то укр его учит жить. Его, лишнехромосомного заставляет надеть намордник какой-то укр. да еще на ненавистной ему мове! Ну и свело крышу у придурка.

Толерантность в этом случае хуже глупости.
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07.11.2020 07:17 Ответить
 
 