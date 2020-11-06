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Фото Политика Украины
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Зеленский (10418) Луганщина (2267) Донбасс (16132) КПВВ (293)

Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда "Счастье", который начнет работу 10 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 01
Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 02

Зеленский также посетил отделения "Ощадбанка", почту и Центр предоставления административных услуг, расположенных на КПВВ "Счастье".

"Это очень современный КПВВ, очень быстро построили ЦНАП, который предоставляет 88 административных услуг, что очень важно для всех граждан Украины, для гражданских лиц, находящихся на нашей стороне и на временно оккупированных территориях", - отметил президент.

Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП

Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 04
Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 05
Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 06
Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 07

Глава государства отметил, что благодаря наличию отделения банка на этом КПВВ можно осуществлять банковские операции и обмен валюты. Также есть аптека и комната матери и ребенка. На КПВВ предусмотрены все условия как для пешеходного перехода, так и для проезда автомобилей.

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По словам президента, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках переговоров в нормандском и Минском форматах, 10 ноября, кроме КПВВ "Счастье", также будет открыто КПВВ "Золотое". Оба пункта по уровню сервиса не будут уступать КПВВ в районе Станицы Луганской.

Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 08
Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 09
Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 10
Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 11

"Для нас важно, чтобы все увидели, какая большая работа сделана, на котором все высоком уровне. Чтобы люди, которые приезжают с временно оккупированных территорий, видели, какая Украина: современная, асфальтированная, мирная и безопасная", - отметил Зеленский.

Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 12

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Зеленский посетил новый КПВВ Счастье на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная 13

В рамках развития инфраструктуры КПВВ "Счастье" проведен ремонт моста через реку Северский Донец и завершается восстановление дорожного покрытия автотрассы Н-21. Будут обеспечены автобусные перевозки в пункт пропуска. По состоянию на данный момент работа КПВВ "Счастье" (до отдельного распоряжения командования ООС) будет осуществляться исключительно в пешеходном варианте. Как предполагается, ежедневная пропускная способность КПВВ "Счастье" составит на въезд/выезд от 3 тыс. до 5 тыс. транспортных средств.

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Топ комментарии
+35
асфальтированная, асфальтированная, и самое главное асфальтированная!!!!
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06.11.2020 19:32
+31
Оно долбанутое думает там что то зависит от тех людей и их мнения???? Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная - Цензор.НЕТ 3024!!!!
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06.11.2020 19:42
+24
ну так на асфальте украдено миллиарды. потому и главная тема.
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06.11.2020 19:37
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Все делается для удобства и задабривания ватанов которые предали Украину.и них для удобства людей которые защищают эту страну!ватаны делают вывод что имеют дело с лохами
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06.11.2020 22:10 Ответить
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Ну шо УКРАИНЦЫ ВЫСКОЗАЛИС ? УКРАИНА ЭТО РАЙ НА ЗЕМЛЕ КАК И АЗЕРБАЙДЖАН !!! УКРАИНКИ ГОРДЯТСА БРАТЯМИ А МЫ СЕСТРАМИ НО ЗНАЯ ШО У НАС ОПШЕЕ РОДИТЕЛИ !!
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06.11.2020 20:33 Ответить
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МЫ МАЙДАНЦЫ !!!
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06.11.2020 20:34 Ответить
Я МАЙДАНЕЦ !!!
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06.11.2020 20:35 Ответить
Ні зЕзідента ні його команду, ніразУ не турбує що бачать і думають, з цього приводу, самі українці. Всі турботи про ордло та його насЕлениЄ.
Президент ордло.
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06.11.2020 20:35 Ответить
от мудак.
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06.11.2020 20:36 Ответить
асфальтированная Украина...
ето же какого размера надо иметь мозг шо бы такое родить?
дороги бывают асфальтированные, тротуары там, площадки какие - страны нет.
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06.11.2020 20:36 Ответить
Не трогайте его, он ещё на уровне начальной школы, без подготовки несёт пургу, вернее, его так несёт, что он не успевает думать.
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06.11.2020 22:11 Ответить
Пацанчик выехал с Кривого Рога, но нельзя выехать из Кривого Рога ментально. Его вон до сих пор удивляет новый асфальт. Но, строго говоря, он чуток прав, в лугандоне дела с асфальтом обстоят не лучше, так что тамошние аборигены будут точно также удивляться "#ля, ты смотри, у них тут асфальт!"
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07.11.2020 00:44 Ответить
та я же без претензий - просто даже черный рот рыжего не представляю себе,
шо бы булькнул шо та в плане "асфальтированнaя или там забетонировання Америка".
резануло уши...
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07.11.2020 02:17 Ответить
А и то верно:чего рыжему вспоминать про асфальт? Почти во всем мире давным-давно хорошие дороги, и только в Украине вместо дорог были только направления.
Одно тешило, что жадные олигархи тоже ездили по этим направлениям. С той разницей, что они имели возможность часто менять свои дорогие машины, а мы - нет.
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07.11.2020 12:40 Ответить
три )) исползую ФЛАГ США не .изди .ты лутше засун сваю голову в арабскую песок или европейсеую жопу.вам руссятам пора отебат.а
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06.11.2020 20:40 Ответить
Якого милого те зелене чмо за кошти платників податків вештається по країні? Що воно там вирішує? Є обов'язки президента на які воно свій обрізаний орган поклало. Хочеш туризмом займатися? будь ласка своїм коштом.
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06.11.2020 20:44 Ответить
Не знаю як там в Україні, але там де я живу, в Дніпропетровській області доріг нема взагалі.
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06.11.2020 20:45 Ответить
УКРАИНА это и ест УКРАИНА !!!
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06.11.2020 20:46 Ответить
Это как сказать, армяне увидят, каким хорошие дороги в Азербайджане и захотят вернуть Карабах. Ватники настолько некреативны и заштампованы, что аж интересно.
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06.11.2020 20:46 Ответить
Купити б йому хатинку на лінії розмежування, чи бліндаж викопати..і нехай там сидить. Толку від йолопа все одно немає.
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06.11.2020 20:47 Ответить
Нехай дурік про тарифи на комуналку лугандонівцям розкаже. Тижня не мине як приповзуть на колінах.
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06.11.2020 20:52 Ответить
венут ))) КАРАБАХ ЦЕ АЗЕРБАЙДЖАН !!! пуст этот авакян глава МВД УКРАИНЕ по бошке дал порошенко и сейчас зеленскому .УКРАИНЦЫ ГОРДИТЕЦ ГОРОДАМИ -LVOV,XARKOV,ODESSA,KİYEV И МАЙДАН !!!
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06.11.2020 20:53 Ответить
Но те же люди мотаются и в Ростовскую область, и они сравнивают Россию с Украиной, а не то где они живут. Поэтому надеяться, на то что люди что-то увидят и земля сама вернется, это наивно и скорее всего по истории у президента и его окружения была двойка. Земли сами назад никогда не возвращались, по разному бывало, но без боевых действий никак. Хоть тысячу раз перед путиным на коления встать.
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06.11.2020 21:07 Ответить
телоохраняшки не в секонд хенде ходят??
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06.11.2020 21:07 Ответить
ему что, больше делать нечего? пиппппппппппп.......
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06.11.2020 21:13 Ответить
нечего больше делать Зе...
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06.11.2020 21:23 Ответить
только вдумайтесь, пункт пропуска с дырой не в виде поста чтоб туда никто не попал, а с плюшками чаем - границу по сути обустраивают
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06.11.2020 21:23 Ответить
covidными деньгами асфальтирует...лишая украинского народа обещаной необходимой мед помощи
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06.11.2020 21:29 Ответить
Таке враження,що воно не юрфак колись закінчувало,а школу для розумововідсталих.Гроші на асфалтування виділило,мабуть,із фонду боротьби з коронавірусом. А от якщо українець,підозрюваний на захворювання отим вірусом, не має відповідної суми грошей у власному гаманці,то рахуйте,що йому "каюк", бо у держави не вистачає коштів на його утримання,лікування і т.д.
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07.11.2020 10:51 Ответить
«мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
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06.11.2020 21:35 Ответить
Увидят и будут рассказывать,что это за их деньги сделано!Они же кормили всю Украину!
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06.11.2020 21:42 Ответить
Орки давно хотіли там КПВВ, щоб швидко захопити ТЕС. ЗСУ саме з цієї точки зору відмовляло. Але сопливий засланець - це погодив.
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06.11.2020 21:49 Ответить
Там разделение идет рекой Донец но в том месте ВСУ держат оба берега- на сепарском берегу есть позиция 'Фасад' которая охраняет вход на мост посути на сепарскоц стороне у нас плацдарм..если еще есть
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07.11.2020 01:27 Ответить
Да плевать оркам на твой асфальт! Они прекрасно в дерьме живут, им ТАК нравится! Дебил зеленый.
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06.11.2020 21:54 Ответить
Дебил зеленый Дебил зеленый Дебил зеленый.... Цікаво цього квартального дятла якось інакше більш дипломатично хоч хто-небудь називає?
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06.11.2020 22:24 Ответить
Вот те раз а я и не знал ,что траву легализовали .... Зеленський відвідав новий КПВВ "Щастя" на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна - Цензор.НЕТ 7507
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06.11.2020 22:37 Ответить
нее, там в ходу более тяжелая артиллерия. Трава - давно пройденный этап. Посмотри, как его плющит.
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07.11.2020 00:46 Ответить
Чого на ресепшені немає скла? як на вокзалі на касах.
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07.11.2020 01:19 Ответить
Так этот кпп открыли на северном берегу р. Донец или на южном -сепарском где украинский плацдарм позиция 'Фасад'?
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07.11.2020 01:25 Ответить
Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная. - Зеленский.

Старается для жителей ОРДЛО, а я на нашей территории к матери, вместо прежних 50 минут, еду 2 часа потому, что дороги уже нет. А сепарам - современную асфальтную дорогу. Как говорит ЗЕ: "Там наши люди!". Я абсолютно согласен - люди ЗЕ остались только там. И дороги он строит с перспективой Януковича, чтобы смыться быстро, комфортно и чтобы по дороге "не стрылялы".
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07.11.2020 01:25 Ответить
Сєпари лавочку свіснули та цю скляну халабуду розберуть. Крадіям та розбійникам все одно, шо вкрасти.
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07.11.2020 02:42 Ответить
яка страшна зрадуленция.
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07.11.2020 05:55 Ответить
В Зеленського якась дитяча психотравма , пов'язана з асфальтом.Фетіш.Мантра.Понад людські життя-асфальт
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07.11.2020 07:52 Ответить
Он шо замёрз шо руки все время держит в карманах?
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07.11.2020 08:02 Ответить
На фото з мікрофонами жінки поруч з Зеленим дочого одягли маки "ніколи знову",чи то ще з травня залишились?
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07.11.2020 08:56 Ответить
они смотрят на Украину по кремлевским и барыжным аналам тв
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07.11.2020 09:55 Ответить
Зеленський відвідав новий КПВВ "Щастя" на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна - Цензор.НЕТ 9780
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07.11.2020 20:34 Ответить
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