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В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 200 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси на очередной воскресной акции протеста против режима Александра Лукашенко начались задержания.

Об этом сообщает TUT.by, передает Цензор.НЕТ.

В центре Минска в 12:00 тысячи людей собрались на площади Свободы и Немиге на "Марш Народовластия". Люди двинулись к Стеле, где недалеко от президентской резиденции силовики выставили заграждения и кордоны. В 12:30 возле Стелы люди вышли на проезжую часть проспекта Машерова. Возле Немиги образовалось несколько колон. Силовики начали выборочные задержания и разогнали колонну на улице Кальварийской.

Смотрите также: Более 80 человек задержали силовики на акциях в Минске, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске проходит Марш Народовластия, уже задержаны более 200 человек 01

Оцепление у Стелы

В Минске проходит Марш Народовластия, уже задержаны более 200 человек 02

Колонна протестующих приближается к Немиге

В Минске проходит Марш Народовластия, уже задержаны более 200 человек 03

Разгон на Кальварийской

Отмечается, что в рядах силовиков много неизвестных лиц без опознавательных знаков с дубинками, в бронежилетах и тактических касках.

Также следует добавить, что с 11:00 на вход и выход закрыты пять центральных станций метро, еще на одной станции поезда не останавливаются. Мобильные операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к Интернету.

Смотрите также: Курсант Академии МВД Беларуси Ботян призвал коллег не служить Лукашенко: "Выборы были сфальсифицированы". ВИДЕО

По данным правозащитного центра "Весна", в столице уже задержаны 210 человек.
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Топ комментарии
+23
Додавливает Лукашенка с Колей своих рабов. И цветов все меньше и меньше. Зима идет, не растут. Шо делать? Где брать цветы для ментов?
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08.11.2020 13:43
+14
У беларусов уже какой-то протест сурка - три месяца подряд, каждое воскресенье один и тот же хоровод.
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08.11.2020 13:45
+13
Можно веточки елочек дарить скоро новый год! В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 100 человек - Цензор.НЕТ 9344
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08.11.2020 13:45
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Партизаны, говорите?
Скорее, мазохисты!
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08.11.2020 14:05 Ответить
на кадрах видно только зайцев и сарн... уж очень быстро убегают....
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08.11.2020 14:31 Ответить
Без масового загальнонаціонального страйку - вигнати "бацку" у білорусів не вийде. По вихідних протестувати , а з понеділка на роботу - це як рибку з'їсти і на *** сісти. Революцією події в Білорусі назвати ніяк не можна - скоріш протестна мелодрама.
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08.11.2020 14:07 Ответить
soap potato opera
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08.11.2020 14:16 Ответить
Жиденько...

От слова Майдан сябров до сих явно воротит. Ну туда им и дорога, учитывая, что самый пламенный боре Тихановская вобще сидит в безопасной Литве и ни в чем участия не принимает.
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08.11.2020 14:20 Ответить
Чем меньше народу тем легче их разогнать, людей мало вот и бегают как зайцы по полям.
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08.11.2020 14:22 Ответить
Пастух з однією собакою ціле стадо в 200 голів в узді тримає, хоча в корів роги є. А от коли декілька биків в такому стаді є - і пастухів більше треба і собак.

Тож кількість зайців не так важлива, бо зайці. Вовків туди треба, ну хоча б трохи.
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08.11.2020 14:44 Ответить
Даю прогноз. Лукашенко замість Путіна. Білорусія у складі Росії. Але не надовго.
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08.11.2020 14:22 Ответить
Ага ... щас... Там своїх вистачає.
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08.11.2020 19:22 Ответить
Сябри,вам дають звіздюлєй в неділю для того,щоб ви не проспали на роботу в понеділок?
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08.11.2020 14:24 Ответить
У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 3318 У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 6853
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08.11.2020 15:42 Ответить
Это уже превращается в некую игру молодежи в догонялки, а как выпадет снег то и этот цирк исчезнет.
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08.11.2020 14:26 Ответить
Нє, на ковзани пересядуть.
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08.11.2020 14:45 Ответить
Беларусь потихоньку превращется в Битурусь...
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08.11.2020 14:28 Ответить
цинично конечно... но без трупов и дела не будет..., таракан удержится в седле.
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08.11.2020 14:29 Ответить
Да есть уже у них трупы и застреленные, и забитые до смерти а все равно с цветами ходят.
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08.11.2020 14:57 Ответить
По 100-200 чел за выходные... Глядишь и за год-полтора лукашенко всех и пересажает. Белорусы, вы главное страшные для власти лозунги погромче выкрикивайте и в руках повыше подымайте!
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08.11.2020 14:42 Ответить
Глуха справа.
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08.11.2020 14:47 Ответить
Тримайтесь, сябри! Честь вам і хвала! Вода камінь точить. А вам буде що розповісти своїм дітям і онукам
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08.11.2020 15:34 Ответить
Я ничего уже не понимаю в етой бульбашии: забастовку с 26.10.2020 обьявили, а акции только по воскресеньям? Почему не в будни дни?
А-а, понял. Чтобьі у ОМОНА вьіходньіх не бьіло )))
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08.11.2020 15:36 Ответить
чтоб и рыбку сьесть и на кол сесть.
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08.11.2020 16:12 Ответить
тимчасом вивіз майна іде активно

Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.

Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.

У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 4313
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08.11.2020 15:41 Ответить
Лука там медицинское обслуживание получает... ...и у Саудов.
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08.11.2020 16:00 Ответить
У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 8479 У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 3749
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08.11.2020 15:47 Ответить
A jesli vesti im ekonomiceskije sankciji mozet togda zadumalsia samozvanec.Vidimo malo vesti sankciji tolko dlia nego.
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08.11.2020 15:57 Ответить
Мои Кохана и Доча в Минске, дома сидят -- недавно Короной в лёгкой форме перестрадали... Я им: Пойдёте на митинги -- лишу наследства!
-- А мы и без твоего наследства не дуры! -- отвечают...*)
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08.11.2020 15:59 Ответить
Masogo bezit s Belorus.V Litvu tolko na prosloj nedeli pribyli 200 studentov tut ucitsia i eto tollko v odin universitet.Tut prinimajut tolko kotoryje umejet angliski.Ocen mnogo zelejucix vsex nemozet priniat.Vsia molodios ujedit s rezima kto rabotat budet?
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08.11.2020 16:04 Ответить
Tut im ucioba bezplatnaja i stipendiji 200 evro dajut.Ziljio toze bezplatno.Pervuju ocered tex kotoryx iskliucili tam prinimajut,angliski dolzni znat tut ruski u nas neprojdiot
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08.11.2020 16:26 Ответить
Примечательно что из матюгальника говорят на языке оккупанта а не на белорусском языке.
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08.11.2020 16:16 Ответить
Так он у них государственный и распостранен намного больше чем беларусский.
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08.11.2020 16:42 Ответить
а они не считают что их кто-то оккупировал.
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08.11.2020 18:27 Ответить
Завтра ещё пойдут(с)
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08.11.2020 22:40 Ответить
Эти беларусы мазохисты какие-то. Новая народная забава водить хороводы и получать дубинками.
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08.11.2020 16:41 Ответить
Трусливые забыченные рабы.
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08.11.2020 18:14 Ответить
Коля!!
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08.11.2020 22:54 Ответить
Трусливые забыченные рабы.
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08.11.2020 18:17 Ответить
Трусливые забыченные рабы.
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08.11.2020 18:17 Ответить
Если протестующих в Минске одеть в шерстяную одежду а ОМОНу раздать эбонитовые дубинки, то Минск на выходные будет обеспечен бесплатным электричеством.
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08.11.2020 18:31 Ответить
Ну вийшли - а що далі? Якщо питання тільки в знятті Лукашенка - то їм би повчитись на наших майданах і їх результатах.
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08.11.2020 19:27 Ответить
У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 5674
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09.11.2020 02:08 Ответить
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