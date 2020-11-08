Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Житомирские пограничники обнаружили трех человек, среди которых незаконно находящийся в Украине гражданин России, которые без разрешений вывозили кругляк хвойной породы.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда остановили транспортное средство до отказа загружен древесиной. Во время проверки документов у 3-х человек, которые находились в грузовом микроавтобусе, выяснилось, что никаких разрешений на лес и его заготовку у мужчин нет. Кроме этого, один из правонарушителей оказался гражданином России, в соответствии с законодательством превысил законные сроки пребывания в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место правонарушения недалеко от поселка Луговики Киевской области пограничники вызвали полицейских, которые впоследствии изъяли транспортное средство и около 3-х кубометров кругляка хвойной породы.
На гражданина РФ составлены административные документы за нарушение ч.1 ст.203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" решения по которым примут специалисты Государственной миграционной службы Украины.
Кроме того, пограничники сообщили правоохранителям об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовных преступлений по ст. 185 УК "Кража" и 246 УК "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса.
Следственные действия продолжаются.
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А звинувачувать "громадянина РФ" у контрабанді лісу в Росію - все одно, що назвать "нелегалом ангольським" жителя Михайло-Коцюбинського, з-за того, що він чорношкірий і батько у нього - з Анголи...
Граница Житомирской области с Россией под надежной охраной
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А як ви думали? Опалюйте електрикою, або газом! Дарма Ахметов з Фірташем ціну на енергоносії підняли??? Ви хочите їх обікрасти - не взяти кредит під сплату комуналки???
а почему в РФ , а не в Эмираты? Или в Китай?
Цінні породи дерев? Велика кількість? Деревина вищої категорії? Бурштин у стовбурах захований?
На премії піде більше, ніж вартість цього вантажу.