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На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области группа злоумышленников, среди которых четверо граждан Казахстана и двое жителей столичной области, выкрали предпринемателя и вымогали 2 млн долл. несуществующего долга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

О похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес. Там они привязали его к дереву и пытали, требуя долг в сумме 2 млн. долларов. Также нападающие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тыс. иностранной валюты. Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.

По факту похищения человека и разбойном нападении следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция 01

Также смотрите: Полиция в Харькове обезвредила банду, вымогавшую $100 тыс. у местного жителя. ФОТОрепортаж

Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след похитителей. Двух из них при силовой поддержке спецназовцев оперативники задержали на территории Киевской области. 

При проведении обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.

На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция 02
На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция 03

Смотрите: Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщается о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос о уведомление о подозрении младшему подельнику. Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений, они объявлены в розыск.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
І що? Це виправдовує злочинців?
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07.11.2020 13:20
+5
скільки в нас дають за кіднеп?
має бути довічне
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07.11.2020 13:13
+3
Спасибо зеле, 90-е с возвращением!
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07.11.2020 13:23
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Софіївська Борщагівка це Софіївська Борщагівка. Свого роду перлина.
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07.11.2020 12:54 Ответить
Знов мелькає Казахстан.
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07.11.2020 12:57 Ответить
27 років та 2 млн.дол.??? Явно якийсь син багатенького дядьки.
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07.11.2020 13:11 Ответить
І що? Це виправдовує злочинців?
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07.11.2020 13:20 Ответить
скільки в нас дають за кіднеп?
має бути довічне
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07.11.2020 13:13 Ответить
Спасибо зеле, 90-е с возвращением!
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07.11.2020 13:23 Ответить
Та скiльки вже разiв казав - Невже копи настільки тупі що не можуть три слова курва вивчити українською мовою ???. (!)- Працює нацiональна полiцiя !
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07.11.2020 13:53 Ответить
Ні ну повинен же бути якийсь стандарт поліцейських кричалок державною (!) мовою? Скільки ж можна до бандюків звертатися совковсько кацапським дiалектом ?
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07.11.2020 19:05 Ответить
Нужно увеличивать вилку наказаний от 0 до ста лет.Мы пасём задних.Вводить каторжные работы.
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07.11.2020 13:58 Ответить
День Великой Октябрьской социалистической революции - праздник в честь совершения Октябрьской революции, проходит ежегодно 25 октября (7 ноября) и 8 ноября. Является государственным праздником в Белоруссии и Приднестровье. Отмечался с 1918 г. по 1991 гг.
После распада СССР в большинстве его бывших республик, ставших независимыми государствами, отказались от празднования годовщины Октябрьской революции. День 7 ноября до сих пор остаётся выходным днём только в Белоруссии и Приднестровье
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07.11.2020 14:07 Ответить
Ми знову опинились в 90х,докерувались.
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07.11.2020 14:46 Ответить
Я тоже мечтаю что бы у меня хотели отобрать 2 млн. долларов...
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07.11.2020 14:46 Ответить
А двухдолларовые купюры на кой им?
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07.11.2020 15:17 Ответить
..для дорожки..
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07.11.2020 16:49 Ответить
арсенал нехил..- но явно не весь...
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07.11.2020 16:50 Ответить
Питання до авакяна, як до нас заїжджають цілі отари чучмеків, як вони легалізовуються і хто контролює чим вони займаються ? Із колишнього совка взаємний безвіз зробити тільки для прибалтійських країн. Решта по візі за 100$ на 30 днів. Наших туди їздить одиниці.
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07.11.2020 18:46 Ответить
Граждан підарастичних брацких республік до нас не пускати.
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
https://news.24tv.ua/rosiya_ta_yiyi_sateliti_hto_golosuvav_proti_rezolyutsiyi_oon_shhodo_krimu_n904023
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07.11.2020 18:56 Ответить
Вывод. Не одалживайте денег, никогда, никому и ни на каких условиях. Должники их не возвращают, а управы в законодательном поле на них нет.
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08.11.2020 14:33 Ответить
 
 