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Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

После проведения опроса президента Владимира Зеленского огромное количество бюллетеней оказались на свалке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии тюков из бюллетеней опубликовал в Facebook сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины, глава ОО "Українська Україна" Андрей Смолий.

"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Настолько важные, что этот хлам просто выбросили на помойку", - прокомментировал он.

На опубликованных фото видно, что на бюллетенях стоят печати и есть подписи.

Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными 01
Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными 02
Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными 03

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Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.

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Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными 04
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Топ комментарии
+90
Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными - Цензор.НЕТ 2034
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08.11.2020 15:41
+67
Єта дівєрсія! Апрос бил законним!
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08.11.2020 15:26
+61
Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 9578
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08.11.2020 15:49
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Страница 2 из 2
Что происходит с обычными после подсчета голосов? Не в музей же их сдают.
Хххххххххххххххххх
После подсчета обьічно обьявляют результатьі. Прошли местньіе вьіборьі, обьявили результатьі. Но.
Местньім вести подсчет гораздо проще: подчситала УИК, передала тезультатьі в ТИК. Та подсчитала результатьі по УИКам и т.д до ЦВК.
И то на ето(разделение подсчетов) на регионьі понадобилось почти две недели.
А здесь все едино, должно стекаться в единьій центр и обрабатьіваться. Уже обработали и есть результатьі?
Они даже видимости не делали что подсчитьівали результатьі, не далали анализа опроса и т.п. и никак не вьісказались про то, что им интересно мнен е зелебобиков.
Просто вьікинули на свалку опросьі и усе.
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08.11.2020 18:36 Ответить
Ця ЗЕлена жи...вська сволота рахує український народ бидлом.
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08.11.2020 17:15 Ответить
Проблема в тому, що він і є, в більшості своїй, бидлом. На жаль.
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08.11.2020 17:26 Ответить
отдайте зелебобам - пусть вместо обоев себе клеют! или еще одна бизнес-идея: пусть из них сделают туалетную бумагу (ее и порохоботы будут брать)
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08.11.2020 17:16 Ответить
Я про це написав ще до виборів...
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08.11.2020 17:54 Ответить
ещё пару таких "опросов" и Карпаты ваще облысеют
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08.11.2020 17:27 Ответить
Вы как малые дети,здесь и ежу понятно что этот опрос являлся скрытой агитацией слуг в день выборо.
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08.11.2020 17:34 Ответить
шось і це не допомогло. Не допомогла а ні відкрита агітація, а ні "скритая" агітація.
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08.11.2020 21:03 Ответить
****** , и при этом заявили о проценте за - против свободной зоны налогообложения. ....
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08.11.2020 17:38 Ответить
зеБилам как всегда в рты насрали знатно.еще хотят
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08.11.2020 18:04 Ответить
Владимир Зеленский десятки лет издевался над политиками. Когда ты год за годом постоянно критикуешь их решения, высмеиваешь их, оцениваешь их с негативной точки зрения, ни в коем случае не хвалишь, постоянно находишь в них какие-то изъяны, у тебя усиливается убеждение, что они все неправы, а я знаю, как правильно. У тебя формируется искривленный взгляд на самого себя, как на человека, который знает как лучше. Десятилетиями обращая внимание на недостатки других ты создаешь самомнение о собственных достоинствах. - психолог Валентин Ким

Он декларирует объединение, но фактически создает разъединение. Разделяет страну, людей и даже свое окружение. Причем делается это не благодаря фактам, а благодаря ощущениям. Суть разделения основана на настроении и впечатлении, а не на доказательной базе.

Существует три основных политических типажа: созидатель, хранитель и разрушитель. Следом за хранителем приходит разрушитель, и только за ним - созидатель. Порошенко был типичным хранителем. Его основная ментальная задача состояла в том, чтобы суметь сохранить государство, территории, армію, мову, віру.

Зеленский разрушает - институт президентства, незыблемость процесса законотворчества, он разрушает абсолютно все, к чему прикасается. Оказывается, что одно дело играть политиков, а другое - быть политиком. В сложной системе принцип простоты не работает. Сложную систему с распределением сфер ответственности, со специализацией Зеленский воспринимает как хаос. Для него сложность равно хаос. И некомпетентность в сфере государственного управления начинает играть с ним злую шутку.
Сегодня Зеленский - это человек, который очень остро ощущает свою некомпетентность. Ему совершенно нечего противопоставить сложным вызовам, с которыми приходится сталкиваться, и он отдает последние жизненные силы, которые у него есть. Поэтому сегодня можно смело сказать, что Зеленский в состоянии эмоционального истощения.

Сатирик способен нравиться, критикуя власть, а Зеленский сам стал властью. Он до сих пор не осознает, что политик - это он сам. Причем он теперь самый главный политик. Его картина мира осталась прежней: плохие злые политики не дают простым людям и ему, как представителю этих людей, что-то сделать. Он до сих пор эмоционально не принимают свою роль президента. Он пытается от нее дистанцироваться. Он постоянно пытается шутить, старается понравиться, ищет способы и варианты остаться человеком - в его собственном представлении. Сатирик живет в своем собственном выдуманном мире, и Зеленский не хочет из этого мира выходить.
Его истерический смех в ответ на утверждение, что он за полтора года растерял всю свою поддержку, - это показатель неготовности, неспособности переносить не только вызовы, но и обвинения в чем-либо. Но быть в образе и быть цельной личностью - разные вещи. Поэтому такие истерические реакции как этот смех - это признак внутреннего разгрома. Он не обладает ресурсом и умением держать подобные удары.

У Зеленского срабатывает психологический "эффект пряток". Он прячется за Порошенко. Благодаря тому, что у него есть Порошенко, Зеленский создает себе иллюзию, что у него есть только один враг, хотя на самом деле их очень много. Для того, чтобы осознать это, нужно погрузиться в глубочайшее разочарование, и Зеленский может чисто психологически этого не вынести. Поэтому Порошенко для него очень явная и немного надуманная фигура врага. Порошенко для Зеленского стал психологическим инициатором, тем, кто провел его посвящение в политику. Порошенко стал для него психологической фигурой отца, которого необходимо победить, превзойти. Тот самый Эдипов комплекс, если хотите. Не случайно Зеленский говорит: "Я всем отличаюсь от Порошенко". Не случайно для него Порошенко является сверх актуальной фигурой и он постоянно говорит о том, что Порошенко ведет себя так, словно он еще президент. Хотя многие говорят, что это Зеленский ведет себя так, словно Порошенко еще президент. Зеленский все еще воюет с ним. Он все еще пытается самоутвердиться не за счет себя и своих достижений, а за счет уничтожения образа предыдущего лидера. Это уже чистая психология. Никакой политики в этом нет.
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08.11.2020 18:06 Ответить
"дєсяткі лєт іздєвался", проте це не заважало йому витанцьовувати скоморохом на вечірках тих самих політиків.. Толька бізнес і нічєго лічнага..
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08.11.2020 21:01 Ответить
Блазень блазнем, що з нього візьмеш...
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08.11.2020 23:18 Ответить
Сложная система = хаос это формула описывающая модель поведения любого слабого на голову человека. Кроме того поведенческие рефлексы у зели на уровне среднего юноши середины переходного возраста.
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08.11.2020 23:56 Ответить
Мусор на мусоррке, ой вей шо за новость? Выхожу с участка, а тут бабушка спрашивает, а шо такое марихуаны, ей отвечают это конопля, от наркоманы хреновы, ответила бабушка, и она таки права!
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08.11.2020 18:10 Ответить
Мені сусідська бабулька казала, що так добре коли предвиборча агітація йде. Завжди є папір щоб продукти загорнути, і є що в помийне відро постелити, і є можливість депутатською мордою дупу підтерти. Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 295
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09.11.2020 07:08 Ответить
Этот опрос, - это попытка привлечь внимание к фигуре президента, искусственно повысить его рейтинг. Президент сказал: "Я задам тебе пять вопросов". Он задал один вопрос, второй, а потом слили оставшиеся три. И их пришлось озвучить все скопом уже на третий день. Выдача по одному предложению в сутки - себя не оправдал. Людям уже не интересно ждать пять дней подряд пока бывший актер скажет очередную реплику. Зрители живут в реальном мире и требуют действовать быстро.
Кроме того, "5 вопросов" - это неспособность попасть в струю. Они все еще думают, что людям интересно народовластие. А народ сам очень хочет переложить ответственность. Украинцы хотят, чтобы кто-то решил за них, а президент пытается ответственность переложить на них. Поэтому крах политики Зеленского и крах доверия к Зеленскому как к новому лицу - неизбежен. - психолог Валентин Ким
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08.11.2020 18:17 Ответить
не награлися ще в 95й квартал?.....зебіли....
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08.11.2020 18:24 Ответить
Так ставиться до думки своїх прихильників зє вова...чка...
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08.11.2020 18:26 Ответить
Макулатура, мусор, как и вся политика Зеленского и его банды.
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08.11.2020 18:30 Ответить
Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 4177
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08.11.2020 19:07 Ответить
Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 2943
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08.11.2020 19:19 Ответить
сколько деревьев загубили уроды! Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 9223
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08.11.2020 19:13 Ответить
Идиоты, твари!!!
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08.11.2020 20:24 Ответить
Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 5474
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08.11.2020 19:14 Ответить
Скільки, казали, на це пішло? 130 млн гривень? Хавайте тепер, зебуїни
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08.11.2020 19:38 Ответить
Видосики, опросики и прочая херня
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08.11.2020 20:13 Ответить
Собаке делать нечего, так она кокушки лижет, точно также и клоуну - пианисту.
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08.11.2020 20:22 Ответить
Про мусор в Україні знаю,про якусь технологію утилізація - не чув...треба було поскладати ті тюки смолію в його квартирі..."Співробітник інституту держави" так захопився ПАСКУДСТВОМ що не помітив як назвав тисячі людей які брали участь в цьому голосуванні - МОТЛОХОМ
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08.11.2020 20:33 Ответить
Та ви шо? В такому недостойному місці, в квартирі "співробітника інституту держави"? Всупереч рішенню "тисяч людей які брали участь в цьому голосуванні". Адже ці тисячі щасливі бачити їх там, де вони зараз знаходяться. "Зеленському "важлива" ваша думка. Дуже "важливі" 5 питань. Настільки важливі, що цей скарб розмістили там де розмістили. Джерело: https://censor.net/ua/p3229756
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08.11.2020 22:23 Ответить
бо ви мотлох і є
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09.11.2020 07:30 Ответить
дуже переконлива відповідь бубочкє від народу.
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08.11.2020 20:56 Ответить
необходимо еще покопаться :там можно найти и итоги работы президента
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08.11.2020 23:05 Ответить
А найголовніше що результатів так і не оголосили, звісно нащо ж казати правду що людям не потрібна економічна зона на даунбасі, бо планувалося що всі як овечки скажуть обома руками ЗА! це ж так круто всі будуть платити податки, а даунбасовці в нас особливі, а результат виявився зовсім не таким, і клоун вирішив краще нікому не показувати результатів, по тихому утилізувати докази, щоб не виникало питань тепер до гідранта чому він не слухає думку людей, а все одно продовжує вішати нам це ярмо на шию.
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09.11.2020 01:10 Ответить
Скоріше всьго ті папірці ніхто рахувати не збирався. Вони думали що "геніальні" задумки нашого великого кормчого зможуть вплинути на результат виборів. Але: "факір бил пьян і фокус не удался."
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09.11.2020 07:20 Ответить
А ЧТО с ними делать после обработки?
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09.11.2020 10:52 Ответить
Переработать на туалетную бумагу с изображением на ней всех депутатов. Хочешь пользуй для задницы Зелю, хочешь Петю, Юлю, Витю, всех ОЗЖопников и т. д. и т.п, Спрос у населения гарантирован, а боты удовлетворившись такой подтиркой будут меньше марать своими выделениями страницы Цензора)))
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09.11.2020 19:10 Ответить
Неплохие бабки были вымыты из бюджета страны теми кто печатал, а потом выбросил эти бумажки.
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09.11.2020 10:58 Ответить
Ваше мнение очень важно для нас (с) Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 5195 Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 5195 Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими - Цензор.НЕТ 5195
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09.11.2020 11:31 Ответить
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