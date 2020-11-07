Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Заместитель директора департамента Харьковского городского совета и директор общества с ограниченной ответственностью подозреваются в завладении бюджетными средствами, совершенным организованной группой, и служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"В течение 2019 года директор ООО, по согласованию с другими участниками организованной группы, вносил в сметную документацию и акты выполненных работ, заблаговременно согласованные с руководством департамента горсовета, заведомо ложные сведения о стоимости использованных строительных материалов при проведении текущего и капитального ремонта многоэтажных зданий в городе Харькове, которые в свою очередь подписывались заместителем директора этого же департамента", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате был нанесен ущерб на сотни тысяч гривень. Его точная сумма устанавливается.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, ведется досудебное расследование.
Правоохранители принимают меры по установлению местонахождения других членов группы.
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- нач Департамента жилищного хозяйства Рома Нехорошков
- его зам Александр Лемент
- корефан Лемента - комерц Кирилл Михайлов..
летом этого года их громко обыскивали по другому уг делу..