Двое сотрудников полиции Киевщины вымогали "долг" у охранной фирмы: их взяли с поличным. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двоих оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, которые вымогали от гражданского лица денежные средства за уплату несуществующего долга.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения", - сообщает Офис генерального прокурора.
По данным ГБР, речь шла о вымогательстве 500 тыс. грн.
6 ноября 2020 года сотрудники ГБР задержали правоохранителей после получения ими части определенных денежных средств в сумме 85 тыс. грн. Отмечается, что во время задержания правоохранители пытались сбежать.
На данный момент решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. а также об избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Когда уже суд, пецриоты?
Если бы маркив заявил, что выполнял приказ - авакова бы повесили типо военного преступника.
А от того хто підібрав таких "спеціалістів" до стратегічного департаменту, треба від 15 до 25.
Навпаки, тих кадровиків треба заохотити.
Они на "подработке" были - кукурузу сторожили. Пришли за долларами, а им - гривны в руки и на кичу. Привет!