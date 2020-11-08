В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 200 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Беларуси на очередной воскресной акции протеста против режима Александра Лукашенко начались задержания.
Об этом сообщает TUT.by, передает Цензор.НЕТ.
В центре Минска в 12:00 тысячи людей собрались на площади Свободы и Немиге на "Марш Народовластия". Люди двинулись к Стеле, где недалеко от президентской резиденции силовики выставили заграждения и кордоны. В 12:30 возле Стелы люди вышли на проезжую часть проспекта Машерова. Возле Немиги образовалось несколько колон. Силовики начали выборочные задержания и разогнали колонну на улице Кальварийской.
Оцепление у Стелы
Колонна протестующих приближается к Немиге
Разгон на Кальварийской
Отмечается, что в рядах силовиков много неизвестных лиц без опознавательных знаков с дубинками, в бронежилетах и тактических касках.
Также следует добавить, что с 11:00 на вход и выход закрыты пять центральных станций метро, еще на одной станции поезда не останавливаются. Мобильные операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к Интернету.
По данным правозащитного центра "Весна", в столице уже задержаны 210 человек.
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Скорее, мазохисты!
От слова Майдан сябров до сих явно воротит. Ну туда им и дорога, учитывая, что самый пламенный боре Тихановская вобще сидит в безопасной Литве и ни в чем участия не принимает.
Тож кількість зайців не так важлива, бо зайці. Вовків туди треба, ну хоча б трохи.
А-а, понял. Чтобьі у ОМОНА вьіходньіх не бьіло )))
Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.
Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.
-- А мы и без твоего наследства не дуры! -- отвечают...*)