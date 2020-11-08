60 кг радиоактивных грибов пытались вывезти из зоны ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киевской области во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейские обнаружили трех грибников, которые пытались вывезти 60 килограммов грибов за территорию зоны радиоактивного загрязнения без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля.
Об этом сообщило региональное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Нарушителей обнаружили в отселенных деревнях Росоха и Ясень, а также в лесном массиве. Все они жители Киевщины и незаконно проникли в запретную зону с целью сбора грибов.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности (ст.267-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Кроме того, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения полицейские составили административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАПП). Они направлены в суд для принятия решения.
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Если губка пожелтела - это уже второй сорт!
Эти, которые на фото, завез уже сегодня в твой магазин. Так что поторопись, неси уже деньги.
А тут просто продаётся отрава. Грибы -это губка, которая натягивает не только радиацию, но и любые токсины.
Не будьте дурнями: вами маніпулюють, а ви і раді старатися, розганяєте підміну понять.
А её кто-то померял?
(хто для жінки, хто для тещі...)
сначала посадит, потом стереже
Вы глупые люди, раз в местных жителях видите "зебилов" и даже "терористов".
Источник: https://censor.net/ru/p3229151
Класичні ватні виродки - я ні в чому не винен, мені дуже потрібні грощі, пукін ввєді
А те що від грибів отруються люди то фігня не вартая уваги
А может стоит призадуматься, почему у нас не граница, а проходной двор? Почему ловят людей, которые валят из Украины, но не наоборот?