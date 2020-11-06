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беспилотник (602) военно-промышленный комплекс (72) Коростелев Олег (13)

КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокол-300". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. Также он способен доставлять грузы до 300 кг.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Генеральный конструктор-генеральный директор Олег Коростелев отметил, что производство такого арпарата обойдется гораздо дешевле, чем покупать за границей.

"Мы планируем, что опытно-конструкторская разработка аппарата и программное обеспечение пункта управления обойдутся примерно в 150 млн грн. Турецкий комплекс Украине обошелся в гораздо большую сумму. Основные расходы - это комплектующие. Оптико-прицельная станция обходится минимум в $300 тыс. Оптико-прицельная станция на турецком беспилотнике - это $1-1,2 млн", - отметил он.

По словам Коростелева, в случае получения финансирования в начале 2021 года уже к концу года Бюро сможет представить опытную модель.

"Почему мы взялись за беспилотник. Потому что "Луч" проводит работу по созданию комплекса крылатых ракет, которые включают все елементы, которе должны находиться в таком самолете. Это системы обнаружения, системы радиолокации, дальней навигации, исчисления пути и тд... Ведь беспилотник в первую очередь нужен для разведки. И отдельные части системы ранне уже были разработаны и внедрены в другие системы. Все что наработали ранее, мы перебросили на этот сверхзвуковой летательный аппарат. Здесь есть станция обнаружения, которая необходима разведке как на суше, так и на море. Есть специальный радио-локационный сканер, который с точностью сканирует шары земли. Далее - инерциальная система", - добавил Коростелев.

Вес данного беспилотника 420 кг, с максимальным грузом - 1130 кг. Размах крыльев - 14 м, длина 8,57 м.

В зависимости от типа двигателя может развивать скорость от 210 до 580 км в час и летать от 3 до 26 часов.

Также читайте: КБ "Луч" работает над созданием сверхлегкого ПТРК, - Коростелев


КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 01

КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 02

КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 03
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 04
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 05
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 06
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 07
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 08
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 09
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 10
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 11
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 12
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 13
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 14
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 15
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокол-300 16


Фото: Наталья Шаромова.

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Топ комментарии
+40
Наконец у нас появится свой ударный дрон!!! Молодец Коростылев !! Ему верю !! Это не балованные распильщики госсредств с Антонова !
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06.11.2020 15:57
+36
А это так случайно, что все самолеты определенного класса похожи друг на друга?
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06.11.2020 16:06
+33
Ну дай бог, откатать бы его еще по боевому.
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06.11.2020 15:54
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Нужен еще маленький дрон несущий одну - две гранаты (бомбы) для мелких точечных

ударов.
Типа: Подлетел, сбросил бомбу, насрал, улетел.
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06.11.2020 16:37 Ответить
Так для камікадзе дрона і звичайний кукурузник може бути і навіть типу ПО-2 Але розвідка та наведення тих самих камікадзе-дронів то є інша річ. Так що можуть бути різні варіанти Починаючи з найдешевших. Та й розміри також в залежності від задач
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06.11.2020 16:38 Ответить
чудова пташка КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 26
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06.11.2020 16:47 Ответить
Peterman Pinscher -
- кацап,перекладаю на твою рідну мову...---"
Алень, а че тебе за беда? Тебе в родном Мухосранске всю свою никчемную жизнь коротать. Ты ведь не УКРАИНЕЦ, тебе поездка в заграницу не угрожает. Для тебя выезд два раза в год в райцентр Усть-********* уже праздник! Блинов с лопаты поесть, более качественного стекломоя граненый стакан опрокинуть. Живи своими маленькими радостями, поставщик пантов. Оно тебе надо - чужие проблемы?"
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07.11.2020 13:05 Ответить
А...ааа....впечатляееееттт!! Вес байрактара 650 кг и берет то всего!!!...пауза...150 кг. И это считается очень эффективно. Теперь проста калькулейшн....максимальный вес минус вес Сокола 1130- 450 кг =.....пауза 750 кг. Вы можете себе представить что можно сделать с 750 кг нагрузки?? Оооооочень много....правда жаль, что ТТХ не указали максимальный потолок.
Неплохо, а теперь вопрос, зачем было связываться с Антоновым, если там сидят сепарные лохи??? Я удиаляюсь как они 178 сделали?
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06.11.2020 16:53 Ответить
Хммм....так могет ...Коростылев с бригадой...нам и ДРЛО сделает? Тогда поставим ему памятник.
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06.11.2020 16:56 Ответить
Читать надо вообще-то, хотя бы даже то, что пересказали журналисты. Максимум - 300кг полезной нагрузки, об этом прямо в статье вторым предложением.
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06.11.2020 17:06 Ответить
Строго по журналистах
Вес данного беспилотника 420 кг, с максимальным грузом - 1130 кг. Размах крыльев - 14 м, длина 8,57 м.
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06.11.2020 17:07 Ответить
Вес летательных аппаратов обычно пишется сухой. В твоих расчетах нет ни капли горючего.
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06.11.2020 17:11 Ответить
Остальное топливо, возможно.
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06.11.2020 17:17 Ответить
Современной армии нужны маленькие, что бы не работала ПВО.
Совсем правильно: созданы войсковые стратегии для ведения войны беспилотниками. Под стратегии создается техзадание для выпуска техники.
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06.11.2020 17:20 Ответить
«Кольчуга-М» - Радіус дії: 600 км у глибину території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії в глибину території становить до 800 км.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кольчуга_(станція_радіотехнічної_розвідки)

До пво ещё долететь надо а потом найти.
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06.11.2020 17:44 Ответить
До пво ещё долететь надо а потом найти.

Найти ПВО наверное проще чем долететь. Они же светятся.
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08.11.2020 09:59 Ответить
это и есть маленький. практически без теплового следа. ПВО надорвется в него попадать КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 3120
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06.11.2020 23:26 Ответить
Есть еще Шилки которые могут работать даже по прицел- дублеру( визуально) Просто ливень из 2000снарядов. Та же Стрела10 на которой я служил еще в советской армии имеет кроме инфракрасного фотоконтрастный режим. Тоесть сбить можно. Просто таких штук нужно много, тогда будет эффект. Но на самом деле я рад отечественному беспилотнику. Главное чтобы "патриоты" в правительстве проект не зарубили
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07.11.2020 10:23 Ответить
В этом "луче" толклвый народ!
Идея заключается в использовании наработанных систем навигации и разведки с крылатой ракеты. А сам планер - не проблема!
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06.11.2020 17:34 Ответить
Круто:
1. "Р2Д2" получил крылья.
2. Термостелс выхлоп.
3. Многочасовое выслеживание животных.
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06.11.2020 17:41 Ответить
ХорошА птичка! Спасибо создателям и исполнителям!
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06.11.2020 17:49 Ответить
Гарна птаха - у серійно виробництво КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 5541

Хоча щось мені підказує що квартальний це не зробе.
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06.11.2020 18:02 Ответить
дык это не разведчик судя по всему, (в смысле, на территории с оккупантами хрен залетит, а если залетит его там сразу собьют, 200 км\час это легковушка, хотя с высотой хз, но вряд ли на него "бук" будут тратить, как на боинг) а так, мониторинг границы.
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06.11.2020 19:22 Ответить
а расскажи чем его "сразу собьют", а мы поржом КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 8694
и скорость там до 580 км/ч, "легковушка" КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 9695
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06.11.2020 23:28 Ответить
любой пзрк - цена ~50к уев, может меньше с совковых запасов - вообще наверное на утилизацию (фактически с гарантированным поражением, 400км\ч до 5 км высоты, см ттх на вики) а тут одну "оптико-прицельную станцию" (наверное тот шарик с линзами) хотят делать (ну хоть производство, тоже плюс, в крайнем случае продать можно если качество норм, хотя тут наверное тупо сборка) за 300к. да наверное и обычные "шилки" смогут справиться. конечно хз как там ночью, но суть в том, что дорогие машины не должны сбиваться. а для этого должно быть тотальное превосходство в воздухе, большая высота, стелс, если единичные экземпляры, или как турки - сразу использовать условную сотню на квадрат с постоянным присутствием в воздухе и расфигачить всю пво. у нас в лучшем случае запилят скорее всего штук пять и все, будет летать смотреть вдоль линии разграничения и по границе, как обсешные вертолетики, которые тоже успешно сбивают.
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07.11.2020 08:42 Ответить
В ПВО нет км/ч есть метры в секунду. 350 навстречу 320 вдогон у иглы. стрела где то то же. высота до 3000м курсовой параметр тоже до 3000 ( насколько помню с советской армии) И кроме дорогих беспилотников должна быть тьма дешевых чтобы подавить ПВО.
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07.11.2020 10:34 Ответить
ну, дешевые - оно как-то проще выглядит, массовее и явно дешевле, да и относительно быстрее + модификации легко сделать\проверить. только что-то не видно у нас пром производства. те же кацапы - делают, и оно даже летает. а за лям баксов я таки думаю можно было уже соорудить и поставить на вооружение хотя бы тысячу.
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07.11.2020 11:06 Ответить
КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 3817
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07.11.2020 01:00 Ответить
Вот кому нужно дать госдачу, и круглосуточную охрану¡!!!¡!!!
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06.11.2020 18:03 Ответить
Слава Украине!!!
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06.11.2020 18:14 Ответить
Все что наработали ранее, мы перебросили на этот сверхзвуковой летательный аппарат.Источник: https://censor.net/ru/p3229545

По ходу со сверхзвуком описочка)))
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06.11.2020 18:17 Ответить
Давно было пора сделать свой ударный дрон. Думаю это не сложней чем самолеты антонова и ракетоносители южмаша.
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06.11.2020 18:29 Ответить
Коростелев сегодня в Украине,как Королев в советском союзе.Трудно оценить его вклад в оборону и экономику.Но оценить нужно и украинцы,уверен,его оценили,а со стороны государства,это должен сделать Президент,обязательно.
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06.11.2020 18:52 Ответить
Героя Украины уже дал, но он же не один в КБ ЛУЧ.
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06.11.2020 19:10 Ответить
Обдолбанный шут скорее потапу героя даст чем лучистам
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07.11.2020 18:08 Ответить
а давайте не сотрудничать с турками, используя их опыт, а колхозить свое не имея никакого опыта в данном классе воздушных судов КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 2925
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06.11.2020 18:56 Ответить
ну сейчас не лох расскажет что денег нет
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06.11.2020 18:57 Ответить
Хоч одна добра новина!
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06.11.2020 18:58 Ответить
Нахера таке велетеньське бепела?
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06.11.2020 19:02 Ответить
Різні потрібні.
Важкі ударні БПЛА - також.
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07.11.2020 01:45 Ответить
Мы то все ЗА!! И Айзербаджан показал это всем!! А что скажет наш президент -неуч -Зеленский?? Или он и его банда по -прежнему будут пилить деньги на строительстве дорог!!
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06.11.2020 19:14 Ответить
Что это???? Нахрен он такой огромный?
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06.11.2020 19:15 Ответить
300 кг, бомб може нести.
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06.11.2020 19:20 Ответить
Звучит круто. Но донесет ли с такими размерами.....
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06.11.2020 19:26 Ответить
Ні, ну красунчик, правда ж?
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06.11.2020 19:17 Ответить
З виду круто дивиться.
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06.11.2020 19:19 Ответить
Красавчики!Вот за это респект! КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 9033
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06.11.2020 19:32 Ответить
кравчук сдал ЯО, сдаст в месте единым голосом и Сокола 300.
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06.11.2020 19:32 Ответить
Респект! Виглядає дуже круто! Молодці!
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06.11.2020 19:56 Ответить
Это один из результатов работы команды Пастора-Пороха по перевооружению армии, для того чтобы не вводить особые статусы в ОРДЛО, а вышвырнуть ихтамнетов с оккупированной территории и вернуть там украинскую власть.
Также в кратчайшие сроки Лучом и другими предприятиями ОПК были разработаны и изготовлены комплекс Ольха, с высокоточными снарядами и крылатая ракета Нептун. Для изготовления твердотопливных двигателей пришлось даже с нуля восстанавливать цикл их производства на ПХЗ.
Но будет ли продолжено финансирование всех этих проектов зелеными слугами пророссийских олигархов? Скорее всего нет, потому что курс взят на сливание национальных интересов, на договориться где-то посередине.
Украине нужны политики, которые будут реализовывать политику усиления обороноспособности и освобождения оккупированных территорий по примеру Азербайджана.
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06.11.2020 20:22 Ответить
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Исчё пакрашен и спалин сенир, и спижыны лярды баблов. КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 6248 КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 3388 КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 3388
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06.11.2020 20:38 Ответить
Та ні хлопці, це щось з фантастики, та й габарити щось завеликі, то для ПВО сепарів і московітів завелика ціль. Викинути кілька сотні мільйонів на такі розробки щоб за день -два все знищили, Треба ставити мету: 1) один вид безпілотників для розвідки, значно менші, потужні із запасом ходу і часу,2) вид для ударних БПЛ ( в розрахунку на швидкість і ударну силу), оптико-прицільна станція за 300шт. баксів, вони що там усіх за лохів мають, а ще експериментальну модель до кінця 2021 року. У 1941 році за таку ахінею уже б розстріляли без 3-йки . Байрактари показали ефективність, через місяць-два москалі придумають модернізацію ПВО і до кінця наступного року такі БПЛ нікому уже не будуть потрібні (з розмахом крил на 14 м) . Тих старих конструкторів відправити у далеку пенсію, які навіть приблизно нічого скопіювати не можуть (хоча б видали за модернізовану "свою" модель).
А коли серйозно, то вдосконалити систему наведення крилатих ракет і не потрібно буде БПЛ, а для розвідки запустити малогабаритні "шпійони". Ось якось так би пасувало, бо московіти скоро вже будуть сміятись з цілого українського ВПК і укроборонпрому, коли зобачуть такий "істрибітель".
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06.11.2020 21:14 Ответить
Мне одной кажется, что на Антонове и Моторсичи саботажники, вредители и диверсанты ?
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06.11.2020 22:36 Ответить
Антонов - специализируется на транспортных самолётах. Даже в годы рассвета - он не разрабатывал и не производил боевых самолётов и беспилотников. Сейчас же - он в критическом состоянии, ему бы хоть как то выжить. Осваивать принципиально новую тематику - он не в состоянии.

Моторсич - в принципе не производил по авиации ничего кроме двигателей. С чего бы ему самостоятельно производить беспилотники? Он должен получить ЗАКАЗ на разработку и производство двигателей к беспилотникам. И предоплату за него. Вопрос - от кого?
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06.11.2020 23:40 Ответить
И второй вопрос - кому платить?
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07.11.2020 10:14 Ответить
Хорошее название, говорящее - "so kill" (кацапа) КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 8294 КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 1944
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06.11.2020 23:39 Ответить
Сможет доставить 300 Кг тротила прямо х*йлу в форточку?
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07.11.2020 02:33 Ответить
ВОТ ТЕМА !)
КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 1267
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07.11.2020 02:43 Ответить
такая вот невидимка...
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07.11.2020 04:42 Ответить
А всё начиналось с маленького Сокола, который выстреливался зарядом из танковой пушки.
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07.11.2020 10:12 Ответить
ещё бы линеечку собственных джавелинчиков R 3-15км малую ракетную артиллерию так ска-
зать с плеча, бронетехники, бпла, катеров..... универсалов земля-воздух, воздух-земля.... и не
столько на уничтожение сколько попортить технику для снижения веса заряда но высокоточ-
ных.
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07.11.2020 13:01 Ответить
Удачной охоты на Донбасе! Слава Украине!
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07.11.2020 13:37 Ответить
А на пiдвiсцi ******* для мокшанцiв. КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 6208
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07.11.2020 14:17 Ответить
Реальные разработки держатся в секрете. А здесь фото крупным планом.
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07.11.2020 15:55 Ответить
Насколько я понимаю, у этой конструкции высокая радиозаметность и отсутсвует маскировка тепловывода.
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07.11.2020 16:02 Ответить
Все что наработали ранее, мы перебросили на этот сверхзвуковой летательный аппарат.Источник: https://censor.net/ru/p3229545

какой идиот писал текст, или презентант летака просто дурак и заболталься.
что заставило задуматься - вентокрил и сверхзвуковый - опаньки, давай проверять скорость звука в воздухе при нрм давление / 1238 km/h
В зависимости от типа двигателя может развивать скорость от 210 до 580 км в часИсточник: https://censor.net/ru/p3229545

КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 7033
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07.11.2020 16:11 Ответить
Где вы видели сверхзвуковой аппарат с винтом?
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07.11.2020 16:46 Ответить
так может видео показать как удар с такого бпла наносится? когда ракетный комплекс сделали. показали видео. а так могли и макет поставить. сколько уже гиперлупов построили в Украине боюсь сосчитать. много фантазеров развелось последнее время.
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07.11.2020 16:29 Ответить
КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 4184
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07.11.2020 17:50 Ответить
Дай то Бог! Молодці! Карабах - приклад, що це серйозно змінює баланс. Топер головне, щоб кацапи не добралися до технології.
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07.11.2020 18:33 Ответить
або до тих, хто розробляє системи керування. Паскудних любітелєй рускага міра у нас повно, на жаль.
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07.11.2020 18:36 Ответить
молодцы! я грішним ділом думав побачити іграшку з китайського інтернету, але ще не все втрачено, наші ж керовники, як в випадку в вертольтами, закуплять БПЛА в Франції або Туреччині, або нічогго і ні в кого, просто відмиють бабло
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08.11.2020 09:25 Ответить
Фраза наработанные системы навигации и прицеливания как в крылатых ракетах настораживает.
Вероятность сбить и посадить наш беспилотник "той стороной" высока. И получить для изучения модули навигации и прицеливания. Для борьбы с нашими крылатыми ракетами.
Надеюсь что ребята думают что делают.
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08.11.2020 09:45 Ответить
та же история, что и с британскими катерами. Появляется перспектива бабла - сразу предлагают на это бабло купить отечественные понты. все заканчивается тем, что вместо готового решения получаем банальный распил.
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12.11.2020 19:55 Ответить
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