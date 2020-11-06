"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Гео Лерос, который вчера подрался в Раде с коллегой Александром Юрченко, обвинил в случившемся "слугу народа" Николая Тищенко.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На фотографиях видно, как Коля Тищенко вчера тренировал нардепа Юрченко, поправлял ему прическу и записывал на свой телефон то самое видео, где нардеп-взяточник рассказывает, как я на него напал", - написал он.
Лерос также напомнил об обещании президента Владимира Зеленского, что Юрченко "обязательно будет сидеть в тюрьме".
"Но по факту он продолжает ходить в парламент, голосовать в унисон со "Слугой народа", получать конверт от Холодова и указания от Тищенко", - отметил он.
Напомним, вчера нардепы Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Рады.
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Фейсбук напоминает, что два года назад я писал текст о том, как генпрокурор Луценко подал в отставку, в связи с тем, что общественность была недовольна тем, как идёт расследование убийства Гандзюк.
Херовый, конечно, прокурор был, кто ж спорит. Насколько помню, главная претензия была к тому, что он картавит.
То ли дело сейчас.
Сейчас генпрокурор отличный.
Отставку тебе в глотку так запихает, что из задницы торчать будет.
Да и убийцы Гандзюк давно найдены: это Риффмастер, Дугарь и Кузьменко.
Что? Не её убийцы? Да по...й, главное что виновны, вот и президент Зеленский подтвердил, заглянул им в глаза и увидел там состав преступления, улики, умысел и приговор присяжных.
Сейчас-то конечно другое дело, отличный прокурор.
В отставку нервно не подаёт, и главное не картавит.
То-то я смотрю активисты все файеры себе в жопу поглубже запихали, и оттуда ими подмигивают.
Хорошо жить стало.
Порядок в стране.
Vladimir Zavgorodny