КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокол-300". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. Также он способен доставлять грузы до 300 кг.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Генеральный конструктор-генеральный директор Олег Коростелев отметил, что производство такого арпарата обойдется гораздо дешевле, чем покупать за границей.
"Мы планируем, что опытно-конструкторская разработка аппарата и программное обеспечение пункта управления обойдутся примерно в 150 млн грн. Турецкий комплекс Украине обошелся в гораздо большую сумму. Основные расходы - это комплектующие. Оптико-прицельная станция обходится минимум в $300 тыс. Оптико-прицельная станция на турецком беспилотнике - это $1-1,2 млн", - отметил он.
По словам Коростелева, в случае получения финансирования в начале 2021 года уже к концу года Бюро сможет представить опытную модель.
"Почему мы взялись за беспилотник. Потому что "Луч" проводит работу по созданию комплекса крылатых ракет, которые включают все елементы, которе должны находиться в таком самолете. Это системы обнаружения, системы радиолокации, дальней навигации, исчисления пути и тд... Ведь беспилотник в первую очередь нужен для разведки. И отдельные части системы ранне уже были разработаны и внедрены в другие системы. Все что наработали ранее, мы перебросили на этот сверхзвуковой летательный аппарат. Здесь есть станция обнаружения, которая необходима разведке как на суше, так и на море. Есть специальный радио-локационный сканер, который с точностью сканирует шары земли. Далее - инерциальная система", - добавил Коростелев.
Вес данного беспилотника 420 кг, с максимальным грузом - 1130 кг. Размах крыльев - 14 м, длина 8,57 м.
В зависимости от типа двигателя может развивать скорость от 210 до 580 км в час и летать от 3 до 26 часов.
Фото: Наталья Шаромова.
Пожалуйста, подождите...
ударов.
Типа: Подлетел, сбросил бомбу, насрал, улетел.
- кацап,перекладаю на твою рідну мову...---"
Алень, а че тебе за беда? Тебе в родном Мухосранске всю свою никчемную жизнь коротать. Ты ведь не УКРАИНЕЦ, тебе поездка в заграницу не угрожает. Для тебя выезд два раза в год в райцентр Усть-********* уже праздник! Блинов с лопаты поесть, более качественного стекломоя граненый стакан опрокинуть. Живи своими маленькими радостями, поставщик пантов. Оно тебе надо - чужие проблемы?"
Неплохо, а теперь вопрос, зачем было связываться с Антоновым, если там сидят сепарные лохи??? Я удиаляюсь как они 178 сделали?
Вес данного беспилотника 420 кг, с максимальным грузом - 1130 кг. Размах крыльев - 14 м, длина 8,57 м.
Совсем правильно: созданы войсковые стратегии для ведения войны беспилотниками. Под стратегии создается техзадание для выпуска техники.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кольчуга_(станція_радіотехнічної_розвідки)
До пво ещё долететь надо а потом найти.
Найти ПВО наверное проще чем долететь. Они же светятся.
Идея заключается в использовании наработанных систем навигации и разведки с крылатой ракеты. А сам планер - не проблема!
1. "Р2Д2" получил крылья.
2. Термостелс выхлоп.
3. Многочасовое выслеживание животных.
Хоча щось мені підказує що квартальний це не зробе.
и скорость там до 580 км/ч, "легковушка"
По ходу со сверхзвуком описочка)))
Важкі ударні БПЛА - також.
Также в кратчайшие сроки Лучом и другими предприятиями ОПК были разработаны и изготовлены комплекс Ольха, с высокоточными снарядами и крылатая ракета Нептун. Для изготовления твердотопливных двигателей пришлось даже с нуля восстанавливать цикл их производства на ПХЗ.
Но будет ли продолжено финансирование всех этих проектов зелеными слугами пророссийских олигархов? Скорее всего нет, потому что курс взят на сливание национальных интересов, на договориться где-то посередине.
Украине нужны политики, которые будут реализовывать политику усиления обороноспособности и освобождения оккупированных территорий по примеру Азербайджана.
А коли серйозно, то вдосконалити систему наведення крилатих ракет і не потрібно буде БПЛ, а для розвідки запустити малогабаритні "шпійони". Ось якось так би пасувало, бо московіти скоро вже будуть сміятись з цілого українського ВПК і укроборонпрому, коли зобачуть такий "істрибітель".
Моторсич - в принципе не производил по авиации ничего кроме двигателей. С чего бы ему самостоятельно производить беспилотники? Он должен получить ЗАКАЗ на разработку и производство двигателей к беспилотникам. И предоплату за него. Вопрос - от кого?
зать с плеча, бронетехники, бпла, катеров..... универсалов земля-воздух, воздух-земля.... и не
столько на уничтожение сколько попортить технику для снижения веса заряда но высокоточ-
ных.
какой идиот писал текст, или презентант летака просто дурак и заболталься.
что заставило задуматься - вентокрил и сверхзвуковый - опаньки, давай проверять скорость звука в воздухе при нрм давление / 1238 km/h
В зависимости от типа двигателя может развивать скорость от 210 до 580 км в часИсточник: https://censor.net/ru/p3229545
Вероятность сбить и посадить наш беспилотник "той стороной" высока. И получить для изучения модули навигации и прицеливания. Для борьбы с нашими крылатыми ракетами.
Надеюсь что ребята думают что делают.