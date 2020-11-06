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В Харькове в результате ДТП автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове в результате ДТП легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

В Харькове в результате ДТП автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пятеро пострадавших, - Нацполиция 01

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Гвардейцев Широнинцев 6 ноября в 12:35. Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. От удара Honda Civic отбросило в здание остановки общественного транспорта.

В Харькове в результате ДТП автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пятеро пострадавших, - Нацполиция 02

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В Харькове в результате ДТП автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пятеро пострадавших, - Нацполиция 03

В результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda. 79-летний водитель Suzuki от госпитализации отказался.

В Харькове в результате ДТП автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пятеро пострадавших, - Нацполиция 04

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

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От справ наробив на старості літ...(((
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06.11.2020 21:42 Ответить
С какой скоростью летел алень, если морда у хонды в смятку. Старик не рассчитал скорость приближающейся хонды с аленем.
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06.11.2020 21:56 Ответить
Та да- старик.
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07.11.2020 01:30 Ответить
место где произошло это ДТП называют "мавзолей", там сколько я езжу за рулем, а это 22 года!!! всегда самые ужасные аварии, вот и не верь после этого в проклятые места.
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06.11.2020 21:43 Ответить
Опытные люди здесь снижают скорость, если обзор ограничен.
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06.11.2020 21:59 Ответить
я и не спорю, там впринципе все из-за скорости и происходит, расстояние от Валентиновской до этого пешеходного светофора довольно большое, плюс затем идет подъем в сторону механизаторской, светофор только в ручном режиме, с двух сторон выезды (от мавзолея, а с другой гаражный кооператив), само по себе место большой концентрации ДТП
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06.11.2020 22:04 Ответить
Ну нельэя нам иномарки!
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06.11.2020 22:01 Ответить
Харьков-столица автомобильных долбо€bov.
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06.11.2020 22:35 Ответить
Надо на дорогах ям наробыть.Скорость у Хонды за стольник.Мурло всегда право!Он даже не пытался тормозить.Честно,жаль что не всмяткуСкорость в Барселоне ограничили до 30 км.И всюду камеры!
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06.11.2020 23:55 Ответить
я добрый человек, но возле мест остановок пассажирского транспорта пора ставить виселицы и всех гонщиков и алкашей до приезда полиции отдавать товарищу Линчу
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06.11.2020 23:56 Ответить
 
 