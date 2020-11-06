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Фото Происшествия
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взятка (3028) правоохранительные органы (2482) следователь (68) ГБР (1738)

Следователь Нацполиции задержан на взятке 3 тыс. долл. на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители задержали на взятке следователя одного из отделов Главного управления Нацполиции в Херсонской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователь Нацполиции задержан на взятке 3 тыс. долл. на Херсонщине, - ГБР 01

По предварительной информации, следователь требовал от гражданина нвзятку в сумме 3 000 долларов за не создание препятствий при получении разрешения на снятие ареста с недвижимого имущества в рамках досудебного расследования уголовного производства и дальнейшего его закрытия.

5 ноября после получения взятки в гривневом эквиваленте полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователь Нацполиции задержан на взятке 3 тыс. долл. на Херсонщине, - ГБР 02

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Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Санкция статьи (ч. 3 ст. 368 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Херсонские мусора это ещё те упыри ,почти три года назад помыли у меня ноут и парочку телефонов и с концами !
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06.11.2020 16:07 Ответить
Это хорошо, что задержали, а вот к судье КС, муж которой пенсионер купил квартиру в Киеве за 14 миллионов правоохранительных органов вопросов нет. Следователь Нацполиции задержан на взятке 3 тыс. долл. на Херсонщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 236
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06.11.2020 16:16 Ответить
Вчора одного поліцая за продаж наркоти пов'язали, сьогодні іншого на хабарі. Скільки там їх всього ще залишилося у авакова? Так день-за-днем і реформують те, що аваков не хоче робити вже 6 років.
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06.11.2020 16:34 Ответить
У нас министр в.д. никогда не уйдет в отставку.
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06.11.2020 17:11 Ответить
И ТАК каждый день через день вижу новости о задержаниях. то полицейского. то судью. то погранца то военного то сбушника то прокурора...ноу комент!!! в данные момент конечно...сколько всякого гавна происходит и нарушений и задержаний и скандалов ежедневно...просто в ****... Следователь Нацполиции задержан на взятке 3 тыс. долл. на Херсонщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 1361 Следователь Нацполиции задержан на взятке 3 тыс. долл. на Херсонщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9777 ежедневные приключения с корупционерами... долбанными сепарами и депутатами...
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06.11.2020 19:22 Ответить
 
 