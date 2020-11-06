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Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Если, конечно, доживете...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Там все свои...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

А по результатам экзитпола - снова выграл

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Цитируя классика...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Группа поддержки

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

...и про Пальчневского молчат

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Реальный лидер

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Многостаночник

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Московские политтехнологии

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Нервный твит

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Епіцентри вже на низькому старті!

Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Кризис украинского правосудия

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Топ комментарии
+50
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8321
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06.11.2020 21:43
+41
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2348
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06.11.2020 21:43
+41
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8413
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06.11.2020 21:46
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Гідно, особливо остання сподобалась.
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06.11.2020 21:34 Ответить
А мені ця сподобалась
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9780
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06.11.2020 21:58 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4909 Найкраща!
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06.11.2020 22:44 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2118
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07.11.2020 17:43 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8074
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07.11.2020 17:50 Ответить
Кризис украинского правосудия, многостаночник, тервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6214
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06.11.2020 21:35 Ответить
Зелюки саме з такими мріями віддавали голос за Зеленського.
Вбачали в ньому чарівну паличку.
Хоча розумні люди наголошували, що для країни все скінчиться його ігровим піано інструментом.
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06.11.2020 21:36 Ответить
Ти ліки забув на ніч прийняти, Вова. Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3352
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06.11.2020 22:37 Ответить
Иди проспись, свинособака дебильная, пка Порох тебя в утробе матери не задушил...
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07.11.2020 16:00 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4693
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07.11.2020 17:52 Ответить
лично мне эта жаба в подборке лучшая
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7786
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06.11.2020 21:36 Ответить
"астанавитесь" - дотепно.. Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8343
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06.11.2020 21:37 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3220
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06.11.2020 21:54 Ответить
я колысь тут на саакашвили этот причухан примерял...
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06.11.2020 21:58 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2793
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06.11.2020 22:00 Ответить
А при чем здесь флаг Украины к трампону?
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06.11.2020 22:03 Ответить
ну жабер так видит,чы просто ленится...поставь его в личный виртуальный угол на горох чы гречку...
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06.11.2020 22:07 Ответить


PastorKopf (25%)@pastorkopf





Байден відмовився зустрічатись з Найвеличнішим: - Дякую, Моніка, що допоміг з Трампом, але на всяк випадок іди нах, - повідомили в прес-службі новообраного президента США
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06.11.2020 21:43 Ответить
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8321
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06.11.2020 21:43 Ответить
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2348
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06.11.2020 21:43 Ответить
Ліл! Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 519
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07.11.2020 05:25 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8837
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06.11.2020 21:44 Ответить
🐴🐴🐴
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07.11.2020 00:13 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 51
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06.11.2020 21:45 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3320
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06.11.2020 21:45 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9714
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07.11.2020 17:56 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8413
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06.11.2020 21:46 Ответить
Доречі, наши трампісти так швидко забули, шо Порошенко вбив та з'їв свого брата, шо почали таку саму брехливу пургу гнати на Байдена та його сина.
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06.11.2020 22:50 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9345
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06.11.2020 21:48 Ответить
Молись тепер , Дездемона . Я знаю що ти проголосувала за Трампа .
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4256 .
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06.11.2020 21:54 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6107
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06.11.2020 21:56 Ответить
Ору!!! 😂
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06.11.2020 22:52 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1968
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06.11.2020 23:30 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8498 Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7595
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07.11.2020 05:27 Ответить
по сводкам ТАСС (ру):
Байден, еще не вступив должность Президента США, успел на территории России: обоссать 1000 лифтов, поломать 98 домофонов, и погнуть 20 км трамвайных путей..
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06.11.2020 21:56 Ответить
Ще й лічьна гундяйці навалив у галіфе.
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06.11.2020 22:25 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3597
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06.11.2020 21:58 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1561
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06.11.2020 21:59 Ответить
это шо,голоборотько шоле царевна лыбидь? Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3897
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06.11.2020 21:59 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2259
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06.11.2020 22:01 Ответить


Krychek

Маск начал продажи текилы TESLA. По 250$ за пузырёк.
Ну самая пятничная новость. Доставка пока только в США.

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5315
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06.11.2020 22:09 Ответить
настоящая текила только мексиканская из местного агавового сусла))
лучше всего Ольмека)
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06.11.2020 22:23 Ответить
...ель амо.
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06.11.2020 23:00 Ответить
а лучший ром - гайанский
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06.11.2020 23:05 Ответить
в молоді роки любив 45, кубинський везли, крепка штука Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3799
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06.11.2020 23:20 Ответить
Афігеть, який шикарний пізюрок.
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06.11.2020 22:54 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4834Может Януковича на Трампа поменять? Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2701
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06.11.2020 22:11 Ответить
Два (три) півники...горох молотили...
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06.11.2020 22:26 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9701
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06.11.2020 22:12 Ответить
А шо в Америці теж вибори?!!!
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07.11.2020 09:23 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5629
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06.11.2020 22:39 Ответить
А шо Трамп кончился?!
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07.11.2020 09:25 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8352
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06.11.2020 22:40 Ответить
Жаби - бімби! Жаберам подяка! Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5958
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06.11.2020 22:56 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5408
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06.11.2020 23:33 Ответить
Я не розумію і не схвалюю фотожабу, де Трамп з сином і зброєю.
Дизлайк.
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07.11.2020 02:03 Ответить
Це скоріше по аналогії на Лукашенка з сином.
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07.11.2020 07:16 Ответить
Я в курсі, але для чого ?
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07.11.2020 07:19 Ответить
Так бо Лука просрал, но упирается, как и этот говорил - С удовольствием выиграю, даже если проиграю.
Для чего блин - выб вы всполошился, вот для чего
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07.11.2020 07:58 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6659
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07.11.2020 08:26 Ответить
А чего порох и картавый алкаш в форме? Они должны рядом с кентами сидеть.
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10.11.2020 12:29 Ответить
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1850
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07.11.2020 17:20 Ответить
Да здравствует великая октябрьская, американская революция.
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08.11.2020 12:17 Ответить
 
 