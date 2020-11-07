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Консульство Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило об обстреле консульства республики в Харькове.

Об этом сообщили в субботу во внешнеполитическом ведомстве страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека", - говорится в сообщении.

В министерстве осудили этот инцидент, отметив, что соответствующие органы республики "будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом".

В ведомстве добавили, что милиция Харькова возбудила уголовное дело в связи с нападением на здание консульства.

Консульство Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу 01
Консульство Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу 02

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Топ комментарии
+47
Армяне пакостят...
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07.11.2020 12:20
+28
Пакостников отправить в Баку на 15 лет подметать улицы !
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07.11.2020 12:24
+28
Чомусь вважаю що це адепти рускаваміра.
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07.11.2020 12:25
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Консульство Азербайджану в Харкові обстріляли - Цензор.НЕТ 4597
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07.11.2020 21:23 Ответить
Это чистой воды хулиганка... А в это время в Кривом Роге мужик с ножом напал на прохожих, убил двоих и ранил восьмерых в том числе одного ребенка.
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07.11.2020 19:32 Ответить
Вірмени в екзилі підтримують свою "історичну батьківщину" як можуть....
Здалеку,звичайно ))))

Коротченко: Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заградотряды?

В Армении формируют отряды смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок за совершение особо опасных преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«В ряде армянских Telegram-каналов появилась информация о формировании отрядов смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок в Армении за совершение особо опасных преступлений», - написал военный эксперт.
По его словам, их планируется отправлять на те участки фронта, где идут наиболее ожесточенные бои. «Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заградотряды в тылу армянских войск, чтобы те не отступали?»
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07.11.2020 21:20 Ответить
Вата Харкова не може спокійно щоб не напакостити
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08.11.2020 11:10 Ответить
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