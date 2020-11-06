Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве на станции метро "Славутич" задержали 42-летнего киевлянина, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.
Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе.
Чтобы остановить злоумышленника один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать.
В результате происшествия полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.
Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Кто из них мент? я в шоке.
И нафига, спрашивается, в метро полиция? Шоб замечания делать?
А прикинь, если бы он с стволом пришел...
Где бы еще в Европе быдло позволило распылять в глаза баллончик правоохранителю？
только у нас!
тут писали о статистике выздоровевших
а статистику умерших от короны.дома .неа..вы пцр будете ждать неделю
моя знакомая сегодня спросила ты за чей счет лечишься???????адепт зеленского
за чей счет??мама миа..***..за коломойского! хотя мне не смешно
І потім нам розповідають що не можно дозволяти громадянам вільно володіти зброєю.
Наше общество морально разложилось и потеряло всякий стыд.
Так и живем.
Сколько психопатов вокруг!
пассажиры отбивают нарушителей порядка от ментов !
Менты ходят с дулей в кармане и не могут даже за себя постоять!
Твою м*ть, что происходит?!
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Толерантность в этом случае хуже глупости.