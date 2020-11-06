Следователь Нацполиции задержан на взятке 3 тыс. долл. на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке следователя одного из отделов Главного управления Нацполиции в Херсонской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, следователь требовал от гражданина нвзятку в сумме 3 000 долларов за не создание препятствий при получении разрешения на снятие ареста с недвижимого имущества в рамках досудебного расследования уголовного производства и дальнейшего его закрытия.

5 ноября после получения взятки в гривневом эквиваленте полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Санкция статьи (ч. 3 ст. 368 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.