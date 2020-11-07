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Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему фейковой продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ 01

Досудебное следствие установило, что организовал сделку действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками. Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности начальника в системе областной Нацполиции.

За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от действующих сотрудников полиции 500 тыс. долларов. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от 50 до 100 тыс. долларов.

Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-правоохранитель за $1 млн пытался восстановиться на службе в Ривненской области, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали сотрудника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении первой части средств в размере 25 тыс. долларов.

Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ 03
Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ 04

Также смотрите: Мошенник, продававший за $25 тыс. руководящую должность в НБУ, пойдет под суд. ФОТО

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), проводятся следственные действия.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
насколько же выгодно работать в мусарне, что некоторые готовы заплатить пол миллиона долларов за должность? этой суммы большинству украинцев хватит прожить всю жизнь, горя не зная.
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07.11.2020 16:54
+22
Брат Ермака подал иск в суд о нечестной конкуренции.
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07.11.2020 16:55
+12
Задержали продавца
А начальника полиции по ровенской области УВОЛИЛИ ?
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07.11.2020 17:11
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насколько же выгодно работать в мусарне, что некоторые готовы заплатить пол миллиона долларов за должность? этой суммы большинству украинцев хватит прожить всю жизнь, горя не зная.
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07.11.2020 16:54 Ответить
И за сколько интересно можно её "отбить" эту сумму?
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07.11.2020 18:36 Ответить
И за сколько интересно можно её "отбить" эту сумму?

Золотое дно- янтарь мешками носят... МВД два года вело янтарные войны и все никак...
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07.11.2020 21:16 Ответить
ну если взять в кредит то жизни не хватит.. а если украсть то всего до 7 лет
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08.11.2020 08:22 Ответить
и это пацаны что "люстрацию" прошли.. могу представить сколько косили те кто не прошел
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08.11.2020 08:24 Ответить
Ну это Ривненщина, богатый регион, бурштын, все дела. У нас в Хмельницком наверное подешевле должности. С кого у нас трусить бабло? С базарников разве что? Так хмельницкий базар потихоньку загнивается...
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08.11.2020 08:33 Ответить
Брат Ермака подал иск в суд о нечестной конкуренции.
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07.11.2020 16:55 Ответить
Нє-є-є ! Залізли в Арсенборисича парафію ! Саші ж в казіно треба шось носить . І маєток в Італії сам по собі не утримається.
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07.11.2020 17:24 Ответить
та не...тот братермака попросил своего брата властьпоимевшего, подключить СБУ... ну чтоб конкурентов прищемить ))) а суд - то долго )))) и нудно... а тут маски шоу..и наличка (которая потом куда-то девается))))
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07.11.2020 17:24 Ответить
Рехформы в действии. Мать их за ногу.
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07.11.2020 16:58 Ответить
А чем они хуже шмыгаля
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07.11.2020 17:02 Ответить
Думаю. що це чергова вистава,а не реальність.
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07.11.2020 17:05 Ответить
и какая должность там может столько стоить????
и если есть у чела такие-сякие копейки нафига ему тот головняк???
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07.11.2020 17:26 Ответить
участковый ...... янтарь там
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07.11.2020 18:06 Ответить
Та щось не віриться щоб такі суми в масштабах області, це ж не на посади міністрів.
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07.11.2020 17:57 Ответить
Конкуренты етить)))
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07.11.2020 17:10 Ответить
Посади завжди продавались, продаються і будуть продаватись. Суди, прокуратура, поліція, - всі мають свої ціни на посади. Совок нікуди не пропав.
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07.11.2020 17:10 Ответить
Совок нікуди не пропав.

Такой себе табель о рангах...
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07.11.2020 21:18 Ответить
А вы думпли только охвис презэдэнта должностями барыжит
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07.11.2020 17:10 Ответить
Задержали продавца
А начальника полиции по ровенской области УВОЛИЛИ ?
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07.11.2020 17:11 Ответить
а покупателя?
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07.11.2020 17:27 Ответить
..се сами сразу уволились и даже министр написал заявление... Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 5121
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07.11.2020 17:30 Ответить
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему фейковой продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции в Ривненской области. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), проводятся следственные действия. Источник: https://censor.net/ru/p3229689
Как всегда. Берут "продавца" он заявляет что изначально собирался обмануть. В худшем случае мошенничество более "лёгкая" статья. При чём здесь начальник полиции по Ровенской области?Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 476
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07.11.2020 17:54 Ответить
скільки тобі дурепі пояснювати - в Україні є Рівненська область , місто Рівне ... "по ровенской" в ровеньках...
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07.11.2020 21:46 Ответить
1. Я написала Ровно , чтобы тебе, кацапу , было понятно. Усёк ????

2. Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 4406
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07.11.2020 22:24 Ответить
ти так написала , бо ти троляка...
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08.11.2020 13:11 Ответить
Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 3568
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08.11.2020 13:13 Ответить
Фейковой она стала только после того, как разоблачили/
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07.11.2020 17:12 Ответить
Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 6606
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07.11.2020 17:14 Ответить
Помощники нужны?
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07.11.2020 17:13 Ответить
деньги пересчитывать? ))))
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07.11.2020 17:28 Ответить
Щоб зрозуміти логіку поліції Рівненщини необхідно повісити табличку "Комерційне підприємство". Без хабара вони пальцем не поворухнуть щоб розслідувати злочин. Тобі треба, ти і плати. По моїм заявам відкрито 10 кримінальних справ. Розкрити,.... що два пальці. Там і розкривати нічого не треба, там все зрозуміло. З 2015 року нічого не зроблено, абсолютно нічого. Я сам шукав документи і свідків, скаржився на бездіяльність слідчого. Маю біля 30 рішень суду про бездіяльність слідства !!! Писав в газети. І нічого. Навіть жоден слідчий не був покараний. Поліція - це якісь автономний орган, який живе самостійним життям, косить зелені і плює на законодавчу і судову владу.
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07.11.2020 17:15 Ответить
Этим, что продавали, надо дать процент от бабла тех, кто купил должности, и сразу отправить на нары не полноценных.
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07.11.2020 17:16 Ответить
На должность судьи никого еще не ловили. Учитесь, сынки.
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07.11.2020 17:16 Ответить
там передают по наследству.. .
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07.11.2020 17:31 Ответить
Ай, маладца, брателло! Нигде не продешевил?
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07.11.2020 17:17 Ответить
Не начнёте (гАсударство) дробить пальцы (пальцев достаточно), этим трудоустройщикам, поштучно, эффекта не будет. Да кто же из себя начнёт?
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07.11.2020 17:21 Ответить
И все это затем, чтобы потом бороться с преступниками за одну зарплату? Во люди у нас !
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07.11.2020 17:31 Ответить
да-да именно с "преступниками"... Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 8433
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07.11.2020 17:32 Ответить
Слабко віриться, бо це, виходить, не поліція, а шахрайська драбинка. Тоді аваков, виходить, головний крадун.
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07.11.2020 17:32 Ответить
не верьте -это всё наклёп... фейковые новости 1000%... Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 6406
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07.11.2020 17:34 Ответить
"Згуладзе-реформа" колишньої міліції діє на повну .Рекет , кришування , п*яні копи за кермом , організовані злочинні банди поліції , побиття , вимагання грошей за найменші порушення , незаконні закриття кримінальних справ та інше - типовий бандитський грузинський сценарій . "Реформа" правоохоронних органів , якій щиро раді всі бандюки в державі .
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07.11.2020 17:38 Ответить
Життєве кредо поліцая: як бо зробити так щоб не робити нічого і щоб за це не покарали, а гарно заплатили.
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07.11.2020 17:40 Ответить
Люди,які от такі речі пишуть просто не орієнтуються в цінах...Жодна поліцейська посада в області не коштує не то що пів лимона,навіть п"ятидесяти тисяч баксів...Боюсь,що то чергова історія,висмоктана есбеушниками з пальця або спровокована для покращення показників в "роботі"...
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07.11.2020 18:12 Ответить
Если ты такой "обізнаний", так приведи нам действующий прейскурант цен на полицейские должности в Ривном. А если есть полный прейскурант на МВД-будет любопытно взглянуть...
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07.11.2020 20:30 Ответить
1) за счёт янтаря
2) есть ли областной начальник БЭП (УЗЕ), который не долларовый миллионер?
Только не нужно ссылаться на декларации.
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07.11.2020 21:00 Ответить
бноновцы тоже себя неплохо чуствуют. и отдел по борьбе с торговлей людьми (они же крышевальщики проституток). да и должность начальника областного центра думаю немало приносит ништяков.
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07.11.2020 22:57 Ответить
Там скромнее
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07.11.2020 23:05 Ответить
но тоже неплохо зарабатывают
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07.11.2020 23:32 Ответить
Все относительно.
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08.11.2020 00:37 Ответить
Янтарна область...
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07.11.2020 18:22 Ответить
Харьков! Сегодня лудший из лудшших меров сєкономил на островках безопасности - 10 см бордюр от Чурки, людей не спас. Чурка, вышедший недавно из сизо под залог в 100 к гривен (сидел за то, что махал ножем и кого-то даже порезал) совершил наглый наезд на пешеходов.

https://youtu.be/5zt8QAFpDYM
https://youtu.be/sEu95mC7XX0

Сам водитель сидел в белую Тойоту на Видео ниже

https://t.me/vekha/12241
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07.11.2020 18:26 Ответить
"Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ." - сотруднику полиции нельзя продавать должности в Нацполиции, а сотруднику ОП Ермаку можно торговать государственными должностями и ничего ему за это не будет, СБУ этого в упор не видит.
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07.11.2020 18:37 Ответить
этаж скока мусара на ривненщине имеют, если их должности 500 тыщ енотов стоют?!! вапрос канешна чиста литаргичиский
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07.11.2020 18:38 Ответить
Что это за должность за пол-лимона -- участковый?
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07.11.2020 19:12 Ответить
Страшные цифры взятки. Тот кто давал такую взятку должен был отбить их у граждан
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07.11.2020 19:21 Ответить
Когда же ты остановишься Порошенко!
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07.11.2020 20:19 Ответить
и что за лохи платили такие деньги ради должностей в мусарне? за такое бабло можно купить должность судьи апелляционного суда и только официально зарплаты получать 6 000 баксов в месяц, и вообще не о чем не париться. и "левака" намного больше, и посадить нереально - так как судейская неприкосновенность есть.
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07.11.2020 20:27 Ответить
Людей не хватает на местах, а должности всё-равно продаются, потом менты эти деньги отбивают. Пока не будет пожизненного заключения или смертной казни, так и будет продолжаться.
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07.11.2020 22:19 Ответить
Огласите весь список! Почем, например, должность министра МВД??
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07.11.2020 23:16 Ответить
 
 