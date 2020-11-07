Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В 73-м морском центре специального назначения прошли тренировки по "зачистке" зданий в ночное время суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Операторы центра в составе группы учились зачищать здания с использованием разнообразного современного оборудования для ведения боевых действий ночью.
"Ночью меньше угол зрения и ограниченная видимость, а навесное оборудование создает дискомфорт. При этом мы должны действовать четко и слаженно, ведь темнота дает и преимущество, особенно для подготовленной группы. Такие учения очень полезны и интересны, а оборудование, которое мы имеем, позволяет максимально эффективно отработать множество возможных сценариев", - рассказал один из участников тренировок.
Большинство задач во время тренировок выполнялись ночью, а локации использовались такие, какими они были при выполнении реальных задач.
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Калібр5,45; 7,62; 5,56
Ничем не примечательное оружие.
Я для своего скс купил в США кит-комплект для трансформации в булл-пап
Но такой комплект не делает СКС чем то выдающимся!
https://www.youtube.com/watch?v=4DGqP-KVFKk
ложу булл-пап!
Вот фото, где это отлично видно.
Я скс использую для плинкинга, а прицел колиматорный.
Поэтому с пристрелкой особо не заморачиваюсь.
Сильно подозреваю, что для спцназа, "Малюки" обошлись в пару тысяч долларов (не считая обвеса), а вот для поставщика в 250 баксов
Мне мой тюнинг обошелся в 225 долларов, не считая доставки.
морской спецназ
Или вообще ликвидировать спецназ, тк это "понты"!