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60 кг радиоактивных грибов пытались вывезти из зоны ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейские обнаружили трех грибников, которые пытались вывезти 60 килограммов грибов за территорию зоны радиоактивного загрязнения без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля.

Об этом сообщило региональное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Нарушителей обнаружили в отселенных деревнях Росоха и Ясень, а также в лесном массиве. Все они жители Киевщины и незаконно проникли в запретную зону с целью сбора грибов.

60 кг радиоактивных грибов пытались вывезти из зоны ЧАЭС, - Нацполиция 01
60 кг радиоактивных грибов пытались вывезти из зоны ЧАЭС, - Нацполиция 02
60 кг радиоактивных грибов пытались вывезти из зоны ЧАЭС, - Нацполиция 03

Смотрите также: Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ. ФОТО

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности (ст.267-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения полицейские составили административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАПП). Они направлены в суд для принятия решения.
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Топ комментарии
+10
А это уже терроризм с применением радиоактивных элементов. Сколько сейчас за это дают..
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08.11.2020 09:16
+9
Бедность и нищета в куда завел страну режим зеленского, вынуждают людей выживать, и вынуждает делать подобные вещи.
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08.11.2020 09:18
+8
cамі жерти не будуть лохам продадуть...
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08.11.2020 09:19
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А это уже терроризм с применением радиоактивных элементов. Сколько сейчас за это дают..
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08.11.2020 09:16 Ответить
200 грн за кг
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08.11.2020 09:39 Ответить
Бедность и нищета в куда завел страну режим зеленского, вынуждают людей выживать, и вынуждает делать подобные вещи.
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08.11.2020 09:18 Ответить
а может, кто-то другой завел в бедность и нищету?
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08.11.2020 09:26 Ответить
це тобі масковський гавномет сказав?
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08.11.2020 09:59 Ответить
Олег Анатолиевич -- сам московский гавномет.
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08.11.2020 10:15 Ответить
Правды ради: и при соевом, и даже "раньше", наше быдло лазило по Чернобыльской зоне за черникой и грибами.Тупость и жлобство - наше фсьо..😕
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08.11.2020 10:12 Ответить
А звідки взялася чорнобильська зона? Це масква зробила над українцями терористичний експеримент на атомній станції.
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08.11.2020 10:19 Ответить
В Чорнобилі більше політики, ніж радіації. Чорнобиль потрібен, щоб прокачувати гроші і лякати європейців.
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08.11.2020 11:16 Ответить
Вони здатні лише грибників та ягідників ловити. В зоні вже ржавого відра не знайдете, весь метал фурами вивезли, газові труби, кабелі телефонні повикопували, але чомусь нікого не змогли зловити. На камазах і ескаваторах не видно, лише на велосипедах ловлять.
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08.11.2020 12:25 Ответить
Навряд чи ті тричі куплені, продані і пропиті всіма "органи" спроможні когось ловити, крім місцевих мужиків з грибами чи ягодами на велосипеді "Україна" (знаряддя злочину!). І то, морди за масками поховали (в лісі!).
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08.11.2020 14:40 Ответить
Точно! До Зеленского грибы в зоне не росли! А при гетьманах местные просто боялись ступить туда - так Путиным были зашуганы!
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08.11.2020 10:25 Ответить
Да, до зеленскаго была эпоха бедности , а теперь она закончилась, и все мы президенты и все за чертой бедности, только по разные ее стороны, а еще в бюджете не дыра . а дефицит в 300 млрд гривень 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5842 , правда господин зефил? 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8081
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08.11.2020 11:04 Ответить
Купи и скушай грибов, если гривны есть.
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08.11.2020 11:05 Ответить
мой руки после туалета, переходи улицу на красный свет 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2064
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08.11.2020 11:16 Ответить
cамі жерти не будуть лохам продадуть...
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08.11.2020 09:19 Ответить
Лохи куплять.
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08.11.2020 09:41 Ответить
Купят платежеспособные. Лохи будут парафинить "терористов" в интернетах голодными.
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08.11.2020 11:09 Ответить
А визуально красивые какие- большие, сочные , ровненькие.
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08.11.2020 09:22 Ответить
Ты, Танюха, ничего в грибах не понимаешь!
Если губка пожелтела - это уже второй сорт!
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08.11.2020 10:03 Ответить
Я покупаю грибы в магазине. Это точно.
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08.11.2020 10:10 Ответить
В магазині можна купити і підозрілу картоплю. Проте, може, пара таких грибів переможе нарешті корону))
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08.11.2020 10:24 Ответить
В каком? Я туда сдаю из зоны: те "изыматели" централизовано собирают и мне передают за 20% (или 10% наличкой насразу), а местным - очередная судимость за незаконное проникновение.
Эти, которые на фото, завез уже сегодня в твой магазин. Так что поторопись, неси уже деньги.
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08.11.2020 10:30 Ответить
Я покупаю шампиньоны, выращенные не в лесу. Очень люблю белые грибы, но с такими поставками из чернобыля просто боюсь их покупать. Я вообще очень люблю грибы. Пробовала пару раз блюда с труфелем , вообще отпад.
А тут просто продаётся отрава. Грибы -это губка, которая натягивает не только радиацию, но и любые токсины.
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08.11.2020 12:34 Ответить
60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1152
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08.11.2020 10:47 Ответить
Наверное хотели для тещ поставку наладить исключительно от любящих "вторых" сыновей 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1913
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08.11.2020 11:32 Ответить
нельзя покупать. Только шампиньоны, выращенные в питомниках. 60 кг радиоактивных грибов пытались вывезти из зоны ЧАЭС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4485
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08.11.2020 09:27 Ответить
Гриби дуже чуттєві до навколишнього середовища. Були випадки, що люди труїлися грибами, бо пройшов якийсь "кислотний" дощ. Довіряю тільки печерицям.
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08.11.2020 10:37 Ответить
Ми і печериці в Чорнобильській зоні вирощуємо на продаж в Київ! А ви і не знаєте, скільки колишніх ферм на це працює!
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08.11.2020 10:57 Ответить
Не может такого быть! Уже не фантазируйте на тему 'ужасы чернобыля' . И так хватает этих ужасов с коронавирусом
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08.11.2020 12:37 Ответить
Может! Мы вам и трюфели здесь вырастим, тут всё растёт, технологии позволяют, незачем французам платить.
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08.11.2020 13:48 Ответить
Які адмінстатті їм "ліпити"?Заставити сук ізжерти оті гриби самим,замість того,щоби нічого не підозрюючим людям по базарах оту гидоту "впарювати"!
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08.11.2020 09:44 Ответить
З чого ти взяв, що саме ці затримані їх зібрались "впарювати (як це?) нічого не підозрюючим людям на базарах"? Так вони їх і збирали для власного вжитку. А до відповідальності їх притягують за незаконне проникнення.
Не будьте дурнями: вами маніпулюють, а ви і раді старатися, розганяєте підміну понять.
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08.11.2020 10:37 Ответить
за такое нужно сажать в тюрьму на лет 30
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08.11.2020 09:53 Ответить
расстреливать вместе с семьями ! 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7741
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08.11.2020 10:52 Ответить
добрий бєлий грибочок....не бачу жодної радіації
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08.11.2020 10:02 Ответить
Ой, там той радиации...
А её кто-то померял?
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08.11.2020 10:05 Ответить
І що характерно, купують же ж!
(хто для жінки, хто для тещі...)
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08.11.2020 10:05 Ответить
Там і живуть, навіть дачі мають, і нічого. Навіть, дехто вижив з тих, що гасили пожежу на реакторі. А поліції велике дякую. Наша ПОЛІЦІЯ нас БЕРЕЖЕ.
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08.11.2020 10:31 Ответить
Від чого? Від кого? Для чого? Ваша поліція неспроможна ні вкрасти, щоб не попастися, ні посторожить, щоб не вкрали.
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08.11.2020 10:42 Ответить
"Навіть, дехто вижив з тих, що гасили пожежу на реакторі..." - це тобі не ті поліцейські розказували? То вони й вижили (90 року народження), після того, як "потушили реактор". Невже ти таке безтолкове?
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08.11.2020 10:46 Ответить
Наша ПОЛІЦІЯ нас БЕРЕЖЕ.

сначала посадит, потом стереже 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7835
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08.11.2020 11:35 Ответить
Ліл!😂🤣
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08.11.2020 13:46 Ответить
Кого она сейчас садит? А уж как стережёт, мы знаем. Чего они там лазят в лесу, на морды маски одели, нечем заняться?
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08.11.2020 13:51 Ответить
Вот и накормите их этими грибочками.
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08.11.2020 10:10 Ответить
Они их и сами бы съели, без мусорни, погранцов и остальных "борцунов" - защитников.
Вы глупые люди, раз в местных жителях видите "зебилов" и даже "терористов".
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08.11.2020 10:40 Ответить
найдите 10 отличий "За сутки в Зоне отчуждения пограничники дважды задерживали сборщиков грибов."

Источник: https://censor.net/ru/p3229151
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08.11.2020 10:12 Ответить
Це ж зебіли на лісапетах збирають гриби своєму ідолу. Нехай везуть.
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08.11.2020 10:14 Ответить
И все эти грибы по субботам на ярмарках Киева! КГА запретила на ярмарках торговать мясом, сырами, колбасами и т.п., якобы борясь за наше с вами здоровье, а в реальности за карманы владельцев супермаркетов. А вот заваливать эти ярмарки радиоактивными грибами - пожалуйста! 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8432
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08.11.2020 10:24 Ответить
Если грибы росли не на куске твэла - никего от одной сковородки не будет!
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08.11.2020 10:49 Ответить
Аваков ! Вводи расстрелы за такое ! Страна в пропасть катится из за таких вот ! 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7511
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08.11.2020 10:54 Ответить
И поражение в правах вовек! Вот они - враги Украины, пособники Москвы!
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08.11.2020 11:01 Ответить
кто-то растолкуйте сколько показывает дозиметр и сколько норма??
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08.11.2020 11:00 Ответить
Норма до 0,5, а показывает 1,7-1,8. Естественный фон 0,12-0,14, на грунте чуть больше.
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08.11.2020 11:14 Ответить
Показуха
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08.11.2020 11:18 Ответить
Вкрав мільярди - ніхто тебе і пальцем, назбирав грибів - злочинець... І похвалитись треба, а як же
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08.11.2020 11:26 Ответить
п-а-к-а-з-а-т-ь надо работу свою, птенцам авакяна 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4932
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08.11.2020 11:41 Ответить
ТАК В ВР НА ОБЕДЫ ИХ ОТДАЙТЕ !)
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08.11.2020 12:31 Ответить
полицейские обнаружили трех грибников, которые пытались вывезти 60 килограммов грибов за территорию зоны радиоактивного загрязнения без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Источник: https://censor.net/ru/p3229728

Класичні ватні виродки - я ні в чому не винен, мені дуже потрібні грощі, пукін ввєді
А те що від грибів отруються люди то фігня не вартая уваги 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3676
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08.11.2020 13:31 Ответить
Это классика: люди пошли насобирать грибов, для этого проникли в зону, но и здесь борцунам видится "рука Москвы" ("я ні в чому не винен, пукін, ввєді...").
А может стоит призадуматься, почему у нас не граница, а проходной двор? Почему ловят людей, которые валят из Украины, но не наоборот?
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08.11.2020 13:57 Ответить
Вилучені гриби передати в якості гуманітарної допомоги в даунбас. Патамушта мижеадіннарот,***...
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08.11.2020 14:56 Ответить
судя по фото радиация на грибах уменьшается, на первой 1.91 на второй 1.70 к вечеру вообще исчезнет.
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08.11.2020 15:11 Ответить
Заставить съесть весь конфискат на месте преступления.
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08.11.2020 21:01 Ответить
 
 