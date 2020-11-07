Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему фейковой продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции в Ривненской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Досудебное следствие установило, что организовал сделку действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками. Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности начальника в системе областной Нацполиции.
За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от действующих сотрудников полиции 500 тыс. долларов. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от 50 до 100 тыс. долларов.
Правоохранители задержали сотрудника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении первой части средств в размере 25 тыс. долларов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), проводятся следственные действия.
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Золотое дно- янтарь мешками носят... МВД два года вело янтарные войны и все никак...
и если есть у чела такие-сякие копейки нафига ему тот головняк???
Такой себе табель о рангах...
А начальника полиции по ровенской области УВОЛИЛИ ?
Как всегда. Берут "продавца" он заявляет что изначально собирался обмануть. В худшем случае мошенничество более "лёгкая" статья. При чём здесь начальник полиции по Ровенской области?
2.
2) есть ли областной начальник БЭП (УЗЕ), который не долларовый миллионер?
Только не нужно ссылаться на декларации.
https://youtu.be/5zt8QAFpDYM
https://youtu.be/sEu95mC7XX0
Сам водитель сидел в белую Тойоту на Видео ниже
https://t.me/vekha/12241