Сторонники Трампа протестуют в ряде штатов, некоторые из них вооружены. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Сторонники президента США Дональда Трампа вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить протест против итогов президентских выборов 2020 года после того, как кандидат от Демократической партии Джо Байден провозгласил свою победу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американские СМИ, демонстранты, выступающие за Трампа, устроили акции протеста в штатах Джорджия, Мичиган и Висконсин, где Байден был либо объявлен победителем, либо лидирует при подсчете голосов.
Около 200 демонстрантов собрались перед зданием Капитолия штата Джорджия в Атланте, чтобы выразить протест против результатов выборов, сообщает Atlanta Journal-Constitution.
Среди людей в толпе была избранная член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Она заявила, что Джорджия "не является голубым штатом". Грин также пообещала помочь Трампу оспорить результаты выборов.
Тем временем другие сторонники действующего президента США собрались в Гаррисберге (штат Пенсильвания), чтобы выразить протест против результатов выборов.
На кадрах, снятых репортером Huffington Post, видно, как толпа призывает "остановить кражу". Некоторые демонстранты вооружены.
Демонстранты также собрались в Мэдисоне (штат Висконсин) и в Сейлеме (штат Орегон).
Протестующие заявляют, что результаты не являются окончательными, пока не будут подсчитаны и заверены все бюллетени.
Демонстранты в Лансинге (штат Мичиган), согласно кадрам, сделанным репортером Guardian, молятся вместе. Они заявили, что не верят в поражение Трампа и что не могут доверять результатам выборов.
Ранее в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.
В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.
Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.
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І ЇМ ЗОВСІМ НІХТО В СОЦСЕТЯХ ДУПУ НЕ НАКРУЧУВАВ З ОЛЬГІНО
Победил Байден, тампон уже на свалке истрии, как самый позорный президент США,а точнее с 20 января 2021года!
Победил Трамп, байдун уже на свалке истрии, как самый позорный недо-президент США,а точнее с 20 января 2021года!
Американці довіряють своїй судовій системі. Отже з понеділка Респи подаватимуть до суду, суд вирішить, а американці з цим погодяться.
Сьогоднішні протести - випуск пари програвших, не більше (Імхо)
І саме тому зараз Трамп програв зараз. А протести ... так вони були, але полярність змінилася
Зелені чоловічки планують допомогти трапусі втримати крісло преза ?
Я как больший сторонник Трампа это говорю . Он много голосов потерял , когда потокал агрессивному , но явному меньшинству . Всякая фобия деструктивна .
Но такая вата повсеместно быстро сдыхает или деградирует. Например, насколько казались грозными байкеры лет 10 назад Хирурга, а сейчас понимаешь что достаточно десяток пацанов из ПС, которые придут к ним с одной гранатой на всех, поставят на колени, обоссут и те будут терпеть. Все эти грозные выродки - теприлы в душе, поэтому и цепляют хер зна шо на себя. Лично видел как во время Майдана один знакомый дееятель культуры весом 50 кг , вырывал щит у Беркутовца, и громила этот ничего не могу сделать, и парню который всю пол жизни провел в библиотеке никакие автоматы не понадобились. ВОт это мужчина - а на фото не мужчины а быдло.
https://www.washingtonpost.com/national/election-cel**ration-protests/2020/11/07/52a65bc2-2108-11**-9ec3-3a81e23c4b5e_story.html
Ви нічого не розумієте в американській політиці. Помовчте!
Мене не влаштовував саме Трамп, а не політ сила, яка за ним стояла. Американці виходять із своїх інтересів, і на їх місці я би теж був проти ліваків, але я не на їх місці, а на своєму!
Щодо того, що Трамп клоун, то це свідома роль для того, аби перемогти лівацьку критику зброєю самих ліваків