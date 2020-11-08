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В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Украинская сторона СЦКК совместно с патрулями СММ ОБСЕ обеспечивают контроль гарантии безопасности и соблюдения режима прекращения огня при проведении строительных работ по восстановлению моста через железнодорожные пути автомобильной трассы Харьков - Дебальцево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 01

"В течение недели в подготовленные скважины будущих несущих свай моста были установлены и залитые бетоном металлические конструкции. Группа разминирования ГСЧС Украины обследовала прилегающие к мосту обочину. Также во время выполнения работ убираются остатки бетонных блоков старого разрушенного в результате боевых действий 2014 моста. Работы проводятся по плану и в определенные сроки", - говорится в сообщении.

В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 02
В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 03
В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 04

Также завершаются работы по строительству КППВ "Золотое" и "Счастье". В частности, на площадке КПВВ "Счастье" установлена автобусная остановка. В районе КПВВ "Золотое" работники филиала "Лисичанский райавтодор" очистили обочину дороги от кустарника, веток, отремонтировали барьерное и тросовое ограждение, а также покрасили мост.

В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+40
Щас нужен.при разведении войск что бы ватные танки проехали без проблем
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08.11.2020 18:11
+18
Мне только-что сосед-пацан задал вопрос, который я сама себе задавала после прочтения материала. А Дебальцево уже контролируется Украиной или там еще хозяйничают орки? И зачем нам мост, соединяющий нас с оккупированной территорией? Чтобы по нему рашисты ринулись на наши вольные территории и чтобы их в танчиках не трусило во время езды? В то, что наши хомчаки могут разработать и осуществить план молниеносной атаки на Дебальцевскую группировку врага и ее уничтожение, я не верю. Тогда зачем? Вопрос знатокам!
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08.11.2020 18:31
+13
Первый вопрос - накуя !!! и второй вопрос - почему за наш счет ??!!! и третий вопрос - для кого мы ремонтируем или для каких целей ?! Или мы чет не знаем и только строим неутешительные догадки !?
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08.11.2020 18:44
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Видать тот мост так нужен был, что с 2014 года его не пытались восстановить.
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08.11.2020 18:07 Ответить
Щас нужен.при разведении войск что бы ватные танки проехали без проблем
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08.11.2020 18:11 Ответить
А что ж ещё можно предположить, принимая во внимание капитулянскую политику наших "штайнмайеров".
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08.11.2020 18:48 Ответить
Добре. Абрамси зможуть проїхати?
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08.11.2020 18:08 Ответить
Ні.
Єрмак не пропустить.
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08.11.2020 18:45 Ответить
Їде в Абрамсі Єрмак
намотавшися на трак...
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08.11.2020 19:32 Ответить
в твоїх мріях хіба.
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08.11.2020 18:46 Ответить
А вони що, хєрачать Т-90 з твоїх мрій? У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7849
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08.11.2020 18:52 Ответить
Да все бабки запалить на Зелены хочухи и тупые обещалки!!!
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08.11.2020 18:12 Ответить
Главное покрепче, что б танки на Дебальцево смогли проехать
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08.11.2020 18:14 Ответить
Та де там нашому теляткові вовка з*їсти!!
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08.11.2020 18:50 Ответить
Теля Дебальцево у Мінську здало.
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08.11.2020 19:06 Ответить
отремонтировали барьерное и тросовое ограждение, а также покрасили мост. Источник: https://censor.net/ru/p3229768 то что мост покрасили эт как бы хорошо!!нельзя уточнить в какие цвета?(чтоб в финале не получилось таки нехорошо!!) У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9194 У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5943
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08.11.2020 18:19 Ответить
Как хорошо, что в мире есть мосты:
Высокие и низкие мосты,
Далёкие и близкие мосты
Из щедрости они и доброты.

От сердца к сердцу, от страны к стране,
От солнца к солнцу, от тебя ко мне,
Над вечностью, от неба до земли
Мосты легли, мосты легли. (с)
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08.11.2020 18:26 Ответить
Урлауб что ли?
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08.11.2020 18:34 Ответить
Фройндлихэ вохэнэндэ
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08.11.2020 18:39 Ответить
-- если то, что ты сказал, перевести дословно на немецкий -- ни один немец не поймёт...*)
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08.11.2020 18:50 Ответить
Сегодня спина выше поясницы болит, обычно возле копчика хватает.
 ...ты, прям мутант какой-то -- копчик на спине у тебя...

Причём тут прокси? *)
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08.11.2020 19:06 Ответить
"Сегодня" та "обьічно" вже сіноніми?
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08.11.2020 21:25 Ответить
«Ночь стоит у взорванного моста,

Конница запуталась во мгле…
Парень, презирающий удобства,
Умирает на сырой земле.

Теплая полтавская погода

Стынет на запекшихся губах,
Звезды девятнадцатого года
Потухают в молодых глазах.» (с)
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08.11.2020 18:56 Ответить
Мне только-что сосед-пацан задал вопрос, который я сама себе задавала после прочтения материала. А Дебальцево уже контролируется Украиной или там еще хозяйничают орки? И зачем нам мост, соединяющий нас с оккупированной территорией? Чтобы по нему рашисты ринулись на наши вольные территории и чтобы их в танчиках не трусило во время езды? В то, что наши хомчаки могут разработать и осуществить план молниеносной атаки на Дебальцевскую группировку врага и ее уничтожение, я не верю. Тогда зачем? Вопрос знатокам!
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08.11.2020 18:31 Ответить
ти там поменше з голюцинаціями якшайся...
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08.11.2020 18:44 Ответить
А що про це думають товарісчі яворівські, кошулинські, тягнибоки, хмари, дроздови, скрипіни, фаріони ?
Куди вони голосисті подівались після 21.04.2019 ?
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08.11.2020 18:43 Ответить
Они свою задачу выполнили "абинепорошенко".
Остальное их устраивает похоже.
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08.11.2020 19:01 Ответить
так у нас лише одна самопроголошена опозиційна "партія" залишилась..має медійний та фінансовий ресурс..а шо мають вищеперелічені..?
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08.11.2020 19:07 Ответить
Так до 21.04.2019 мали огого який ресурс.
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08.11.2020 19:19 Ответить
йшла політична боротьба..їх використовували..зараз списали..а власних ресурсів висловлювати свою думку не мають..хто тоді наприклад про лероса чув..?
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08.11.2020 19:25 Ответить
Ну, то так і пиши: «Всіх їх використали («іспользовалі») у боротьбі проти Порошенка.»
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08.11.2020 19:27 Ответить
фактично так і є..владу потрібно критикувати і змінювати..бо втрата берегів настає дуже швидко..змінили теж на гуано, але такий вже був вибір..
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08.11.2020 19:33 Ответить
Тобто Президент, при якому, було звільнено 2/3 Донбасу, і сформовано потужний міжнародний спротив, який поховав план русского ***** по загарбанню Лівобережної України, «Новороссія», і знищенню України як Держави, для тебе «таке ж гуано, як і комік-малоєврей.
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08.11.2020 19:49 Ответить
не треба перебільшувати здобутки сивочолого..
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08.11.2020 20:06 Ответить
Це факт.
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08.11.2020 20:30 Ответить
досить спірно..
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08.11.2020 20:49 Ответить
?
Вся теритррія Донбасу окупована російськими найманцями, россія не під санкціями ?
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08.11.2020 21:19 Ответить
Донецьк та Луганськ під ними..великий транспортний вузол Дебальцево теж віджато..санкції зменшують кацапський ВВП аж на 0,2%..
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08.11.2020 21:31 Ответить
1. А я що, хіба стверджував, що Порошенку вдалось відвоювати Луганськ і Донецьк?
2. « санкції зменшують кацапський ВВП аж на 0,2%..»
А чому ж тоді вони вищать, як сучки на морозі, благаючи зняти ці санкції ?
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08.11.2020 21:51 Ответить
найбільші міста зайнято ворогом, ось я про шо..до речі, наскільки я розумію Азовське море фактично теж віджате..санкції болісні, але не смертельні..принаймні у короткостроковій перспективі..
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
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08.11.2020 21:59 Ответить
Ну, і ти стояв у черзі до воєнкомату, щоб прийняти участь у визволенні Луганська і Донецька, але Порошенко тобі заборонив це.
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08.11.2020 22:36 Ответить
ні, не стояв..але знаю тих хто стояв, але їх відправили до дому..маю припущення,що просто забзділи народу зброю роздати..і ні військового стану, ні розриву дипвідносин..не збитих кацапських літаків та "вертушек" (принаймні над Кримом).."еліта" чітко дала зрозуміти, що це не зовсім і війна..
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08.11.2020 22:50 Ответить
А зайти например на их страницы в соцсетях не судьба? Или они негодяи плохие посмели на святую панамскую шоколадку наклепы возводить и в Минске шоколадка подписал не капитуляцию в особым статусом лугандона, амнистией террористов и выплаьлой контрибуции в виде пенсий и посособий (напомню тебе как любителю шоколадного вальцмана (начинай кукарекать про ахентов кремля), что на перевооружения армии мы каждый год тратим меньше чем на выплату пенсий и пособий дамбасянам).
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09.11.2020 02:32 Ответить
ВАЗеленський скоротив витрати на ЗСУ на 123 млн гривень. Стара паскуда, кравчук, стверджує, що армію потрібно скоротити і вмовляти загарбника " не стрилять". Тому, ніякої атаки не може бути, апріорі.
Це підготовка до "миралюбойценой", відкриття чорної економічної діри доМбасу ( ЗВТ). Бубочка втілює план фуйла по приєднанню ордло і налагодженню "братерських" стосунків з мордором.
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08.11.2020 18:49 Ответить
Ти йому пояснив,як орки опинились у Дебальцево?
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08.11.2020 19:07 Ответить
А по-твоєму, як вони там опинились?
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08.11.2020 19:53 Ответить
На хурма?
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08.11.2020 18:34 Ответить
Недоумку нікуди дівати бабло?
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08.11.2020 18:36 Ответить
Чтобы кацапским танкам было удобнее занять наши позиции после очередного разведения криворожского лоха.
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08.11.2020 18:42 Ответить
Первый вопрос - накуя !!! и второй вопрос - почему за наш счет ??!!! и третий вопрос - для кого мы ремонтируем или для каких целей ?! Или мы чет не знаем и только строим неутешительные догадки !?
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08.11.2020 18:44 Ответить
Берите выше- для олиргахата на кону СЭЗ -льготы по налогам, фальсификат. у них уже руки чешутся и слюни капают в ожидании
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08.11.2020 20:37 Ответить
Не забудьте и скамеечку поставить
У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6544
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08.11.2020 18:55 Ответить
😂
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08.11.2020 18:59 Ответить
А зачем восстанавливают мост? Что уже на днях Путин пойдёт в наступление ?
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08.11.2020 18:57 Ответить
Мабуть для цих:
У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6492
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08.11.2020 21:44 Ответить
Щас на TZinform фотку повесили - зеленский среди морских пехотинцев, пехотинцы на полметра ниже зели!!! Было бы смешно, но почему-то не до смеха. Это же какие ему ходули подставили и где таких морских пехотинцев нашли?
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08.11.2020 18:57 Ответить
Так він і не приховує, що це його завдання- повернення Донбасу. Але ж це не борг у сусідки забрать. Яка ціна питання?
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08.11.2020 19:59 Ответить
А варіянта, що вони приповзуть сюди, і, навпаки тебе, такого моцного юлькА, поставлять рачки, ти не розглядаєш?
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08.11.2020 20:28 Ответить
Так, як ви стоїте рачки перед мародером? За цукерку?
Ні, я добровільно рачки не стаю. Ні за цукерку, ні за щось інше. Запропонуй комусь іншому.
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08.11.2020 20:48 Ответить
Я стою прямо, за Україну, Армію, Віру, Мову, Демократію.
А ти, по факту, добровільно, стоїш рачки перед: Жрать, Срать, Ржать.
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08.11.2020 21:22 Ответить
Та ти шо!
Що ти мені чешиш? За гроші мародерські ти рачки тут стоїш. Жодоної правди нема ні в тобі, ні в твойому хозяїну. І за мною ти бігаєш, бо тебе до мене керівники твоєї ботоферми прікрипили. Не дам я тобі гривню.
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08.11.2020 22:24 Ответить
Ти ще психіатру свому пожалійся на мене.
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08.11.2020 22:39 Ответить
Ну чого ти постійно під моїми постами виприскуєш, як у дурня зі штанів? Якщо це відбувається сотню разів до ряду, то що це? Кому треба лікуватись? Чи просто не брехати?
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08.11.2020 23:42 Ответить
Гадаю, що саме ці гроші були вкрадені з КОВІДного фонду. Час все розсудить.
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08.11.2020 20:45 Ответить
Эрефные хотелки , Зеленский ты дол .....** , этот мост должна восстанавливать Эрефия У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5242 У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5242 У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5242
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08.11.2020 21:19 Ответить
Есть одно уточнение - его должны восстанавливать кацапы только после полного вывода своих войск с территории Украины.
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09.11.2020 02:34 Ответить
а нах его восстанавливать, если война не закончилась? для встречи мокшанских танков в харькове?
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09.11.2020 10:28 Ответить
а нах его восстанавливать, если война не закончилась? для встречи мокшанских танков в харькове?
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09.11.2020 10:38 Ответить
 
 