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Фото Политика Украины
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ВР (10582) драка (724) Лерос Гео (341) Тищенко Николай (244) Юрченко Александр (101)

"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Гео Лерос, который вчера подрался в Раде с коллегой Александром Юрченко, обвинил в случившемся "слугу народа" Николая Тищенко.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На фотографиях видно, как Коля Тищенко вчера тренировал нардепа Юрченко, поправлял ему прическу и записывал на свой телефон то самое видео, где нардеп-взяточник рассказывает, как я на него напал", - написал он.

Так это ты мне устроил, Коля?: нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко 01
Так это ты мне устроил, Коля?: нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко 02
Так это ты мне устроил, Коля?: нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко 03

Лерос также напомнил об обещании президента Владимира Зеленского, что Юрченко "обязательно будет сидеть в тюрьме".

"Но по факту он продолжает ходить в парламент, голосовать в унисон со "Слугой народа", получать конверт от Холодова и указания от Тищенко", - отметил он.

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Напомним, вчера нардепы Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Рады.

Так это ты мне устроил, Коля?: нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко 04

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Топ комментарии
+16
У Коли алиби, он лепил котлеты из зелёного пластилина
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06.11.2020 16:07
+11
Зато без барыг™

Фейсбук напоминает, что два года назад я писал текст о том, как генпрокурор Луценко подал в отставку, в связи с тем, что общественность была недовольна тем, как идёт расследование убийства Гандзюк.
Херовый, конечно, прокурор был, кто ж спорит. Насколько помню, главная претензия была к тому, что он картавит.
То ли дело сейчас.
"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 5198
Сейчас генпрокурор отличный.
Отставку тебе в глотку так запихает, что из задницы торчать будет.
Да и убийцы Гандзюк давно найдены: это Риффмастер, Дугарь и Кузьменко.

Что? Не её убийцы? Да по...й, главное что виновны, вот и президент Зеленский подтвердил, заглянул им в глаза и увидел там состав преступления, улики, умысел и приговор присяжных.

Сейчас-то конечно другое дело, отличный прокурор.
В отставку нервно не подаёт, и главное не картавит.
То-то я смотрю активисты все файеры себе в жопу поглубже запихали, и оттуда ими подмигивают.
Хорошо жить стало.
Порядок в стране.
Vladimir Zavgorodny
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06.11.2020 16:16
+10
Цирк на дроті від жопастого паяца.
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06.11.2020 16:08
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У Коли алиби, он лепил котлеты из зелёного пластилина
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06.11.2020 16:07 Ответить
откуда в трусах пластилину то взяться
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06.11.2020 16:33 Ответить
И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (с)
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06.11.2020 16:59 Ответить
Ара-ХАМєя роздирає дупи.
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06.11.2020 22:52 Ответить
он сам из дерьма слеплен этот коля
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06.11.2020 18:30 Ответить
Цирк на дроті від жопастого паяца.
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06.11.2020 16:08 Ответить
Качество народных депутатов просто зашкаливает. Один другого краше.
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06.11.2020 16:10 Ответить
елита, епт
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06.11.2020 16:16 Ответить
Этот тупой Тищенко уже всем надоел.
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06.11.2020 16:10 Ответить
тупой это мягко сказанно..дебил редкий
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06.11.2020 18:31 Ответить
шоу биз
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06.11.2020 16:11 Ответить
Зато без барыг™

Фейсбук напоминает, что два года назад я писал текст о том, как генпрокурор Луценко подал в отставку, в связи с тем, что общественность была недовольна тем, как идёт расследование убийства Гандзюк.
Херовый, конечно, прокурор был, кто ж спорит. Насколько помню, главная претензия была к тому, что он картавит.
То ли дело сейчас.
"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 5198
Сейчас генпрокурор отличный.
Отставку тебе в глотку так запихает, что из задницы торчать будет.
Да и убийцы Гандзюк давно найдены: это Риффмастер, Дугарь и Кузьменко.

Что? Не её убийцы? Да по...й, главное что виновны, вот и президент Зеленский подтвердил, заглянул им в глаза и увидел там состав преступления, улики, умысел и приговор присяжных.

Сейчас-то конечно другое дело, отличный прокурор.
В отставку нервно не подаёт, и главное не картавит.
То-то я смотрю активисты все файеры себе в жопу поглубже запихали, и оттуда ими подмигивают.
Хорошо жить стало.
Порядок в стране.
Vladimir Zavgorodny
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06.11.2020 16:16 Ответить
Кого притягнув твій картавий прокурор окрім патріотів?
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06.11.2020 16:28 Ответить
Кого осудила твоя красавица?
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06.11.2020 16:37 Ответить
Вона курва та я її хоч не хвалю як ти свого картавого недопрокурора.
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06.11.2020 17:47 Ответить
Зеленський буде правий коли розпустить цей Парламент. Оберемо новий Парламент вже без цих холуїв на підхваті, а вже потім візьмемося всім народом за Клоуна.
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06.11.2020 16:29 Ответить
"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 4396 Так а де махач? Хоч поржати... "Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 4393
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06.11.2020 16:33 Ответить
Два півники...горох молотили..
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06.11.2020 22:53 Ответить
Злодюжки 90-х не кидають своїх звичок, навіть якщо вони зараз законотворці найвищого гатунку. Дожилися
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06.11.2020 18:01 Ответить
Чем эти глисты занимаются: вааще ?! это лучшие представители украинского народа ? И народу шо - нихера не стыдно ?
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07.11.2020 08:50 Ответить
 
 