Консульство Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило об обстреле консульства республики в Харькове.
Об этом сообщили в субботу во внешнеполитическом ведомстве страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека", - говорится в сообщении.
В министерстве осудили этот инцидент, отметив, что соответствующие органы республики "будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом".
В ведомстве добавили, что милиция Харькова возбудила уголовное дело в связи с нападением на здание консульства.
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Здалеку,звичайно ))))
Коротченко: Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заградотряды?
В Армении формируют отряды смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок за совершение особо опасных преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«В ряде армянских Telegram-каналов появилась информация о формировании отрядов смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок в Армении за совершение особо опасных преступлений», - написал военный эксперт.
По его словам, их планируется отправлять на те участки фронта, где идут наиболее ожесточенные бои. «Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заградотряды в тылу армянских войск, чтобы те не отступали?»