Двое сотрудников полиции Киевщины вымогали "долг" у охранной фирмы: их взяли с поличным. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двоих оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, которые вымогали от гражданского лица денежные средства за уплату несуществующего долга.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения", - сообщает Офис генерального прокурора.

По данным ГБР, речь шла о вымогательстве 500 тыс. грн.

6 ноября 2020 года сотрудники ГБР задержали правоохранителей после получения ими части определенных денежных средств в сумме 85 тыс. грн. Отмечается, что во время задержания правоохранители пытались сбежать.







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На данный момент решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. а также об избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.