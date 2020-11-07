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Варфоломей (137) вышиванка (72) ПЦУ (493)

Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

6 ноября 2020 представители официальной делегации Православной Церкви Украины, прибыла в Константинополь по случаю епископской хиротонии архимандрита Михаила, Экзарха Вселенского Патриарха в Украину, совершили по благословению Его Святейшества, Патриарха Варфоломея, Божественную литургию в историческом Влахернском храме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ПЦУ.

В сообщении отмечается: "Главе делегации митрополиту Переяславском и Вишневскому Александру сослужили епископ Владимир-Волынский и Турийский Матфей, ​​протоиерей Петр Ландвитович и протоиерей Виктор Мартыненко.

За богослужением также молились Генеральный Консул Украины в Стамбуле Александр Гаман и представители украинской общины.

Впоследствии делегация Украинской Церкви в составе иерархов, священников и мирян посетила Фанар (район Стамбула, в котором расположена резиденция Вселенского Патриарха), где имела аудиенцию у Архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского Патриарха Варфоломея.

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В ходе любезной и гостеприимной встречи Вселенский Патриарх поздравил гостей, прибывших в Царьград по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, на хиротонию избранного епископа Команского Михаила. Его Святейшество заверил гостей в своей постоянной заботе и молитве за Украину и ее народ.

Украинские иерархи поблагодарили Всесвятийшего Патриарха за его личные усилия и исторические деяния, вошедшие в историю становления Украины и ее Поместной Церкви.

От Блаженнейшего Митрополита Епифания протоиерей Петр Ландвитович передал Патриарху художественный скульптурный образ покровителя Киева Архистратига Божия Михаила.

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Митрополит Александр преподнес Патриарху реликварий с частицами мощей одиннадцати преподобных отцов, просиявших в Украине, а также четыре тома "Жития святых", которые издаются на украинском языке под эгидой Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Епископ Матфей подарил Патриарху Варфоломею вышитую украинскую сорочку, которая искренне понравилась Его Святейшеству.

Вселенский Патриарх, в свою очередь, одарил каждого паломника подарками и уделил свое благословение.

Также представители поместной Украинской Православной Церкви посетили в этот день монастырь Пресвятой Богородицы "Живоносный источник".

Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь 01
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь 02
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь 03
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь 04

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Топ комментарии
+14
мда, кирилка красной косоворотки теперь уже никогда не подарит Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 7570 Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5989

наш православный папа сказал что только от большой пастырской милости и снисхождения терпит РПЦ (это он так УПЦ МП назвал) в Украине
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07.11.2020 02:22
+8
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 4973
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07.11.2020 04:44
+8
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 1109Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5539
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07.11.2020 05:42
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мда, кирилка красной косоворотки теперь уже никогда не подарит Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 7570 Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5989

наш православный папа сказал что только от большой пастырской милости и снисхождения терпит РПЦ (это он так УПЦ МП назвал) в Украине
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07.11.2020 02:22 Ответить
украинская вышиванка в моем представлении выглядит побогаче узором и поярче цветом
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07.11.2020 02:55 Ответить
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 4973
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07.11.2020 04:44 Ответить
На картинці, в основному, вишиванки жіночі... А мова у статті йде про чоловічу...
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07.11.2020 05:59 Ответить
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 9335
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07.11.2020 06:06 Ответить
І що це значить? Я бачу на картинці "візуальне зображення "мітинговщини"... На мітингу говорять купу красивих слів, а тут показують купу красивих візерунків, що не мають ніякого стосунку до класичної ритуальної вишивки... І, зверни увагу - найбільш прості орнаменти (геометричні), більш притаманні саме центральній та північній Україні, тобто древнім землям Русі ... Там, де землі були колонізовані, і населення "молоде" в етнографічному плані, класичний малюнок змінюється "художньою красивістю", а, подекуди, зазнає впливу сусідів...Це Таврія, Великий Луг, Буджак, Слобожанщина...
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07.11.2020 06:17 Ответить
это явно не класические вышиванки, а современная интерпретация
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07.11.2020 12:06 Ответить
Класична українська "вишиванка" визнає лише два кольори шиття - червоний і чорний, на білому фоні... Решта - "художні варіації", що не мають стосунку до "сакрального підгрунтя". Крім того, там і узори вишивки мають своє значення... Одна справа - закодовані язичницькі символи (бо до християнства узори вишивки не мають ніякого стосунку), і зовсім інша - "художня красивість"...
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07.11.2020 06:06 Ответить
НЕ знаю, я ношу вышиванку своего региона и мне по х... , кто скажет, что это не так. Патриот Украины признается не о цвету вышиванки и качеству материала
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07.11.2020 06:55 Ответить
Яр Холодний намекает на необходимость создания всукраинкой вышиванки, которая может асациировать конкретно Украину, точнее всю Украину.
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07.11.2020 07:50 Ответить
тут с большим гербом всё сложно...не до всеобъемлющей вышиванки
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07.11.2020 09:29 Ответить
Большой герб, это надуманное современное творение, которое можно создать хоть вчера, хоть через 1000 лет, вышиванка это народная идентичность, тянущаяся еще со времен племенного происхождения нашего народа, это уже произведенное творение, вопрос лишь в сохранении имеющейся исторической ценности.
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07.11.2020 10:27 Ответить
"необходимость создания всукраинкой вышиванки" - это ты о чем?
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07.11.2020 10:44 Ответить
О создании вышиванки со всеми эксклюзивными росписями нашей страны из всех частей Украины, а ты о чем подумал?
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07.11.2020 10:53 Ответить
ты туп
для вашей страны достаточно двух петухов из косоворотки в горох
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07.11.2020 11:21 Ответить
Ты наверно новое существо у прихоженского? Учись быстрее, а то тупишь на ровном месте. Даю наводку для избежания будущих ошибок "для вашей страны..", пиши как и твои сородичи "Я, мы, моя Украина и т.д., а то сходу видно мокшанина.
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07.11.2020 12:20 Ответить
голова из косоворотки, не кукарекай....
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07.11.2020 13:29 Ответить
Это и все? Когда вы уже у себя в кацапии научитесь писать хоть что то, что имеет хоть малейшее проявления интеллекта?
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07.11.2020 13:32 Ответить
Якраз і ні... Якщо "копнуть" глибше, то "вишиванка" - це своєрідна "племінна ідентифікація"... Узори її несуть в собі зображення символів, які являються "оберегами", як індивідуальними, так і родо-племінними... З 12 племен, що склали Велике князівство Київське, на території теперішньої України жили 8. Кожне з племен мало свій пантеон богів та духів, свою обрядовість. Кожний з богів мав свої закодовані знаки, що зображалися спочатку на тілі, а потім на одязі, посуді, меблях, стінах житла, зброї, і служили захистом від зла... Саме ці знаки і ставали гербами та візерунком вишитого одягу... З часом, після зміни язичництва на християнство, сакральний сенс забувся, і на перший план виходить "художність" зображення...
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07.11.2020 10:03 Ответить
Да, я не прав в том, что втянул тебя без твоего согласия в свое личное мнение, в данном случае, извиняюсь
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07.11.2020 10:35 Ответить
"Втянуть в личное мнение" - не получится, потому что оно индивидуально... Просто я смотрю немного глубже, через призму нескольких тысяч лет... А так наши мнения сходны... Если-бы христианство было нашей первичной религией, то "вышиванка" несла-бы в себе именно изображение христианских символов, или же оно преследовало и искореняло язычество с такой же рьяностью, как это делали католики в южной Европе, то, может быть, и у нас данное направление этнографии исчезло-бы, как исчезло кельтское наследие... Ведь то, что мы им называем - это всего-лишь, "театрализованное воспроизведение", созданное на основе средневековых христианских хроник, а не "внутреннее самосознание народа"...
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07.11.2020 11:04 Ответить
Я тобі забороняю носить той чи інший одяг? Будь ласка... Я, просто, пояснив історію виникнення та розвитку даного напрямку в етнографії нашого народу...
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07.11.2020 10:06 Ответить
уж извините за мою недалекость- это вы согласны со мной или нет? я и имела ввиду красный и черный- а на моем мониторе нитки вышивки зеленовато-бежевые.
даже для мужской аутентичной вышиванки- узор совсем уж "аскетичный", хотя последнее -дело вкуса
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07.11.2020 12:12 Ответить
Почитайте мої коментарі тут... Те, що подарували патріарху - просто "предмет вжитку", що, по суті, не є "класичною" вишиванкою, що є зразком етнографічного мистецтва і культури українців. Просто "сорочка, оздоблена вишивкою"... Нема нічого гіршого, коли в науку лізуть неуки... Особливо, коли це стосується етнографії, геральдики - наук, основою і об"єктом дослідження яких є "символи"...
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07.11.2020 12:53 Ответить
Если бы вышиванку Кирилке подарить, то он от злости и портки бы испачкал Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 7506
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07.11.2020 04:40 Ответить
Кірілкє лише таку можна дарувати!
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07.11.2020 05:40 Ответить
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 1109Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5539
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07.11.2020 05:42 Ответить
}{уйлу с Зелей пора на выход. Это %% на сейчас... Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 1281
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 6330
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07.11.2020 07:24 Ответить
Не торопись. Ещё эти бюллетени не посчитали.
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 4066
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07.11.2020 07:49 Ответить
За }{уйло обиделся? Это хорошо... Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5228
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07.11.2020 07:51 Ответить
Ты суёшь своего ***** во все темы.
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07.11.2020 08:24 Ответить
Не моего, а твоего. Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 8497
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07.11.2020 08:43 Ответить
Мне плевать на твоего *****.
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07.11.2020 08:50 Ответить
А заодно плюнь на своего Зелю. Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 9105
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07.11.2020 09:06 Ответить
У нього Пушилін... Ти ж бачиш - "Хвост павлиний, да грай вороний...", як кацапи кажуть.... Прапор український, а пісні кацапські...
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07.11.2020 10:11 Ответить
Збоченці дарують одні одним частини трупів, а сатанинські змі пишуть про це, як про новину, а не як про гидотну особливість цих 3.1415926дарів в чорному з голови до п'ят.
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07.11.2020 07:56 Ответить
Ну, якщо ти додаси, що найбільшими збоченцями і грішниками є РПЦ, то твій пост можна спробувати серйозно розглянути, а так вишлядить як незрозумілий стереотип.
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07.11.2020 09:30 Ответить
Та ні, не додам.
Всі релігії одинакові, знеболювальне для ідіотів.
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07.11.2020 11:06 Ответить
Ідіотів нічого не цікавить, і вони ні в що не вірять.
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07.11.2020 21:33 Ответить
Что это вообще за сепарская подача информациии?Есть Стамбул,он же İstanbul, крупный турецкий город а никакого Константинополя не существует как и Римской Империи и Византии
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07.11.2020 08:31 Ответить
Поскольку попы ментально двумя ногами где-то в 17 веке, отсюда видимо и Константинополь.
Это-же перевод статьи с сайта ПЦУ на росiйську от Цензор.нет. Вопрос только зачем?
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/ofitsijna-delegatsiya-pravoslavnoyi-tserkvy-********-prybula-do-konstantynopolya/
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07.11.2020 08:49 Ответить
Так скажите им там что ни какого констаньинополя уже сотни лет,не существует.Это как Атлантида и Нарнии.пусть туда смотаются
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07.11.2020 08:54 Ответить
Ок! При встрече обязательно передам!
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07.11.2020 20:40 Ответить
Прекратите кацапскую пропаганду.

В Риме есть Ватикан : а в Стамбуле - Константинополь
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07.11.2020 10:32 Ответить
Точно? А ти в курсі, що багато які топоніми, гідроніми, антропоніми, різні у мові різних народів? Ти, я бачу, "плаваєш" навіть у тому, що сам називаєш... Було ТРИ "Римські імперії" - Західна, з столицею у Римі, Східна - зі столицею у "ВІзантії", потім перейменованому у Константинополь, і "Священна Римська імперія германського народу, що об"єднувала більшість народів теперішньої Західної Європи і в різний час мала розні столиці. Імперії "Візантія" не існувало... Як і народів "візантійці", "ромеї"... Це був конгломерат народів, об"єднаних єдиною мовою і адміністративно-територіальними кордонами... Найменування народів світу, у різних мовах - різне... По-різному іменуються у різних народів моря, озера, річки, гори, території... І, навіть, з часом, та сама річ, у одного і того ж народу, іменувалась по-різному... Що таке "Камінь"? "Яїк"? "Кара-Денгіз"? "Хвалинське море"? Чим відрізняється "Понт Аксінський" від "Понту Евксінського", чи "Вена" від "Відня"?
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07.11.2020 10:35 Ответить
Доброе утро , пане Яр
Некоторые люди лучше мыслят глазами и им карту проще понять, чем текст 😀😀😀
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07.11.2020 10:51 Ответить
Вам теж доброго дня... Ви прямо по підручнику психології ідете... Неграмотні здатні зрозуміть лише наочне пряме зображення ... Адже текст - це набір умовних символів, а їх ще прочитать уміть треба... А зображення - кінечне... (В середовищі психологів існує думка, що зі зростанням кількості носіїв інформації, що опираються на малюнок, кінечне зображення предмета, дії, явища, а не на "описове", за допомогою слів, веде до збіднення уяви дитини... А це, в свою чергу, веде до розумової обмеженості... Коротше кажучи, знижується креативність мислення...).
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07.11.2020 11:22 Ответить
Как интресно.
но здесь на форуме не дети , а разные слои общества и образования.

А карты очень наглядно показывают ситуацию . И именно через карты можно сделать видеоряд , как кацапы из болот осуществляли экспансию по чужим землям . И мордой их, мордой😀😀😀. Бо так оборзели в конце 20 века, что стали открыто рассказывать , что на землях Украины никто не жил до них.
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07.11.2020 12:02 Ответить
Ну, в принципі, і ми "експансію" здійснювали немалу... Адже, якщо виключить з переліку земель Русі землі "уличів" і "тиверців", розорених після загибелі Святослава, печенігами, то на півдні землі русичів закінчувалися на рубежі Черкаської та Кіровоградської областей, а на сході - Чернігівщиною, частиною Сумщини та Полтавщини... Решта була "Диким Полем"... НА заході експансія була більше "культурною"... Коли казав мадярам, що саме наші предки навчили їх землеробству і вони стали "землеробським народом" саме дякуючи предкам українців, словаків, чехів і румун, ображаються...
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07.11.2020 13:04 Ответить
Кто-нибудь скажет о чем новость?
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07.11.2020 08:43 Ответить
В том что Украина не Россия,а İstanbul not Konstantinopol https://m.youtube.com/watch?v=xo0X77OBJUg
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07.11.2020 08:51 Ответить
Аскетичная строгая вышиванка. Варфоломею идет!
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07.11.2020 09:01 Ответить
Попы вроде как украинские а ментальнось великарассейская так и осталась.Дай им волю они божецаряхрани заспивают .
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07.11.2020 09:03 Ответить
после получения томоса, пцу вышла из-под московского крыла, стала самостоятельной, как это было до 1686 года...
ты, же ж в курсе, что это та церковь, которая крестила Русь с 988года
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07.11.2020 09:36 Ответить
Она не стала самостоятельной, а подчиняется патриарху Константинопольскому, именно поєтому Епифаний не патриарх, а митрополит
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07.11.2020 12:09 Ответить
как до 1686 года стала...и тогда не было патриарха
ты не знаешь истории...конечно же, именно киевская митрополия стоит у истоков крещения руси...это четко определенная, каноническая территория...без московии
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07.11.2020 13:28 Ответить
Це вдобавок до Андрієвської церкви?
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07.11.2020 10:14 Ответить
Все таки настільки скромні апартаменти на світлині в порівнянні з нашими пихатими попами
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07.11.2020 10:42 Ответить
Буде Святішому, у чому на матушках гицать.
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07.11.2020 12:23 Ответить
Все таки як добре , що в Україні нарешті появилась таки Православна церква і мільйони православних українців , здолавши чортів Гуні Московського та Онуфрієвську нечисть , отримали нарешті можливість молитися Богу в єднанні зі всім Православним світом . Хоч як бісилися та скреготали зубами московські попи-прапорщики , як не кидалася вони з кігтями на люд православний , скільки не насилали бандитів на містечка та села християнські - нічо не допомогло слугам диявола . Бо написано : І постане Церква , і врата ада не здолають її .
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07.11.2020 12:40 Ответить
Ох вже ці вишиванки...Пам"ятаю,приїзджав колись до нас у Львів президент Янукович...Виступав у театрі Заньковецької,а в кінці йому подарували вишиванку...Вийшла на сцену якась стара цьотка і сказала,що вона знає,що у Януковича нема мами,нема кому подарувати вишиванку,тому вона сиділа ночами,вишивала і дарує йому...Зрозуміло,це була постановка,і все було б добре,якби Янукович не купив точно таку саму вишиванку на "Вернісажі",ринку сувенірів,який зразу біля театру...Скурвлений і ображений за свою маму Янукович послав нахрєн голову львівських регіоналів,а по сумісництву місцевого олігарха і помчав у аеропорт...Мораль - не даруйте символічних подарунків,краще просто гроші...
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07.11.2020 12:49 Ответить
Это где такой город Константинополь?
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07.11.2020 12:58 Ответить
А ти підручник по історії в туалеті використовував, чи на самокрутки з анашою?
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07.11.2020 15:20 Ответить
краще було подарувати ключку для гольфу і торт рашен
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07.11.2020 13:57 Ответить
 
 