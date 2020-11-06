Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура. ФОТО

В Киеве на станции метро "Славутич" задержали 42-летнего киевлянина, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.

Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе.

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Чтобы остановить злоумышленника один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать.

В результате происшествия полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.



