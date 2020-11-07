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Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В 73-м морском центре специального назначения прошли тренировки по "зачистке" зданий в ночное время суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 01

Операторы центра в составе группы учились зачищать здания с использованием разнообразного современного оборудования для ведения боевых действий ночью.

Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 02
Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 03

"Ночью меньше угол зрения и ограниченная видимость, а навесное оборудование создает дискомфорт. При этом мы должны действовать четко и слаженно, ведь темнота дает и преимущество, особенно для подготовленной группы. Такие учения очень полезны и интересны, а оборудование, которое мы имеем, позволяет максимально эффективно отработать множество возможных сценариев", - рассказал один из участников тренировок.

Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 04

Большинство задач во время тренировок выполнялись ночью, а локации использовались такие, какими они были при выполнении реальных задач.

Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Когда главком - зеленое обдристанное чмо, никакой спецназ ничего не сделает. У власти баран, а не лев.
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07.11.2020 16:45
+11
Спецназ тут причем? Это же не спецназ деликатесами обжирался, пока Журавель кровью истекал.
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07.11.2020 16:48
+8
Шоб вы так сержанта Журавля вытаскивали.... Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью - Цензор.НЕТ 2094
морской спецназ
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07.11.2020 16:40
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Хочу "Малюк" Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью - Цензор.НЕТ 4471
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07.11.2020 16:34 Ответить
Мне тоже он нравиться. Я так и не понял, его делают лимитированно чисто для спецназа, или собираются поставить на конвейер и сделать массовым оружием.
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07.11.2020 17:43 Ответить
Вроде слухи ходили за массовое производство. Но тут одно "шо" - вам же на стандарты НАТО переходить, т.е. "Малюк", по идее, должен быть в 5,56 НАТО.
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07.11.2020 17:48 Ответить
Тип **********5,45×39 мм, 7,62×39 мм,5,56×45 мм
Калібр5,45; 7,62; 5,56
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07.11.2020 18:44 Ответить
Это всего лишь калашников в ложе бул-пап.
Ничем не примечательное оружие.
Я для своего скс купил в США кит-комплект для трансформации в булл-пап
Морський спецназ ВМС України відпрацював зачистку будівель вночі - Цензор.НЕТ 7068

Но такой комплект не делает СКС чем то выдающимся!
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07.11.2020 18:20 Ответить
Есть разница. Такие ложа работают по принципу чемоdана, т.е., при разборке раскладываются на две половины вдоль, при этом планка Пикатинни - на одной из половинок. Т.е., о сохранении "нуля" речи не идет, и пристрелку на до делать после каждой чистки.У "Малюка" совсем другая система.

https://www.youtube.com/watch?v=4DGqP-KVFKk
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07.11.2020 18:25 Ответить
Разница в том, что "Малюк" это нижний ресивер калаша со стволом, вложенный в пластиковую
ложу булл-пап!
Вот фото, где это отлично видно.
Я скс использую для плинкинга, а прицел колиматорный.
Поэтому с пристрелкой особо не заморачиваюсь.
Морський спецназ ВМС України відпрацював зачистку будівель вночі - Цензор.НЕТ 691
Сильно подозреваю, что для спцназа, "Малюки" обошлись в пару тысяч долларов (не считая обвеса), а вот для поставщика в 250 баксов
Мне мой тюнинг обошелся в 225 долларов, не считая доставки.
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07.11.2020 18:34 Ответить
лошара, почитай про малюка, а ще краще піди в тир постріляй.
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07.11.2020 23:19 Ответить
Что то мне подсказывает, что я немного более разбираюсь в стрелковом оружии чем ты.
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07.11.2020 23:31 Ответить
Малюк - говно на коленке деланное...
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07.11.2020 18:52 Ответить
Шоб вы так сержанта Журавля вытаскивали.... Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью - Цензор.НЕТ 2094
морской спецназ
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07.11.2020 16:40 Ответить
Когда главком - зеленое обдристанное чмо, никакой спецназ ничего не сделает. У власти баран, а не лев.
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07.11.2020 16:45 Ответить
Спецназ тут причем? Это же не спецназ деликатесами обжирался, пока Журавель кровью истекал.
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07.11.2020 16:48 Ответить
Nataliia Mykhailova a5732138 а причем здесь морской спецназ??? Морський спецназ ВМС України відпрацював зачистку будівель вночі - Цензор.НЕТ 5851 Армия и Флот это жесткая субординация, а не гильдия свободных художников, гуляющих сами по себе. И если спецура не получила команды от вышестоящего руководства, то вопрос к нашему, простигосподи, "ЗЕглавкому", который все еще мечтает куда-то заглянуть кремлевскому х...лу. ЗЕклоун сторит сепарам мосты за счет Украины, он мечтает провести "выборы" в ЛуганДоне, так же, как об этом мечтает кремлевское х...ло... В глаза четко бросается совпадение желаний зеленого членограя с желаниями кремлевской ботоксной швали. Так что тут вопросы не к морскому спецназу ...
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07.11.2020 17:02 Ответить
Офигенный девайс на спецах - панорамные очки ночного видения GPNVG, дают обзор на 97 градусов по горизонтали. Стоят 50 штук баксов.
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07.11.2020 16:50 Ответить
Как правило такой спецназ может брать штурмом только бордель.на большее они замечены не были.
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07.11.2020 20:09 Ответить
почему зебилы не готовите население к тому как себя вести во время проведения зачисток, нападения (атак), терактов, бомбардировок, эвакуации, разрушений или у нас уже Победа и все всё знают?
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07.11.2020 16:50 Ответить
Ну вот они так и просятся застрелить мертвечука.
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07.11.2020 17:21 Ответить
Скількох кацапів ліквідували?
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07.11.2020 17:29 Ответить
Смотришь в ПНВ? На, тебе, вспышкоц по глазам!
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07.11.2020 17:31 Ответить
Як що понти в державних органах влади , то чому не може бути понтів у спецвійськах ?
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07.11.2020 17:42 Ответить
А по вашему, надо спецназ вооружить ППШ, и касками СШ-40?
Или вообще ликвидировать спецназ, тк это "понты"!
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07.11.2020 18:03 Ответить
"Эти понты" позволяют вывозить зазабоных практически без потерь! Или ты думаешь, что заходя в тыл противника, диверсионные группы идут с фонариком и ак 47?
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07.11.2020 18:24 Ответить
*зазаборных*
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07.11.2020 18:39 Ответить
Цікаво, оце якщо на носа нятягнути мікроскопа, а тоді звеху каску, то в яку жжж можна вночі зайти? Це хіба по ютубу показувати.
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07.11.2020 18:01 Ответить
Тренироваться нужно на центральном офисе ОПЗЖопаса или на резиденции Медведчука.. Так сказать близко приближено с реальным событиям. Видио потом выложить в сеть.. Все рейтинги ваши.... ( главное жестче. там ,. жестче... брутальнее..)
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07.11.2020 18:01 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ ЖАЛЕТЬ МРАЗЕЙ И ПО ДОКУМЕНТАМ НАЙТИ ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ И ВСЕХ УБИТЬ !!! ПЗДА СЕПАРАМ !)
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07.11.2020 18:36 Ответить
Молодчаги!
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07.11.2020 18:53 Ответить
Снаряга зачОтна !Хай вам щастить хлопцi!
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07.11.2020 19:43 Ответить
Успіхів і в навчанні,і в бою!
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08.11.2020 15:16 Ответить
 
 