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В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В рамках проекта международной технической помощи и при финансировании правительства Японии Военно-медицинский клинический центр Северного региона получил сверхсовременную нейрохирургическую операционную видеосистему с оптическим увеличением и флуоресцентными модулями Leica M530 OHX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп 01

Хирургический микроскоп изготовлен в Швейцарии и в этой комплектации является единственным на территории Украины. Передал оборудование военным медикам представитель офиса Управления ООН Дан-Иоанн Бодунеску.

В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп 02
В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп 03

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В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп 04

По словам военных медиков, в сочетании с высококачественной оптикой и мощным ксеноновым светом система обеспечивает четкость, контрастность и анатомические цветные изображения на безопасных низких уровнях освещения, что позволяет качественно проводить хирургическое вмешательство. Также система оснащена быстрой фокусировкой с двумя лазерными лучами, выступающими в качестве ориентира фокусировки для хирурга, ассистента и камеры.

В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп 05
В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп 06
В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп 07

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Микроскоп можно использовать в нейрохирургии, общей хирургии, ЛОР-хирургии. Он также оборудован несколькими модулями для оперирования сосудов, удаления раковых опухолей и т.п.

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Дай Боже аби це обладнання працювало і не було роздерибанене.
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06.11.2020 20:50 Ответить
Интересно в чей карман потечет бабло от работы этого микроскопа
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06.11.2020 21:05 Ответить
Скільки такого професійного, *********, необхідного обладнання закатано в асфальт... А скільки таких можна було купити за зарплати правоохоронців що вже більше року малюють замовні справи на патріотів.
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06.11.2020 21:11 Ответить
"що вже більше року малюють замовні справи на патріотів."
У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп - Цензор.НЕТ 7680
ви певно тоді із анабіозу вийшли..?
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06.11.2020 22:57 Ответить
Ви екстрасенс з г+г?
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07.11.2020 08:15 Ответить
телескоп?
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06.11.2020 21:24 Ответить
Часто у нашій прекрасній державі купують чи отримують в подарунок прилади і обладнання ************ на мільйони американських зелених, а коштів на навчання персоналу, повірку цього приладу чи апарату, витратні матеріали, поточний ремонт в об'ємі менше відсотка від вартості самого апарату НЕМАЄ. І прилад чи апарат дорогущий роками простоює або неефективно використовується. Вийшла з ладу деталь на тисячу доларів і прилад вартістю мільйони доларів рік стоїть поки пройде тендер або поки виділять кошти на його ремонт у бюджеті наступного року. Бюрократична машина у нашій державі скоріше цю державу знищить, ніж зробить ще прекраснішою.
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06.11.2020 21:38 Ответить
Вот это отлично ребята!Больше таких новостей.Спасибо. У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп - Цензор.НЕТ 4142
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06.11.2020 23:00 Ответить
 
 