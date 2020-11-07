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Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил отделение инспекторов пограничной службы "Рассыпное".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 01

Глава государства ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников. Группа быстрого реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 02
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 03
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 04
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 05
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 06

Смотрите: Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная. ФОТОрепортаж

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 07
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 08

Президент также осмотрел образцы специальной техники - автомобили "Казак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover и ознакомился с оборудованием специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной, которая предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях. Зеленскому продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля, у пограничников.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 09
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 10
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 11
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 12

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Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 13
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 14

Также глава государства осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов. Лабораторное отделение оснащено современным оборудованием, в том числе рентген-аппаратами, аппаратами компьютерной томографии и УЗИ. Часть оборудования закуплено за счет средств, выделенных из Фонда борьбы с COVID-19. Полевой госпиталь имеет необходимое оборудование для отопления в зимний период.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 15
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 16
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 17

В административном здании отделения президенту продемонстрировали систему видеонаблюдения за рубежом, учебные кабинеты и столовую. В режиме видеосвязи глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 18

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Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 19

Кроме того, Зеленский пообщался с пограничниками и вручил государственные награды. Присутствующие также почтили память погибших пограничников минутой молчания.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 20
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 21
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 22
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 23
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 24

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Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 25

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8470
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07.11.2020 18:07
+13
ти вже ляпнув, для чого повторюватися Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 2103
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07.11.2020 18:08
+8
Шмаркля всячески изображает роль Президента, а выходит одно дерьмо
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07.11.2020 18:18
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Хтось щось ляпне про спеціально підібраний зріст бійців? Чи вже є свіжіше лайно?
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07.11.2020 18:03 Ответить
ти вже ляпнув, для чого повторюватися Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 2103
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07.11.2020 18:08 Ответить
якось і не думав, але ти звернув увагу на зріст і дивлюсь на останньому фото навколо пігмєя вистроілись правильно)
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07.11.2020 18:11 Ответить
Не думав- то суттєво.
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07.11.2020 18:40 Ответить
Пєтя якось солідніше виглядав ніж нелох.
Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 1923
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07.11.2020 18:16 Ответить
Тому, що сам служив, а не відкошував як бубочка...
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 2335
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07.11.2020 18:30 Ответить
В оккупационной советской армии да, а в Украине очканул и законсил, он как военный давал присягу служить СССР, а не народу Украины. Кстати его "заклятый враг"Андрей Деркач - агент ФСБ, депутат от партии "ЕС"в Сумской облраде - вот это поворот. А Петя так дрался, так дрался с этим агентом ФСБ, а оказалось - кореша.
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07.11.2020 20:32 Ответить
Ты кац и малолетка начитавшаяся ************ пропагандоновских фейков. Судя по твоей логике все кто служил в войсках ссср все окупанты? Люди родились в совке и служили в совке и винить их за это не смей. Отца, мать и Родину не выбирают. Я далеко не сторонник совка и ненавижу его, но тогда было такое время никому даже в голову не могло прийти, что совка нестанет.
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07.11.2020 21:04 Ответить
И таких тупых малолеток у нас уже целое поколение.
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07.11.2020 21:12 Ответить
Ты кацапский школяр, начитался путлерлвской пропаганды, а своих мозгов нет, по твоей логике - все кто служили в СА - Герои Украины? Так что не смей подонок отбеливать уродов служивших в советской армии и планирующих и реализующих агрессивную внешнюю политику кремля. Я в отличии от тебя малолетки, понимаю, что многие кто присягал ССССР - теперь пособники оккупантов. Например такие как Андрей Деркач, который окончил Академию ФСБ, с которым типа Порошенко "воевал" - а теперь Деркач снова член ПЕС, ты на это не обратил внимание потому что у тебя в школе преподают пророссийские сепары, меняй школу.
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08.11.2020 19:24 Ответить
ДЭбил, вот предположим ты урод родился где то 1970 или 65-м. Ты закончил школу и тебе исполнилось 18 лет. Тебя забрали в армию. Ты отслужил 2 года. И тут в 1991-м за год рухнул совок. Ты автоматически становишься пособником оккупантов? Или все мужики родившиеся в совке до 1971 года все теперь пособники оккупантов? Ты или дЭбил или сопляк. С двух одно Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 4200
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08.11.2020 20:30 Ответить
Какой тупой коммент)))) Это что конкурс красоты ? Ещё напиши что порошенко был выше ростом , толще и старше. И у него седые волосы. Это показатель жизненного опыта)))
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08.11.2020 06:27 Ответить
стоим мы на посту, повзводно и поротно
бессмертны как огонь, спокойны, как гранит Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8862
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07.11.2020 18:18 Ответить
Совковая показуха! Зачем к каждому биноклю "грамота" да еще в рамке!?!?
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07.11.2020 20:11 Ответить
Так было заведено при Порошенко - не все отменили.
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08.11.2020 21:02 Ответить
Не можешь свои трусы отстирать, всё Порошенко туда гадит?
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09.11.2020 10:36 Ответить
Кашу ел? Хвалил? Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 5449
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07.11.2020 18:05 Ответить
не дали.Жував шаурму в машині.
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07.11.2020 18:18 Ответить
а стрельбу на ходу с лисапета в четыре руки по мишеням он лично продемонстрировал?))
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07.11.2020 18:05 Ответить
по роялю в пять рук Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 565
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07.11.2020 18:26 Ответить
В пять конечностей. Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 4192
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07.11.2020 18:34 Ответить
готовит отход через Луганщину?!..
а так, показуха, чистой воды...
Тварюка, у тебя в Конст суде, диверсия, а твой полудурок Баканов козявки на кресле вешает и незамечает..
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07.11.2020 18:05 Ответить
А в якій державі спецслужби мають право щось робити з суддівською гілкою влади? Ну, окрім диктатур, звичайно- типу рашки.
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07.11.2020 18:08 Ответить
побухать їздить, присмоктався до дармової солдатської каші й розбавленого спирту на тощак. Романтика головокомандувача.
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07.11.2020 18:06 Ответить
Ця маячня добре тебе характеризує.)))
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07.11.2020 18:09 Ответить
оштрафуйте цього придурка без маски(на останньому фото)
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07.11.2020 18:07 Ответить
Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8470
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07.11.2020 18:07 Ответить
грибы чи синтетика?
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07.11.2020 18:52 Ответить
Украинская армия восстанавливается .
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07.11.2020 18:08 Ответить
Це не зеленському показали зразки техніки, а нам в черговий раз показали зеленського у формі тіпа як на фронті.
Одні й тіж самі режисери.
Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 1348
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07.11.2020 18:08 Ответить
третье хвото с конца... .. пока ты в окопах прятался ,я в это время на корпоративах воевал
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07.11.2020 18:09 Ответить
Шмаркля всячески изображает роль Президента, а выходит одно дерьмо
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07.11.2020 18:18 Ответить
Показуха...как при совке привыкли глаза мылить,так и ничего не меняется....
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07.11.2020 18:20 Ответить
грёбаная совдеповщина.... траву хоть не красили в зелёный?
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07.11.2020 18:22 Ответить
о фотосессия есть позже профессиональный видосик будет
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07.11.2020 18:27 Ответить
Судя по последнему фото, украинские солдаты все по росту ниже 1,52. Все, кто выше, признаны негодными к воинской службе. Переросли.
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07.11.2020 18:29 Ответить
уклонист просто жалок
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07.11.2020 18:31 Ответить
Посетил опс "Рассыпное" но остался расстроеный и в недоумении так как ничего не отсыпали а зачем то кормили кашей, сказал что на такой развод больше не поведется
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07.11.2020 18:39 Ответить
Теперь понятно, почему карлан такой закомплексованный и говнистый. Очевидно, маленький там не только рост...
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07.11.2020 18:47 Ответить
Тобто там перед нагородженням ще і вистава була для Зе
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07.11.2020 18:48 Ответить
Відосики видно вже "приїлися", почали влаштовувати шоу, можливо з учбовою зброєю щоб випадкового пострілу не було.
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07.11.2020 19:52 Ответить
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 4423 На его месте должен был быть ОН!!!
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07.11.2020 18:49 Ответить
случайно заехал - услышал про рассыпное, поехал взять пару стаканов, оказалось не туда надо было
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07.11.2020 18:55 Ответить
ОПа написала *******, а Цензор не разобравшись в структуре Луганского Прикз скопипастил эту хрень
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07.11.2020 18:57 Ответить
Картина маслом: "Дезертир и воины".
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 5376
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07.11.2020 18:59 Ответить
- Пап, хочу, чтобы слоники побегали!
- Рота, газы!!
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07.11.2020 19:24 Ответить
какая ужасненькая зрадулечка.
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07.11.2020 19:51 Ответить
А де хвилина мовчання за Олегом Свинариком вбитим ще з ранку. А кловуну все весело.
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07.11.2020 19:58 Ответить
Экскурсия?
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07.11.2020 19:58 Ответить
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 7686
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07.11.2020 20:24 Ответить
ппц стыдоба, это же классическая совковая показуха. Попробуй малолеткам объяснить, что такое совковая показуха - получишь полное непонимание. В их манямирке совок сдох навсегда, а то, что мы наблюдаем - это правильный "пиар" и good attitude.
Ненавижу совок, особенно совок в головах малолетних писюнов.
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07.11.2020 21:19 Ответить
клован приехал к военным, те устроили цирк с показательными стрельбами, все как в ссср.
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07.11.2020 21:21 Ответить
 
 