В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В рамках проекта международной технической помощи и при финансировании правительства Японии Военно-медицинский клинический центр Северного региона получил сверхсовременную нейрохирургическую операционную видеосистему с оптическим увеличением и флуоресцентными модулями Leica M530 OHX.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Хирургический микроскоп изготовлен в Швейцарии и в этой комплектации является единственным на территории Украины. Передал оборудование военным медикам представитель офиса Управления ООН Дан-Иоанн Бодунеску.
По словам военных медиков, в сочетании с высококачественной оптикой и мощным ксеноновым светом система обеспечивает четкость, контрастность и анатомические цветные изображения на безопасных низких уровнях освещения, что позволяет качественно проводить хирургическое вмешательство. Также система оснащена быстрой фокусировкой с двумя лазерными лучами, выступающими в качестве ориентира фокусировки для хирурга, ассистента и камеры.
Микроскоп можно использовать в нейрохирургии, общей хирургии, ЛОР-хирургии. Он также оборудован несколькими модулями для оперирования сосудов, удаления раковых опухолей и т.п.
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ви певно тоді із анабіозу вийшли..?