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Фото Происшествия
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воровство (332) Харьков (2723) прокурор (503)

Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Заместитель директора департамента Харьковского городского совета и директор общества с ограниченной ответственностью подозреваются в завладении бюджетными средствами, совершенным организованной группой, и служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 2019 года директор ООО, по согласованию с другими участниками организованной группы, вносил в сметную документацию и акты выполненных работ, заблаговременно согласованные с руководством департамента горсовета, заведомо ложные сведения о стоимости использованных строительных материалов при проведении текущего и капитального ремонта многоэтажных зданий в городе Харькове, которые в свою очередь подписывались заместителем директора этого же департамента", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате был нанесен ущерб на сотни тысяч гривень. Его точная сумма устанавливается.

Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура 01
Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура 02
Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура 03

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Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, ведется досудебное расследование. 

Правоохранители принимают меры по установлению местонахождения других членов группы.

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Топ комментарии
+4
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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07.11.2020 09:21
+3
хмм.. стандартный набор лиц для этой ситуации:
- нач Департамента жилищного хозяйства Рома Нехорошков
- его зам Александр Лемент
- корефан Лемента - комерц Кирилл Михайлов..

летом этого года их громко обыскивали по другому уг делу..
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07.11.2020 09:13
+2
Да как он посмел воровать из нашего кармана, это что все чиновники такие? Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9505
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07.11.2020 09:12
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Розсмішили.
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07.11.2020 08:59 Ответить
Разделить на ноль и взять двойной интеграл. Шоб остальным было неповадно.
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07.11.2020 09:00 Ответить
Це відкриття тягне на Нобелівську премію.
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07.11.2020 09:05 Ответить
Суд всех отпустит и потребует возместить ущерб подсудимым.
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07.11.2020 09:08 Ответить
и вынужденный прогул пусть включит в иск, и моральные страдания.
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07.11.2020 09:13 Ответить
Нашли крайнего? Если провести аудит всех ремонтов, благоустройств и реконструкций, возможно, найдется еще один бюджет города и не один подозреваемый! Только никто ничего не будет делать. Гепа приедет (???) и вмиг разрулит эти непонятки.
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07.11.2020 09:09 Ответить
як не соромно
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07.11.2020 09:09 Ответить
Да как он посмел воровать из нашего кармана, это что все чиновники такие? Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9505
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07.11.2020 09:12 Ответить
Сучий Пёс!
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07.11.2020 09:13 Ответить
Привіт Гепа !
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07.11.2020 09:17 Ответить
хмм.. стандартный набор лиц для этой ситуации:
- нач Департамента жилищного хозяйства Рома Нехорошков
- его зам Александр Лемент
- корефан Лемента - комерц Кирилл Михайлов..

летом этого года их громко обыскивали по другому уг делу..
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07.11.2020 09:13 Ответить
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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07.11.2020 09:21 Ответить
Поправлю, "это сироты! Тяжелое наследие царского режима! "
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07.11.2020 09:38 Ответить
Це ж що, доки Гепи немає- його посіпак шерстять?))
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07.11.2020 09:30 Ответить
Без благословения гепы и директора департамента это невозможно.
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07.11.2020 09:46 Ответить
Гепа приедет, на ноль умножит 😁
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07.11.2020 10:01 Ответить
так он и дальше будет воровать ) Пока что ещё никого серьёзно за это не наказали . Поймать за руку - это ещё не значит что посадят .Нардеп Юрченко тому доказательство .
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07.11.2020 10:06 Ответить
при порохе такого не было
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07.11.2020 11:17 Ответить
ремонт Бти 550 млн. гривен. Берите сметы и по каждому пункту проверяйте. С бюджетом 12 млрд. в год, в харькове только скамейки научились делать. И рассказывать что самый лучший город для жилья
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07.11.2020 12:05 Ответить
Должность у него такая - воровать. Для этого его и поставили на хлебную должность. А сейчас эту должность займет другой точно такой же и будет воровать столь же вдохновенно. И так все по кругу, по устоявшемуся кругу.
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07.11.2020 16:58 Ответить
 
 