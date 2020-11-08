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Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Житомирские пограничники обнаружили трех человек, среди которых незаконно находящийся в Украине гражданин России, которые без разрешений вывозили кругляк хвойной породы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда остановили транспортное средство до отказа загружен древесиной. Во время проверки документов у 3-х человек, которые находились в грузовом микроавтобусе, выяснилось, что никаких разрешений на лес и его заготовку у мужчин нет. Кроме этого, один из правонарушителей оказался гражданином России, в соответствии с законодательством превысил законные сроки пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка 01
Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка 02
Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка 03

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Отмечается, что на место правонарушения недалеко от поселка Луговики Киевской области пограничники вызвали полицейских, которые впоследствии изъяли транспортное средство и около 3-х кубометров кругляка хвойной породы.

На гражданина РФ составлены административные документы за нарушение ч.1 ст.203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" решения по которым примут специалисты Государственной миграционной службы Украины.

Кроме того, пограничники сообщили правоохранителям об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовных преступлений по ст. 185 УК "Кража" и 246 УК "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса.

Следственные действия продолжаются.
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Топ комментарии
+23
3 куба это круто...это контрабанда века...😃
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08.11.2020 11:45
+16
"Аффтар" статті, Ви-б, хоча, людей не смішили... По-перше, як можна вивезти в Росію, автомобілем, "ліс-кругляк", якщо Житомирщина не має кордону з Росією? Навіть частина Чернігівщини, яка розташована на схід від Житомирщини, має кордон з Білоруссю... А Житомирську і Чернігівську область розділяє територія Київської області... По-друге, то не "ліс-кругляк", а "сухостій на дрова"... Достатньо глянуть на спиляні торці колод - "заболонна частина вже вражена грибком... Цей "ліс", у дошках, струхлявіє через пару років. Так що його можна лише на дрова пускать...
А звинувачувать "громадянина РФ" у контрабанді лісу в Росію - все одно, що назвать "нелегалом ангольським" жителя Михайло-Коцюбинського, з-за того, що він чорношкірий і батько у нього - з Анголи...
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08.11.2020 12:13
+13
Житомир + область - кордон Росії, це на якій мапі?
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08.11.2020 11:48
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Стопроцентно, в Кремль везли! Кругляк ведь радиоактивный Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка - Цензор.НЕТ 4256 Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка - Цензор.НЕТ 4256 Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка - Цензор.НЕТ 4256
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08.11.2020 11:43 Ответить
3 куба это круто...это контрабанда века...😃
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08.11.2020 11:45 Ответить
Уже можно смеяться или еще подождать? Особенно в свете этого.

Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка - Цензор.НЕТ 6570
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08.11.2020 11:46 Ответить
Житомир + область - кордон Росії, це на якій мапі?
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08.11.2020 11:48 Ответить
Это глобус ЗЕгерии наверное...
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08.11.2020 11:57 Ответить
Єта через Гондурасію везли.
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08.11.2020 22:55 Ответить
Целых 3 куба?!! Город можно построить...
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08.11.2020 11:54 Ответить
Сухостій, що однак згнив би в лісі. Дядько дрова собі на зиму заготовляв, але тут трапилися звитяжні прикордонники і дюже крєпко захотіли собі медалю...
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08.11.2020 18:45 Ответить
Їх ще сам ЗЄ привітає і медальку випише...
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08.11.2020 22:56 Ответить
у меня (я собираю) есть презервативу б\у могу подогнать для вывоза в РФ шо у меня изымут член?
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08.11.2020 11:55 Ответить
Молодцы погранцы, бдительно работают, таких надо ставить на ж/д там бы они поймали крупную рыбу, а в данном случае они сильно похожи на клоунов.
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08.11.2020 11:57 Ответить
Це ніякий не діловий ліс, це дрова.. Подивіться на сневу біля кори...
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08.11.2020 12:07 Ответить
Бутлий сосновий сухостій без живиці.Як дрова солома більше тепла дасть,таке сміття іноді пускають на виготовлення піддонів або ящиків.Там,де я живу,офіційна ціна на такий "ліс-кругляк" близько 400 гривень за куб,хоча бажаючих його купувати мало.
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08.11.2020 13:42 Ответить
...козломордый собирал валежник с разрешения своего ***** в Украине? Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 209
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08.11.2020 12:11 Ответить
Это уже просто не смешно. Очередные "перлы" в исполнении наших "правоохоронців", которые, как я уже говорил, ни украсть не могут, чтобы тупо не спалиться, ни посторожить, чтобы у них не украли. Житомирские погранцы, в перерывах между ловлей местных мужиков с грибами, пресекли вывоз около 3 куб. м (!) леса - кругляка в РФ (можно было и не уточнять - куда же ещё?), незаконно вырезанного в Киевской области (!) группой лиц, одним из которых является гражданин РФ, нарушивший сроки пребывания в Украине. Граница на замке!
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08.11.2020 12:13 Ответить
"Аффтар" статті, Ви-б, хоча, людей не смішили... По-перше, як можна вивезти в Росію, автомобілем, "ліс-кругляк", якщо Житомирщина не має кордону з Росією? Навіть частина Чернігівщини, яка розташована на схід від Житомирщини, має кордон з Білоруссю... А Житомирську і Чернігівську область розділяє територія Київської області... По-друге, то не "ліс-кругляк", а "сухостій на дрова"... Достатньо глянуть на спиляні торці колод - "заболонна частина вже вражена грибком... Цей "ліс", у дошках, струхлявіє через пару років. Так що його можна лише на дрова пускать...
А звинувачувать "громадянина РФ" у контрабанді лісу в Росію - все одно, що назвать "нелегалом ангольським" жителя Михайло-Коцюбинського, з-за того, що він чорношкірий і батько у нього - з Анголи...
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08.11.2020 12:13 Ответить
3 куба сосны корабельной изьяли, не получится новых зебобиков выстругать, баба-да
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08.11.2020 12:16 Ответить
Судячи по лушпайці в якій возили кругляк це було в них поставлено на поток Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 1856
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08.11.2020 12:18 Ответить
А вывоз миллионов кубометров в Польшу и Румынию не пресекли.
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08.11.2020 12:20 Ответить
это другое...
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08.11.2020 12:49 Ответить
3 куба. Всё-погранцы отчитались. Теперь можно дальше тысячами кубов вывозить.
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08.11.2020 12:25 Ответить
Дякуем шо не збрехалы. За такое орден пора учередить ,,За Правду'' А то шмыгаль с брехни на фантазии сьехал,страшно становится. Хоч немного успокоили.
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08.11.2020 12:26 Ответить
все, врятували ліси). я вибачаюсь, а де Житомирщина межує з московитами?
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08.11.2020 12:28 Ответить
там же где и с Канадой.. Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 4544
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08.11.2020 12:37 Ответить
Депил какой то текст писал. Мало того,что непонятно как из Житомирской области попасть Брянскую или Курскую граничащими с Украиной,так еще и 3 м2 кругляка будут стоить дешевле в пару-тройку раз,чем топливо туда доехать .
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08.11.2020 12:30 Ответить
..а на поляне их ждал вертолёт.. Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 5700
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08.11.2020 12:36 Ответить
Чомусь автомат без рожка. Може це Лука?
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08.11.2020 12:35 Ответить
3 куба понятно.., закрались сомнения почему не в Канаду .. Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 4044
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08.11.2020 12:35 Ответить
новость достойная внимания... особенно на цензоре...давайте сводку из лесов каждый день нам очень интересно...
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08.11.2020 12:39 Ответить
Ну все, теперь заживем в тепле, а Россия замерзнет без наших 3х кубов.

Граница Житомирской области с Россией под надежной охраной Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 6954
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08.11.2020 12:40 Ответить
Молодці! Нічого тут іронізувати! Дали по кацапським лапам - їм свого лісу мало. Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 4862
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08.11.2020 12:45 Ответить
на їх ліс Китай свою лапу наклав
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08.11.2020 19:21 Ответить
У кацапів є все і в той же час нема нічого в зоні достопу. Такий парадокс пояснюється просто - 61% території вічна мерзлота (болота) і надзвичайно великі відстані для доставки будь чого через безлюдні території. Уявіть собі ціну 3 кубометрів деревини якщо її везти 7-12 днів 5 000 кілометрів...
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09.11.2020 01:12 Ответить
Не знал, что граничит с рф.
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08.11.2020 12:49 Ответить
Орден погранцам!!!!
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08.11.2020 12:50 Ответить
странная контрабанда...и сколько бы эти три куба стоили в случае успешного вывоза...наверняка дороже потраченной горючки..
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08.11.2020 12:54 Ответить
Раніше в паРаші неможна було збирати сухостій, а тепер і в Україні Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 3321
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А як ви думали? Опалюйте електрикою, або газом! Дарма Ахметов з Фірташем ціну на енергоносії підняли??? Ви хочите їх обікрасти - не взяти кредит під сплату комуналки???
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08.11.2020 12:59 Ответить
Совсем пацаки берега потеряли. Мало им своего валежника, так теперь в Украину за дровами наладились.
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08.11.2020 13:01 Ответить
Мощно...3 куба...
а почему в РФ , а не в Эмираты? Или в Китай?
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08.11.2020 13:14 Ответить
Луговики - село в Киевской области, ~20-25 км от беларусской границы, житомирские пограничники, вывоз в РФ - как всё запутано
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08.11.2020 13:16 Ответить
Срочно найти этих пограничников и присвоить им звания Герой Украины! Не помешало бы и генеральские погоны нацепить. С такими пограничниками можно спать спокойно, граница на замке!
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08.11.2020 13:38 Ответить
сразу присваивать дважды герои Украины
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08.11.2020 15:14 Ответить
Да они издеваются.
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08.11.2020 14:10 Ответить
Позорище! Тут радуть вагонами, а чувака за дрова зловили. Не новини, а ганьба!
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08.11.2020 14:31 Ответить
Вот это герои - 3 куба леса спасли от врага, а целые составы идут через кордон прямо как невидимки, никто их в упор не замечает.
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08.11.2020 14:35 Ответить
круто! ахаха, вот это новость века, у меня за окном по 3-4 лесовоза за пол дня проходит, все норм , никому дела нет
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08.11.2020 16:03 Ответить
Это что, количество? Это показуха! Тысячами кубов вывозят в Европу, законно или нет, не берусь судить. Но общество накалено этим вывозом на протяжении последних 5 лет, а тут решили сбить градус? Плеваться хочется от этих действий.
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08.11.2020 17:37 Ответить
З такими погранічніками,які охраняють Житомирську область від Росіі ми можемо спати спокійно...А якби їх ще викурити якось до російського кордону то взагалі було б класно...Тоді вони затримали б не три,а чотири,а може навіть п"ять кубів дров,які нам так необхідні...
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08.11.2020 18:02 Ответить
копієчка до копієчки буде гривня.куб до куба буде хатинка
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08.11.2020 19:24 Ответить
Як ганяти бабусь на вокзалах та в переходах.
Цінні породи дерев? Велика кількість? Деревина вищої категорії? Бурштин у стовбурах захований?
На премії піде більше, ніж вартість цього вантажу.
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08.11.2020 18:11 Ответить
Нещодавно на Черкащині лісники виявили чоловіка який після санітарної вирубки назбирав і завантажив у ВАЗ-2102 пів складометра дров. А видали неначе залізничний склад вивозили в Угорщину.
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08.11.2020 22:35 Ответить
Бред полный. В сюжете - вся сущность наших тупых и бездарных властей. В машине - сухостой, порезанный на дрова. Эта гниль - рассадник вредителей и болезней леса. Мужикам - санитарам леса - премию. Бездельникам и ворам из местного лесхоза - штраф и увольнение. Пограничников - на гауптвахту.
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09.11.2020 11:26 Ответить
 
 