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В Умани начали проводить операции на сердце. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В реконструированном отделении Уманской центральной районной больницы установили дорогостоящее современное оборудование, которое позволит медикам проводить сложные кардиологические оперативные вмешательства.

Об этом сообщает глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук.

"Стоимость ангиографа - 23 млн грн, на ремонтные работы в помещении отделения потратили 11 млн грн, на 4 млн грн приобрели другое медицинское оборудование для полноценной работы. Все это - средства государственного, областного и местного бюджетов и меценатов", - говорится в посте.

По его словам, район достаточно удаленный от областного центра, поэтому возможность оказания неотложной медицинской помощи позволит спасать больше людей.

"Отдельное спасибо людям, без которых оборудование ничего не стоит, нашим медикам и специалистам, которые вырастили не одного профессионала в сфере кардиохирургии: директору национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова Василию Лазоришинцу, заместителю директора по научной работе Анатолию Руденко, которые дали высокую оценку работе отделения, а также специалистам нашего Черкасского областного кардиоцентра", - напсиал Сергийчук.

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В Умани начали проводить операции на сердце - Цензор.НЕТ 8483 Капец. Стёпа каждый день объясняет, что все смерти от коронавируса, а этим операции на сердце подавай...
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07.11.2020 14:40 Ответить
11 млн гривень на ремонт прищення, а підвісний потолок типу "армстронг" як в звичайному офісі, цікаво скільки людей виживе в таких умовах "стерилності". Казки в стилі "бюджєт освоєлі, лохі 73% верте нам".
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07.11.2020 15:13 Ответить
очень приятная новость за операионню но для местных чиновниковглавная цифра в этой статье 11 лямов на ремонт!!!!!!!!!!!! я не наю какой там ремонт и какая площадь помещений но знаю точно что за эти бабки можна кпить 02 га земли подвести все коммникаии построить два дома по 200м2 с отделкой мебелью и облагораживанием частка. это я для сравнения чтоб люди хоть приблизительно знали сколько крадут на бютжетных стройках
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07.11.2020 17:44 Ответить
Слава Укаїні і Українцям!!!
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07.11.2020 20:00 Ответить
Хто же там в той Умани делать кардиохирургические вмешательства? Не дежурный ли хирург? Какой же кардиохирург туда поедет? Пацан с интернатуры? Так он наоперирует... Скажу одно, ургентные вмешательства без дежурной и опытной кардиохирургической бригады от кардиохирурга заканчивая операционными сестрами и анестезисткой, где все друг друга понимают с полуслова там проводится не будут. Обычный анестезиолог не спрравится, нужен кардиоанестезиолог. А вот плановые операции не требующие особого ухода если раз в две недели пособирать больных с близлижайших районов может делать выездная кардиохирургическая бригада, потом консультировать по скайпу или вайберу. Это будет дешевле чем лечить в области. Ургентно можно еще растворять тромбы в коронарных сосудах. С этим может справится натренированный кардиолог. Когда в Умань приезжают хасиды и население города значительно увеличиваетсятам возможно дежурства выездных кардиобригад это действительно спасет ни одну жизнь, потом хасиды разьедутся и все пойдет по старому... Главное правильно организовать работу взвесить все выгоды и риски и не дать оборудованию превратится в металолом но и при этом не перегибать палку и не делать операции которые при отсутствии специализированного ухода и отбирают и без того мизерные шансы на выживание.
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07.11.2020 21:21 Ответить
остаются правда вопросы-1. Почему так непомерно дорого обошёлся в принципе "бюджетный вариант" ремонта? 2-КТО на этом замечательном оборудовании будет проводить операции?? последнее относится к кадровому голоду на настоящих специалистов)
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07.11.2020 22:28 Ответить
 
 