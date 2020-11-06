Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда "Счастье", который начнет работу 10 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.





Зеленский также посетил отделения "Ощадбанка", почту и Центр предоставления административных услуг, расположенных на КПВВ "Счастье".

"Это очень современный КПВВ, очень быстро построили ЦНАП, который предоставляет 88 административных услуг, что очень важно для всех граждан Украины, для гражданских лиц, находящихся на нашей стороне и на временно оккупированных территориях", - отметил президент.

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Глава государства отметил, что благодаря наличию отделения банка на этом КПВВ можно осуществлять банковские операции и обмен валюты. Также есть аптека и комната матери и ребенка. На КПВВ предусмотрены все условия как для пешеходного перехода, так и для проезда автомобилей.

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По словам президента, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках переговоров в нормандском и Минском форматах, 10 ноября, кроме КПВВ "Счастье", также будет открыто КПВВ "Золотое". Оба пункта по уровню сервиса не будут уступать КПВВ в районе Станицы Луганской.









"Для нас важно, чтобы все увидели, какая большая работа сделана, на котором все высоком уровне. Чтобы люди, которые приезжают с временно оккупированных территорий, видели, какая Украина: современная, асфальтированная, мирная и безопасная", - отметил Зеленский.

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В рамках развития инфраструктуры КПВВ "Счастье" проведен ремонт моста через реку Северский Донец и завершается восстановление дорожного покрытия автотрассы Н-21. Будут обеспечены автобусные перевозки в пункт пропуска. По состоянию на данный момент работа КПВВ "Счастье" (до отдельного распоряжения командования ООС) будет осуществляться исключительно в пешеходном варианте. Как предполагается, ежедневная пропускная способность КПВВ "Счастье" составит на въезд/выезд от 3 тыс. до 5 тыс. транспортных средств.