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Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Реальный лидер
Многостаночник
Московские политтехнологии
Нервный твит
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Кризис украинского правосудия
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Топ комментарии
+50 саша паламарчук
показать весь комментарий06.11.2020 21:43
+41 Шрек Баблокат
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+41 саша паламарчук
показать весь комментарий06.11.2020 21:46
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Вбачали в ньому чарівну паличку.
Хоча розумні люди наголошували, що для країни все скінчиться його ігровим піано інструментом.
PastorKopf (25%)@pastorkopf
Байден відмовився зустрічатись з Найвеличнішим: - Дякую, Моніка, що допоміг з Трампом, але на всяк випадок іди нах, - повідомили в прес-службі новообраного президента США
.
Байден, еще не вступив должность Президента США, успел на территории России: обоссать 1000 лифтов, поломать 98 домофонов, и погнуть 20 км трамвайных путей..
Krychek
Маск начал продажи текилы TESLA. По 250$ за пузырёк.
Ну самая пятничная новость. Доставка пока только в США.
лучше всего Ольмека)
Дизлайк.
Для чего блин - выб вы всполошился, вот для чего