Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Если, конечно, доживете...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300

Там все свои...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден

А по результатам экзитпола - снова выграл

Цитируя классика...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

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