В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Украинская сторона СЦКК совместно с патрулями СММ ОБСЕ обеспечивают контроль гарантии безопасности и соблюдения режима прекращения огня при проведении строительных работ по восстановлению моста через железнодорожные пути автомобильной трассы Харьков - Дебальцево.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В течение недели в подготовленные скважины будущих несущих свай моста были установлены и залитые бетоном металлические конструкции. Группа разминирования ГСЧС Украины обследовала прилегающие к мосту обочину. Также во время выполнения работ убираются остатки бетонных блоков старого разрушенного в результате боевых действий 2014 моста. Работы проводятся по плану и в определенные сроки", - говорится в сообщении.
Также завершаются работы по строительству КППВ "Золотое" и "Счастье". В частности, на площадке КПВВ "Счастье" установлена автобусная остановка. В районе КПВВ "Золотое" работники филиала "Лисичанский райавтодор" очистили обочину дороги от кустарника, веток, отремонтировали барьерное и тросовое ограждение, а также покрасили мост.
Пожалуйста, подождите...
Єрмак не пропустить.
намотавшися на трак...
Высокие и низкие мосты,
Далёкие и близкие мосты
Из щедрости они и доброты.
От сердца к сердцу, от страны к стране,
От солнца к солнцу, от тебя ко мне,
Над вечностью, от неба до земли
Мосты легли, мосты легли. (с)
...ты, прям мутант какой-то -- копчик на спине у тебя...
Причём тут прокси? *)
Конница запуталась во мгле…
Парень, презирающий удобства,
Умирает на сырой земле.
Теплая полтавская погода
Стынет на запекшихся губах,
Звезды девятнадцатого года
Потухают в молодых глазах.» (с)
Куди вони голосисті подівались після 21.04.2019 ?
Остальное их устраивает похоже.
Вся теритррія Донбасу окупована російськими найманцями, россія не під санкціями ?
2. « санкції зменшують кацапський ВВП аж на 0,2%..»
А чому ж тоді вони вищать, як сучки на морозі, благаючи зняти ці санкції ?
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
Це підготовка до "миралюбойценой", відкриття чорної економічної діри доМбасу ( ЗВТ). Бубочка втілює план фуйла по приєднанню ордло і налагодженню "братерських" стосунків з мордором.
Ні, я добровільно рачки не стаю. Ні за цукерку, ні за щось інше. Запропонуй комусь іншому.
А ти, по факту, добровільно, стоїш рачки перед: Жрать, Срать, Ржать.
Що ти мені чешиш? За гроші мародерські ти рачки тут стоїш. Жодоної правди нема ні в тобі, ні в твойому хозяїну. І за мною ти бігаєш, бо тебе до мене керівники твоєї ботоферми прікрипили. Не дам я тобі гривню.