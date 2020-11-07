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Двое сотрудников полиции Киевщины вымогали "долг" у охранной фирмы: их взяли с поличным. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двоих оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, которые вымогали от гражданского лица денежные средства за уплату несуществующего долга.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения", - сообщает Офис генерального прокурора.

По данным ГБР, речь шла о вымогательстве 500 тыс. грн.

6 ноября 2020 года сотрудники ГБР задержали правоохранителей после получения ими части определенных денежных средств в сумме 85 тыс. грн. Отмечается, что во время задержания правоохранители пытались сбежать.

Двое сотрудников полиции Киевщины вымогали долг у охранной фирмы: их взяли с поличным 01
Двое сотрудников полиции Киевщины вымогали долг у охранной фирмы: их взяли с поличным 02
Двое сотрудников полиции Киевщины вымогали долг у охранной фирмы: их взяли с поличным 03

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На данный момент решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. а также об избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+2
Сотрудники Стратегического департамента.... Что за уровень "стратегов", так тупо погореть.... "Пытались сбежать"... Ни хвост засечь, даже сбежать не смогли. С улицы их, что-ли, набирают?
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07.11.2020 12:28
+1
Поліцаї ті ж самі менти. Бандюки в погонах.
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07.11.2020 11:51
+1
Славные "последователи" уничтоженного УБОП: ни украсть, чтобы не спалиться, ни посторожить, чтобы не украли.
Они на "подработке" были - кукурузу сторожили. Пришли за долларами, а им - гривны в руки и на кичу. Привет!
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07.11.2020 13:00
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Поліцаї ті ж самі менти. Бандюки в погонах.
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07.11.2020 11:51 Ответить
А один дед замочил семерых таких гандонов.
Когда уже суд, пецриоты?
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07.11.2020 12:00 Ответить
А тебе какое дело? Ты на закрытое заседание придёшь или так, лишь бы ляпнуть? Дед глухо сидит, та вышак как с куста.
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07.11.2020 13:04 Ответить
А Аваков в это время с Маркивым возится . А его подчинённые занимаются рэкетом и вымогательством . Если не сказать хуже..
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07.11.2020 12:11 Ответить
видать эти полицаи пожертвования собирали на очередной самолёт Авакову .
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07.11.2020 12:12 Ответить
Авакову некуда было деваться.
Если бы маркив заявил, что выполнял приказ - авакова бы повесили типо военного преступника.
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07.11.2020 12:13 Ответить
Сотрудники Стратегического департамента.... Что за уровень "стратегов", так тупо погореть.... "Пытались сбежать"... Ни хвост засечь, даже сбежать не смогли. С улицы их, что-ли, набирают?
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07.11.2020 12:28 Ответить
Може їх треба на від 5 до 10.

А от того хто підібрав таких "спеціалістів" до стратегічного департаменту, треба від 15 до 25.
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07.11.2020 12:50 Ответить
Що ви маєте на увазі - від 15 до 25?
Навпаки, тих кадровиків треба заохотити.
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07.11.2020 13:02 Ответить
Славные "последователи" уничтоженного УБОП: ни украсть, чтобы не спалиться, ни посторожить, чтобы не украли.
Они на "подработке" были - кукурузу сторожили. Пришли за долларами, а им - гривны в руки и на кичу. Привет!
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07.11.2020 13:00 Ответить
 
 